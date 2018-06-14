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В «Нафтогазе» рассказали о необратимых последствиях «Северного потока»

Реализация международного проекта «Северный поток-2» приведет к «необратимым» последствиям на европейском газовом рынке, приводит пресс-служба НАК «Нафтогаз» слова директора по развитию бизнеса компании Юрия Витренко.



По словам Витренко, строительство нового газопровода нарушает законодательство Европы и «под действием шантажа Газпрома» постепенно убьет конкуренцию на ее газовом рынке.


Также в «Нафтогазе» раскритиковали позицию Германии по газовому конфликту РФ и Украины в 2009 году.

Витренко заявил, что соглашение 2009 года с Россией было подписано под давлением Берлина. Германская сторона не захотела «лезть в детали», их устроило заверение Москвы, что этот газовый контракт отвечает европейским правилам.

Но потом оказалось, что он не имел ничего общего с европейскими правилами, разве что, то было русское понимание этих правил. Это была настоящая неоколониальная политика. Но Берлин это устраивало,
заявил он.

Если бы эти правила выполнялись, Украина не имела бы сейчас проблем с «Северным потоком-2», добавил Витренко.

Напомним, ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Киеву пора прекратить критиковать германское руководство за его участие в газовом проекте.

Тем не менее, накануне замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука в очередной раз отметил, что участие Германии в «Северном потоке-2» негативно отразится на его стране и на всей Западной Европе.

Киев выступает против строительства газопровода, опасаясь потерять доходы от транзита природного топлива через территорию республики.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 11:05
    "Нафтогаз" беспокоится только за свой "карман", не более того....все это политическое лукавство из за финансовых потерь. И в Европе все это прекрасно понимают.....
    Alexey-74
    1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:11
      ...«Северный поток-2» приведет к «необратимым» последствиям на европейском газовом рынке...

      Вымогатель и прихлебатель под вывеской "Нафтогаз" будет удалён из цепочки посредников.
      Ни для производителя газа, ни для его потребителей это не несёт никаких последствий.
      Андрей К
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 11:15
        Ни для производителя газа, ни для его потребителей это не несёт никаких последствий.


        снижение цены и увеличение конкурентоспособности с пропорциональным уменьшением рисков soldier

        но это для не курящих, у украины своя реальность
        консерватор
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 11:22
          Цитата: консерватор
          снижение цены и увеличение конкурентоспособности

          Падение добычи в Норвегии и Шотландии, говорит о том, что СП-2 необходим только для замещения падения и альтернатива только дорогой СПГ, других вариантов просто нет. Тут уже СП-3 надо строить. Правда как СП-1, так и СП-2 могут поднять пропускную способность и полностью заместить укротранзит. Также Порошенко (от великого ума) толкал речь на открытии ТАНАПа, но видимо ему не подсказали, что азербайджанский газ шел через русско-украинскую трубу wassat и сейчас пошел мимо Украины. Зрада да и только wassat
          хрыч
      2. MPN (Павел) Сегодня, 11:16
        Если бы эти правила выполнялись, Украина не имела бы сейчас проблем с «Северным потоком-2», добавил Витренко
        Вот именно, если бы нагло не воровали и не шантажировали других, может бы и не было вопросов с СП2
        MPN
      3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:28
        Андрей , привет ! hi
        Цитата: Андрей К
        Вымогатель и прихлебатель под вывеской "Нафтогаз" будет удалён из цепочки посредников.
        Ни для производителя газа, ни для его потребителей это не несёт никаких последствий.

        Несёт , да ещё какие ! Никто не будет тырить газ из трубы и требовать мзду за транзит , что положительно скажется на цене для конечного потребителя и затратах поставщика . yes
        bouncyhunter
  2. лесовозник (игорь) Сегодня, 11:05
    Для них да, необратимые последствия laughing, а Европа обезопасит себя от укропского воровства laughing
    лесовозник
  3. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 11:10
    Халяву перекрывают вот и истерика.
    sgr291158
  4. igorserg (Игорь) Сегодня, 11:11
    ну вообще он прав, Украина ведь наелась от халявного транзита, буквально прирасла к нему. Теперь отрывается с кровью... ну и хочет предупредить Германию - ребята с вами будет тоже самое :)
    igorserg
  5. ЛМН (Максим) Сегодня, 11:11
    По словам Витренко, строительство нового газопровода нарушает законодательство Европы и «под действием шантажа Газпрома» постепенно убьет конкуренцию на ее газовом рынке.

    Абсолютно верно yes
    А ещё он убьёт "политическую" конкуренцию.И Россия с Германией будет рулить Европой lol В кой то веке наконец то good
    ЛМН
  6. ser65 (Сергей) Сегодня, 11:14
    ничего не понимаю.... где Украина, а где "Северный поток" и каким боком...
    ser65
  7. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:14
    о,господи,спасибо за его величество МАЙДАН,за то,что он,хоть и с большим трудом,но даёт возможность России сбросить со своей шеи этот укробалласт...только бы ещё некоторые, у нас, не продолжали петь эту пропахшую нафталином песенку про братский украинский народ...
    taiga2018
  8. собаковод Сегодня, 11:16
    [quote][/quote]Реализация международного проекта «Северный поток-2» приведет к «необратимым» последствиям на европейском газовом рынке
    Ну, вообще-то он прав на 100%! Только, это последствия скачек на майдане. и этот чемодан без ручки, скоро попадёт на помойку истории.
    собаковод
  9. kventinasd (Олег) Сегодня, 11:19
    Конечно необратимые - придётся работать самим, а не сидеть на транзите.
    Украина шизофренией больна, а самые буйные пациенты дорвались до власти.
    Необратимые процессы для украинской государственности начались с майдана... всё остальное - последствия.
    Как грится :жадность фрайера сгубила. Теперь ни трубы, ни газа, ни Крыма, ни Донбасса, ни денег, ни армии...
    kventinasd
  10. dedBoroded Сегодня, 11:21
    Ваш поезд ушел, и рельсы за ними вы сами разобрали , г-н Витренко...
    dedBoroded
  11. Xander (Александр) Сегодня, 11:26
    Надо бы Порошенко на открытие северного потока пригласить, сказать ему что это поможет Украине и главное что будет пьянка. Вон у турков с азербайджанцами получилось,оказывается газопровод из Азербайджана в Италию,через Турцию, помогает Украине.
    Xander
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