Американским прокурорам дадут право преследовать за допинг по всему миру

Американский конгресс рассмотрит законопроект, дающий американскому правосудию право уголовного преследования иностранных спортсменов за допинг на международных соревнованиях. Проект закона в Палату представителей внесли конгрессмены, ранее разработавшие "закон Магнитского", сообщила The New York Times.Согласно пояснительной записке, новый законопроект дает право американским прокурорам официально начинать уголовное преследование любых иностранных спортсменов, уличенных в применении допинга, при этом преследование будет вестись не только на территории Соединенных Штатов, но и за их пределами. Чтобы начать такое преследование, необходимо соблюсти несколько несложных условий - это участие в международных соревнованиях не менее четырех спортсменов из США или двух компаний-спонсоров из США и в соревновании должно участвовать команды по крайней мере трех стран. Назвать закон в случае его принятия предлагается именем Григория Родченкова, который по мнению американских конгрессменов помог раскрыть "спонсируемый Кремлем допинговый скандал".По заявлению разработчиков, данный законопроект принимается, чтобы компенсировать тем или иным способом затраты обманутых компаний-спонсоров США и пострадавших от применения допинга соперниками спортсменов.В конгрессе полагают, что раз Соединенные Штаты являются крупнейшим спонсором Всемирного антидопингового агенства (ВАДА), то и юрисдикция США в преследовании уличенных в допинге спортсменов должна распространяться на весь мир. Напомним, что ежегодно США перечисляет на счета ВАДА около 2,3 млн долларов.