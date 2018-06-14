В Госдуме отреагировали на сосредоточение разнородных сил ВСУ на Азовском море

В российской Госдуме выразили беспокойство по поводу создания Украиной в регионе Азовского моря разнородной ударной группировки. Депутат от Крыма Руслан Бальбек заявил, что данная группировка вызывает беспокойство в преддверии Чемпионата мира по футболу.Политик напомнил о размещении у границ с Россией украинской штурмовой авиации и считает это не случайным совпадением. По мнению политика, Киев пытается "сыграть" на западную публику и намеренно провоцирует конфликт с Российской Федерацией. В тоже время Бальбек отметил, что Россия уже давно разработала дополнительные варианты обороны полуострова Крым на случай вооруженного конфликта с Украиной. Кроме этого, депутат заявил, что любые попытки нападения на российские объекты, не зависимо от того, корабль это или побережье, будут расценены как полномасштабное военное наступление.В тоже время глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что военная группировка, сосредоточенная Украиной в Азовском море, не вызывает серьезных опасений, в виду оснащения старым советским вооружением, не раз прошедшим ремонт. Политик пояснил, что вооруженная ржавыми кораблями и сломанными самолетами группировка не может называться "ударной", как бы этого не желали украинские генералы. При этом Шаманов отметил, что Россия будет внимательно следить за действиями этой "ударной" группировки и отреагирует незамедлительно в случае возникновения угрозы со стороны Украины.