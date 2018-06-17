07:45 17 июня

Рассказы об оружии. ЗСУ-57-2



Когда закончилась Великая Отечественная война, немного схлынула эйфория, начались трудовые будни. Начался анализ войны. Получение военного опыта и его осмысление.

Так вот, именно осмысление опыта, полученного в ходе войны, показало полнейшую несостоятельность имевшейся в РККА войсковой ПВО. У нас вообще с ПВО все было очень плохо, и люди неглупые и повоевавшие пришли к выводу, что надо что-то делать в этой ситуации.


Особенно просили защиту от авиации танкисты. Танк – весьма лакомая цель что в те годы, что сегодня, кстати. И приоритет у него как раз с танк и получается. Весьма большой. А на танковую бригаду второй половины 40-х годов полагалась всего лишь зенитно-пулеметная рота.

Это 48 человек личного состава и 9 пулеметов ДШК. На 65 танков и 146 грузовиков, замечу. Согласно штатам №№ 010/500 — 010/506 (ноябрь 1943 г.). Зенитных орудий отдельной танковой бригаде не полагалось совсем. Некрасивый расклад, конечно.

Но даже в дивизионной структуре средств ПВО было ничтожно мало. Да и укомплектовывались они в основном буксируемыми 37-мм зенитными пушками 61-К или 25-мм 72-К, которые перед отражением налета ещё нужно было развернуть и изготовить к бою.

Практика показала, что более лакомого кусочка для немецкой авиации в Великую Отечественную, чем часть на марше не было и быть не могло.

В то же время у противника на вооружении находилось достаточно большое количество самоходных средств ПВО, основное отличие от буксируемых заключалось в том, что они готовы были открывать огонь без какой-либо дополнительной подготовки.

Рассказы об оружии. ЗСУ-57-2









Если внимательно изучить вопрос, то в РККА были мобильные средства ПВО. На грузовиках.



С одной стороны, дешево и сердито, с другой – полное отсутствие какой-либо защиты от действий авиации противника. Не самый лучший расклад, учитывая наличие у немцев пусть и легко, но бронированных мобильных средств ПВО.

Сложившуюся ситуацию нужно было выправлять путем принятия на вооружение зенитной самоходной установки, способной вести огонь с хода, не отставая от танков на марше. И установка должна была бы иметь достаточный калибр для эффективного поражения бомбардировщиков противника и бронированных штурмовиков.

Первой серийной ЗСУ, созданной в СССР, стала ЗСУ-37, вооружённая 37-мм пушкой 61-К. Условно серийной, поскольку её производство ограничилось 75 машинами, выпущенными в 1945 году, что в масштабах РККА было даже не каплей в море.

Более серьезной заявкой стала 57-мм автоматическая пушка С-60, разработанная в конструкторском бюро В. Г. Грабина. Пушка удалась, но в первоначальном варианте обладала все тем же недостатком – низкой мобильностью. Поэтому уже с 1947 года, ещё до принятия С-60 на вооружение, началась разработка её спаренного варианта под обозначением С-68, предназначенного для вооружения самоходной установки.



Для новой ЗСУ было создано шасси на основе среднего танка Т-54. Новая самоходная установка получила заводское обозначение «изделие 500» и армейское ЗСУ-57-2 и была принята на вооружение после комплексных испытаний, проведённых в 1950 году.



Производили ЗСУ на заводе №174 в Омске с 1955 по 1960 год, всего было выпущено 857 единиц.

Экипаж ЗСУ состоял из шести человек:
— механика-водителя. Размещался в лобовой части корпуса слева;
— наводчика;
— наводчика-установщика прицела;
— заряжающих правого и левого орудий (2 чел.);
— командира установки.


Место мехвода в ЗСУ


Кроме механика-водителя, все члены экипажа размещались в открытой башне.



Корпус ЗСУ-57-2 сварной, из броневых листов толщиной 8-13 мм. Башня вращающаяся, сварная, располагалась в центральной части корпуса на шариковой опоре. Задний броневой лист был съемный.

В походном положении башня могла накрываться брезентовым тентом.

Рабочие места членов экипажа располагались так: впереди слева — заряжающего левого орудия, за ним в центре башни — наводчика, справа от наводчика располагался установщик прицела, впереди справа — заряжающий правого орудия, сзади в центре башни — рабочее место командира ЗСУ.


[center]Место установщика прицела



Вид сверху с места наводчика







Вид с места заряжающего





Механизм ручной наводки. Не для слабаков!




[/center]

На кормовом листе башни крепился гильзосборник.



Работа автоматика пушки была основана на принципе использования энергии отката при коротком ходе ствола. Орудие имело ствол-моноблок, поршневой скользящий затвор, гидравлический тормоз отката, пружинный накатник и снабжалось дульным тормозом.

Вертикальная (−5…+85°) и горизонтальная наводка осуществлялись при помощи электрогидравлических приводов, работавших от электродвигателя.

Скорость горизонтального наведения составляла 30°, вертикального — 20° в секунду.

В случае отказа электропривода сохранялась возможность ручной наводки: командир машины при этом отвечал за горизонтальное наведение, а наводчик — за вертикальное. Это было весьма проблематичное действие, поскольку в этом случае командир и наводчик должны обладать физической подготовкой значительно выше среднего.

Питание орудий обойменное, из коробчатых магазинов на 4 выстрела. Практическая скорострельность составляла 100—120 выстрелов в минуту на ствол, но предельная продолжительность непрерывной стрельбы была не более 40-50 выстрелов, после чего стволы требовалось охладить.

Боекомплект ЗСУ-57-2 составлял 300 унитарных выстрелов, из которых 176 в 44 магазинах размещались в укладках в башне, 72 в 18 магазинах находились в носовой части корпуса, а ещё 52 выстрела в не снаряжённом в обоймы виде размещались под полом башни.

В общем и целом боевая эффективность ЗСУ-57-2 зависела от квалификации экипажа, подготовки командира взвода и была не слишком высокой. В первую очередь это было обусловлено отсутствием РЛС в системе наведения. Эффективный огонь на поражение мог вестись только остановившись, стрельба «с хода» по воздушным целям не была предусмотрена вообще.

Сравнительная эффективность стрельбы ЗСУ-57-2 была значительно ниже, чем у батареи аналогичных по конструкции пушек С-60, так как последняя имела ПУАЗО-6 с СОН-9, а позднее — радиолокационный приборный комплекс РПК-1 «Ваза».

Однако сильной стороной применения ЗСУ-57-2 являлась постоянная готовность к открытию огня, отсутствие зависимости от буксира, наличие бронезащиты экипажа.



ЗСУ-57-2 использовались во вьетнамской войне, в конфликтах между Израилем и Сирией и Египтом в 1967 и 1973 годах, а также в ирано-иракской войне. Из-за сравнительно низкой скорострельности и отсутствия автоматизированных радиолокационных устройств наведения высокой эффективностью эта машина не отличалась.

В апреле 2014 года появились видеокадры использования ЗСУ-57-2 сирийской армией в боях в окрестностях Дамаска.

Однако при оценке эффективности ЗСУ-57-2 стоит сказать не только о минусах. Да, низкая скорострельность и отсутствие автоматизированных радиолокационных устройств наведения и слежения – бесспорно, слабая сторона. Однако при сопровождении танков ЗСУ-57 могла взять на себя не только роль системы ПВО.

Стоит учитывать еще тот факт, что ЗСУ не являлась единственным средством ПВО танкового полка, например, а средством коллективной ПВО от самолётов, летящих на высотах до 4000 м, так как высоты до 1000 м перекрывались зенитными пулемётами ДШК/ДШКМ, которых в танковом полку было столько же, сколько единиц бронетехники. Эффективность не очень высокая, но, тем не менее, определенный отпор авиации противника мог быть оказан.

С другой стороны, в конфликтах, где принимала участие ЗСУ-57, в армиях, применявших установку, прекрасно были осведомлены о невысокой эффективности ЗСУ как средства ПВО.



Зато установка неплохо себя показала в роли САУ сопровождения танков, или, говоря современным языком, БМПТ. И в этом плане ЗСУ-57-2 была, пожалуй, более эффективна, чем средство ПВО. По крайней мере, на полях сражений было весьма мало бронированных целей, способных выдержать попадание бронебойного снаряда БР-281У, который с расстояния 1000 м, вылетая из стволов со скоростью 1000 м/с, уверенно пробивал до 100 мм брони.



ЗСУ-57-2 все-таки оставила определенный след в нашей военной истории в качестве испытательной платформы. За которой последовали как «Шилка», «Тунгуска» и «Панцирь», так и реализуемые в настоящее время проекты БМПТ и БМОП.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 14

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  1. Vard Сегодня, 05:14
    Все же задача ПВО не уничтожение самолетов противника... А загнать их на высоту... Например наличие ПЗРК в той же Ливии не давало снизится самолетам ниже пяти тысяч метров... Что фатально сказывалось на точности огня... Сирийское ПВО вынуждает тот же Израиль применять ракеты и бомбы большой дальности, что опять же сказывается на эффективности их применения...
    Vard
    1. Strashila (I) Сегодня, 06:25
      "Например наличие ПЗРК в той же Ливии не давало снизится самолетам ниже пяти тысяч метров"... так же 37 мм автоматические пушки загоняли американцев во Вьетнаме на высоту.
      Strashila
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:33
        Цитата: Vard
        Все же задача ПВО не уничтожение самолетов противника... А загнать их на высоту...

        Цитата: Strashila
        "Например наличие ПЗРК в той же Ливии не давало снизится самолетам ниже пяти тысяч метров"... так же 37 мм автоматические пушки загоняли американцев во Вьетнаме на высоту.

        Интересные сказки...если посмотреть статистику, того же Вьетнама, то сразу видно за кем первенство в количестве сбитых самолетов, за пушками или за ракетами...
        svp67
    2. zyablik.olga (Ольга) Сегодня, 07:06
      Цитата: Vard
      Все же задача ПВО не уничтожение самолетов противника... А загнать их на высоту... Например наличие ПЗРК в той же Ливии не давало снизится самолетам ниже пяти тысяч метров...

      Извините, а какой ПЗРК имевшийся в Ливии мог сбивать самолёты на высоте 5 км ? Вы ничего не путаете?
      zyablik.olga
    3. aristok (Павел) Сегодня, 07:16
      Цитата: Vard
      Все же задача ПВО не уничтожение самолетов противника... А загнать их на высоту...

      Все таки задача ПВО именно уничтожение летательных аппаратов противника, но и плюс к тому помещать им выполнить боевую задачу(в том числе "загнать их на высоту" но не только)
      aristok
      1. Bongo (Сергей) Сегодня, 07:45
        Цитата: aristok
        Все таки задача ПВО именно уничтожение летательных аппаратов противника, но и плюс к тому помещать им выполнить боевую задачу

        Задача войск ПВО - это в первую очередь защита прикрываемых объектов от средств воздушного нападения. Можно сбить 90% вражеских самолётов и крылатых ракет, но допустить уничтожение того, что должен защищать. И задача при этом будет считаться не выполненной. А можно не сбить никого, но своими действиями не допустить прорыва бомбардировщиков и прикрываемые войска и объекты останутся невредимы.
        Bongo
  2. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 05:24
    Без РЛС и ПУАЗО бесполезная штука. А сейчас с появлением ПЗРК и зенитных ракет, нужда в таких зенитных пушках отпала вообще.
    Кот_Кузя
  3. kordon332 (виктор) Сегодня, 05:28
    С данной статьей необходимо ознакомиться тем, кто ратует за использование 57-мм АП типа С-60 и снарядов к ней на БМПТ Терминатор. После ознакомления энтузиазма поубавится , если человек приземленный и представляет как реально создаются ВГМ ,где принцип "мне хочется"не используется и при принятия технических решений преобладает здравый смысл.
    kordon332
    1. Vard Сегодня, 05:38
      Терминатор был испытан в Сирии ... И именно по результатам был запущен в производство... И вообще лучшее враг хорошего...
      Vard
    2. aristok (Павел) Сегодня, 06:24
      Цитата: kordon332
      С данной статьей необходимо ознакомиться тем, кто ратует за использование 57-мм АП типа С-60 и снарядов к ней на БМПТ Терминатор. После ознакомления энтузиазма поубавится

      Как понять "поубавиться", если в данной статье как раз и говорится,что как аналог БМПТ ЗСУ-57 себя хорошо показала..
      Зато установка неплохо себя показала в роли САУ сопровождения танков, или, говоря современным языком, БМПТ.

      А в роли зенитки, главный недостаток ЗСУ-57 - отсутствие радиолокатора и эффективной СУО
      во-первых: не является недостатком самого калибра 57мм(в статье батарея С-60 хвалится)
      во-вторых: преодолевается на современном техническом уровне, так же как и другие присущие ЗСУ-57 недостатки.
      Так что на текущем уровне технологий 57мм высокой баллистики идеален хоть для БМПТ , хоть для ЗСУ переднего края.
      aristok
      1. aristok (Павел) Сегодня, 06:35
        К тому же:
        Несколько машин с 57мм автоматом (причем не только ЗСУ ,но и БМПТ)можно использовать (при соответствующей СУО - что в наше время достижимо)
        как батарею бьющую по одной цели по внешнему целеуказанию, по аналогии с батареей С-60.
        aristok
  4. Strashila (I) Сегодня, 06:29
    Учитывая достижения радиоэлектроники и оптики, возможна установка современных систем управления огня... против БПЛА и вертолетов само то. Да и башню собственно возможно спроектировать новую, закрытую, чтоб позволяла установку ДЗ.
    Strashila
  5. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:37
    Да в довоенную пору у нас с зенитками было очень туго, особенно с их качеством, а в годы войны так вообще, и потому поставляемые по ленд-лизу американские ЗСУ M17 MGMC -

    ЗСУ M15A1 MGMC

    шли в танковые и механизированные бригады.
    svp67
  6. Curious (Victor) Сегодня, 07:38

    На этой модели ЗСУ 57-2 хорошо видна компоновка боевого отделения.
    Curious
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