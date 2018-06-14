15:14 14 июня
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В Госдуме отреагировали на сосредоточение разнородных сил ВСУ на Азовском море

В российской Госдуме выразили беспокойство по поводу создания Украиной в регионе Азовского моря разнородной ударной группировки. Депутат от Крыма Руслан Бальбек заявил, что данная группировка вызывает беспокойство в преддверии Чемпионата мира по футболу.

В Госдуме отреагировали на сосредоточение разнородных сил ВСУ на Азовском море


Политик напомнил о размещении у границ с Россией украинской штурмовой авиации и считает это не случайным совпадением. По мнению политика, Киев пытается "сыграть" на западную публику и намеренно провоцирует конфликт с Российской Федерацией. В тоже время Бальбек отметил, что Россия уже давно разработала дополнительные варианты обороны полуострова Крым на случай вооруженного конфликта с Украиной. Кроме этого, депутат заявил, что любые попытки нападения на российские объекты, не зависимо от того, корабль это или побережье, будут расценены как полномасштабное военное наступление.


В тоже время глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что военная группировка, сосредоточенная Украиной в Азовском море, не вызывает серьезных опасений, в виду оснащения старым советским вооружением, не раз прошедшим ремонт. Политик пояснил, что вооруженная ржавыми кораблями и сломанными самолетами группировка не может называться "ударной", как бы этого не желали украинские генералы. При этом Шаманов отметил, что Россия будет внимательно следить за действиями этой "ударной" группировки и отреагирует незамедлительно в случае возникновения угрозы со стороны Украины.

Использованы фотографии: https://defence.ru/user/3
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Комментарии 36

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  1. SS68SS (Губарев Сергей) Сегодня, 12:11
    Хорошая фраза: "Только попробуйте, даже из рогатки....." Укропы в 2014 испугались....
    SS68SS
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:15
      В Госдуме отреагировали на сосредоточение разнородных сил ВСУ на Азовском море

      На это должны реагировать не в Госдуме , а в ГенШтабе .
      bouncyhunter
      1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 12:21
        Цитата: bouncyhunter
        На это должны реагировать не в Госдуме , а в ГенШтабе

        Приетвствую, Павел! hi Думаю, ГШ готов, только без команды действовать не может...
        helmi8
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:24
          Сергей hi
          Цитата: helmi8
          Думаю, ГШ готов, только без команды действовать не может...

          Очень надеюсь что так и обстоит и ждут только команды "фас" .
          bouncyhunter
          1. MPN (Павел) Сегодня, 13:14
            Неймется "не братьям"... what Что получается при "конфликте" таких флотов с нами, Грузия может рассказать, А Су-25, в том модернизационном варианте (да и техническом) долетели бы хоть, я уж про БД не говорю... yes
            MPN
        2. barclay (Андрей) Сегодня, 12:31
          ГШ обязан быть готов.
          Но и пара слов от компетентных людей с высокой трибуны в данной ситуации не помешает.
          barclay
          1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 12:38
            Американцы уже отдали приказ о проведении провокаций во время ЧМ. Хочется думать, что инстинкт самосохранения подскажет Порошенко не делать глупостей.
            dorz
            1. jjj Сегодня, 13:40
              Что взять с американцев. У них и футбол другой
              jjj
            2. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 13:41
              Цитата: dorz
              Американцы уже отдали приказ о проведении провокаций во время ЧМ.

              Вам лично отдали? Или вы там присутствовали? Скорее Соловьиного помёта насмотрелись.
              Нормаль ок
      2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 12:21
        Цитата: bouncyhunter
        В Госдуме отреагировали на сосредоточение разнородных сил ВСУ на Азовском море

        На это должны реагировать не в Госдуме , а в ГенШтабе .

        Павел hi ! Пущай Дума реагирует, разговаривает, а ГШ должен молча (без комментариев) наваливать люлей по заранее разработанному плану! Мыслю таковой уже давно существует. yes
        майор Юрик
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:27
          Юрий , привет ! hi
          Цитата: майор Юрик
          ГШ должен молча (без комментариев) наваливать люлей по заранее разработанному плану! Мыслю таковой уже давно существует.

          С этими щенявмэрлыми ГенШтаб должен вести себя как хороший сторожевой пёс : спать вполглаза , зря не лаять и мимо ноги не кусать .
          bouncyhunter
      3. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:21
        Да ладно, в нац батах, всякие недоумки могут бредить и иногда свои бредни осуществлять пытаться .... флот, тем паче авиация требует наличия хоть какого то мозга, не здравый смысл, так страх будет тормозом .... болтливый язык этим вряд ли остановить. собака брешет и ветер носит, тут особо ничего и не сделать, пока!
        rocket757
      4. Комментарий был удален.
      5. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 12:44
        Цитата: bouncyhunter
        В Госдуме отреагировали на сосредоточение разнородных сил ВСУ на Азовском море

        На это должны реагировать не в Госдуме , а в ГенШтабе .

        Да в Генштабе Паша реагируруют..А тут политика злобная ! Россия ведь по идеи вся должна в санкциях быть и полным изгоем ..А тут такой поток туристов из всех стран мира ,беспретиндентный в Россию ! Жаба душит и будут провокации по заказу ....Они знают , что мы бахнуть не можем пока ..Ну ничего мужики , невпервой такое ! soldier
        DRA-75
      6. viktor. (Knyt) Сегодня, 13:21
        hi ГШ среагирует по свойму по военному без лишних слов. bully
        viktor.
      7. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 13:47
        На это должны реагировать не в Госдуме , а в ГенШтабе

        Поздно батенька опомнился, в Генштабе уже давно отреагировали и составили не один десяток разных вариантов ответок на случай, если сумасшедшие полезут на Донбасс или Крым. Так что нервничать теперь надо бандерлогам, что их ждет в итоге?
        Ros 56
      8. Sovpadenie (Алексей Про) Сегодня, 13:51
        А зачем ГШ сотрясать воздух ? Он будет действовать по обстановке
        Sovpadenie
    2. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 12:55
      Кроме этого, депутат заявил, что любые попытки попытки нападения на российские объекты, не зависимо от того, корабль это или побережье, будут расценены как полномасштабное военное наступление.
      А как же наш корабль с экипажем, захваченный украми? Или гражданские суда не в счет .
      лаврентий павлович
  2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 12:12
    Отреагировали - это значит утопили.... А это так, сказали , что заметили...
    Грэг Миллер
    1. фигвам (Сергей) Сегодня, 12:19
      Последнее китайское предупреждение.
      фигвам
  3. К-50 (Алексей) Сегодня, 12:31
    На фото уркаинские "минизамвольты"? what
    К-50
    1. donavi49 Сегодня, 12:51
      Гюрзы. Вполне себе неплохие катерки. В классе Шмеля. И между 2-мя хорошо стабилизированными 30-ками с нормальным СУО и плюсом ПТРК - и шмелем с башней от ПТ-76 без толковой стабилизации (в морском понимании) и 2х25 мм спарке с наводкой по железному прицелу, я бы поставил на Гюрзы.


      Только пока они не перебросили Гюрз с Одессы. На Азове стабильная группировка 205П - Донбасс с японским радаром и восстановленными машинами как флагман и два Грифа как помощники. Остальные более мелкие катера Калкан, UPS-1000 и других проектов, вооруженные 1-3 пулеметами.
      donavi49
      1. К-50 (Алексей) Сегодня, 12:56
        Цитата: donavi49
        Гюрзы. Вполне себе неплохие катерки. В классе Шмеля.

        Я имел ввиду, что они издали похоже будут, одна пирамидальная надстройка по среди корпуса. hi
        К-50
      2. jjj Сегодня, 13:42
        У них 205-е с торпедными аппаратами? А то смотрел на фотках, аппаратов не заметил
        jjj
        1. donavi49 Сегодня, 13:55
          нет. Так и 205П в погранслужбе ФСБ тоже без. Это же вариант усиления на случай особого периода.
          donavi49
  4. Опер (Игорь) Сегодня, 12:32
    Самые воинственные люди это оказывается белорусы! Может быть потому, что военной доктриной Белоруссии вообще запрещено использование ВС за рубежом?! Зато они очень точно знают, как должен реагировать наш ГШ и на, что не должна реагировать Дума РФ ... Как нужно замечать и что при этом говорить ... Знатные теоретики скажу я вам!
    Опер
    1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 12:46
      Цитата: Опер
      Самые воинственные люди это оказывается белорусы!

      не понял вас к чему все это..?
      DRA-75
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 12:50
        Все это что?! Комментарий по поводу некоторых высказываний. Вы читаете комментарии?)
        Опер
  5. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 12:53
    Ухо действительно надо с майданутыми держать востро, но более чем уверен нифига не будет - шумеры даже на провокацию в море не отважатся, дабы окончательно не опозориться. А вот на Донбассе вполне допускаю обострение.
    Сармат Саныч
  6. kunstkammer Сегодня, 13:00
    Цитата: Опер
    военной доктриной Белоруссии вообще запрещено использование ВС за рубежом

    У соседней Руины запрещено использовать ВС внутри страны. И что? Кого то из нацистов это остановило?
    kunstkammer
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 13:16
      Странноватое все же сравнение!
      Опер
  7. демос1111 (Петр) Сегодня, 13:11
    Цитата: Опер
    Самые воинственные люди это оказывается белорусы! Может быть потому, что военной доктриной Белоруссии вообще запрещено использование ВС за рубежом?! Зато они очень точно знают, как должен реагировать наш ГШ и на, что не должна реагировать Дума РФ ... Как нужно замечать и что при этом говорить ... Знатные теоретики скажу я вам!

    Просто живут люди, которых в детстве вывезли с большой страны, по "просьбе "этой самой большой страны.
    Страна развалилась, а люди как были русскими, так и остались, живут тут, а мысли в России.
    Знаю, многие скажут, едь в Россию и живи. Так и сделали, уехали с прибалтики - теперь там дети не понимают русскую речь.
    Так что лучше вы к нам !!!
    демос1111
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 13:20
      Очень двусмысленно. Если возможно конкретнее говорите.
      Опер
  8. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 13:38
    Кроме этого, депутат заявил, что любые попытки попытки нападения на российские объекты, не зависимо от того, корабль это или побережье, будут расценены как полномасштабное военное наступление.

    Ага, будет нападение на российскую радиостанцию, в форме украинских военных. Где-то я такое уже читал.
    Нормаль ок
  9. next322 (алекс) Сегодня, 13:38
    Каспийские мрк Великий Устюг и Град Свияжск уже в Севастополе.....
    next322
  10. Sovpadenie (Алексей Про) Сегодня, 13:47
    Москитный флот ?
    Sovpadenie
    1. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 14:25
      В том виде что есть сейчас у шумеров в Азовском море скорее м...вошечный флот. Не, ну может конечно они наделают из этих посудин импровизированных "кайтенов" . Повязав жевтоблакитную ленточку на лоб и криком про: слава украине ринуться в самоубийственную атаку на "агрессора". Но что-то я сильно в этом сомневаюсь. Ну не японцы образца WWII там сейчас служат.
      Servisinzhener
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