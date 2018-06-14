С попустительства властей: правозащитники осудили Киев за разгул в стране радикалов

Мы с тревогой наблюдаем тенденцию к резкому увеличению числа такого рода инцидентов. Очевидно, что эта эскалация стала возможной из-за бездействия властей. Поэтому мы ждем эффективного расследования и привлечения виновных к ответственности,

Правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch, Frontline Defenders и Freedom House направили генпрокурору Юрию Луценко и главе МВД Арсену Авакову письмо о ситуации с ультраправым насилием на Украине, сообщает Коммерсантъ Правозащитники указывают на то, что в последнее время в стране резко увеличилось количество нападений со стороны ультраправых, прикрывающихся лозунгами о патриотизме и традиционных ценностях.В послании называются такие организации как «Правый сектор» (запрещена в РФ), «Карпатська Січ», «С14» и «Традиции и порядок».По данным правозащитников, только в этом году указанными группировками совершено как минимум 20 «насильственный нападений» в разных регионах Украины. Так, 8 марта были «жестко атакованы» активисты движения за права женщин в Киеве, Ужгороде и Львове.Они отметили, что полиция лишь наблюдала за нападением и не предприняла никаких мер по защите женщин. Наоборот, одна участница марша была оштрафована за плакат, который якобы оскорблял государственную символику.Рассказали правозащитники и о нападении радикалов на участников мероприятия, посвященного правам ЛГБТ, которое 10 мая организовала в Киеве Amnesty International .Они также встревожены сообщениями о том, что в ряде городов Украины ультраправые активисты получили официальный статус патрульных.сказал замдиректораАндреа Рокка.В украинском правительстве газете подтвердили наличие такой проблемы, заявив при этом, что активность радикалов, выходящая за рамки закона, – единичные случаи, которые пресекаются силовыми структурами.Там отметили, что правым хотелось бы, чтобы их деятельность была замечена, потому они и действуют в режиме акций. Но это не общий тренд, и у него нет поддержки в обществе, а тот, кто так действует, льет воду на мельницу агрессора, сказал источник издания в кабмине.В Украинском еврейском комитете к посланию правозащитников отнеслись серьезно. Там верят в то, что письмо может вызвать реакцию властей. Например, после публикации письма с подписями американских конгрессменов о фактах антисемитизма на Украине, уже было возбуждено несколько уголовных дел.Примечательно, что в среду украинские СМИ сообщили о получении организацией «C14» из бюджета 440 тысяч гривен. По словам журналистов, организация выиграла тендер на реализацию проекта «Национально-патриотическое воспитание – залог информационной безопасности государства».