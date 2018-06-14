11:30 14 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Башар Асад: Боевики в Сирии - инструмент в руках США и Израиля

Президент Сирии Башар Асад дал интервью ливанскому журналисту Хосейну Муртаде, в котором рассказал о складывающейся в стране ситуации. По словам Башара Асада, одна из наиболее сложных ситуаций складывается на юге страны – в провинциях Дараа и Кунейтра. Асад напомнил, что ранее в этих провинциях САР была организована так называемая зона деэскалации, однако боевики сформировали ударный кулак и явно не собираются прекращать сопротивление. Кстати, сегодня истекает срок ультиматума со стороны сирийских войск, ранее выдвинутого в адрес террористов так называемого «южного фронта».

Сирийский президент отметил, что российские представители сейчас ведут активные переговоры с США и Израилем, конечной целью которых должно стать разоружение боевиков и переход границы с Израилем и Иорданией под контроль сирийских военных. Нужно отметить, что ранее на переход границы под контроль сирийских войск "устно" согласились израильские власти.

Асад:
Но с той стороны никто явно не собирается общаться с боевиками, потому что те выступают в качестве инструмента террора, они в конечном итоге реализуют то, что решат их хозяева.



По словам президента Сирийской Арабской Республики, возможность достичь примирения появилась в Сирии, однако вмешательство США и Израиля помешало этой возможности.

Между тем, с юга Сирии поступает информация о перестрелках между САА и группировками боевиков – на севере провинции Дараа в районе населённого пункта Замрин. Особое внимание обращает тот факт, что с помощью беспилотников над позициями вооружённых сил Сирии в Дараа были сброшены листовки, в которых боевики призывают сирийскую армию отказаться от наступления и перейти на сторону радикальных исламистов. Место происхождения беспилотников, появившихся в распоряжении боевиков, пока не установлено.

Напомним, что командование САА пообещало полное уничтожение террористов в Дараа и Кунейтре в том случае, если те до конца нынешних суток не сложат оружие и не прекратят сопротивление.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
20

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 46

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 08:18
    Правильно Башар говоришь , вот только это все в мире прекрасно понимают ,но боятся об этом даже пискнуть..Иран вот только правду матку гнет , даже Путин язык за зубами держит!
    DRA-75
    1. dsk (Сергей) Сегодня, 08:26
      Цитата: DRA-75
      Правильно Башар говоришь

      Когда Штаты "выдавливали" СССР из Афгана, они платили моджахедам по 100 $ и "сидят" там уже 18 -й год, в Сирии сейчас платят по 200 $, инфляция.с...
      dsk
    2. cniza (Виктор) Сегодня, 08:26
      Американские и еже с ними "желудочки" на ножках , желают набить свою утробу и думают только о ней.
      cniza
    3. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 08:32
      Цитата: DRA-75
      даже Путин язык за зубами держит!

      В каком месте держит язык за зубами позвольте поинтересоваться? А как же выступление в ООН со словами "Вы хоть понимаете, что вы натворили?" по обращению именно к странам-протекционистам бородачей! Да и вообще в интервью многим что русским, что зарубежным СМИ не раз высказывал о силах и странах, что подпитывают бабахов.
      Корсар0304
    4. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:15
      Цитата: DRA-75
      даже Путин язык за зубами держит!

      За него говорят наши ВКС и знаете, вполне доходчиво.
      Boris55
      1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 11:26
        Цитата: Boris55
        Цитата: DRA-75
        даже Путин язык за зубами держит!

        За него говорят наши ВКС и знаете, вполне доходчиво.

        Согласен и наши парни , которые не сдаются чертям(вызывая огонь на себя) ..
        И все же ,как то нужно по жестче в Сирии ,особенно с Израилем ! Эти все там баламутят и стравливают всех и все в мире... soldier
        DRA-75
  2. василий50 (дмитрий) Сегодня, 08:23
    За то что БАШАР АСАД говорит без экивоков его столь ненавидят.
    Очень интересна связка США и Израиля. США оплачивают существование Израиля, а те на американские деньги покупают американских-же законодателей.
    василий50
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:26
      Западные СМИ это интервью благополучно проигнорируют , как всегда .
      bouncyhunter
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:28
        Цитата: bouncyhunter
        Западные СМИ это интервью благополучно проигнорируют , как всегда .


        Конечно, зачем им слушать пропагандистскиюую чушь, что Асад несёт request
        Tiras
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:31
          Цитата: Tiras
          зачем им слушать пропагандистскиюую чушь, что Асад несёт

          Конечно , лучше слушать откровенную ложь матрасов и иже с ними .
          bouncyhunter
          1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:43
            Цитата: bouncyhunter
            Конечно , лучше слушать откровенную ложь матрасов и иже с ними .


            Лучше понимать, что реально происходит.
            А бредни Асада, который говорит то, что ему сказали говорить - и так понятно откуда идут и какую имеют цену.
            Особенно его разговоры про Иран в Сирии. В интервью, что он дал, там он, говорит что вполне возможны иранские базы около границ в Израилем и прочий бред, который он несёт, чтобы выслужиться перед иранцами, прекрасно понимая, что не даст ему ни Израиль ни Россия держать иранские силы около границ Израиля.
            Да и базы в иранские в Сирии, которые так готов принять Асад итд.. Обычная пропаганда для ТВ.
            Он не может говорить, что реально происходит.
            Tiras
            1. Moskovit (Алексей) Сегодня, 09:39
              Цитата: Tiras
              Лучше понимать, что реально происходит.

              Золотые слова. А происходит то, что медленно, но верно Асад, который вещает всем лапшу на уши (с), берет Сирию под контроль. Иранцы только укрепляют свое положение в Сирии и в целом в регионе. Ливан под контролем хизбалы, в Ираке власть в парламенте перешла к прошиитским силам.
              Moskovit
            2. Ванёк (Иван) Сегодня, 09:48
              Цитата: Tiras
              Лучше понимать, что реально происходит.


              Вот как ни крути, а "гуманитарка" с американских самолётов в руки боевиков почему-то попадает.

              И как ни крути северная америка, на другой стороне планеты.

              Вы же не из тех кто думает, что земля плоская?
              Ванёк
          2. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 11:30
            Цитата: bouncyhunter
            Конечно , лучше слушать откровенную ложь матрасов и иже с ними

            Именно так Паша ! Вон нам здесь только, как мозги промывают ..)))
            Не знал бы сути их, вот поверил бы однозначно... hi
            DRA-75
    2. dsk (Сергей) Сегодня, 08:29
      Цитата: василий50
      США оплачивают существование Израиля

      Израиль "прародина" штатовских "основных" банкиров.
      dsk
    3. Mimohod (Михаил) Сегодня, 08:34
      как говорится рука руку ....и ворон ворону...,сша и израиль та еще сладкая политическая парочка...
      Mimohod
    4. Лекс. Сегодня, 11:25
      Вася при царе Давиде ,Дамаск в его царстве был провинциальным городком и вас ещё в проекте не было как это не прискорбно звучит
      Лекс.
  3. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 08:28
    Асад в очередной раз озвучил всем известные обстоятельства. Наверное - правильно сделал, потому что странам запада и заокеании нужно постоянно напоминать о том, что такое не будет забыто никогда и ответка рано или поздно прилетит.
    Корсар0304
  4. Wolf47525 (Wolf47525 .) Сегодня, 08:29
    Башар Асад: Боевики в Сирии - инструмент в руках США и Израиля.....

    А эти?
    Wolf47525
    1. Писсаро (Сергей Шероцкий) Сегодня, 08:35
      Вот как раз эти и инструмент. С флагом американских холуев
      Писсаро
      1. Wolf47525 (Wolf47525 .) Сегодня, 09:29
        Это про них? Вот ты зачем про своих партнёрах по бизнесу плохо говоришь?
        Wolf47525
        1. Писсаро (Сергей Шероцкий) Сегодня, 09:38
          Это турецкие холуи. Такой же мусор как холуи американские. Всех гурии заждались со сковородками
          Писсаро
          1. Wolf47525 (Wolf47525 .) Сегодня, 10:42
            Вот ты ЗАЧЕМ про своих союзников в борьбе против террористов и партнёрах по бизнесу плохо говоришь? Ты опять не подумал.
            Wolf47525
  5. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:29
    Обычный пропагандистский бред Асада - ничего нового.
    Tiras
    1. Писсаро (Сергей Шероцкий) Сегодня, 08:36
      Правильно Асад тыкает вас в известную субстанцию носом. Не отмоетесь. Кровь сотен тысяч на вас и ваших хозяевах
      Писсаро
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:48
        Цитата: Писсаро
        Правильно Асад тыкает вас в известную субстанцию носом


        Ошибаетесь, это Асад говорит для внутреннего потребления и потребления в странах, в которых/ для которых о даёт интервью - чтобы лапша ещё сильнее свисала.



        Цитата: Писсаро
        Не отмоетесь. Кровь сотен тысяч на вас и ваших хозяевах


        От того, что вы пишите это - ваши фантазии правдой не станут.
        Tiras
        1. Писсаро (Сергей Шероцкий) Сегодня, 09:27
          Не вам рассуждать о Правде, вам понятие Правды недоступно.
          Писсаро
          1. farcop (Far Cop) Сегодня, 09:50
            Цитата: Писсаро
            вам понятие Правды недоступно
            500.000 тысяч сунитов убиты шиитами и их холуями в этой войне. Вам никогда не отмытся от этого.
            farcop
          2. Tiras (Виктор) Сегодня, 10:35
            Цитата: Писсаро
            Не вам рассуждать о Правде, вам понятие Правды недоступно.


            Не вам решать и тем более лезть в понятие правды.
            Tiras
  6. viktor. (Knyt) Сегодня, 08:46
    Эти два (государства) не поддерживают террор а возглавляют его во всём мире! и бороться с террором это что лечить наркомана и не устранять источник заразы!
    viktor.
  7. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 08:55
    Если Асад сумеет реализовать свои слова об уничтожении бармалеев, которые не сдадутся, к его заявлениям будут гораздо более внимательно относиться.
    Rostislav
  8. danan (p783232) Сегодня, 09:16
    Башар говорит...
    Слуга двух господ!
    Не знает кому больше угодить.
    Как долго?
    danan
    1. Писсаро (Сергей Шероцкий) Сегодня, 09:25
      Башар лидер своей страны и своего народа. Не вам, жалким марионеткам США говорить о слугах и хозяевах. Ваш удел вместе с вашими братьями-бармалеями жалко лепетать в своё оправдание за убийства мирного населения Сирии и вместе с ними оказаться на свалке Истории
      Писсаро
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 10:32
        Цитата: Писсаро
        Башар лидер своей страны и своего народа


        Которого никто не выбирал и который получил власть от отца, силой взявшего власть.
        Не говоря о реперессиях и прочем, что делала семейка Асада издеваясь над большей частью народа в Сирии,которые не являлись алфавитами как семейка Асада.

        Tiras
      2. Лекс. Сегодня, 11:27
        Какой лидер на российских штыках
        Лекс.
  9. ultra (Михаил) Сегодня, 09:29
    На мой взгляд нам надо закрыть воздушное пространство над южными районами Сирии и дать асаду полный карт -бланш в проведении наземной операции,а будет это с помощью хизбаллы или иранцев или без оной не суть важно,главное взять под контроль границу,ведь всем понятно что территория Израиля и Иордании используется для снабжения бородатых.
    ultra
    1. Писсаро (Сергей Шероцкий) Сегодня, 09:41
      Они стреляют не с воздушного пространства Сирии, а с Ливана. Закрытие ничему не поможет. В небе Ливана они кстати тоже незаконно, их туда ливанское правительство не приглашало. Пока идёт с Израилем торг на счёт контроля границы
      Писсаро
      1. ultra (Михаил) Сегодня, 10:30
        Цитата: Писсаро
        Они стреляют не с воздушного пространства Сирии, а с Ливана

        Ну по Дераа из вп Ливана не популяешь,учитывая что самое дальнобойное,что есть у евреев это "Далила",тут только Иордания или непосредственно Израиль.
        ultra
  10. 501Legion (Артём) Сегодня, 09:33
    Давным давно это всё понятно. такие вот соседи у Сирии лишь бы уничтожить своего соседа.
    501Legion
  11. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:42
    Особое внимание обращает тот факт, что с помощью беспилотников над позициями вооружённых сил Сирии в Дараа были сброшены листовки, в которых боевики призывают сирийскую армию отказаться от наступления и перейти на сторону радикальных исламистов. Место происхождения беспилотников, появившихся в распоряжении боевиков, пока не установлено.
    Так же интересно, на какой бумаге и в какой типографии были отпечатаны эти листовки? На Иорданской или на Израильской? Не думаю, что боевики эти листовки в ручную рисовали.
    Ныробский
  12. сталевар Сегодня, 09:59
    Говоришь правильно, так дави их. Меньше слов больше дел. Создавай партизанские группы, совершай рейды в глубь захваченных территорий. Сам решения принимать можешь или Россия должна всё делать?
    сталевар
  13. Командировочный (Евгений) Сегодня, 10:26
    Асад:
    Но с той стороны никто явно не собирается общаться с боевиками, потому что те выступают в качестве инструмента террора, они в конечном итоге реализуют то, что решат их хозяева.
    Командировочный
    1. Лекс. Сегодня, 11:27
      На публику работаешь ?
      Лекс.
  14. net0103net (Евстегней) Сегодня, 10:38
    Правильно сказал Башар Асад. Ещё более правильно то, что он начал что-то говорить. Молодец по любому. Говори не молчи, президент Асад ! Сирийцам есть, что сказать !
    Говори, но будь сдержан и непреклонен, будь достойным слов, которые произносишь ! Сирийцы достойны права слова, ещё как достойны !
    net0103net
    1. brigadir (Машак Мамтерот) Сегодня, 10:52
      Цитата: net0103net
      Правильно сказал Башар Асад. Ещё более правильно то, что он начал что-то говорить. Молодец по любому. Говори не молчи, президент Асад ! Сирийцам есть, что сказать !
      Говори, но будь сдержан и непреклонен, будь достойным слов, которые произносишь ! Сирийцы достойны права слова, ещё как достойны !

      Северные корейцы нервно курят в сторонке. Куда всё катится ... и это уже почти 30 лет без СССР и компартии.
      brigadir
      1. net0103net (Евстегней) Сегодня, 10:59
        Чудак ты, на букву "м" ). Это крик души, а не политическое заявление )
        А цитаты, это не признак ума, это признак отсутствия собственной точки зрения.
        net0103net
Картина дня