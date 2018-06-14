11:30 14 июня
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С попустительства властей: правозащитники осудили Киев за разгул в стране радикалов

Правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch, Frontline Defenders и Freedom House направили генпрокурору Юрию Луценко и главе МВД Арсену Авакову письмо о ситуации с ультраправым насилием на Украине, сообщает Коммерсантъ.



Правозащитники указывают на то, что в последнее время в стране резко увеличилось количество нападений со стороны ультраправых, прикрывающихся лозунгами о патриотизме и традиционных ценностях.


В послании называются такие организации как «Правый сектор» (запрещена в РФ), «Карпатська Січ», «С14» и «Традиции и порядок».

По данным правозащитников, только в этом году указанными группировками совершено как минимум 20 «насильственный нападений» в разных регионах Украины. Так, 8 марта были «жестко атакованы» активисты движения за права женщин в Киеве, Ужгороде и Львове.

Они отметили, что полиция лишь наблюдала за нападением и не предприняла никаких мер по защите женщин. Наоборот, одна участница марша была оштрафована за плакат, который якобы оскорблял государственную символику.

Рассказали правозащитники и о нападении радикалов на участников мероприятия, посвященного правам ЛГБТ, которое 10 мая организовала в Киеве Amnesty International .

Они также встревожены сообщениями о том, что в ряде городов Украины ультраправые активисты получили официальный статус патрульных.

Мы с тревогой наблюдаем тенденцию к резкому увеличению числа такого рода инцидентов. Очевидно, что эта эскалация стала возможной из-за бездействия властей. Поэтому мы ждем эффективного расследования и привлечения виновных к ответственности,
сказал замдиректора Frontline Defenders Андреа Рокка.

В украинском правительстве газете подтвердили наличие такой проблемы, заявив при этом, что активность радикалов, выходящая за рамки закона, – единичные случаи, которые пресекаются силовыми структурами.

Там отметили, что правым хотелось бы, чтобы их деятельность была замечена, потому они и действуют в режиме акций. Но это не общий тренд, и у него нет поддержки в обществе, а тот, кто так действует, льет воду на мельницу агрессора, сказал источник издания в кабмине.

В Украинском еврейском комитете к посланию правозащитников отнеслись серьезно. Там верят в то, что письмо может вызвать реакцию властей. Например, после публикации письма с подписями американских конгрессменов о фактах антисемитизма на Украине, уже было возбуждено несколько уголовных дел.

Примечательно, что в среду украинские СМИ сообщили о получении организацией «C14» из бюджета 440 тысяч гривен. По словам журналистов, организация выиграла тендер на реализацию проекта «Национально-патриотическое воспитание – залог информационной безопасности государства».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. silberwolf88 (SS) Сегодня, 10:12
    Ну выступили ... ну сделали заявление (и то думаю что после того как задели разных ЛГБТ-извращенцев) И ЧТО??? ... пустой звук и сотрясение воздуха ... И никаких возмущений убийствами постмайданной власти на Донбасе ... в Одессе и по городам и весям Украины ...
    silberwolf88
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:29
      направили генпрокурору Юрию Луценко и главе МВД Арсену Авакову письмо о ситуации с ультраправым насилием на Украине

      Луценко и Аваков этими бумажками подотрутся в сортире . А эти "правозащитные организации" защищают права только тех , кого хозяин приказал .
      bouncyhunter
  2. bankirchik34 (А) Сегодня, 10:24
    сотню человек на майдане захерачили и тишина, дали люлей заднеприводным, сразу письмо от всяких там защитных организаций))) мир пост правды
    bankirchik34
    1. alexmach (Александр) Сегодня, 11:19
      Я просто в шоке с этого. Какое двуличие. Оказывается самые пострадавшие это ЛГБТ активисты и движение за права женщин.
      alexmach
    2. Alber (Альберт) Сегодня, 11:29
      Цитата: bankirchik34
      сотню человек на майдане захерачили и тишина, дали люлей заднеприводным, сразу письмо от всяких там защитных организаций))) мир пост правды

      Все эти сообщества, объединения и движения на Украине в том числе нацистские созданы и контролируются скрытыми евреями (криптоиудеями). Сами создают фашистов, сами финансируют, сами устраивают перевороты, революции, войны. Сами же в конечном счёте получают людей (обратку) . А потом удивляются, дерут себе волосы на заднице и причитают.
      Кто такой был Степан Бандера? Он был еврейского происхождения. Крещёный еврей (ВЫКРЕСТ). Таким же был и Роман Шухевич.
      И даже нацист Адольф Алоизович Гитлер -Шикльгрубер также был еврейских кровей.
      Нынешние лидеры нацистов-фашистов в Украине (Тягнибок, Ярош, Корчинский, Семенченко...) также еврейского происхождения. А Ярош даже благословлен раввинами командиром воинов.
      Кстати вроде бандеровский трезубец тоже означает что то иудейское.
      И для чего тогда скажите евреями придуман антесиметизм, если они сами своих уничтожают?
      Alber
  3. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 10:37
    "Правозашитники" от "партнёров" всегда крайне избирательно защищают
    Серж Горелый
  4. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:08
    "всего то" прошло четыре года...поразительная "оперативность..."а если серьёзно,то ситуация стала до такой степени нетерпимой,что дальнейшее молчание "правозащитников" становилось просто неприличным и дискредитировала их даже в глазах западной публики...
    taiga2018
  5. net0103net (Евстегней) Сегодня, 11:10
    Как это ни парадоксально. Но на сегодняшний день ультраправые - это единственные люди из числа допущенных к власти, которые и представляют настоящую славянскую Украину, имеющую полные права на всё, что связано со словом Украина и украинцы и в прошлом и в будущем.
    Парадоксально ! Каков, однако, ошеломительный успех западных спецслужб ! Единственные настоящие славяне на Украине стали врагами и помехой и для России, и для официальной Украины! Напомню, что Украина - это место с которого официально происходит вся российская государственность ...
    Украинцы, помните и знайте одно - мёртвые мужчины и женщины не дадут продолжения рода. А если своя собственная земля станет не нужна народу, который она взрастила - НАСТОЯЩАЯ БЕДА уже не сможет пройти стороной.
    net0103net
  6. igorserg (Игорь) Сегодня, 11:26
    если рассматривать государство как живой организм с набором инструментов для защиты оного от всяких инфекций, и действующих независимо, а иногда и вопреки умственной деятельности, то похоже нацики это тот самый инструмент... по крайней мере от ЛГБТ может помочь, до тех пор пока мозг образумится.
    igorserg
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