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Глава Счётной палаты: Майские указы 2012 года по ряду пунктов не выполнены
Информационное агентство ТАСС приводит заявление нового главы Счётной палаты Алексей Кудрина по поводу исполнения в России так называемых майских указов президента от 2012 года. По словам Кудрина, многих основных плановых показателей, которые в законах прописывались, за шесть лет добиться так и не удалось.
Далее Кудрин ссылается на статистические данные за периоды 2011-2016, 2012-2017.
Так, производительность труда в России в 2016-м году, если верить статистическим отчётам составила 99,8% от предыдущего периода. При этом правительство отчиталось за тот же период о росте производительности труда на 3,8%. А в майских указах говорилось о необходимости обеспечить рост производительности труда аж на 50 процентов.
Об инвестициях в российскую экономику. К 2017 году их уровень был запланирован на уровне 27 процентов, но в итоге не достиг и 22-х.
Не были достигнуты и показатели роста доли высокотехнологической продукции на рынке.
Однако, как отметил Кудрин, есть и несколько направлений, где планы были даже перевыполнены. Одно из них – социалка. Например, по показателям оплаты труда учителям перевыполнение планов (средняя зарплата по экономике региона) составило 1%. При этом на Прямую линию с президентом поступили вопросы о том, почему зарплаты учителей в ряде регионов пошли на убыль даже после повышения МРОТ. Видимо, это уже не относится к периоду выполнения майских указов образца 2012 года.
Кудрин отметил существенное улучшение показателей по сокращению процента младенческой и детской смертности в стране.
Сам президент Владимир Путин ранее заявлял, что более 90 процентов целевых показателей майских указов достичь в стране удалось.
По словам Кудрина, Счётная палата анализирует результаты, учитывая тот факт, что на новый 6-летний срок поставлены ещё более амбициозные задачи.
Далее Кудрин ссылается на статистические данные за периоды 2011-2016, 2012-2017.
Так, производительность труда в России в 2016-м году, если верить статистическим отчётам составила 99,8% от предыдущего периода. При этом правительство отчиталось за тот же период о росте производительности труда на 3,8%. А в майских указах говорилось о необходимости обеспечить рост производительности труда аж на 50 процентов.
Об инвестициях в российскую экономику. К 2017 году их уровень был запланирован на уровне 27 процентов, но в итоге не достиг и 22-х.
Не были достигнуты и показатели роста доли высокотехнологической продукции на рынке.
Однако, как отметил Кудрин, есть и несколько направлений, где планы были даже перевыполнены. Одно из них – социалка. Например, по показателям оплаты труда учителям перевыполнение планов (средняя зарплата по экономике региона) составило 1%. При этом на Прямую линию с президентом поступили вопросы о том, почему зарплаты учителей в ряде регионов пошли на убыль даже после повышения МРОТ. Видимо, это уже не относится к периоду выполнения майских указов образца 2012 года.
Кудрин отметил существенное улучшение показателей по сокращению процента младенческой и детской смертности в стране.
Сам президент Владимир Путин ранее заявлял, что более 90 процентов целевых показателей майских указов достичь в стране удалось.
По словам Кудрина, Счётная палата анализирует результаты, учитывая тот факт, что на новый 6-летний срок поставлены ещё более амбициозные задачи.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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