11:28 14 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Глава Счётной палаты: Майские указы 2012 года по ряду пунктов не выполнены

Информационное агентство ТАСС приводит заявление нового главы Счётной палаты Алексей Кудрина по поводу исполнения в России так называемых майских указов президента от 2012 года. По словам Кудрина, многих основных плановых показателей, которые в законах прописывались, за шесть лет добиться так и не удалось.

Далее Кудрин ссылается на статистические данные за периоды 2011-2016, 2012-2017.

Так, производительность труда в России в 2016-м году, если верить статистическим отчётам составила 99,8% от предыдущего периода. При этом правительство отчиталось за тот же период о росте производительности труда на 3,8%. А в майских указах говорилось о необходимости обеспечить рост производительности труда аж на 50 процентов.


Об инвестициях в российскую экономику. К 2017 году их уровень был запланирован на уровне 27 процентов, но в итоге не достиг и 22-х.
Не были достигнуты и показатели роста доли высокотехнологической продукции на рынке.

Глава Счётной палаты: Майские указы 2012 года по ряду пунктов не выполнены


Однако, как отметил Кудрин, есть и несколько направлений, где планы были даже перевыполнены. Одно из них – социалка. Например, по показателям оплаты труда учителям перевыполнение планов (средняя зарплата по экономике региона) составило 1%. При этом на Прямую линию с президентом поступили вопросы о том, почему зарплаты учителей в ряде регионов пошли на убыль даже после повышения МРОТ. Видимо, это уже не относится к периоду выполнения майских указов образца 2012 года.

Кудрин отметил существенное улучшение показателей по сокращению процента младенческой и детской смертности в стране.

Сам президент Владимир Путин ранее заявлял, что более 90 процентов целевых показателей майских указов достичь в стране удалось.
По словам Кудрина, Счётная палата анализирует результаты, учитывая тот факт, что на новый 6-летний срок поставлены ещё более амбициозные задачи.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
9

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 47

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 07:28
    Производительность труда ... Это как в анекдоте про то что два мешка брюквы съесть невозможно... А если серьезно... То вот например Транснефть... Объем перекачки не изменился... А количество работающих за счет административного аппарата увеличилось... Так что формально да ... Производительность труда снизилась... А фактически... К тем же земляным работам начали привлекать и киповцев и электриков... И получается что за ту же зарплату они работают в два раза больше...
    Vard
    1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 07:36
      Хотя Кудрина я и не очень ,но рад что он стал главой Счетной палаты(умный мужик вроде и нелебизит ) ! Пусть работает ,а не языком чешет ..Полномочия ему дали полные ! Димона бы заменить,хоть он и преданный ,но не тянет он правительство , ну Путину видней раз так решил ..
      DRA-75
      1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:00
        Цитата: DRA-75
        Хотя Кудрина я и не очень ,но рад что он стал главой Счетной палаты(умный мужик вроде и нелебизит ) ! Пусть работает ,а не языком чешет ..Полномочия ему дали полные ! Димона бы заменить,хоть он и преданный ,но не тянет он правительство , ну Путину видней раз так решил ..

        Тут как в поговорке - "На то и ЩУКА(Кудрин) в пруду, что бы КАРАСЬ(он же Димон) не дремал". Учитывая то, что ДАМ в своё время выгнал Кудрина из правительства, то "счётно-палатное око" вообще будет вести контроль в круглосуточном режиме.Так что ВВП поставил толкового "пастуха", что бы он присматривал за правительственным стадом.
        Ныробский
        1. MPN (Павел) Сегодня, 10:24
          Цитата: Ныробский
          Так что ВВП поставил толкового "пастуха", что бы он присматривал за правительственным стадом.

          Возможно... Данный пастух , как по мне пока что имитирует бурную деятельность, на новом посту, не более. А там все между собой утрясут, уверен... hi
          MPN
      2. народник (юрий) Сегодня, 09:19
        заявление нового главы Счётной палаты Алексей Кудрина по поводу исполнения в России так называемых майских указов президента от 2012 года. По словам Кудрина, многих основных плановых показателей, которые в законах прописывались, за шесть лет добиться так и не удалось.

        Может быть более точно узнаем, что и как не выполнено. Но толку от этих знаний всё равно не будет no Народ гаранту верит. wassat
        народник
        1. Iline (Сергей) Сегодня, 10:44
          Цитата: народник
          Может быть более точно узнаем, что и как не выполнено.

          Да ничего не выполнено. Что-то пишут про "социалку", но при этом забывают рассказать насколько за это время увеличилось количество бедных в России. Декларировали рывок в экономике, а получилось "как всегда". Ну и тд.
          Напрягает, что практически те же цели декларируются на очередной срок при прежних лицах в правительстве. При этом утверждается, что новые лица с новыми подходами года два только бы вникали в ситуацию. Я согласен подождать два года только бы не слышать с первых шагов "нового" старого правительства об увеличении пенсионного возраста и т.д.
          Iline
      3. Комментарий был удален.
      4. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:38
        Цитата: DRA-75
        но рад что он стал главой Счетной палаты(умный мужик вроде и нелебизит ) !

        это да!Он Димону хвост надерет, хочется верить. Старые обиды не забудет.На таком Олимпе когда крысы дерутся- всем хорошо.
        Silvestr
        1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 11:07
          Цитата: Silvestr
          это да!Он Димону хвост надерет, хочется верить. Старые обиды не забудет.На таком Олимпе когда крысы дерутся- всем хорошо.

          Пусть деруться , это главное,на что расчитывает Путин ! Но это плохо для развития России , просто начнутся интриги и всякая "дерьмократическая чушь" .Что глава правительства , что особенно глава счетной палаты должны мотаться по стране ,а не в кабинетиках сидеть ..Воруют кругом и иногда их только решение и присутствие может гарантировать продвижение того или иного проекта в России! Во времена СССР именно так было , да и Сталин решал такие проблемы вплоть до поставок валенок и мыла в Армию и т.д. Это в европе страны маленькие и много решают в кабинетах ..
          У нас в России так не получиться , слишком огромные территолрии !!!
          DRA-75
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:42
      Хоть "социалка" в какой то мере людям досталась ( да и то под большим вопросом) с "перевыполнием". Ужас! belay Теперь будут взыскивать взад с народа как с врагов государства с процентами, пока всё что осталось не выжмут. Не приносишь прибыль хозяину, не платишь налог на жизнь государству - отправляйся в могилу. winked
      сибиралт
      1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 08:05
        Цитата: сибиралт
        с "перевыполнием". Ужас!

        Не выдавайте себя глупее, чем вы есть на самом деле. Майские указы были написаны не для того, чтобы их выполнить. Иначе их, поверьте, давно бы выполнили. Их написали для того, чтобы они были на бумаге, чтобы на них ссылаться, о них говорить. С момента написания этих пресловутых указов (2012г) реальный уровень жизни рухнул у подавляющего числа социально не защищенных граждан нашей несчастной страны. Теперь этот же человек подписал новые указы. Цирк продолжается, запаситесь попкорном.
        Гаргантюа
        1. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:03
          Спасибо! Вы меня в моих глазах подняли. belay Но я не Гаргантюа и даже не Пантагрюэль (в советской школе со Сфитом знакомились с 9 лет). Вы ошиблись. Моё Вам дружеское пожелание - не мереть окружающих своей меркой разума (для всех калибр маловат) и не раздавать советы никому дальше своей жены. hi
          сибиралт
          1. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 11:00
            Мать честная, это где ж я была все советские свои годы, что в школе со Свифтом не познакомилась? Это ж в каких годах его проходили? С 9-ти лет - Гаргантюа? Прям вот в 3-м классе и иностранная литература? Ой, не наша это школа была...
            домохозяйка
          2. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 11:01
            Цитата: сибиралт
            Но я не Гаргантюа и даже не Пантагрюэль (в советской школе со Сфитом знакомились с 9 лет).

            Свифт - это "Гулливер". "Гаргантюа и Пантагрюэль" - Франсуа Рабле. hi
            Paranoid50
    3. Ростовчанин (Дмитрий) Сегодня, 08:45
      У нас в конторе подошли к этому проще, увеличили рабочий день с 7 часов до 10 часов. На лицо рост производительности, правда за туже зарплату! laughing
      Ростовчанин
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:32
        Цитата: Ростовчанин
        У нас в конторе подошли к этому проще, увеличили рабочий день с 7 часов до 10 часов.

        Нарушение трудового законодательства... Надеюсь Вы вышли, на организованный Вашим профсоюзом митинг, за свои права? Или тоже гневно ругаетесь на Путина и в то же время ждете когда он пожурит Ваше руководство?
        НасРать
        1. КЕРМЕТ (Александр ) Сегодня, 09:48
          Гы, а может им за это дополнительный выходной сделали, чтоб по часам в норму войти winked
          КЕРМЕТ
          1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:53
            Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
            Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника.

            Трудовой кодекс РФ. Глава 15. Общие положения.
            НасРать
        2. Ростовчанин (Дмитрий) Сегодня, 10:10
          А где Вы увидели, что я жалился! Я просто привёл пример повышения производительности труда, из личного опыта и отношусь к тому поколению которые целиком и полностью пологаются на себя. Просить у государства и Путина считаю сродни попрошайничеству. Работодатель тоже не , переработанные часы оформляют потом в выходные и сидишь месяца полтора дома, типа в отгулах, а на самом деле за свой счёт.
          Ростовчанин
          1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 10:22
            Сразу бы так и написали -добавили выходных ... что сгущать краски то... hi
            НасРать
        3. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:41
          Цитата: НасРать
          Надеюсь Вы вышли, на организованный Вашим профсоюзом митинг, за свои права? Или тоже гневно ругаетесь на Путина и в то же время ждете когда он пожурит Ваше руководство?

          а разве профсоюзы не под пятой администрации? А под сокращение попасть не хотите за неповиновение? А разве суды стоят на защите прав человека? Приведите хоть один пример выигранного суда у ДПС.
          Silvestr
          1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:25
            Цитата: Silvestr
            [
            а разве профсоюзы не под пятой администрации? А под сокращение попасть не хотите за неповиновение? А разве суды стоят на защите прав человека? Приведите хоть один пример выигранного суда у ДПС.

            Глупость несусветная! Где суды стоят на защите прав человека? Деточкина еще сюда приплетите... Под сокращения не хотите попасть - не выступайте тогда, будьте терпилой и не жалуйтесь.. Профсоюзы под пятой - соберитесь коллективом, выберите руководителей "своего" профсоюза из числа доверенных лиц и распустите, посредством общего собрания, руководство прежнего профсоюза... Что Вы как дети несамостоятельные...Привыкли, что кто то должен все решать за Вас, а Вы бы только говорили - это хорошо и поддерживаю, а это плохо -не поддерживаю...
            НасРать
      2. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:39
        "А наши ребята, за ту же зарплату уже семикратно выходят вперед!" (В.С. Высоцкий)
        Было же время, когда знали и понимали для чего живем и работаем. А сейчас, по Конституции, даже этого знать не положено. Печалька, однако. winked
        Жму руку, камрад, и с праздником окончания "праздника"!. hi
        сибиралт
  2. Неплохой (Виталий) Сегодня, 07:30
    Теперь Кудрин имеет достоверные цифры, а то плохо живём, плохо живём. Хорошо живём, с перевыполнением по некоторым пунктам, в социалке. belay
    Неплохой
  3. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:36
    Счётная палата анализирует результаты
    Вот Кудрину и все цифирки в руки ! Пусть посчитает, что рыночная экономика натворила !
    Uncle Lee
  4. HIW (илья) Сегодня, 07:46
    Из пустого в порожнее перегоняют, считают чего нет, у нас в деревнях Сибири как не было работы так и нет, и соответственно зарплаты тоже нет, все колхозы и лесхозы развалили а тайгу отдали или китайцам или чёрным рубщикам, а вот количество миллиардеров за последние года в России выросло очень значительно, это наверно за счёт дирипасок да всяких шуваловых с миллерами у нас средний показатель зарплат вырос
    HIW
  5. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:49
    Тут многие возмущались по поводу назначения Кудрина, хотя еще тогда было очевидно, что он будет стабильно капать на правительственные косяки, чего от него и требуется. Как видно, он с энтузиазмом свою задачу выполняет.
    Alex-a832
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 07:49
    Цитата: DRA-75
    Хотя Кудрина я и не очень ,но рад что он стал главой Счетной палаты(умный мужик вроде и нелебизит ) ! Пусть работает ,а не языком чешет ..Полномочия ему дали полные ! Димона бы заменить,хоть он и преданный ,но не тянет он правительство , ну Путину видней раз так решил ..

    ------------------------------------
    "Нелебезит" - это актерская игра. Путин прекрасно знает как выполнены его "указы", а Кудрин сейчас играет роль такого "принципиального". Проще говоря, Кудрин просто "очищает свою карму". Это все спектакль на публику. Производительность труда, социалка. Да плевать они хотели. Им надо загеноцидить еще 20% населения и остальных доить. Мы им мешаем давно грабить страну, выгонять общенародное добро за рубеж.
    Altona
  7. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:49
    Если б они сами не напоминали про те указы, народ бы о том и не вспомнил! Кроме "кровно" заинтересованных лиц конечно.
    Страна живёт по принципу - Они, что то обещают и делают вид что собираются это исполнять, а мы делаем вид (а мож и нет) что им верим и собираемся обещанного ждать! -
    Каждый живет в своём мирке и они, по хорошему, уже не пересекаются!
    rocket757
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:44
      Цитата: rocket757
      Страна живёт по принципу - Они, что то обещают и делают вид что собираются это исполнять, а мы делаем вид (а мож и нет) что им верим и собираемся обещанного ждать! -

      а ведь так жил поздний СССР! Чем закончился такой симбиоз все знают.
      Silvestr
  8. Million (Влад) Сегодня, 07:57
    Гарант свои предвыборные обещания не выполняет,чего уж требовать от чиновников....
    Million
    1. sdc_alex (Александр) Сегодня, 10:29
      Чего ж он Вам такого пообещал то?
      sdc_alex
      1. свободный (Андрей) Сегодня, 11:11
        Цитата: sdc_alex
        Чего ж он Вам такого пообещал то?

        Это тролль,игнорируйте его.
        свободный
        1. sdc_alex (Александр) Сегодня, 11:18
          Спасибо за комплимент. Человек с красным флагом меня в тролли записал. soldier
          sdc_alex
  9. tarahtung (Олег) Сегодня, 08:01
    А какие наказания или штрафные санкции предусмотрены за невыполнение указаний? Никаких... поэтому можно не напрягаться
    tarahtung
  10. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 08:09
    Нашел, доложил, молодец! Вопрос - где списки ответственных лиц, не выполнивших "майские указы" и отправляющихся в солнечный Магадан?
    Только так можно расшевелить начать выполнять хоть что-то. А то занимаются пустыми отписками.
    Корсар0304
  11. SarS ( Руслан) Сегодня, 08:11
    Кудрин на Димона "зуб" имеет. Запасаемся попкорном. Путин в их разборки ни полезет - они ему оба - свои.
    SarS
    1. лесовозник (игорь) Сегодня, 08:40
      Это называется - разделяй и властвуй))))
      лесовозник
  12. demo (Ван) Сегодня, 08:16
    Есть определение - ложь.
    Есть - большая ложь.
    А есть -статистика.
    И начальником над ней - Леша Кудрин.
    demo
  13. Vincent (Александр) Сегодня, 08:21
    Нишмагли, малоденех. Работать не хотят, мрут как мухи при это мало рождаются... Нород не тот...
    Vincent
  14. Stas157 (Стас) Сегодня, 08:22
    . Сам президент Владимир Путин ранее заявлял, что более 90 процентов целевых показателей майских указов достичь в стране удалось.

    Сам президент признается в эффективности своей работы, и в реалистичности поставленных планов. Какая же может быть эффективность, если 90% решений не выполняется? Если бы задали кому-нибудь вопрос, выбрал бы он президента страны, который не выполняет своих планов на 90%, я думаю, ответ бы был бы однозначен. А ведь за Путина проголосовало 76%!!!
    А вот к примеру, у Сталина, с эффективностью всё было в порядке. Чиновники старались выполнить взятые на себя обязательства, и взяток не брали... Не за выгоду трудились, а за совесть и за честь!
    Stas157
    1. Александр War (Александр) Сегодня, 08:54
      И при Сталине чиновники и их дети забугорной недвижимости не имели wink
      Александр War
    2. Лесс Сегодня, 09:40
      Цитата: Stas157
      Какая же может быть эффективность, если 90% решений не выполняется?

      Цитата: Stas157
      более 90 процентов целевых показателей майских указов достичь в стране удалось.
      Вы себе противоречите или просто не внимательно прочитали?
      Лесс
      1. Stas157 (Стас) Сегодня, 09:44
        Цитата: Лесс
        Вы себе противоречите или просто не внимательно прочитали?

        Не внимательно прочитал. Хотя этот посыл Путина явно входит в диссонанс со словами главного счетовода:
        По словам Кудрина, многих основных плановых показателей, которые в законах прописывались, за шесть лет добиться так и не удалось.
        Stas157
  15. вылет (Дмитрий) Сегодня, 09:53
    "Видимо, этот период не относится к периоду выполнения майских указов". Удобно, посчитать месяц увеличения з/п на 300р., а месяц снижения на ту же сумму можно не учитывать (академический отпуск). Так и "растём" год от года, чинуши отчитываются, а зп учителя в регионе навевает тоску. По первому образованию закончил педагогический, с потока только один устроился в школу, самый плохой студент на курсе, ничего не учивший и не просыхавший месяцами. И когда это всё поменяется, света в конце тоннеля нет.
    Полное платное образование это практически данность, если, конечно, родители хотят хорошую школу и вуз для чада. И хороших сверстников рядом.
    Повышение пенсионного возраста далеко они отнесли интересно, к "периоду, не относящемуся к указам" по всей видимости.
    вылет
  16. net0103net (Евстегней) Сегодня, 10:25
    То есть случилось внеплановое недоперевыполнение )) ... Что ж, бывает. Вы там, главное, не перетрудитесь ... считоводы.
    net0103net
  17. 1536 (Евгений) Сегодня, 11:01
    Нет, всё-таки, весу товарищу не хватает. Говорить правду, еще не значит работать в правильном направлении. Вот, например, его визави сказал однажды, что если нет денег, надо держаться, и мы держимся... А этот только злит всех.
    1536
  18. Росомаха (Анатолий) Сегодня, 11:11
    [quote][/quote]Далее Кудрин ссылается на статистические данные за периоды 2011-2016, 2012-2017.
    Так, производительность труда в России в 2016-м году, если верить статистическим отчётам составила 99,8% от предыдущего периода. При этом правительство отчиталось за тот же период о росте производительности труда на 3,8%. А в майских указах говорилось о необходимости обеспечить рост производительности труда аж на 50 процентов.


    Это говорит о том что чиновники "зарапортовались" и нагло всем врут...
    Росомаха
Картина дня