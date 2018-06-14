15:14 14 июня
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Я не за Россию, я за США: Трамп объяснил, почему хочет видеть Путина в G8

Формат «большой семерки» необходимо расширить за счет возвращения в нее представителей России, передает РИА Новости заявление президента США Дональда Трампа.



Трамп отметил, что около четверти дискуссий на саммите G7 в Канаде было посвящено России.


Я не за Россию. Я за США,
сказал президент.

Но если бы Путин, по его словам, сидел рядом с ним на ужине в Канаде, то он попросил бы российского лидера предпринять такие шаги, «которые лучше для мира и лучше для него». Например, они могли бы обсудить ситуацию в Сирии или на Украине.

Трамп добавил, что всегда лучше общаться с человеком лично, чем разговаривать с ним по телефону.

Он также возложил ответственность за исключение РФ из элитного клуба на своего предшественника Обаму.

Ранее на пресс-конференции по итогам саммита в Канаде Трамп заявил, что формат международного клуба с Россией гораздо содержательней, чем нынешний формат. Он отметил, что руководители некоторых стран-участниц согласны с его мнением.

Позже его слова подтвердил итальянский премьер Джузеппе Конте, который подчеркнул, что возвращение России в объединение послужит общим интересам.

Комментируя инициативу американского президента, Владимир Путин отметил, что Москва не выходила из «большой восьмерки», просто в свое время коллеги по известным соображениям отказались приезжать в Россию.

Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас в Москве,
добавил Путин.

Напомним, в 2014 году из-за присоединения Крыма главы мировых держав исключили Россию из международного клуба и вернулись к прежнему формату (G7), существовавшему до 1997 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Лесс Сегодня, 11:56
    Он также возложил ответственность за исключение РФ из элитного клуба на своего предшественника Обаму.
    И нобелевку у Обамы отобрать!
    Лесс
    1. MPN (Павел) Сегодня, 12:00
      Цитата: Лесс
      Он также возложил ответственность за исключение РФ из элитного клуба на своего предшественника Обаму.
      С завода уходит старый начальник. На его место приходит другой. Предыдущий даёт приемнику три конверта и говорит:
      - Вот тебе три конверта. Если будет плохо - открой 1-ый конверт. Если будет очень плохо - открой 2- ой конверт. А если будет совсем плохо - открой 3-ий конверт.

      Нынешний директор завода положил конверты в сейф. Проходит два года. У новичка ничего не получается. Он волнуется, как бы его на первом собрании не уволили. Нынешний директор вспоминает про сейф с конвертами. Открывает первый. Там написано: "Вали на меня". Директор приходит на собрание, работники ругаются. На что директор говорит:
      - Я тут не причём, господа. Это всё ваш предыдущий. Это ещё после него так осталось.
      Работники поверили, успокоились.

      Прошли ещё два года. Дела снова стали не ладится. Руководитель стал беспокоится - всё, его точно выгонят. Он открывает 2-й конверт. Там написано: "Делай модернизацию". На собрании был сильный шум. Ругань со всех сторон. Руководитель:
      - А я что говорю, господа. Что было при прошлом руководителе устарело. Нужно всё обновить.
      Дела опять пошли в гору. Новинки стали улучшать ситуацию.

      Прошло ещё четыре года. Производство стало рушится окончательно. Опасаясь, что его уже точно выгонят, руководитель открывает третий конверт. А там написано: "Готовь три конверта и оставляй их своему приемнику".
      MPN
      1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 12:23
        У Трампа ностальгия.
        dorz
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:02
      Ага,и присвоить Трампу wassat
      Цитата: Лесс
      Он также возложил ответственность за исключение РФ из элитного клуба на своего предшественника Обаму.
      И нобелевку у Обамы отобрать!
      210окв
    3. SSR (Roman) Сегодня, 13:25
      Цитата: Лесс
      Напомним, в 2014 году из-за присоединения Крыма главы мировых держав исключили Россию из международного клуба и вернулись к прежнему формату (G7), существовавшему до 1997 года.

      Кстати, Обамыч не из за Крыма не приехал а после Сноудена.
      Это сейчас перевирают Крымом а сломали Обамыча Сноуденом.
      SSR
      1. Лесс Сегодня, 13:50
        Цитата: SSR
        Цитата: Лесс
        Напомним, в 2014 году из-за присоединения Крыма главы мировых держав исключили Россию из международного клуба и вернулись к прежнему формату (G7), существовавшему до 1997 года.

        Я такого не писал hi
        Лесс
        1. SSR (Roman) Сегодня, 14:35
          Цитата: Лесс
          Цитата: SSR
          Цитата: Лесс
          Напомним, в 2014 году из-за присоединения Крыма главы мировых держав исключили Россию из международного клуба и вернулись к прежнему формату (G7), существовавшему до 1997 года.

          Я такого не писал hi

          Извините пожалуйста! Я не проверил что вставилось.))
          SSR
  2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:57
    просто им там тупо нужен человек,которого можно покритиковать не рискуя получить какие-нибудь торговые ограничения...ну скучно им там,да и интереса общественности эти посиделки не вызывают...
    taiga2018
    1. barclay (Андрей) Сегодня, 12:03
      Да, мельчает значимость этого "клуба". На мой взгляд невозможно быть в одном клубе с теми, кто пытается смотреть на тебя сверху-вниз, и против тебя объявляет санкции (хотя в некотором смысле они нам только на пользу).
      barclay
  3. Zubr Сегодня, 12:01
    А оно нам надо ? smile Правильно сказал верховный про G8: "Волк и семеро козлят". Сильней припрёт, сами приедут и с деньгами и с предложениями.
    Zubr
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:09
      hi
      Цитата: Zubr
      А оно нам надо ?

      Сомнительно . Китай и без Г7 себя очень неплохо чувствует . А Трамп просто оправдывается за свои слова перед ястребами типа Маккуйна .
      bouncyhunter
    2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 12:33
      Цитата: Zubr
      Но если бы Путин, по его словам, сидел рядом с ним на ужине в Канаде, то он попросил бы российского лидера предпринять такие шаги, «которые лучше для мира и лучше для него». Например, они могли бы обсудить ситуацию в Сирии или на Украине.

      Цитата: Zubr
      А оно нам надо ? smile Правильно сказал верховный про G8: "Волк и семеро козлят". Сильней припрёт, сами приедут и с деньгами и с предложениями.

      Трампампам, паясничая перед журналистами заявил: Я бы сказал ему "Россия должна уйти из Сирии. Россия должна уйти из Украины. ЕЕ не должно быть там". Вот для чего он предлагал вернуть в возглавляемую США шестерку Россию, чтобы устроить очередную клоунаду. Мэй: мы не будем обсуждать брексит, мы будем решать вопрос о новых санкциях против России, поскольку Минские соглашения Россия не выполнила.
      Ну да, Россию еще никто не покорил и не поставил в эротиченскую позу в отличие от Европы и Украины.
      Балу
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 12:20
    А оно нам надо? Это же какие нервы нужны, чтобы общаться с Трампом или Мэй? Здоровье надо беречь!
    Горный стрелок
  5. Boris55 (Борис) Сегодня, 12:22
    Тяжело Трампу одному супратив гейропы стоять, поддержку ищет. Совсем голубые оборзели, обложили со всех сторон...
    Boris55
  6. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 12:24
    Сто лет одиночества, а то и века предрёк для России Владислав Сурков, снова назначенный помощником президента России Владимира Путина. Возможно, такая неуютная перспектива и способствовало тому, что Сурков остался в своей прежней должности в администрации Путина https://inforesist.org/vladisl...
    vladimirvn
  7. Vard Сегодня, 12:32
    Нет уж... из совета Европы ушли... из семёрки ушли... красота... ни кто не ругает...
    Vard
  8. САИД Сегодня, 13:56
    Почему в Москве, лучше в Ялте.
    САИД
  9. net0103net (Евстегней) Сегодня, 14:22
    Нее нафиг ... Трамп на Обаму всё возложил, потом придёт другой фраер и тоже возлагать начнёт. Нет, не ездите туда Владимир Владимирович - вы один остались, а их там, как мышей в подвале, и все только и горазды, что возлагать да заграбастывать. Не ездите туда - у нас готовят лучше )).
    net0103net
  10. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 14:58
    Удивительный Дональд чудак
    top_war_shit
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