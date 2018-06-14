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Как курсант Краснодарского ВВАУЛ сажал Л-39 в поле. Моделирование от СМИ
Газета «Взгляд» на своём канале в YouTube публикует видеоролик с компьютерным моделированием событий, произошедших 27 апреля этого года с учебным самолётом Л-39 в районе аэродрома Ханская (Республика Адыгея). Моделирования ситуации осуществлено, как сообщается, на основании расшифровки переговоров борта с «землёй». Напомним, что в тот день курсант Краснодарского ВВАУЛ сумел посадить самолёт после того, как в двигатель Л-39 попала птица.
Самолёт был посажен с убранным шасси в поле. При этом в экспертной среде сразу разгорелись споры на предмет того, почему курсант рисковал жизнью – по инструкции должен был катапультироваться. По неподтверждённой версии, на борту возникли проблемы с системой катапультирования, а потому решение о вынужденной посадке и было принято.
Минобороны подтверждает сведения о том, что через несколько секунд после взлёта в двигатель самолёта попала птица. Курсант 4-го курса Михаил Еманов оценил обстановку и принял решение сажать самолёт на открытую площадку, не выпуская шасси.
На кадрах ролика с компьютерной анимацией видны параметры полёта на момент попадания птицы в двигатель Л-39. Параметры следующие: высота – около 170 м, скорость – свыше 300 км/ч. После попадания в двигатель птицы произошло падение тяги, началось колебание оборотов двигателя. Лётчик сообщил о снижении оборотов до 90% и неустойчивой работе двигателя. При этом слышно, что с аэродрома несколько раз пытались уточнить, что случилось с самолётом, хотя курсант отчётливо сообщил о попадании птицы.
Лётчик (расшифровка записи по ролику газеты "Взгляд"):
Аэродром:
Лётчик:
Как отмечено, касание земли произошло на скорости около 114 км/ч.
Лётчик:
Аэродром:
Лётчик:
Видеоролик:
Самолёт был посажен с убранным шасси в поле. При этом в экспертной среде сразу разгорелись споры на предмет того, почему курсант рисковал жизнью – по инструкции должен был катапультироваться. По неподтверждённой версии, на борту возникли проблемы с системой катапультирования, а потому решение о вынужденной посадке и было принято.
Минобороны подтверждает сведения о том, что через несколько секунд после взлёта в двигатель самолёта попала птица. Курсант 4-го курса Михаил Еманов оценил обстановку и принял решение сажать самолёт на открытую площадку, не выпуская шасси.
На кадрах ролика с компьютерной анимацией видны параметры полёта на момент попадания птицы в двигатель Л-39. Параметры следующие: высота – около 170 м, скорость – свыше 300 км/ч. После попадания в двигатель птицы произошло падение тяги, началось колебание оборотов двигателя. Лётчик сообщил о снижении оборотов до 90% и неустойчивой работе двигателя. При этом слышно, что с аэродрома несколько раз пытались уточнить, что случилось с самолётом, хотя курсант отчётливо сообщил о попадании птицы.
Лётчик (расшифровка записи по ролику газеты "Взгляд"):
Обороты 80%, скорость 200. Разрешите посадку.
Аэродром:
Полсотни один, катапультируйся! Полсотни один, катапультируйся!
Лётчик:
Выполняю посадку в поле. Разрешите...
Как отмечено, касание земли произошло на скорости около 114 км/ч.
Лётчик:
51-й сел в поле.
Аэродром:
Покиньте самолёт. Всё нормально? Без дыма?
Лётчик:
Да.
Видеоролик:
Использованы фотографии: Взгляд
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