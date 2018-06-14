11:31 14 июня
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В Госдепе ответили на сообщение о готовящейся в Сирии провокации

Соединенные Штаты, возглавляющие международную коалицию по борьбе с терроризмом, не готовят никаких провокаций, связанных с применением отравляющих веществ в Сирии, передает ТАСС заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.

В Госдепе ответили на сообщение о готовящейся в Сирии провокации


Ранее Минобороны РФ сообщило, что боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) при участии американских спецназовцев могут пойти на применение в провинции Дейр-эз-Зор хлора, чтобы дать западной коалиции повод для нового ракетного удара по правительственным объектам республики.


Минобороны России ложно утверждает, что американские войска и "Сирийская свободная армия" готовятся инсценировать атаку с использованием химического оружия в Сирии,
сказала Науэрт.

По ее словам, это Россия препятствует привлечению президента САР Башара Асада к ответственности за преступления против своего народа, в том числе за химические атаки; это Россия, а не США, применила нервно-паралитическое вещество в британском Солсбери.

Мы же строго соблюдаем положения Конвенции о запрещении химоружия,
заявила Науэрт.

Напомним, в понедельник представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что для очередной имитации в провинцию Дейр-эз-Зор завезены баллоны с хлором. Постановочный ролик, который снимут боевики ССА, должен послужить поводом для нанесения коалицией авиаударов по государственным объектам САР и оправдания наступательной операции радикалов против сирийской армии на восточном берегу Евфрата.

Генерал подчеркнул, что российское военное ведомство предупреждает о недопустимости таких провокаций.

Использованы фотографии: http://www.donnews.ru
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Комментарии 37

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  1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:13
    Задергались. Знает кошка... Хайли лайкли уже не прокатывает?
    Горный стрелок
    1. Logall (Александр) Сегодня, 08:16
      Цитата: Науэрт
      Мы же строго соблюдаем положения Конвенции о запрещении химоружия
      И до сих пор не уничтожили свои запасы химоружия... Ссылаясь на дороговизну сего мероприятия. У штатов на это нет денег - смешно!
      Logall
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:21
        Саша , привет ! hi Матрасы в своём репертуаре : я - не я и корова не моя . Ничего другого я и не ждал .
        российское военное ведомство предупреждает о недопустимости таких провокаций

        Посмотрим как сильно матрасов напугает это предупреждение ...
        bouncyhunter
        1. Logall (Александр) Сегодня, 08:25
          Приветствую, Павел! hi
          Цитата: bouncyhunter
          Посмотрим как сильно матрасов напугает это предупреждение ...

          Думаю, не напугает! В прошлый раз прокатило, попробуют ещё раз...
          В прошлый раз даже мне страшно было, а сейчас эти предупреждения похожи на очередное жюрение указательным пальцем... А нужно показать средний. Или, для пущего эффекта, штаны снять и передом повернуться!
          Logall
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:27
            Вот и я так мыслю . Ну выскажут русские очередную озабоченность - и что ? Вот если бы озабоченность по голове больно треснула - тогда бы матрасы призадумались .
            bouncyhunter
            1. MPN (Павел) Сегодня, 10:12
              Цитата: bouncyhunter
              Вот если бы озабоченность по голове больно треснула - тогда бы матрасы призадумались .

              Будь здрав тезка! hi Все знают, что это не химатака, а банальная имитация, для того, что бы найти повод (опять же деньги рулят). Вот отражение последствий (ну допустим ракетная атака или еще каких) тут бы поменять позицию стоило... По мне бы спецов туда забросить (по очень тихому, чтобы свидетелей не нашлось), раз разведка уже сработала, данные есть, да и отыметь этих касок любого цвета по полной, чтобы каски остальным было не повадно надевать ни за какие деньги...Опять же, такие не переведуться, это исторически доказано... request
              MPN
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:17
                Взаимно ! hi Всё ты правильно говоришь , есть одно "но" : баллоны с хлором не бутафорские и матрасы могут провести не имитацию , а реальную химатаку . А это уже совсем другой коленкор . negative
                bouncyhunter
                1. MPN (Павел) Сегодня, 10:21
                  Цитата: bouncyhunter
                  А это уже совсем другой коленкор .

                  Не спорю, только матрасы руководят... им как с гуся вода... У тих по другому..., в Сирии химатака? В Сирии, (кто не важно) значит удар по Сирии... yes
                  MPN
          2. cniza (Виктор) Сегодня, 08:29
            Всем доброго времени! hi , ситуация в стиле "Новгородского вече" , кто кого перекричит.
            cniza
          3. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 09:06
            .....А нужно показать средний. Или, для пущего эффекта, штаны снять и передом повернуться!

            Привет,Саша! hi Ты разве не слышал,что Верссаче в этом сезоне, для лидеров "цивилизованного мира", показал новую коллекцию штанов с ширинкой сзади! yes Теперича при встрече с янкесами на переговорах, предписано их обязательно одевать! laughing
            майор Юрик
            1. Logall (Александр) Сегодня, 09:19
              hi
              Цитата: майор Юрик
              Верссаче в этом сезоне, для лидеров "цивилизованного мира", показал новую коллекцию штанов с ширинкой сзади!

              Слава господу Богу, что мы "варвары" - злые росы! У наш ширинка спереди...
              Logall
      2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 08:25
        Цитата: Logall
        Цитата: Науэрт
        Мы же строго соблюдаем положения Конвенции о запрещении химоружия
        И до сих пор не уничтожили свои запасы химоружия... Ссылаясь на дороговизну сего мероприятия. У штатов на это нет денег - смешно!

        Их легендарное лицемерие и приверженность двойным стандартам "воспето" в поэзии еще в 19 веке!
        Они строго блюдут традиции...
        Alex-a832
    2. Самаритянин (Андрей) Сегодня, 08:17
      А мне вот интересно, а кто-нибудь уже подаст в суд на обвинения, которые каждый день звучат в адрес России???
      И до каких пор США будут в Сирии?
      Самаритянин
      1. Logall (Александр) Сегодня, 08:19
        Цитата: Самаритянин
        И до каких пор США будут в Сирии?

        Пока их потери не станут несоизмеримо велики, как человеческие, так и финансовые... Второе их больше беспокоит...
        Logall
        1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 08:23
          Цитата: Logall
          Пока их потери не станут несоизмеримо велики, как человеческие, так и финансовые... Второе их больше беспокоит...

          Именно так , правда там их Израиль держит ! А еще выше статья Асада все очень точно объясняет ! Эта бойня надолго явно растянется , как и на Украине ,пока США с Израилем к ногтю не прижать .. soldier
          DRA-75
      2. Ванёк (Иван) Сегодня, 09:02
        Цитата: Самаритянин
        И до каких пор


        Пока их пачками валить не начнут.

        hi
        Ванёк
    3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:20
      Цитата: Горный стрелок
      Задергались. Знает кошка... Хайли лайкли уже не прокатывает?

      Лучшее средство защиты - это нападение. Вот Хезер Науэрт и собрала в кучу всё от хим.провокаций в Сирии до отравления Скрипалей.
      Ныробский
  2. Mimohod (Михаил) Сегодня, 08:18
    Складывается мнение ,что сша исторически постоянно и плотно занимается в основном ,именно провокациями....,начиная с" Бостонского чаепития"....
    Mimohod
    1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 08:25
      Цитата: Mimohod
      Складывается мнение ,что сша исторически постоянно и плотно занимается в основном ,именно провокациями....,начиная с" Бостонского чаепития"....

      Это их бизнес и ничего личного ..
      DRA-75
    2. лесовозник (игорь) Сегодня, 08:27
      Именно этим они и занимаются , имея от этого неслабый гешефт - исключение Вьетнам - там они вместо прибыли, горы мешков с трупами получили
      лесовозник
    3. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:22
      Это не мнение, это факт.
      NordUral
  3. Vincent (Александр) Сегодня, 08:18
    Краткое содержание заявления: "Мы белые и пушистые, за мир во всём мире. Это кровавый тиран Ассад провоцирует наши умные ракеты, а Скрипалей вообще по личному приказу Путина отравили."
    Vincent
  4. solzh (Сергей) Сегодня, 08:20
    Интересно американцы ведут свою политику: Это не мы, это вы! Как то не серьёзно.
    solzh
  5. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 08:20
    США готовят третий "топорный" удар по Сирии. Видимо, этой малости не хватает Трампу для получения "премии "мира". При этом не важно, смогут ли бармалеи распылить хлор или просто выложат в сеть фейковый ролик с сотового телефона. Ложь и насилие - любимые инструменты властей США, как и для прочей нечисти...
    Alex-a832
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 08:26
    Врет как дышит, и Солсбери приплела. А что, уже доказано, что Скрипалей там Россия отравила? А смысл? А че ж тогда свинки с котом от голода сдохли? В Британии, где якобы культ домашних животных. А что за нервно-паралитическое вещество такое, что его над 100-150 грамм, и результат не гарантирован? 70%-ный уксус вполне бы решил задачу отравления в таком количестве и причем гарантированно, без всяких танцев с новичками. Вот что значит создавать правильный информационный фон для таких заявлений. А наш МИД снова сопли жует, нельзя дорогим партнерам перечить, иначе арестуют опять денежку каких-нибудь уважаемых людей.
    Altona
  7. Nikolay73 (Nikolay) Сегодня, 08:48
    ...нет, она всё правильно сказала, они не инсценировку там готовят, а обычное боевое применение. И вообще, мы сейчас напоминаем ту жену которой возвратившийся под утро домой муж говорит: - Ты у меня такая умная! Ну придумай что-нибудь сама... ...к моему глубокому сожалению. ИМХО, как обычно.
    Nikolay73
  8. sagitch (Ильдар) Сегодня, 09:05
    Соединенные Штаты, возглавляющие международную коалицию по борьбе с терроризмом, не готовят никаких провокаций, связанных с применением отравляющих веществ в Сирии, заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.Провокации готовят сателиты США
    sagitch
  9. den3080 Сегодня, 09:13
    это Хезер Науэрт сказала недавно, что США имеют очень успешный опыт и многолетний сотрудничества с многими странами в мире, с Германией в частности?
    И в качестве примера привела высадку американских войск в Нормандии в 1944 году.
    Так было? Или нет? smile
    den3080
    1. Mimohod (Михаил) Сегодня, 09:41
      и соместную с Японией операцию по уничтожению Хиросимы и Нагасаки....
      Mimohod
  10. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:19
    Мы же строго соблюдаем положения Конвенции о запрещении химоружия, заявила Науэрт.

    И даже не ухмыльнулась при этом.
    NordUral
  11. сталевар Сегодня, 10:05
    Да пусть Минобороны хоть каждый день предупреждает! Пока детишки наших правителей находятся в США , США будут делать что захотят!
    сталевар
    1. Пленник (Айрат) Сегодня, 10:17
      А поновее ничего? request
      Пленник
  12. 123456789 Сегодня, 10:06
    Генерал подчеркнул, что российское военное ведомство предупреждает о недопустимости таких провокаций.


    Последнее китайское предупреждение? laughing МБ пора уже че-то реальное замутить... Например вооружить МиГи-25 Б. Асада Кинжалами - пусть сами защищаются laughing
    123456789
  13. Пленник (Айрат) Сегодня, 10:16
    "Соединенные Штаты, возглавляющие международную коалицию по борьбе с терроризмом, не готовят никаких провокаций, связанных с применением отравляющих веществ в Сирии.." what Значит или уже приготовили, или скоро начнут готовиться.
    Пленник
  14. net0103net (Евстегней) Сегодня, 10:33
    Вот только одна эта представитель Госдепа Хезер Науэрт - это одна сплошная провокация. Причём такая дешёвая, плебейская, в общем - местный продукт.
    Она похожа на проститутку-неудачницу, которую взяли на дело, чтобы потом кинуть. Её задача -отвлекать внимание скандальным поведением.
    В общем, не верьте, ребята, проституткам, особенно из такой свинотной страны, как США.
    net0103net
  15. ученый Сегодня, 10:47
    Мы же строго соблюдаем положения Конвенции о запрещении химоружия, заявила Науэрт

    При этом США продолжают оставаться единственной страной в Мире кто до сих пор не уничтожил химическое оружие, страной которая открыто применяла химическое оружие во время войны во Вьетнаме, а так же первыми создали фейк с применением химического оружия в Ираке для уничтожения целого государства.
    Действительно, лидерство США в военных преступлениях ни кто ни когда не сможет оспорить.
    ученый
  16. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 11:09
    Ага, сейчас они признались во всем.....ответ Пентагона ожидаем.
    Alexey-74
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