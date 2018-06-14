Списанные американские патрульные катера никак не попадут на Украину

В Киев прибыли американские партнёры, которые обсуждают с украинской стороной вопросы будущего контракта на поставки из США б/у патрульных катеров класса Island, которые ранее находились на вооружении американской береговой охраны. В командовании ВМСУ (военно-морские силы Украины) отметили, что с американской стороной идёт процесс обсуждения параметров контракта.Украинскую сторону представляет замкомандующего ВМСУ Андрей Тарасов, а американскую – члены командования Береговой охраны США.В частности, отмечено, что одной из тем для обсуждения является тема, посвящённая транспортировке катеров из США на Украину. По некоторым данным, США готовы передать несколько катеров Island в одном из американских портов, а далее Украина должна сама позаботиться о том, как они попадут в порт Одессы или Мариуполя. В Киеве говорят, что без американской помощи транспортировать катера через Атлантику и Средиземноморье у ВМСУ не получится.Также сложным вопросом остаётся и то, как в дальнейшем будет осуществляться техническое обслуживание патрульных катеров американского производства. На Украине понимают, что суда не новые, а потому явно придётся вкладываться в приобретение комплектующих уже на первом этапе эксплуатации. При этом тут же дают понять, что средств на полноценное техобслуживание катеров у Киеве нет. Нет средств у Киева и на расконсервацию катеров с последующей процедурой монтажа необходимого оборудования. Дело в том, что катера, которые США собираются «подарить» Украине, законсервированы ещё несколько лет назад и фактически подготовлены к утилизации.Для справки: катера Island построены в период с 1985 по 1992 гг. Водоизмещение – 169 т, длина 34 м. Максимальная скорость – около 29,5 узлов. Экипаж – 16 человек. Автономность – до 5 суток. На вооружении имеют 25-мм автоматическую пушку артустановки Mk 38 Mod0 Bushmaster и два пулемёта М2НВ калибра 12,7 мм.