Башар Асад: Боевики в Сирии - инструмент в руках США и Израиля.....

Но с той стороны никто явно не собирается общаться с боевиками, потому что те выступают в качестве инструмента террора, они в конечном итоге реализуют то, что решат их хозяева.

Президент Сирии Башар Асад дал интервью ливанскому журналисту Хосейну Муртаде, в котором рассказал о складывающейся в стране ситуации. По словам Башара Асада, одна из наиболее сложных ситуаций складывается на юге страны – в провинциях Дараа и Кунейтра. Асад напомнил, что ранее в этих провинциях САР была организована так называемая зона деэскалации, однако боевики сформировали ударный кулак и явно не собираются прекращать сопротивление. Кстати, сегодня истекает срок ультиматума со стороны сирийских войск, ранее выдвинутого в адрес террористов так называемого «южного фронта».Сирийский президент отметил, что российские представители сейчас ведут активные переговоры с США и Израилем, конечной целью которых должно стать разоружение боевиков и переход границы с Израилем и Иорданией под контроль сирийских военных. Нужно отметить, что ранее на переход границы под контроль сирийских войск "устно" согласились израильские власти.Асад:По словам президента Сирийской Арабской Республики, возможность достичь примирения появилась в Сирии, однако вмешательство США и Израиля помешало этой возможности.Между тем, с юга Сирии поступает информация о перестрелках между САА и группировками боевиков – на севере провинции Дараа в районе населённого пункта Замрин. Особое внимание обращает тот факт, что с помощью беспилотников над позициями вооружённых сил Сирии в Дараа были сброшены листовки, в которых боевики призывают сирийскую армию отказаться от наступления и перейти на сторону радикальных исламистов. Место происхождения беспилотников, появившихся в распоряжении боевиков, пока не установлено.Напомним, что командование САА пообещало полное уничтожение террористов в Дараа и Кунейтре в том случае, если те до конца нынешних суток не сложат оружие и не прекратят сопротивление.