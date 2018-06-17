Рассказы об оружии. ЗСУ-57-2
Когда закончилась Великая Отечественная война, немного схлынула эйфория, начались трудовые будни. Начался анализ войны. Получение военного опыта и его осмысление.
Так вот, именно осмысление опыта, полученного в ходе войны, показало полнейшую несостоятельность имевшейся в РККА войсковой ПВО. У нас вообще с ПВО все было очень плохо, и люди неглупые и повоевавшие пришли к выводу, что надо что-то делать в этой ситуации.
Особенно просили защиту от авиации танкисты. Танк – весьма лакомая цель что в те годы, что сегодня, кстати. И приоритет у него как раз с танк и получается. Весьма большой. А на танковую бригаду второй половины 40-х годов полагалась всего лишь зенитно-пулеметная рота.
Это 48 человек личного состава и 9 пулеметов ДШК. На 65 танков и 146 грузовиков, замечу. Согласно штатам №№ 010/500 — 010/506 (ноябрь 1943 г.). Зенитных орудий отдельной танковой бригаде не полагалось совсем. Некрасивый расклад, конечно.
Но даже в дивизионной структуре средств ПВО было ничтожно мало. Да и укомплектовывались они в основном буксируемыми 37-мм зенитными пушками 61-К или 25-мм 72-К, которые перед отражением налета ещё нужно было развернуть и изготовить к бою.
Практика показала, что более лакомого кусочка для немецкой авиации в Великую Отечественную, чем часть на марше не было и быть не могло.
В то же время у противника на вооружении находилось достаточно большое количество самоходных средств ПВО, основное отличие от буксируемых заключалось в том, что они готовы были открывать огонь без какой-либо дополнительной подготовки.
Если внимательно изучить вопрос, то в РККА были мобильные средства ПВО. На грузовиках.
С одной стороны, дешево и сердито, с другой – полное отсутствие какой-либо защиты от действий авиации противника. Не самый лучший расклад, учитывая наличие у немцев пусть и легко, но бронированных мобильных средств ПВО.
Сложившуюся ситуацию нужно было выправлять путем принятия на вооружение зенитной самоходной установки, способной вести огонь с хода, не отставая от танков на марше. И установка должна была бы иметь достаточный калибр для эффективного поражения бомбардировщиков противника и бронированных штурмовиков.
Первой серийной ЗСУ, созданной в СССР, стала ЗСУ-37, вооружённая 37-мм пушкой 61-К. Условно серийной, поскольку её производство ограничилось 75 машинами, выпущенными в 1945 году, что в масштабах РККА было даже не каплей в море.
Более серьезной заявкой стала 57-мм автоматическая пушка С-60, разработанная в конструкторском бюро В. Г. Грабина. Пушка удалась, но в первоначальном варианте обладала все тем же недостатком – низкой мобильностью. Поэтому уже с 1947 года, ещё до принятия С-60 на вооружение, началась разработка её спаренного варианта под обозначением С-68, предназначенного для вооружения самоходной установки.
Для новой ЗСУ было создано шасси на основе среднего танка Т-54. Новая самоходная установка получила заводское обозначение «изделие 500» и армейское ЗСУ-57-2 и была принята на вооружение после комплексных испытаний, проведённых в 1950 году.
Производили ЗСУ на заводе №174 в Омске с 1955 по 1960 год, всего было выпущено 857 единиц.
Экипаж ЗСУ состоял из шести человек:
— механика-водителя. Размещался в лобовой части корпуса слева;
— наводчика;
— наводчика-установщика прицела;
— заряжающих правого и левого орудий (2 чел.);
— командира установки.
Место мехвода в ЗСУ
Кроме механика-водителя, все члены экипажа размещались в открытой башне.
Корпус ЗСУ-57-2 сварной, из броневых листов толщиной 8-13 мм. Башня вращающаяся, сварная, располагалась в центральной части корпуса на шариковой опоре. Задний броневой лист был съемный.
В походном положении башня могла накрываться брезентовым тентом.
Рабочие места членов экипажа располагались так: впереди слева — заряжающего левого орудия, за ним в центре башни — наводчика, справа от наводчика располагался установщик прицела, впереди справа — заряжающий правого орудия, сзади в центре башни — рабочее место командира ЗСУ.
Вид сверху с места наводчика
Вид с места заряжающего
Механизм ручной наводки. Не для слабаков!
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На кормовом листе башни крепился гильзосборник.
Работа автоматика пушки была основана на принципе использования энергии отката при коротком ходе ствола. Орудие имело ствол-моноблок, поршневой скользящий затвор, гидравлический тормоз отката, пружинный накатник и снабжалось дульным тормозом.
Вертикальная (−5…+85°) и горизонтальная наводка осуществлялись при помощи электрогидравлических приводов, работавших от электродвигателя.
Скорость горизонтального наведения составляла 30°, вертикального — 20° в секунду.
В случае отказа электропривода сохранялась возможность ручной наводки: командир машины при этом отвечал за горизонтальное наведение, а наводчик — за вертикальное. Это было весьма проблематичное действие, поскольку в этом случае командир и наводчик должны обладать физической подготовкой значительно выше среднего.
Питание орудий обойменное, из коробчатых магазинов на 4 выстрела. Практическая скорострельность составляла 100—120 выстрелов в минуту на ствол, но предельная продолжительность непрерывной стрельбы была не более 40-50 выстрелов, после чего стволы требовалось охладить.
Боекомплект ЗСУ-57-2 составлял 300 унитарных выстрелов, из которых 176 в 44 магазинах размещались в укладках в башне, 72 в 18 магазинах находились в носовой части корпуса, а ещё 52 выстрела в не снаряжённом в обоймы виде размещались под полом башни.
В общем и целом боевая эффективность ЗСУ-57-2 зависела от квалификации экипажа, подготовки командира взвода и была не слишком высокой. В первую очередь это было обусловлено отсутствием РЛС в системе наведения. Эффективный огонь на поражение мог вестись только остановившись, стрельба «с хода» по воздушным целям не была предусмотрена вообще.
Сравнительная эффективность стрельбы ЗСУ-57-2 была значительно ниже, чем у батареи аналогичных по конструкции пушек С-60, так как последняя имела ПУАЗО-6 с СОН-9, а позднее — радиолокационный приборный комплекс РПК-1 «Ваза».
Однако сильной стороной применения ЗСУ-57-2 являлась постоянная готовность к открытию огня, отсутствие зависимости от буксира, наличие бронезащиты экипажа.
ЗСУ-57-2 использовались во вьетнамской войне, в конфликтах между Израилем и Сирией и Египтом в 1967 и 1973 годах, а также в ирано-иракской войне. Из-за сравнительно низкой скорострельности и отсутствия автоматизированных радиолокационных устройств наведения высокой эффективностью эта машина не отличалась.
В апреле 2014 года появились видеокадры использования ЗСУ-57-2 сирийской армией в боях в окрестностях Дамаска.
Однако при оценке эффективности ЗСУ-57-2 стоит сказать не только о минусах. Да, низкая скорострельность и отсутствие автоматизированных радиолокационных устройств наведения и слежения – бесспорно, слабая сторона. Однако при сопровождении танков ЗСУ-57 могла взять на себя не только роль системы ПВО.
Стоит учитывать еще тот факт, что ЗСУ не являлась единственным средством ПВО танкового полка, например, а средством коллективной ПВО от самолётов, летящих на высотах до 4000 м, так как высоты до 1000 м перекрывались зенитными пулемётами ДШК/ДШКМ, которых в танковом полку было столько же, сколько единиц бронетехники. Эффективность не очень высокая, но, тем не менее, определенный отпор авиации противника мог быть оказан.
С другой стороны, в конфликтах, где принимала участие ЗСУ-57, в армиях, применявших установку, прекрасно были осведомлены о невысокой эффективности ЗСУ как средства ПВО.
Зато установка неплохо себя показала в роли САУ сопровождения танков, или, говоря современным языком, БМПТ. И в этом плане ЗСУ-57-2 была, пожалуй, более эффективна, чем средство ПВО. По крайней мере, на полях сражений было весьма мало бронированных целей, способных выдержать попадание бронебойного снаряда БР-281У, который с расстояния 1000 м, вылетая из стволов со скоростью 1000 м/с, уверенно пробивал до 100 мм брони.
ЗСУ-57-2 все-таки оставила определенный след в нашей военной истории в качестве испытательной платформы. За которой последовали как «Шилка», «Тунгуска» и «Панцирь», так и реализуемые в настоящее время проекты БМПТ и БМОП.
Автор: Роман Скоморохов
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