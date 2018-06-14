В «Нафтогазе» рассказали о необратимых последствиях «Северного потока»

Но потом оказалось, что он не имел ничего общего с европейскими правилами, разве что, то было русское понимание этих правил. Это была настоящая неоколониальная политика. Но Берлин это устраивало,

Реализация международного проекта «Северный поток-2» приведет к «необратимым» последствиям на европейском газовом рынке, приводит пресс-служба НАК «Нафтогаз» слова директора по развитию бизнеса компании Юрия Витренко.По словам Витренко, строительство нового газопровода нарушает законодательство Европы и «под действием шантажа Газпрома» постепенно убьет конкуренцию на ее газовом рынке.Также в «Нафтогазе» раскритиковали позицию Германии по газовому конфликту РФ и Украины в 2009 году.Витренко заявил, что соглашение 2009 года с Россией было подписано под давлением Берлина. Германская сторона не захотела «лезть в детали», их устроило заверение Москвы, что этот газовый контракт отвечает европейским правилам.заявил он.Если бы эти правила выполнялись, Украина не имела бы сейчас проблем с «Северным потоком-2», добавил Витренко.Напомним, ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Киеву пора прекратить критиковать германское руководство за его участие в газовом проекте.Тем не менее, накануне замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука в очередной раз отметил, что участие Германии в «Северном потоке-2» негативно отразится на его стране и на всей Западной Европе.Киев выступает против строительства газопровода, опасаясь потерять доходы от транзита природного топлива через территорию республики.