11:28 14 июня
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Как поживает проект ПТК "Федерация"

На днях в РКК «Энергия» озвучили информацию о продолжающихся работах по созданию проекта перспективного космического транспортника, получившего название «Федерация». Так, отмечено, что группа специалистов ЛИО (лётно-испытательный отдел) «Энергии» осуществила макетирование средств фиксации в объёме командного отсека, а также провела экспериментальную отработку процесса. Отмечено, что подготовленные необходимые исходные данные по расположению указанных средств для того, чтобы обеспечить комфортную деятельность экипажу корабля.

В моделировании систем фиксации командного отсека космического корабля принял участие лётчик-космонавт Юрий Усачёв.

Заявлено, что все данные, включая данные по видеодокументировании, переданы специалистам, занимающимся разработкой плана интерьера транспортного космического корабля «Федерация».


Как поживает проект ПТК "Федерация"


Напомним, что практическая реализация программы ПТК «Федерация» была начала более года назад. За это время определены основные параметры по используемым материалам. В частности, речь идёт о доведении в проекте уровня использования композитных материалов до 80%. При этом спускаемый аппарат, входящий в состав «Федерации», изготовляется из алюминия. Для корабля разрабатываются две основных модели – 4-х и 6-местная.

Для справки: первый запуск перспективного космического корабля планируется осуществить в 2021 году. При этом речь идёт о беспилотном варианте. С космонавтами на борту «Федерацию» планируют отправить в полёт не ранее 2023 года. При этом в планах - использование в качестве ракеты-носителя «Ангары».

P.S. Из сегодняшних новостей покорения космоса (к сожалению, в данном случае не Россией):

китайский спутник стал первым спутником в мире, который оказался в функциональном состоянии в точке Лагранжа (L2) на обратной стороне Луны. Национальное космическое управление Китая сообщает, что со спутника, который эксплуатируется в формате лунной миссии «Чанъэ-4», получены данные. Точка L2 располагается примерно в 65 тыс. км от поверхности Луны. В точках либрации (Лагранжа) спутник может оставаться неподвижным относительно тел, гораздо большей массы - в данной ситуации речь идёт о системе Земля-Луна-спутник, в которой Земля и Луна и являются упомянутыми телами.

Использованы фотографии: РКК "Энергия"
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Комментарии 8

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  1. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 10:44
    Поздравляю Китайский народ с очередным реальным достижением.
    Livonetc
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 10:51
      Цитата: Livonetc
      Поздравляю Китайский народ с очередным реальным достижением.

      Рано поздравлять laughing
      в точке Лагранжа (L2) на обратной стороне Луны

      А как проверить? Прямой радиосвязи нет, зафиксировать "китайское достижение" локаторами невозможно, Луна мешает. Поэтому достижение на совести китайских товарищей, а это ученики американцев, причем плохие. Выход в космос они снимали в студии, в бассейне, не было видно синее сияние атмосферы (фатальный косяк), видны были воздушные пузырьки и пр.
      хрыч
      1. Володин (Алексей) Сегодня, 11:02
        Цитата: хрыч
        А как проверить? Прямой радиосвязи нет, зафиксировать "китайское достижение" локаторами невозможно, Луна мешает.

        Можно, конечно, убеждать себя в том, что никаких космических достижений у соседа нет, что "Юйту" и "Чанъэ" у них картонные и их космонавты плавают в луже под Шанхаем, но это "философия страуса" - "голову в песок". Чем она отличается от украинских пассажей о том, что Крымский мост - из бумаги?..
        Володин
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 11:11
          А вы верьте в грубые фальшивки и получайте удовольствие laughing Вся их космическая программа - наши достижения 50-летней давности, даже скафандры они сделать не могут, купили наши (надеюсь б/у). Выход в открытый космос, требует весьма опасных манипуляций, надо иметь временный шлюз, как у Леонова, либо разгерметезировать всю станцию, а там 3 рыла, всех надо одевать в скафандры и пр. Это на МКС много площадей, совершенные шлюзовые камеры и пр. А китайцы сделали комбинированную съемку, причем тупо до невозможности. А вы философствуете. Мы уже звездный истребитель готовим, да мощную лазерную пушку, а вы призываете паниковать от китайских фейков и наших поношенных скафандров laughing
          хрыч
          1. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 11:28
            Цитата: хрыч
            наши достижения 50-летней давности:

            Наши? Это достижения СССР. У России нет никаких достижений в космосе, только сдача советских позиций.
            AlexanderVP
    2. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:54
      2023 год.... не брехали бы, там все еще "сырое", один картонный макет сляпали..
      maxim947
    3. MPN (Павел) Сегодня, 10:56
      Цитата: Livonetc
      Поздравляю Китайский народ с очередным реальным достижением.

      Присоединяюсь!
      MPN
  2. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 11:06
    ...шел десятый год разработок - начали макетировать средства фиксации crying
    AlexanderVP
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