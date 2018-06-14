Как поживает проект ПТК "Федерация"

На днях в РКК «Энергия» озвучили информацию о продолжающихся работах по созданию проекта перспективного космического транспортника, получившего название «Федерация». Так, отмечено, что группа специалистов ЛИО (лётно-испытательный отдел) «Энергии» осуществила макетирование средств фиксации в объёме командного отсека, а также провела экспериментальную отработку процесса. Отмечено, что подготовленные необходимые исходные данные по расположению указанных средств для того, чтобы обеспечить комфортную деятельность экипажу корабля.В моделировании систем фиксации командного отсека космического корабля принял участие лётчик-космонавт Юрий Усачёв.Заявлено, что все данные, включая данные по видеодокументировании, переданы специалистам, занимающимся разработкой плана интерьера транспортного космического корабля «Федерация».Напомним, что практическая реализация программы ПТК «Федерация» была начала более года назад. За это время определены основные параметры по используемым материалам. В частности, речь идёт о доведении в проекте уровня использования композитных материалов до 80%. При этом спускаемый аппарат, входящий в состав «Федерации», изготовляется из алюминия. Для корабля разрабатываются две основных модели – 4-х и 6-местная.первый запуск перспективного космического корабля планируется осуществить в 2021 году. При этом речь идёт о беспилотном варианте. С космонавтами на борту «Федерацию» планируют отправить в полёт не ранее 2023 года. При этом в планах - использование в качестве ракеты-носителя «Ангары».китайский спутник стал первым спутником в мире, который оказался в функциональном состоянии в точке Лагранжа (L2) на обратной стороне Луны. Национальное космическое управление Китая сообщает, что со спутника, который эксплуатируется в формате лунной миссии «Чанъэ-4», получены данные. Точка L2 располагается примерно в 65 тыс. км от поверхности Луны. В точках либрации (Лагранжа) спутник может оставаться неподвижным относительно тел, гораздо большей массы - в данной ситуации речь идёт о системе Земля-Луна-спутник, в которой Земля и Луна и являются упомянутыми телами.