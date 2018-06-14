11:28 14 июня
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Депутат Рады: антикоррупционный суд – лишь имитация для МВФ

Закон об антикоррупционном суде, который в четверг вступил в силу на Украине, является попыткой ввести в заблуждение Международный валютный фонд (МВФ), передает РИА Новости заявление депутатов Верховной рады от партий «Народный фронт» и «Самопомощь».



По словам нардепа Егора Соболева, Порошенко сфальсифицировал одну из статей нормативного акта. В ней говорится, что все уголовные дела Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), поступившие на рассмотрение в общие суды первой инстанции, будут завершены там же, а не в апелляционной палате антикоррупционного суда.


Соболев подчеркнул, что Рада «за такое не голосовала».

Сфальсифицированный закон подписали глава правового комитета Рады Руслан Князевич, спикер Андрей Парубий и сам Петр Порошенко, сообщил депутат, добавив, что вместе с директором НАБУ будет искать решение этой проблемы.

Сама по себе эта подделка показывает, «насколько топ-коррупционеры боятся Антикоррупционного суда», отметил он.

По словам другого депутата, пожелавшего остаться неизвестным, суды общей юрисдикции полностью контролируются президентским окружением, все вопросы там решает влиятельный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский.

В МВФ думают, что украинская власть и вправду добровольно согласилась на создание антикоррупционного суда, сказал собеседник. Но это поломает все связи политиков, которые держаться только на уверенности собственной неприкосновенности. Как можно работать с партнерами, если завтра их могут задержать, заметил он.

Депутат полагает, что руководству МВФ для предоставления кредита Киеву достаточно увидеть «начало процесса по борьбе с коррупцией», и не важно, что все это – лишь имитация.

Напомним, украинский парламент в прошлый четверг принял закон о создании Высшего антикоррупционного суда в республике. Три дня назад его подписал Порошенко. Создание такого суда является одним из основных требований к Киеву со стороны МВФ для предоставления очередного транша кредита.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 09:10
    антикоррупционный суд – лишь имитация для МВФ

    А МВФ именно это и нужно(для отчета) ! Ограбление Украины продолжается ...
    DRA-75
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:14
      Цитата: DRA-75
      Ограбление Украины продолжается ...

      bouncyhunter
      1. MPN (Павел) Сегодня, 10:46
        Депутат полагает, что руководству МВФ для предоставления кредита Киеву достаточно увидеть «начало процесса по борьбе с коррупцией», и не важно, что все это – лишь имитация.
        Не совсем.., цель взять под контроль все на Украине (вплоть до расхода туалетной бумаги) будет достигнута..., сами будут носить друганам все и сало и горилку. Разграбление перейдет на новый уровень и продолжиться
        MPN
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:17
      Смеёмся над депутатами Рады? Ну, ну. А почему же тогда наши Госдумовцы поездами убегают за бугор с чемоданами бабок, в т.ч. вна Украину, и смеются над нами? Похоже, они что-то знают больше чем мы? Россия загадочная страна, однако. winked
      сибиралт
    3. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 09:28
      Видео к новости
      Владыка Ситх
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:14
    Да ежу понятно, что МВФ не может больше задерживать деньги Украине. Не может, иначе дефолт, и списать надо будет дикие деньги... А так - имитация процесса кредитования - сколько получат - столько по процентам и заплатят... А долг только возрастёт...
    Горный стрелок
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:29
      Да плевать на всяких "ежей". Сегодня народный праздник. Ну, как если бы у вас отключили свет, воду, канализацию на 4 дня, а тут все включилось! drinks И даже мундиаль! belay
      сибиралт
  3. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:37
    В МВФ думают, что украинская власть и вправду добровольно согласилась на создание антикоррупционного суда, . Какой то Штирлиц всё таки там работает... или киевская власть действительно идиотская fool
    Теренин
  4. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:50
    По любому МВФ выдаст хунте очередной транш, дабы на завалить всю кредитную историю и не похоронить уркаинский проект "антироссия" досрочно, а посему МВФ будет удовлетворён любой имитацией в направлении предъявленных им требований.
    Ныробский
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:01
      Дима hi
      Цитата: Ныробский
      По любому МВФ выдаст хунте очередной транш

      Вчера по западэнському каналу RTVi шла бегущая строка что МВФ выделяет Украине 1 млрд баксов . yes
      bouncyhunter
  5. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:56
    Порошенко все больше напоминает ужа на сковородке )))...
    Ratmir_Ryazan
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