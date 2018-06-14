11:30 14 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Как курсант Краснодарского ВВАУЛ сажал Л-39 в поле. Моделирование от СМИ

Газета «Взгляд» на своём канале в YouTube публикует видеоролик с компьютерным моделированием событий, произошедших 27 апреля этого года с учебным самолётом Л-39 в районе аэродрома Ханская (Республика Адыгея). Моделирования ситуации осуществлено, как сообщается, на основании расшифровки переговоров борта с «землёй». Напомним, что в тот день курсант Краснодарского ВВАУЛ сумел посадить самолёт после того, как в двигатель Л-39 попала птица.

Самолёт был посажен с убранным шасси в поле. При этом в экспертной среде сразу разгорелись споры на предмет того, почему курсант рисковал жизнью – по инструкции должен был катапультироваться. По неподтверждённой версии, на борту возникли проблемы с системой катапультирования, а потому решение о вынужденной посадке и было принято.

Минобороны подтверждает сведения о том, что через несколько секунд после взлёта в двигатель самолёта попала птица. Курсант 4-го курса Михаил Еманов оценил обстановку и принял решение сажать самолёт на открытую площадку, не выпуская шасси.


На кадрах ролика с компьютерной анимацией видны параметры полёта на момент попадания птицы в двигатель Л-39. Параметры следующие: высота – около 170 м, скорость – свыше 300 км/ч. После попадания в двигатель птицы произошло падение тяги, началось колебание оборотов двигателя. Лётчик сообщил о снижении оборотов до 90% и неустойчивой работе двигателя. При этом слышно, что с аэродрома несколько раз пытались уточнить, что случилось с самолётом, хотя курсант отчётливо сообщил о попадании птицы.

Лётчик (расшифровка записи по ролику газеты "Взгляд"):
Обороты 80%, скорость 200. Разрешите посадку.


Аэродром:
Полсотни один, катапультируйся! Полсотни один, катапультируйся!


Лётчик:
Выполняю посадку в поле. Разрешите...


Как отмечено, касание земли произошло на скорости около 114 км/ч.

Лётчик:
51-й сел в поле.


Аэродром:
Покиньте самолёт. Всё нормально? Без дыма?


Лётчик:
Да.


Видеоролик:

Использованы фотографии: Взгляд
39

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 31

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 08:52
    Рисковые парни в России все же ! Честь и хвала , настоящим асом будет ..Рисковал сильно и тем более курсант ..Вот с такими мужиками Россия возродится в очередной раз за свою историю ..Молодец парень!
    DRA-75
    1. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 08:59
      Цитата: DRA-75
      Рисковые парни в России все же ! Честь и хвала , настоящим асом будет ..Рисковал сильно и тем более курсант ..Вот с такими мужиками Россия возродится в очередной раз за свою историю ..Молодец парень!


      Выгонят.

      За то, что не выполнил приказ катапультироваться...
      Titsen
      1. tolyasik0577 (Анатолий) Сегодня, 09:11
        Победителей не судят wink
        tolyasik0577
        1. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 09:45
          Цитата: tolyasik0577
          Победителей не судят wink

          Еще как судят: любое доброе дело не останется безнаказанным. Найдут способ
          Pete Mitchell
      2. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 09:54
        Цитата: Titsen
        Выгонят

        Его спасение только в том, что он медийно раскрученный персонаж. Роэтому как говорили большие начальники мне однажды, по другому поводу: молодец, мы тебя похвалим, а когда все утихнет не забудем.. Его решение ошибочное, время покажет
        Pete Mitchell
      3. vargo (Vargo) Сегодня, 10:09
        Он может сослаться на то что не расслышал приказа. Там пробита лобовуха, плюс на него попало, плюс шум двигателя, короче, ряд указаний мог реально не правильно услышать. Я то тут не все слова разобрал бы без субтитров. Ну как мне кажется, его скорее будут хвалить нежели накажут. Однако про приказ ему конечно же по головке гладить не будут, все что надо скажут, но в целом он будет поощрен за сохранность самолета.
        Цена самолета куда ниже цены жизни пилота. Но сама жизнь пилота куда важнее самому пилоту, нежели государству. И то что пилот пренебрег своей жизнью ради крыла, ценится очень и очень. Конечно когда все успешно завершилось. А тут как раз всё очень гладенько вышло.
        vargo
        1. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 10:43
          Цитата: vargo
          может сослаться на то что не расслышал приказа

          Не может он на это сослаться. Есть правила: ниже определенных высот, определяемых тысячами метров, надо "по ручкам". При любом раскладе спасение летчика является приоритетным. Если эта расшифровка оригинальна, то не забудут и не простят...
          Pete Mitchell
      4. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 11:15
        Выгонят.
        За то, что не выполнил приказ катапультироваться..


        Ничего подобного. Официально могут пожурить, а на деле...
        Генерал Песчаных Карьеров
  2. Siberia 9444 (Александр) Сегодня, 08:57
    Он садился на брюхо , но не ползал на нем. Высоцкий
    Siberia 9444
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 08:59
      smile вот статья и видео этого посаженного самолета в поле...
      https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2
      01804271959-jptm.htm

      Движку конечно полный натюрлих ...планер как видно не пострадал.
      Тот же ЛЕХА
  3. Лебедев (Игорь) Сегодня, 09:00
    Слышал от пилотов, что летчики вообще не любят катапультироваться, до последнего стараются посадить машину...
    Лебедев
    1. фигвам (Сергей) Сегодня, 09:48
      После катапультирования по мед. показаниям могут списать на землю и до свиданья небо, парень хочет летать и это у него отлично получается.
      фигвам
    2. Партизан Крамаха (Андрей) Сегодня, 10:01
      Резкая ударная нагрузка в момент срабатывания катапульты.Иногда позвоночник не выдерживает.В Скнылове когда СУ-27 на шоу зацепил лайнер,у одного из пилотов как раз перелом позвоночника и случился.Народу тогда полегло...
      Партизан Крамаха
  4. Михаил Зубков (Михаил Зубков) Сегодня, 09:01
    Крепкие мужики все. Защитники нашего неба достойные.
    Михаил Зубков
  5. ruslangozin (Руслан Гозин) Сегодня, 09:20
    Только один вопрос остается непонятным: курсант был один в кабине или с инструктором? Судя из статьи, курсант был в кабине один. И если так, то почему?
    ruslangozin
    1. павлентий (павел) Сегодня, 09:28
      Я тоже не понял, самолет с двумя кабинами в одной должен быть инструктор, в другой курсант, один он вылететь не мог так, что ситуация не ясна....
      павлентий
      1. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 09:37
        Цитата: павлентий
        Я тоже не понял, самолет с двумя кабинами в одной должен быть инструктор, в другой курсант, один он вылететь не мог так, что ситуация не ясна....

        Рано или поздно наступает ситуация когда ты должен что то делать один или по вашему он до боевых должен летать с инструктором
        Vol4ara
      2. igorserg (Игорь) Сегодня, 11:07
        ваш вопрос меня пугает, не нужно везде искать подвох.
        igorserg
    2. igorserg (Игорь) Сегодня, 09:32
      ну если смог посадить на брюхо, значит уже выпускной курсант, не до боевого-же вылета ему с няней летать.
      igorserg
      1. novobranets (Вячеслав) Сегодня, 09:55
        Не все же полеты, курсант выполняет с инструктором. При приобретении определенных навыков, курсанту разрешаются самостоятельные полеты, разумеется с благословения инструктора.
        novobranets
    3. alstr (Александр Стрелков) Сегодня, 09:40
      Не обязательно, если имеется допуск.
      alstr
    4. басмач (Константин) Сегодня, 09:41
      Потому. Что есть такое понятие-самостоятельный вылет. Он на 4курсе и соответственно должен без "няньки"уметь летать
      басмач
    5. фигвам (Сергей) Сегодня, 09:56
      Цитата: ruslangozin
      И если так, то почему?

      Потому что курсанты на 3-ем и 4-ом курсах получают допуск к самостоятельному полёту, так всегда было и в этом нет никакого нарушения.
      фигвам
    6. MPN (Павел) Сегодня, 10:00
      Цитата: ruslangozin
      Только один вопрос остается непонятным: курсант был один в кабине или с инструктором? Судя из статьи, курсант был в кабине один. И если так, то почему?

      На Л-39 нет самолетов с одной кабиной и когда наступает период самостоятельных полетов контрят заднюю кабину (готовят к полету соответствующим образом) и курсант летит на этом же самолете (первый вылет на том на котором получал допуск)
      MPN
  6. Golddigger 96 (Роман Валерьевич) Сегодня, 09:22
    Парень все грамотно сделал, в первую очередь хотел посадить машину на полосу с обратным стартом но оценил что оборотов не хватит для резкого виража и по ветру уже не удержит машину, шасси не выпустил чтобы носом не клюнуть.А катапультироваться не стал так как машин мало и они не новые а летать надо.
    Golddigger 96
  7. Галеон (Андрей) Сегодня, 09:25
    Сколько лет Летчику?
    Галеон
  8. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 09:26
    Что ж. Поступок достойный не юноши, но мужа! Крепкий духом парень, респект такому и уважуха. И хоть в училище по-любому на него будут наезжать по поводу отказа катапультироваться - все равно оставят учится. Да и в ВВС будут внимательно отслеживать дальнейшую судьбу парня. Пилоты с крепкими нервами и умелыми руками нужны в любом полку.
    Корсар0304
  9. сталевар Сегодня, 09:52
    Молодец, чтоб не говорили!
    сталевар
  10. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 10:43
    СПАСИБО Михаилу! Все про самолёт думают. А при катапультировании самолёт куда падает? Непредсказуемо. У нас очень густонаселённый район. Везде внизу люди. Даже если поле, не значит, что на нём в данный момент не работают люди. Конкретно от моего дома до Ханской километров 7 всего. Самолёты над головой летают практически каждый день. Может поэтому лётчик садился, а не катапультировался. Большой риск мог быть, что погибнут люди. Лётчик - настоящий герой.
    домохозяйка
  11. МВГ (Валерий) Сегодня, 10:43
    Молодец курсант. Не потерял трезвости мышления и спокойствия духа. В отличии от контроля полетов, по голосу слышно - волнуется очень
    МВГ
  12. tlSver4-K-L(tat) (Татьяна) Сегодня, 11:24
    Вот это да!
    Который по счёту в России появился Валерий Чкалов?
    tlSver4-K-L(tat)
Картина дня