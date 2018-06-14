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В «Нафтогазе» рассказали о необратимых последствиях «Северного потока»
Реализация международного проекта «Северный поток-2» приведет к «необратимым» последствиям на европейском газовом рынке, приводит пресс-служба НАК «Нафтогаз» слова директора по развитию бизнеса компании Юрия Витренко.
По словам Витренко, строительство нового газопровода нарушает законодательство Европы и «под действием шантажа Газпрома» постепенно убьет конкуренцию на ее газовом рынке.
Также в «Нафтогазе» раскритиковали позицию Германии по газовому конфликту РФ и Украины в 2009 году.
Витренко заявил, что соглашение 2009 года с Россией было подписано под давлением Берлина. Германская сторона не захотела «лезть в детали», их устроило заверение Москвы, что этот газовый контракт отвечает европейским правилам.
Если бы эти правила выполнялись, Украина не имела бы сейчас проблем с «Северным потоком-2», добавил Витренко.
Напомним, ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Киеву пора прекратить критиковать германское руководство за его участие в газовом проекте.
Тем не менее, накануне замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука в очередной раз отметил, что участие Германии в «Северном потоке-2» негативно отразится на его стране и на всей Западной Европе.
Киев выступает против строительства газопровода, опасаясь потерять доходы от транзита природного топлива через территорию республики.
По словам Витренко, строительство нового газопровода нарушает законодательство Европы и «под действием шантажа Газпрома» постепенно убьет конкуренцию на ее газовом рынке.
Также в «Нафтогазе» раскритиковали позицию Германии по газовому конфликту РФ и Украины в 2009 году.
Витренко заявил, что соглашение 2009 года с Россией было подписано под давлением Берлина. Германская сторона не захотела «лезть в детали», их устроило заверение Москвы, что этот газовый контракт отвечает европейским правилам.
Но потом оказалось, что он не имел ничего общего с европейскими правилами, разве что, то было русское понимание этих правил. Это была настоящая неоколониальная политика. Но Берлин это устраивало,заявил он.
Если бы эти правила выполнялись, Украина не имела бы сейчас проблем с «Северным потоком-2», добавил Витренко.
Напомним, ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Киеву пора прекратить критиковать германское руководство за его участие в газовом проекте.
Тем не менее, накануне замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука в очередной раз отметил, что участие Германии в «Северном потоке-2» негативно отразится на его стране и на всей Западной Европе.
Киев выступает против строительства газопровода, опасаясь потерять доходы от транзита природного топлива через территорию республики.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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