Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Депутат Рады: антикоррупционный суд – лишь имитация для МВФ
Закон об антикоррупционном суде, который в четверг вступил в силу на Украине, является попыткой ввести в заблуждение Международный валютный фонд (МВФ), передает РИА Новости заявление депутатов Верховной рады от партий «Народный фронт» и «Самопомощь».
По словам нардепа Егора Соболева, Порошенко сфальсифицировал одну из статей нормативного акта. В ней говорится, что все уголовные дела Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), поступившие на рассмотрение в общие суды первой инстанции, будут завершены там же, а не в апелляционной палате антикоррупционного суда.
Соболев подчеркнул, что Рада «за такое не голосовала».
Сфальсифицированный закон подписали глава правового комитета Рады Руслан Князевич, спикер Андрей Парубий и сам Петр Порошенко, сообщил депутат, добавив, что вместе с директором НАБУ будет искать решение этой проблемы.
Сама по себе эта подделка показывает, «насколько топ-коррупционеры боятся Антикоррупционного суда», отметил он.
По словам другого депутата, пожелавшего остаться неизвестным, суды общей юрисдикции полностью контролируются президентским окружением, все вопросы там решает влиятельный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский.
В МВФ думают, что украинская власть и вправду добровольно согласилась на создание антикоррупционного суда, сказал собеседник. Но это поломает все связи политиков, которые держаться только на уверенности собственной неприкосновенности. Как можно работать с партнерами, если завтра их могут задержать, заметил он.
Депутат полагает, что руководству МВФ для предоставления кредита Киеву достаточно увидеть «начало процесса по борьбе с коррупцией», и не важно, что все это – лишь имитация.
Напомним, украинский парламент в прошлый четверг принял закон о создании Высшего антикоррупционного суда в республике. Три дня назад его подписал Порошенко. Создание такого суда является одним из основных требований к Киеву со стороны МВФ для предоставления очередного транша кредита.
По словам нардепа Егора Соболева, Порошенко сфальсифицировал одну из статей нормативного акта. В ней говорится, что все уголовные дела Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), поступившие на рассмотрение в общие суды первой инстанции, будут завершены там же, а не в апелляционной палате антикоррупционного суда.
Соболев подчеркнул, что Рада «за такое не голосовала».
Сфальсифицированный закон подписали глава правового комитета Рады Руслан Князевич, спикер Андрей Парубий и сам Петр Порошенко, сообщил депутат, добавив, что вместе с директором НАБУ будет искать решение этой проблемы.
Сама по себе эта подделка показывает, «насколько топ-коррупционеры боятся Антикоррупционного суда», отметил он.
По словам другого депутата, пожелавшего остаться неизвестным, суды общей юрисдикции полностью контролируются президентским окружением, все вопросы там решает влиятельный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский.
В МВФ думают, что украинская власть и вправду добровольно согласилась на создание антикоррупционного суда, сказал собеседник. Но это поломает все связи политиков, которые держаться только на уверенности собственной неприкосновенности. Как можно работать с партнерами, если завтра их могут задержать, заметил он.
Депутат полагает, что руководству МВФ для предоставления кредита Киеву достаточно увидеть «начало процесса по борьбе с коррупцией», и не важно, что все это – лишь имитация.
Напомним, украинский парламент в прошлый четверг принял закон о создании Высшего антикоррупционного суда в республике. Три дня назад его подписал Порошенко. Создание такого суда является одним из основных требований к Киеву со стороны МВФ для предоставления очередного транша кредита.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти