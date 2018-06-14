Турецкая армия получит новый легкий танк

Tulpar Light Tank

БМП Tulpar Масса 32 тонны, двигатель 810 л.с. Вооружение: 30-мм пушка, 7,62-мм пулемёт, ПУ ПТУР. Экипаж 3 человека + 9 десант

Турецкие оружейники на международной выставке вооружений Eurosatory 2018, проходящей в эти дни в Париже, представили новую модель лёгкого танка. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com, компания Otokar презентовала машину Tulpar Light Tank.По заявлению разработчиков, Tulpar Light Tank представляет собой эффективную боевую единицу, созданную на базе БМП Tulpar, от которой танку достались корпус и ходовая часть. На танк в качестве вооружения установлен боевой модуль 3105 CMI Cockerill со 105-мм пушкой, приспособленной для ведения огня как всеми 105-мм снарядами НАТО, так и управляемыми ракетами Falarick Gun. Новая система управления огнём позволяет эффективно поражать различные цели при любом освещении и независимо от погодных условий. На танке используется противопульная броня, в случае необходимости имеется возможность усиления навесными модулями защиты.Разработчики не раскрывают всех характеристик нового танка, но можно предположить, что ходовые качества его не сильно отличаются от прототипа БМП Tulpar, поступившей на вооружение турецкой армии в 2013 году.В Турции заявляют, что машина подойдет для покупателей, ценящих хорошую технику за небольшие деньги и с низкими эксплуатационными расходами.