15:16 14 июня
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В РФ заложат головной гидрографический катер-катамаран

Головное гидрографическое судно катамаранного типа проекта 23370Г будет заложено для ВМФ РФ в третьем квартале, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В РФ заложат головной гидрографический катер-катамаран


Данное судно станет первым катером-катамараном, построенным в интересах Управления навигации и океанографии МО РФ для использования гидрографической службой флота. Оно будет использоваться при проведении широкого круга исследований в морской зоне.


Контракт на строительство выдан предприятию КАМПО. Планируется строительство серии катеров проекта 23370Г, «оснащенных современными средствами изучения рельефа дна, проведения гидрометеорологических наблюдений и обслуживания навигационных знаков», говорится в релизе.



Отмечается, что все суда этой серии будут названы в честь известных российских маячников.

В пресс-службе пояснили, что модульные гидрографические катера проекта 23370Г являются новой версией многофункциональных судов проекта 23370М, строящихся подмосковным предприятием для поисково-спасательных подразделений ВМФ.

Катера-катамараны уже зарекомендовали себя положительно с точки зрения надежности и эффективности. Их водоизмещение – 130 т, автономность по запасам воды и провизии – 5 суток, дальность плавания экономическим ходом – до 300 миль, мореходность – 5 баллов. Экипаж судна – 7 человек, скорость хода – 13 узлов.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 12:50
    Будет на чем на рыбалку адмиралам нашим плавать. Когда же начнут большие боевые корабли строить?
    лаврентий павлович
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 13:11
      Быть адмиралом и не порыбачить на собственном боевом катере? winked Это как саудовскому полицейскому за рабочую смену ни одному нарушителю правил перехода через дорогу голову не отрубить. lol
      Интересно, какие судьи будут судить сегодняшний футбольный матч с Саудовской Аравией? belay
      сибиралт
      1. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 14:03
        Цитата: сибиралт
        Интересно, какие судьи будут судить сегодняшний футбольный матч с Саудовской Аравией?

        Какие бы судья не судили, наши балбесы лучше играть от этого не смогут. Будем надеяться, что судья ногу подставит и забьет гол саудитам, а то у нас забивать некому.
        лаврентий павлович
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