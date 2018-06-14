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Я не за Россию, я за США: Трамп объяснил, почему хочет видеть Путина в G8
Формат «большой семерки» необходимо расширить за счет возвращения в нее представителей России, передает РИА Новости заявление президента США Дональда Трампа.
Трамп отметил, что около четверти дискуссий на саммите G7 в Канаде было посвящено России.
Но если бы Путин, по его словам, сидел рядом с ним на ужине в Канаде, то он попросил бы российского лидера предпринять такие шаги, «которые лучше для мира и лучше для него». Например, они могли бы обсудить ситуацию в Сирии или на Украине.
Трамп добавил, что всегда лучше общаться с человеком лично, чем разговаривать с ним по телефону.
Он также возложил ответственность за исключение РФ из элитного клуба на своего предшественника Обаму.
Ранее на пресс-конференции по итогам саммита в Канаде Трамп заявил, что формат международного клуба с Россией гораздо содержательней, чем нынешний формат. Он отметил, что руководители некоторых стран-участниц согласны с его мнением.
Позже его слова подтвердил итальянский премьер Джузеппе Конте, который подчеркнул, что возвращение России в объединение послужит общим интересам.
Комментируя инициативу американского президента, Владимир Путин отметил, что Москва не выходила из «большой восьмерки», просто в свое время коллеги по известным соображениям отказались приезжать в Россию.
Напомним, в 2014 году из-за присоединения Крыма главы мировых держав исключили Россию из международного клуба и вернулись к прежнему формату (G7), существовавшему до 1997 года.
Трамп отметил, что около четверти дискуссий на саммите G7 в Канаде было посвящено России.
Я не за Россию. Я за США,сказал президент.
Но если бы Путин, по его словам, сидел рядом с ним на ужине в Канаде, то он попросил бы российского лидера предпринять такие шаги, «которые лучше для мира и лучше для него». Например, они могли бы обсудить ситуацию в Сирии или на Украине.
Трамп добавил, что всегда лучше общаться с человеком лично, чем разговаривать с ним по телефону.
Он также возложил ответственность за исключение РФ из элитного клуба на своего предшественника Обаму.
Ранее на пресс-конференции по итогам саммита в Канаде Трамп заявил, что формат международного клуба с Россией гораздо содержательней, чем нынешний формат. Он отметил, что руководители некоторых стран-участниц согласны с его мнением.
Позже его слова подтвердил итальянский премьер Джузеппе Конте, который подчеркнул, что возвращение России в объединение послужит общим интересам.
Комментируя инициативу американского президента, Владимир Путин отметил, что Москва не выходила из «большой восьмерки», просто в свое время коллеги по известным соображениям отказались приезжать в Россию.
Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас в Москве,добавил Путин.
Напомним, в 2014 году из-за присоединения Крыма главы мировых держав исключили Россию из международного клуба и вернулись к прежнему формату (G7), существовавшему до 1997 года.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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