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В Госдепе ответили на сообщение о готовящейся в Сирии провокации
Соединенные Штаты, возглавляющие международную коалицию по борьбе с терроризмом, не готовят никаких провокаций, связанных с применением отравляющих веществ в Сирии, передает ТАСС заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) при участии американских спецназовцев могут пойти на применение в провинции Дейр-эз-Зор хлора, чтобы дать западной коалиции повод для нового ракетного удара по правительственным объектам республики.
По ее словам, это Россия препятствует привлечению президента САР Башара Асада к ответственности за преступления против своего народа, в том числе за химические атаки; это Россия, а не США, применила нервно-паралитическое вещество в британском Солсбери.
Напомним, в понедельник представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что для очередной имитации в провинцию Дейр-эз-Зор завезены баллоны с хлором. Постановочный ролик, который снимут боевики ССА, должен послужить поводом для нанесения коалицией авиаударов по государственным объектам САР и оправдания наступательной операции радикалов против сирийской армии на восточном берегу Евфрата.
Генерал подчеркнул, что российское военное ведомство предупреждает о недопустимости таких провокаций.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) при участии американских спецназовцев могут пойти на применение в провинции Дейр-эз-Зор хлора, чтобы дать западной коалиции повод для нового ракетного удара по правительственным объектам республики.
Минобороны России ложно утверждает, что американские войска и "Сирийская свободная армия" готовятся инсценировать атаку с использованием химического оружия в Сирии,сказала Науэрт.
По ее словам, это Россия препятствует привлечению президента САР Башара Асада к ответственности за преступления против своего народа, в том числе за химические атаки; это Россия, а не США, применила нервно-паралитическое вещество в британском Солсбери.
Мы же строго соблюдаем положения Конвенции о запрещении химоружия,заявила Науэрт.
Напомним, в понедельник представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что для очередной имитации в провинцию Дейр-эз-Зор завезены баллоны с хлором. Постановочный ролик, который снимут боевики ССА, должен послужить поводом для нанесения коалицией авиаударов по государственным объектам САР и оправдания наступательной операции радикалов против сирийской армии на восточном берегу Евфрата.
Генерал подчеркнул, что российское военное ведомство предупреждает о недопустимости таких провокаций.
Использованы фотографии: http://www.donnews.ru
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