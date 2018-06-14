11:31 14 июня
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Списанные американские патрульные катера никак не попадут на Украину

В Киев прибыли американские партнёры, которые обсуждают с украинской стороной вопросы будущего контракта на поставки из США б/у патрульных катеров класса Island, которые ранее находились на вооружении американской береговой охраны. В командовании ВМСУ (военно-морские силы Украины) отметили, что с американской стороной идёт процесс обсуждения параметров контракта.

Украинскую сторону представляет замкомандующего ВМСУ Андрей Тарасов, а американскую – члены командования Береговой охраны США.
В частности, отмечено, что одной из тем для обсуждения является тема, посвящённая транспортировке катеров из США на Украину. По некоторым данным, США готовы передать несколько катеров Island в одном из американских портов, а далее Украина должна сама позаботиться о том, как они попадут в порт Одессы или Мариуполя. В Киеве говорят, что без американской помощи транспортировать катера через Атлантику и Средиземноморье у ВМСУ не получится.

Списанные американские патрульные катера никак не попадут на Украину



Также сложным вопросом остаётся и то, как в дальнейшем будет осуществляться техническое обслуживание патрульных катеров американского производства. На Украине понимают, что суда не новые, а потому явно придётся вкладываться в приобретение комплектующих уже на первом этапе эксплуатации. При этом тут же дают понять, что средств на полноценное техобслуживание катеров у Киеве нет. Нет средств у Киева и на расконсервацию катеров с последующей процедурой монтажа необходимого оборудования. Дело в том, что катера, которые США собираются «подарить» Украине, законсервированы ещё несколько лет назад и фактически подготовлены к утилизации.

Для справки: катера Island построены в период с 1985 по 1992 гг. Водоизмещение – 169 т, длина 34 м. Максимальная скорость – около 29,5 узлов. Экипаж – 16 человек. Автономность – до 5 суток. На вооружении имеют 25-мм автоматическую пушку артустановки Mk 38 Mod0 Bushmaster и два пулемёта М2НВ калибра 12,7 мм.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 22

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  1. major071 (Владимир (для хороших друзей - майор)) Сегодня, 10:04
    Точно такие же катара, списанные с баланса Береговой охраны США, поставляются в Грузию. Перед поставкой с них убирается все вооружение, от слова совсем. Так что, ВМСУ придется не только доставить их до места и расконсервировать, но и установить собственное вооружение. hi
    major071
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:12
      hi Офигели чубатые : ещё условия ставят по подарку . Забыли пословицу "дарёному танку в дуло не смотрят" .
      bouncyhunter
      1. MPN (Павел) Сегодня, 10:39
        Цитата: bouncyhunter
        hi Офигели чубатые : ещё условия ставят по подарку . Забыли пословицу "дарёному танку в дуло не смотрят" .

        laughing Паша, ну это же хохлы, ты не забывай... laughing Америка еще пожалеет, что пообещала, лучше бы на иголки пустили..
        MPN
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:45
          Матрасии послать бы их лесом и пусть скулят об очередной зраде . Но скорее всего озадачат Гейропейских партнёров по НАТО помочь мыздобулам в транспортировке и оснащении этих корыт .
          bouncyhunter
          1. MPN (Павел) Сегодня, 10:48
            Цитата: bouncyhunter
            Матрасии послать бы их лесом и пусть скулят об очередной зраде

            Так они , хохлы в ООН 50кг претензий отправят... laughing
            MPN
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:49
              Цитата: MPN
              в ООН 50кг претензий отправят...

              Лучше бы макулатуру и металлолом собирали и сдавали , чем ныть и попрошайничать . wink
              bouncyhunter
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 10:16
      Доброе утро, Владимир hi Убирается не только вооружение, но и РЛС.
      Владыка Ситх
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:29
        Это сладкое слово ХАЛЯВА!
        Только полосатые видать что то учуяли и с халявой для укропных пока напряжёнка.
        Интересно, вымучиют или нет?
        rocket757
    3. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 10:48
      Цитата: major071
      Перед поставкой с них убирается все вооружение, от слова совсем. Так что, ВМСУ придется не только доставить их до места и расконсервировать, но и установить собственное вооружение. hi

      Не, ну это, в принципе, логично. Украина на НАТОвские стандарты так и не перешла — на кой чёрт им не своё вооружение, даже задаром?
      Avis-bis
    4. ПалБор (Павел) Сегодня, 11:08
      А куда их, кстати, в Одессу или в Бердянск? Просто на Азовское их не пропустят, а в Одессе на финг они не нужны. Ну, если только в виде мишеней smile
      ПалБор
  2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 10:05
    Хохлоадмиралы уже перепродали их в куда-нибудь в африку. yes Как новые...
    злой партизан
  3. bankirchik34 (А) Сегодня, 10:06
    подари, привези, отремонтируй)) а вы и есть за меня будете? - ага
    bankirchik34
  4. 123456789 Сегодня, 10:15
    США готовы передать несколько катеров Island в одном из американских портов, а далее Украина должна сама позаботиться о том, как они попадут в порт Одессы или Мариуполя. В Киеве говорят, что без американской помощи транспортировать катера через Атлантику и Средиземноморье у ВМСУ не получится.

    Утопить еще на переходе laughing
    123456789
  5. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 10:27
    [/quote]
    Утопить еще на переходе laughing[/quote]

    Такие негебаритные грузы перевозятся на крышках трюмов. Нужно просто непроконтролировать крепёж за филиппинским матросами, а они обязательно что-то про***т, и вуаля, катер килем вверх летит в океан!!!
    WATCH_OFFICER
    1. Безликий (Безликий) Сегодня, 10:38
      Зачем на крышах? - весла в зубы и вперед. Раз уж Черное море выкопали, то уж на веслах океан пересечь - не проблема)
      Безликий
      1. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 10:46
        Мореходность данного типа катеров непозволит самостоятельно пересечь Атлантику, поэтому и перевозят на судах торгового флота.
        А если серьезно, и не брать политику в расчет, то это было бы неплохое пополнение для береговой охраны Украины.
        WATCH_OFFICER
  6. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 10:27
    Кастрюльки как всегда, в своем репертуаре: вы нам должны, и точка! Янкесы, наверно, по-тихой охреневают от наглости шароварников. Они-то думали, что украинцы это те же русские, ничем от них не отличаются. А оказывается, что очень даже разные.
    Кот_Кузя
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 10:42
    Металлолом, короче? Да еще доставку оплатить? Укровермахт не согласен. laughing
    Горный стрелок
  8. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 10:46
    В Киеве говорят, что без американской помощи транспортировать катера через Атлантику и Средиземноморье у ВМСУ не получится.

    Не хватит опыта или топлива? И интересно: с автономностью в 5 суток будут перегоняться как старичок Ан-2 — через Гренландию-Исландию?
    Avis-bis
  9. Мур (Андрей) Сегодня, 11:04
    Нет средств у Киева и на расконсервацию катеров с последующей процедурой монтажа необходимого оборудования.

    Откуда ж гроши появятся, если на бойовые човны "Гюрза" (что на Петюниной верфи строятся) не хватает?
    И вообще, оно ему надо - мимо носа бабло упускать?
    Мур
  10. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:04
    Этот американский подарок по вооружению уступает даже украинским бронекатерам проекта 58150, у того хоть ПТРК есть. Зачем им этот американский "подарок"?! Не лучше бы было достроить свои катера? Или тут сам факт "американской помощи" более важен, чем суть всего этого... Или у катеров Исланд просто лучшая мореходность?

    В любом случае России это явно не угроза...
    Ratmir_Ryazan
  11. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 11:16
    Вот привыкли, им подари, еще и привези, обслужи, а они только пользоваться будут. Вот так всю жизнь, хорошо устроились.
    sgr291158
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