15:13 14 июня
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Турецкая армия получит новый легкий танк

Турецкие оружейники на международной выставке вооружений Eurosatory 2018, проходящей в эти дни в Париже, представили новую модель лёгкого танка. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com, компания Otokar презентовала машину Tulpar Light Tank.

Турецкая армия получит новый легкий танк

Tulpar Light Tank


По заявлению разработчиков, Tulpar Light Tank представляет собой эффективную боевую единицу, созданную на базе БМП Tulpar, от которой танку достались корпус и ходовая часть. На танк в качестве вооружения установлен боевой модуль 3105 CMI Cockerill со 105-мм пушкой, приспособленной для ведения огня как всеми 105-мм снарядами НАТО, так и управляемыми ракетами Falarick Gun. Новая система управления огнём позволяет эффективно поражать различные цели при любом освещении и независимо от погодных условий. На танке используется противопульная броня, в случае необходимости имеется возможность усиления навесными модулями защиты.



БМП Tulpar Масса 32 тонны, двигатель 810 л.с. Вооружение: 30-мм пушка, 7,62-мм пулемёт, ПУ ПТУР. Экипаж 3 человека + 9 десант


Разработчики не раскрывают всех характеристик нового танка, но можно предположить, что ходовые качества его не сильно отличаются от прототипа БМП Tulpar, поступившей на вооружение турецкой армии в 2013 году.

В Турции заявляют, что машина подойдет для покупателей, ценящих хорошую технику за небольшие деньги и с низкими эксплуатационными расходами.

Использованы фотографии: defence-blog.com
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Комментарии 21

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  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:52
    Кто подскажет в чём смысл такого танка с противопульной бронёй ? Чем он лучше той же БМП-3 ? what
    bouncyhunter
    1. Герман (Герман) Сегодня, 13:18
      Вот чем он лучше модернизированного т-55 вот это вопрос, у т-55 бронирование будет посерьёзнее противопульного при схожей массе. hi
      Герман
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:21
        hi
        Цитата: Герман
        Вот чем он лучше модернизированного т-55

        Наверное только тем , что Т-55 - средний танк , а Tulpar - лёгкий .
        bouncyhunter
        1. Герман (Герман) Сегодня, 13:27
          Бмп Tulpar 32 т. танк на её базе будет не меньше плюс дополнительное бронирование,т-55ам с д/з контакт-5 не более 40 т.по данным омского завода.
          Герман
          1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:44
            Зачем 105-мм самоходку называть "лёгким танком" ?
            Задача лёгких танков - атака из засады на легко бронированные и не бронированные цели, преследование бегущего противника, разведка. А у артиллерии 105-мм калибра основная задача - поддержка других соединений.
            САУ это, а не танк.
            Shurik70
        2. aristok (Павел) Сегодня, 13:34
          Цитата: bouncyhunter
          hi
          Цитата: Герман
          Вот чем он лучше модернизированного т-55

          Наверное только тем , что Т-55 - средний танк , а Tulpar - лёгкий .

          Особенно сильно это преимущество раскрывается в том факте , Tulpar танк , судя по массе Tulpar БМП , скорее всего даже тяжелее чем т-55
          aristok
    2. MPN (Павел) Сегодня, 13:28
      Да ни в чем.., только может бабки побольше..., Даже о тяжелой БМП не дотягивает..., А по весу так и десантироваться не может... request
      MPN
    3. mvg (Максим) Сегодня, 13:29
      32 тн, броня не противопульная. Бельгийский боевой модуль с полноценной 105 мм пушкой, не чета 100+30 БМП-3, ПТУР'ы. Возможность действовать на высоте. Найдет свой рынок.
      mvg
      1. cast iron (cast iron) Сегодня, 14:15
        Действительно, устаревшая 105мм пукалка не чета управляемой ракете БМП-3.
        cast iron
    4. Yrec (Юрий) Сегодня, 13:44
      Нет смысла, курды быстро это туркам докажут.
      Yrec
  2. aristok (Павел) Сегодня, 12:57
    Непонятная зверушка..
    Бронирование не позволит действовать в первой линии..
    Пушка - слаба против танков и укреплений, но избыточна для мелких целей по мощи снаряда...
    ....при этом недостаточны:
    боекомплект,скорострельность и углы наводки
    для эффективного и своевременного противодействия им(слабо-бронированные,скоростные ,многочисленные) ..
    Гораздо лучше в качестве дополнения к основному танку ,был бы вариант типа "терминатора"(но с 57мм вместо 30мм ) - на базе шасси массового танка с 45-60 мм скорострельным автоматом...
    aristok
  3. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 13:17
    Им лео 2 жгут они лёгкие танки собираются использовать, странная логикаrequest
    Incvizitor
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 13:30
      Им лео 2 жгут они лёгкие танки собираются использовать, странная логика

      Курды такие затейники...с турками не боятся воевать...сейчас в инет выложили видео боестолкновения 3-х курдов с турецким патрулем(4 человека) в горах... так сказать от первого лица...классический встречный бой ... what туркам не повезло...раззявы.
      Тот же ЛЕХА
  4. donavi49 Сегодня, 13:20
    Ожидаемо. Ибо музыку оплатили индонезийцы (эта тема выросла из MMWT). Почему бы теперь уже готовую машину не допилить под требования ВС Турции и не заполучить на вооружение?
    donavi49
  5. nikoliski (Николай) Сегодня, 13:27
    Что вы не поймете-танк чисто на экспорт для тех стран у кого нет денег на ОБТ, их старье уже не ездит, а танк "хотца"
    nikoliski
    1. donavi49 Сегодня, 13:43
      Папа или спонсор - Индонезия. Они заменяют свои АМХ-13 и Скорпионы.

      При этом Индонезия крайне сложная страна. В плане логистики. В плане перебросок техники. У них есть Леопарды (одни из сам нафаршированных - только Катарские круче по фаршу). Но далеко не везде их можно применять банально. Поэтому у них есть нужда в легких и средних машинах. Ибо они не хотят оказаться в ситуации Марави. Когда бабахи и армия фактически в равных условиях оказались и практически все вытащила пехота в пехотных боях.

      Поэтому они заказали современный, продвинутый танк. С отличной СУО, ТИУСом, ВСУ и многим другим.
      donavi49
      1. donavi49 Сегодня, 13:50
        БМП-3Ф у Индонезии есть если что. Они в Маринес. Но допконтракт говорили-говорили да и все. Подвесили.


        И еще там принципиально иная схема насыщения ПТ средств. Если у Филиппин все плохо, даже если бы все Давао захватили бабахи - они бы там ничего серьезнее M72 не нашли. У Индонезии получше. Но вынося полицию, местные силы усиления и мелкие базы - ничего серьезного банально не найти. У Индонезии сильный флот - который сможет обеспечить блокаду от подвоза новых. Поэтому это не Кавказ и не Сирия. Там в целом, в регионе БАБАХ с РПГ = это уже кандидат на красную книгу, а с ПТРК просто не встречаются.
        donavi49
  6. vnord (Валерий) Сегодня, 14:08
    Цитата: donavi49
    Там в целом, в регионе БАБАХ с РПГ = это уже кандидат на красную книгу, а с ПТРК просто не встречаются.

    Ну это если "партнеры" не помогут
    vnord
    1. parkello (Ёргос) Сегодня, 14:28
      именно,а они посмотрят в начале (ну партнеры то,звездно-плосатые) выгодно им в том регионе напряжение поддерживать или нет и примут решение .но везде где им не выгодно они везде залезут .накидают оружия по самую макушку ,воюй не хочу ...лет на 15-20 вперед с запасом .
      parkello
    2. donavi49 Сегодня, 14:51
      Индонезийский флот и авиация осилит блокаду любого своего острова. Поэтому с подвозом от партнеров будут проблемы.
      donavi49
  7. Грац (Грац) Сегодня, 14:38
    без КАЗ и динамической защиты не жилец сей пепелац, защита на уровне бмп, габариты при этом очень большие
    Грац
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