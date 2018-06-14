11:26 14 июня
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Американским прокурорам дадут право преследовать за допинг по всему миру

Американский конгресс рассмотрит законопроект, дающий американскому правосудию право уголовного преследования иностранных спортсменов за допинг на международных соревнованиях. Проект закона в Палату представителей внесли конгрессмены, ранее разработавшие "закон Магнитского", сообщила The New York Times.

Американским прокурорам дадут право преследовать за допинг по всему миру


Согласно пояснительной записке, новый законопроект дает право американским прокурорам официально начинать уголовное преследование любых иностранных спортсменов, уличенных в применении допинга, при этом преследование будет вестись не только на территории Соединенных Штатов, но и за их пределами. Чтобы начать такое преследование, необходимо соблюсти несколько несложных условий - это участие в международных соревнованиях не менее четырех спортсменов из США или двух компаний-спонсоров из США и в соревновании должно участвовать команды по крайней мере трех стран. Назвать закон в случае его принятия предлагается именем Григория Родченкова, который по мнению американских конгрессменов помог раскрыть "спонсируемый Кремлем допинговый скандал".


По заявлению разработчиков, данный законопроект принимается, чтобы компенсировать тем или иным способом затраты обманутых компаний-спонсоров США и пострадавших от применения допинга соперниками спортсменов.

В конгрессе полагают, что раз Соединенные Штаты являются крупнейшим спонсором Всемирного антидопингового агенства (ВАДА), то и юрисдикция США в преследовании уличенных в допинге спортсменов должна распространяться на весь мир. Напомним, что ежегодно США перечисляет на счета ВАДА около 2,3 млн долларов.

Использованы фотографии: http://www.topnews.ru/
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Комментарии 17

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  1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 10:53
    Отделы все эти возглавят Родченко и Скрипаль ..))) Ну давайте господа ,действуйте ..
    DRA-75
    1. Татьяна Сегодня, 11:00
      "Холодная война" англосаксонского мира против России набирает "обороты" в США!
      Татьяна
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:02
        Татьяна love
        Цитата: Татьяна
        набирает "обороты"

        А разве она их сбавляла ? what
        bouncyhunter
        1. Logall (Александр) Сегодня, 11:06
          Цитата: bouncyhunter
          Татьяна love
          Цитата: Татьяна
          набирает "обороты"

          А разве она их сбавляла ? what

          Ни на секунду! Но обороты набираются...
          Теперь нужно разобраться, что является допингом... Я на Кавказе недавно что-то ел и что-то пил! Сил прибавилось... Ждать гостей из США?
          Logall
          1. Татьяна Сегодня, 11:16
            Павел! hi
            Цитата: bouncyhunter
            А разве она их сбавляла ?

            Да, сбавляла! После победы США в "Холодной войне" и распада СССР обороты американцев в продолжении ими этой "Холодной войны" против России при ЕБН были несколько снижены. Американцы малость расслабились - думали, что Россия к их ногам пала навсегда. Теперь Вашингтон жалеет о том, что тогда геополитически "не добил" СССР/Россию в военном отношении в "горячей войне"!
            И теперь США пытаются и в "холодной войне", и в "горячей войне" наверстать для себя упущенное.
            Татьяна
          2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:17
            Да Россия (и СССР) всегда были для США костью в горле . Особенно когда Россия не оправдала надежд и не загнулась , развалившись на удельные княжества . Они момент возрождения благополучно проспали и теперь злятся на Россию , хотя лучше бы себя за зад пытались укусить . Вот и гадят всеми доступными методами : тут тебе и прикормленные либерасты , и провокации , и поливание грязью в СМИ и прочие семью семь способов . negative
            bouncyhunter
        2. Комментарий был удален.
      2. MPN (Павел) Сегодня, 11:07
        Напомним, что ежегодно США перечисляет на счета ВАДА около 2,3 млн долларов.
        Вопрос то ясен.., однако уголовное преследование... recourse
        Надо нам принять закон "Об уголовном преследовании конгрессменов США по всему миру, за развязывание военных конфликтов"
        MPN
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 11:11
      Ну тогда и наша Госдума должна дать такие же полномочия нашим спецам.
      Венд
  2. -ш- (Саша) Сегодня, 10:56
    это типо они сами себе разрешили преследовать "виновных" по всему миру?)а кроме вечно целующей в 5 точку европы этот закон ктото исполнять будет?)
    -ш-
    1. лесовозник (игорь) Сегодня, 11:02
      В подчинённых им странах будут, ещё как будут и примеров этому куча, даже фамилии задержанных в третьих странах и сидящих у них не буду перечислять
      лесовозник
  3. Росомаха (Анатолий) Сегодня, 10:58
    [quote][/quote]Американским прокурорам дадут право преследовать за допинг по всему миру


    Когда уже Россия начнёт преследовать преступников по всему миру?
    Росомаха
  4. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 11:03
    Как же власти США хотят управлять всем миром. Если не военным путем, так распространением своей фейковой демократии и "законности" на территорию чужих суверенных государств путем подкупа, шантажа, стимуляции предателей и т.п. Ой надорвутся. У них уже портки трещат, того и гляди срам наружу проглянет...
    Alex-a832
    1. barclay (Андрей) Сегодня, 11:13
      Цитата: Alex-a832
      Ой надорвутся. У них уже портки трещат

      Портки поменяют. Пока в мире преклоняются "его величеству доллару" не надорвутся.
      А у США их как у дурака фантиков. И суды и прокуроры, и не только американские - щедро оплачены для обеспечения т. н. "американского величия".
      barclay
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 11:11
    Чёт жидковат замах. А чего бы сразу не объявить себя Властелинами Вселенной и организовать институт Межгалактических Прокуроров? И чуть что, сразу бумс именем Межгалактического Совета любого.
    Altona
  6. igorserg (Игорь) Сегодня, 11:13
    Разбойники.
    igorserg
  7. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:20
    всё это приведёт к падению уровня разных турниров,потому что прежде чем ехать,спортсмены и тренеры будут требовать гарантий безопасности,а те страны,которые допустят во время турнира задержание и экстрадицию спортсмена в США вряд ли уже смогут претендовать на проведение состязаний...
    taiga2018
  8. net0103net (Евстегней) Сегодня, 11:26
    После выдачи такого права Олимпийские игры теряют всякий смысл, потому что только американские прокуроры начнут решать, кто принимал допинг, а кто нет. ... Будут только Американские игры и только в Америке - единственной стране по настоящему недостойной чести быть представленной среди Олимпийских богов на вершине всего мира - Олимпе! )).
    net0103net
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