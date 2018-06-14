15:14 14 июня
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Правительство приняло окончательное решение о повышении пенсионного возраста

Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам заседания правительства РФ, прошедшего в четверг, заявил, что кабинетом министров принято окончательное решение о повышении пенсионного возраста для россиян.

Правительство приняло окончательное решение о повышении пенсионного возраста


По словам премьер-министра, реформа пенсионной системы будет проходить в несколько этапов и начнется с 2019 года. В ходе реализации пенсионной реформы планируется достичь выхода на пенсию для мужчин в 65 лет к 2028 году, для женщин планируется достичь выхода на пенсию в 63 года к 2034 году. Именно на таком варианте пенсионного возраста решили остановиться в правительстве России: 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены. Также Медведев добавил, что работники с большим стажем смогут выходить на пенсию на два года раньше срока.


В своем заявлении премьер заявил, что решение о пенсионной реформе назрело уже давно и грядущая реформа будет направлена на повышение уровня пенсий выше уровня инфляции.

Напомним, что ранее в правительстве обсуждались еще два варианта повышения пенсионного возраста, предложенные Минтрудом: для мужчин до 65 лет, для женщин – до 60 или до 62 и 60 лет соответственно.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 226

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  1. Астория (Dirk Astor) Сегодня, 13:02
    А те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым! good
    Астория
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:04
      По словам премьер-министра, реформа пенсионной реформы
      Вот оно как оказывается.... belay
      MPN
      1. Borik (Борис) Сегодня, 13:12
        Да здравствует наше гуманное правительство!. Ура товарищи! Теперь все в пункт раздачи молодильных яблок или за пилюлями от хвори и старости. А то до пенсии кое-кто и не доживёт.
        Borik
        1. novobranets (Вячеслав) Сегодня, 15:10
          Цитата: Borik
          А то до пенсии кое-кто и не доживёт.

          novobranets
      2. Logall (Александр) Сегодня, 13:13
        Слово за "гарантом"! Посмотрим чего стоит его слово...
        Logall
        1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 13:16
          Его слово не стоит ничего, уж простите. Он столько всего наобещал....
          Андрей из Челябинска
          1. консерватор (Александр) Сегодня, 13:17
            Он столько всего наобещал....


            а в итоге армию развалил, военные живут нищенски, страна голодает а весь золотой запас доставшийся от ЕльцЫна он пропил

            Так и живёмъ
            консерватор
            1. Sasha_Sar Сегодня, 13:38
              Теска скажи пожалуйста, как ты думаешь, моя жена доживет до 63 лет (сейчас ей 44)? Работает врачом оперирующим. На работу уходит в 6.00, приходит в 17.00. Если дежурство, то приходит на следующий день в 17.00. В день делает по 3-4 операции, ночью не спит на дежурстве, принимает и осматривает пациентов по скорой.
              Sasha_Sar
              1. Комментарий был удален.
              2. NordUral (Евгений) Сегодня, 14:56
                Должна, хоть и тяжело ей, но назло этим упырям!
                NordUral
            2. Fedoslov (Фёдор ) Сегодня, 13:42
              Да, военные достаточно бедные люди. З.п. 50000 р. Это много? И то, в любой момент вышвырнут на улицу, без опыта, без специальности нормальной, тяжело. Как только нефть рухнет в цене - вся эта бутафория и прекратится.
              Fedoslov
              1. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 14:01
                Да, военные достаточно бедные люди. З.п. 50000 р. Это много? И то, в любой момент вышвырнут на улицу, без опыта, без специальности нормальной, тяжело. Как только нефть рухнет в цене - вся эта бутафория и прекратится.

                Абсолютно согласен, военные совсем несчастные люди, А ты поменяйся с мужиками на наших заводах пашущих за 12-15-20 тысяч. Плюс обмундирование, плюс питание, плюс бесплатный проезд к месту отдыха, плюс бесплатные квартиры(понимаю, не у всех, но есть надежда), а на гражданке все сам за то, что в кармане есть. Хватит ныть, толкового офицера никто не выгонит, а идиотов от начальства и на гражданке хватает.
                Ros 56
                1. Shkodnik65 (Андрей) Сегодня, 14:13
                  Не гоните пургу, уважаемый. Работаю на заводе "Электроагрегат" в Курске. Рабочие например, в сборочном цеху получают от 30 тыр. и до 55. Как и военные, работяги по разному получают. И учтите, никаких нарядов, караулов, командировок, учений, личного состава и т.д. А вот бесплатное обмундирование и питание есть. Кстати, толкового работягу тоже никто не выгонит, но живет он в своем родном городе, а не как военные: сегодня в Калиненграде, через год в Моздоке, через три- в Чите. Потому кстати и квартиры получают. И еще, контрактники, младшие офицеры нихрена не жируют, учитывая что жене еще где то работу надо найти, а затем - переезд и опять всё по новой. Вот как то так
                  Shkodnik65
                  1. kebeskin (Алексей) Сегодня, 14:38
                    Да ладно работаю в конструкторском бюро инженером и 23 тыс руб наша зп.
                    kebeskin
                  2. vitvit123 Сегодня, 14:49
                    , никаких нарядов, караулов, командировок, учений, личного состава и т.д. А вот бесплатное обмундирование и питание есть. Кстати, толкового работяг

                    А в чем проблема наряда , караула ? Я на граждАнке 10 лет жил в машине, в командировке ,чтоб на однушку заработать .и сейчас в досааф за 16000руб. Тружусь. И трудится до 65лет. Недавно инструктор помер в 57 лет. Гибнет на дороге больше , получается опаснЕй.
                    ПомеНьше громких слоВ !
                    vitvit123
                2. NordUral (Евгений) Сегодня, 14:59
                  Юрий, не надо про военных так, мы все в одной лодке, на руле которой сидит не тот человек. Так уж вышло, поверил народ ему, а он соврал.
                  Нам всем надо умнеть, иначе на шее народа так и будут сидеть его подельники.
                  NordUral
              2. iwakura (Леонид) Сегодня, 14:19
                Это достаточно неплохая зарплата, на нее спокойно живет семья из четырех человек, платится большой кредит, заправляется машина и строится дом - это по собственному опыту. Знаю многих людей, обычных работяг на заводе, зарабатывают гораздо меньше
                iwakura
              3. SSR (Roman) Сегодня, 14:40
                Цитата: Fedoslov
                Да, военные достаточно бедные люди. З.п. 50000 р. Это много? И то, в любой момент вышвырнут на улицу, без опыта, без специальности нормальной, тяжело. Как только нефть рухнет в цене - вся эта бутафория и прекратится.

                Так вроде ещё недавно цена нефть рухала.
                Что в армии сейчас является бутафорией?
                SSR
            3. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 14:06
              Цитата: консерватор
              Он столько всего наобещал....


              а в итоге армию развалил, военные живут нищенски, страна голодает а весь золотой запас доставшийся от ЕльцЫна он пропил

              Так и живёмъ

              Слышь консерватор,а сколько продержались бы твои либералы у власти,если бы и дальше(после ЕБН) стали армию голодом морить? Даже до самых ненасытных дошло,что с ВС так нельзя,чревато...Только была одна печалька-у военнослужащих есть родственники,которые работают по гражданке, пришлось и гражданским подкинуть на хлеб а то кто знает,как отнесутся парни с оружием...Подкидывали само собой от продажи недр,чем и сейчас занимаются, попутно пытаясь сократить едоков такими ,,реформами,,
              Золотой запас говоришь-а ты его видел или по зомбаку рассказывали?
              п.с. очень уж ты похож на персонажа ,,котовский,, который появился на сайте перед выборами,отработал на гаранта и исчез после выборов..теперь вот снова выборы будут..у Едра wink
              ДЕДПИХТО
              1. консерватор (Александр) Сегодня, 14:23
                слышь


                ты что несешь тут вообще?

                а сколько продержались бы твои либералы у власти,если бы и дальше(после ЕБН) стали армию голодом морить?


                сколько захотели бы, потому что ты скушал в 96 году и скушаешь дальше. Ведь так, Вась? Или ты революционировал в 96? Или одобрял? Может ты и сам того? Либерал?

                воен революционер латентный

                Золотой запас говоришь-а ты его видел или по зомбаку рассказывали?


                я тебя то не видел, хотя знаю что не оскудеет земля такими вот.
                в общем твои актёрские посты оставь своим соратникам по борьбе форумной.

                Вообще после этой фразы я считаю тебя приболевшим. В этой фразе вся твоя суть.

                еперь вот снова выборы будут..у Едра wink


                ты останешься тем, кто ты есть, не зависимо от того, кто сидит в Кремле. И ты сам понимаешь это. И вонь твоя она не от того кто там сидит, а от того что ты на месте со своей жизнью сделал или не сделал. В общем в своих бедах не вини Медведева - это смешно и жалко.

                Доступно считаю написал все тебе.
                консерватор
                1. консерватор (Александр) Сегодня, 14:41
                  п.с. очень уж ты похож на персонажа ,,котовский,, который появился на сайте перед выборами,отработал на гаранта и исчез после выборов..теперь вот снова выборы будут..у Едра


                  а ты мне напоминаешь Бориса Моисеева. такой же полезный для страны и разносторонний)
                  консерватор
          2. Logall (Александр) Сегодня, 13:18
            Дык здесь его можно чётко, без лишних вопросов, поймать "на слове"!
            Logall
            1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:21
              Цитата: Logall
              Дык здесь его можно чётко, без лишних вопросов, поймать "на слове"!

              Поймал...И Что? wassat
              НасРать
              1. консерватор (Александр) Сегодня, 13:22
                Поймал...И Что?


                сейчас устроят тут на ВО военный переворот. Маршалы пойдут в атаку под прикрытием генералов
                консерватор
                1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:23
                  Цитата: консерватор
                  Поймал...И Что?


                  сейчас устроят тут на ВО военный переворот. Маршалы пойдут в атаку под прикрытием генералов

                  Побузят и успокоятся.. как во всем мире...
                  Испанцам, казалось бы жаловаться грех - их пенсионеры как сыр в масле купаются, продолжительность жизни в среднем 81,2 года - на пенсию сейчас выходят в 67 лет, так правительство поднимает им планку выхода на пенсию до 70 лет...... хе-хе, капитализм!!!
                  Надейтесь на себя и своих детей, комрады..
                  Надеюсь у Вас их более двух, иначе им достаточно тяжело содержать своих стариков будет...
                  НасРать
                  1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 13:39
                    quote=НасРать]Испанцам, казалось бы жаловаться грех - их пенсионеры как сыр в масле купаются, продолжительность жизни в среднем 81,2 года - на пенсию сейчас выходят в 67 лет, так правительство поднимает им планку выхода на пенсию до 70 лет...... хе-хе, капитализм!!![/quote]
                    А каков процент безработицы у молодёжи в славной Испании ? А уровень безработицы среди молодёжи в возрасте до 25 лет достиг 52 % в конце 2012; 56% в 2013.Рабочие места заняты людьми пенсионного возраста .....
                    30 вис
                    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:41
                      На 2018 год безработица коснулась 25,6 % трудоспособного населения...
                      ---
                      Цитата: 30 вис

                      А каков процент безработицы у молодёжи в славной Испании ? ...

                      Вся европа этим славиться...- ну Вы же хотите, что бы как в Европе - получите....
                      НасРать
                      1. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 14:02
                        А какое пособие по безработице в Европе и у нас? То то к ним понаехали негры да арабы всякие... И не надо про цены загонять, их приезжие его получают и живут вполне себе и то ещё недовольны.
                        Архивариус Вася
                      2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:08
                        Цитата: Архивариус Вася
                        А какое пособие по безработице в Европе и у нас? .

                        Этим сейчас заняты все правительства Европы...Они обозначили это реальной проблемой... особенно в связи с прибывшими из-за моря..но и в связи с тем, что собственная молодежь болт положила на работу и продолжает жить за счет пенсионеров.. - короче озадачились правители Европы. Посмотрим что сделают...
                        Но в Испании пенсионеры - это реально крутые ребята... туристические маршруты только ними и заняты, подъезжает тур. автобус, а из него дедульки, бабульки.. следующий автобус - и опять таже картина, через пять минут вся площадь заставлена ими...
                        НасРать
                  2. Ююка (Юрий) Сегодня, 15:00
                    Цитата: НасРать
                    Цитата: консерватор
                    Поймал...И Что?


                    сейчас устроят тут на ВО военный переворот. Маршалы пойдут в атаку под прикрытием генералов

                    Побузят и успокоятся.. как во всем мире...
                    Испанцам, казалось бы жаловаться грех - их пенсионеры как сыр в масле купаются, продолжительность жизни в среднем 81,2 года - на пенсию сейчас выходят в 67 лет, так правительство поднимает им планку выхода на пенсию до 70 лет...... хе-хе, капитализм!!!
                    Надейтесь на себя и своих детей, комрады..
                    Надеюсь у Вас их более двух, иначе им достаточно тяжело содержать своих стариков будет...


                    честней было бы отменить пенсию совсем... и то по хорошему для тех, у кого стаж начнется на другой день после принятия закона. А то получается обратная сила закона - человек всю жизнь работал по одним законам, а сейчас пришел "цифроизатор" и бац!
                    вот, к примеру, в 65 вышел человек на пенсию, срок его жизни - 75 (пусть будет, хотя оглядывась на окружающх сильно сомневаюсь). То есть 120 месяцев он получает пенсию. При нынешнем ее уровне 10-15 тысяч это 1,2-1,8 млн. Цена однокомнатной квартиры в среднем городе. И за это благо пахать всю жизнь и отдавать каждый месяц дармоедам ПФ?? Если этот ПФ ликвидировать то окажется государство еще и в плюсе будет!
                    Ююка
                    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 15:05
                      Не ищите правду, она сама Вас найдет!
                      НасРать
                2. Леший1975 Сегодня, 13:46
                  Про переворот никто такого ничего не говорил. А вот лишение ВВП поддержки, тех кто в него слепо верил (про Вас конечно речи нет, Вы продолжайте). Даст стране хоть какой-то шанс на изменение сложившейся системы. А как это может происходить, зависит от того, на сколько "мертвой хваткой" вцепится во власть "нынешняя элита". Так что можете сколько угодно юморить на эту тему, но то что такие настроения выйдут и выходят далеко за рамки сайта ВО, думаю, даже Вы не будете отрицать.
                  Леший1975
                  1. vadsonen (Вадим) Сегодня, 14:39
                    А вот лишение ВВП поддержки, тех кто в него слепо верил

                    Раб на галерах отсидит сейчас последний срок - и в солнечную Германию к другу Горби. Ему на вашу поддержку....
                    vadsonen
                    1. Леший1975 Сегодня, 15:05
                      Да нет. Там могут и "все нажитое непосильным трудом" отнять. Попытки такие за границей, сами знаете, уже есть. Так что совсем в это не верю, хоть это был бы и не худший вариант. А при смене всей системы "нынешней элиты", ежили такое случится, новая должна будет, под давлением приведшего к власти народа, расследовать деятельность нынешних. Логичным итогом чего были бы реальные посадки и на долго. Но так как там и члены семьи и друзья "успешные бизнесмены" и всего добились тоже сами, то и вместе с семьями и друзьями. На такой расклад тоже не согласятся. Так что, все будет идти к цеплянию за власть из всех сил, а когда уже не смогут (т.е. подведут народ к черте)- то смута. И не думайте, что этого не может случиться. В 1989 году, если бы кому рассказали, что через 2 года СССР не станет, приняли бы за сумашедшего. И американцы не смогли спрогнозировать, проспали. И Ленин В.И. (ум все же ВЕЛИКИЙ), тоже не думал, что будет свидетелем определенных событий. А уж Николай II, и подавно не сидел бы на станции Дно, если бы не был уверен, что все под контролем. Жизнь она такая, зачастую с сюрпризами.
                      Леший1975
            2. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 14:11
              Цитата: Logall
              Дык здесь его можно чётко, без лишних вопросов, поймать "на слове"!

              Очень жаль, но у меня "ловилка" не отросла:)))) В правом углу ринга - все силовые ведомства и единственная правящая партия РФ вкупе со всем олигархатом страны. В левом углу - Андрей из Челябинска и немногие ему сочувствующие wassat
              В общем, нету у нас силы, способной спросить с президента за все его обещания
              Андрей из Челябинска
              1. Леший1975 Сегодня, 14:33
                "В правом углу ринга - все силовые ведомства и единственная правящая партия РФ"
                А откуда такая информация, что там 100% поддержка ВВП? Верхи не беру, там может на это и можно рассчитывать. А вот у рядовых настроения всякие есть. Они, знаете, то же не в вакууме живут, есть родственники, друзья, знакомые.

                "В общем, нету у нас силы, способной спросить с президента за все его обещания"
                Все будет зависеть от настроения в обществе, к примеру ,при 80% (опять же для примера) недовольных, уже тяжело сохранять ситуацию в стране без изменений.
                Так что, призывами опустить руки, не нужно помогать ВВП в деле разрушения страны.
                Леший1975
                1. q75agent (.......) Сегодня, 14:43
                  поддержу вас , буквально сегодня встретил своих ребят , они в начале 2000 х у меня стажерами в ППСМ были , поговорили за жизнь , они про свои "беды " мне рассказали , чтоб долго полемику не разводить .... ну очень они не довольны , тем что в стране происходит .....правда на вопрос , а за кого голосовали , глаза опустили , говорю добавили то зп на много ? на 1500 говорят , а ну тогда молодцы , что так проголосовали , ждите теперь выслугу на 5 чек прибавят и все пучком будет
                  q75agent
              2. Essex62 (Александр) Сегодня, 14:44
                Вооруженный переворот( 1993г свержение лигитимной власти - Верховного Совета) всегда для того и делается, чтоб установить подобный порядок. Чтоб Вы и все мы тихонечко в уголочке стояли и не рыпались.Только переворот 1917 был на благо народов Российской Империи, не сразу зажили но почти сразу рабочий человек себя человеком почувствовал, а вот реставрация не, пойми чего , обратный знак имеет. Для большинства и огромный плюс для директора России Путина и кучки его корешей.
                Essex62
          3. Per se. (Сергей) Сегодня, 13:52
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Его слово не стоит ничего, уж простите.

            Per se.
        2. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 13:38
          Вот и повод возвести г-на Путина на трон: решение будет принято, а коней на переправе не меняют, так куда его теперь девать? Только в цари!
          kakvastam
          1. Леший1975 Сегодня, 13:50
            Коней нет! А про ослов в поговорке ничего не говорится?
            Леший1975
        3. СтВахмистр (Анатолий) Сегодня, 13:40
          Слово за "гарантом"! Посмотрим чего стоит его слово...
          Оно ничего не стоит... Об этом говорит вся история его президентства. sad
          СтВахмистр
        4. keeper03 (Александр) Сегодня, 13:41
          Ну вот и пришло время отправить ДАМа в отставку ! laughing
          keeper03
        5. YUG64 (Юрий) Сегодня, 13:49
          Убеждения любого человека меняются под влиянием обстоятельств.Это было 15 лет назад - т.е в другой реальности.Думаю,не подловили.Я и сам сейчас не такой,как в 2005 -м,и это нормально...Но как по мне - крутовато заложили...63 на 60 или 58 - было бы гораздо человечней...Где всем этим людям работу искать,в таком-то возрасте?
          YUG64
        6. Евгений 1475 (Евгениц) Сегодня, 13:58
          И налоги останутся на прежнем уровне! Только НДС подымем https://m.lenta.ru/news/2018/06/14/20percents/
          Евгений 1475
    2. Muvka (Владимир) Сегодня, 13:05
      Закидайте меня помидорами, но выход женщин в 55 при средней продолжительности жизни в 75 - это тоже перебор. Откуда деньги то на их пенсию брать?
      Muvka
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 13:08
        Откуда деньги то на их пенсию брать?


        Гардамир скинется и другие противники повышения пенсионного возраста. Эти же фантазеры могут только лозунги кидать о том что повышение плохо, а подумать почему повышают - это же думать надо.

        Был бы кто из них президентом (дед пихто, гардамир или сварог) они бы на пенсию уже в 32 года отправляли. Выдали бы каждому по особняку и сделали бензин по 15 рублей.

        Проезд бы понизили плату, за полет на самолете бы доплачивали из бюджета. Ну и пенсию бы сделали по 50 000 рублей.

        Только волю дай, но узурпатор Владимир не дает сбыться их влажным мечтам.

        А знаете почему? Потому что он плохой и злой. Я про режЫм, который Гардамиру и Дедупихто надо шатануть для обретения счастья
        консерватор
        1. фрезер (александр) Сегодня, 13:34
          Цитата: консерватор
          Откуда деньги то на их пенсию брать?


          Гардамир скинется и другие противники повышения пенсионного возраста. Эти же фантазеры могут только лозунги кидать о том что повышение плохо, а подумать почему повышают - это же думать надо.

          Был бы кто из них президентом (дед пихто, гардамир или сварог) они бы на пенсию уже в 32 года отправляли. Выдали бы каждому по особняку и сделали бензин по 15 рублей.

          Проезд бы понизили плату, за полет на самолете бы доплачивали из бюджета. Ну и пенсию бы сделали по 50 000 рублей.

          Только волю дай, но узурпатор Владимир не дает сбыться их влажным мечтам.

          А знаете почему? Потому что он плохой и злой. Я про режЫм, который Гардамиру и Дедупихто надо шатануть для обретения счастья

          О, защитники повышения пенсионного возраста начали появляться. Уверен, что перед подписанием этого закона гарантом - их станет просто тьма (кремлеботам накинут денежку).
          А теперь поясню консерватору, если он не кремлебот конечно.
          Во первых: продолжительность жизни у нас не выросла на столько, на сколько нам минздрав рассказывает. Ну не бывает так, что после указа президента о увеличении продолжительности жизни она выросла на 5 лет. Это с учётом закрытия(объединения) поликлиник и массовой нехватки врачей.
          Резкое увеличение продолжительности жизни - явная махинациях со статистикой.
          Во вторых: вместо повышения пенс возраста, можно было ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Но - это не наш метод же, как можно обдирать богатых.
          В третьих: не тратить деньги на пиар проекты которые не окупаются (ОИ и ЧМ по футболу)
          фрезер
          1. консерватор (Александр) Сегодня, 14:53
            А теперь поясню консерватору, если он не кремлебот конечно.


            Кремлебот от госдепбота принимает телеграмму

            Во вторых: вместо повышения пенс возраста, можно было ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Но - это не наш метод же, как можно обдирать богатых.


            сразу видно что ты бизнесмен от души и что ты ведешь крупный бизнес в РФ и после введения таких мер - ты решишь остаться платить налоги в РФ. Да.

            Чем занимаешься? Если не секрет? Производство? Перепродажа?

            В третьих: не тратить деньги на пиар проекты которые не окупаются (ОИ и ЧМ по футболу)


            Я на Розу хутор после Олимпиады 2 раза уже ездил по канатной дороге и пользовался мостами и инфраструктурой которая была построена для ОИ. Ну и конечно жил я в новых гостиницах и был приятно удивлен всему и уровню, который мне дал отечественный курорт

            И про ЧМ и про то как в РФ все стали спортом заниматься и как это стало популярно тоже мне все стало ясно из твоего комментария.

            Ты бы видел что творится на беговых дорожках в Сочи.

            В общем понятно все с твоими пояснениями. Молодэц. Подавай запрос на грант

            P.S. Лучше бы они вместо спорта поставили у твоего дома пивной ларек и провели к нему канатную дорогу - а оставшиеся деньги бы добавили к твоей пенсии. Это понятно

            консерватор
            1. фрезер (александр) Сегодня, 15:09
              Цитата: консерватор
              сразу видно что ты бизнесмен от души и что ты ведешь крупный бизнес в РФ и после введения таких мер - ты решишь остаться платить налоги в РФ. Да.

              В других странах как то справляются. Интересно как?
              Цитата: консерватор
              Чем занимаешься? Если не секрет? Производство? Перепродажа?

              Производство, военнка и космос (но ты же не поверишь)
              Цитата: консерватор
              Я на Розу хутор после Олимпиады 2 раза уже ездил по канатной дороге и пользовался мостами и инфраструктурой которая была построена для ОИ. Ну и конечно жил я в новых гостиницах и был приятно удивлен всему и уровню, который мне дал отечественный курорт

              А у меня, с моей зарплатой нет возможности отдохнуть на горнолыжном курорте в Сочи.
              фрезер
        2. СтВахмистр (Анатолий) Сегодня, 13:36
          Гардамир скинется и другие противники повышения пенсионного возраста. Эти же фантазеры могут только лозунги кидать о том что повышение плохо, а подумать почему повышают - это же думать надо.
          В 45-50 на работу устроится большая проблема, что до выхода на пенсию человеку делать, если на работу не берут? Но вы то уж точно думать не хотите.. fool
          СтВахмистр
          1. Essex62 (Александр) Сегодня, 14:49
            Как что делать? С кистенем на большую дорогу , либо жирного барыгу нахлобучишь, либо посадят и там накормят.
            Essex62
        3. Grenader (Юрий) Сегодня, 13:43
          Цитата: консерватор
          подумать почему повышают - это же думать надо.

          Повышают потому что пенсионные деньги прое... В стабфонд отсылать деньги есть, рыжему педерасту платить тоже есть , прогрессивный налог ввести не судьба, а пенсионеры нах нужны только бюджет проедают.
          Grenader
      2. MPN (Павел) Сегодня, 13:17
        Цитата: Muvka
        Закидайте меня помидорами,

        Уже кидаю...
        Цитата: Muvka
        Откуда деньги то на их пенсию брать?

        Да сделать всей власти такие же получки как у всех..., можно будет понизить еще пенсионный возраст лет так на 10...
        MPN
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 13:19
          Да сделать всей власти такие же получки как у всех..., можно будет понизить еще пенсионный возраст лет так на 10...


          давай посчитаем с калькулятором? Сколько тебе прилетит, если депутаты будут получать меньше

          А почему только на 10 лет написал? Пиши уже на 30. Какая разница
          консерватор
          1. MPN (Павел) Сегодня, 13:22
            Псчитайте, Сообщите результаты потом.. А мне уже прилетело...:) Только за увеличение обеспеченности "правителям" в результате расчетов не ратуйте, я не пойму, сразу говорю. :))
            MPN
            1. консерватор (Александр) Сегодня, 13:23
              Псчитайте, Сообщите результаты потом.


              я то думал уже расчеты есть. ну раз взялась цифра в 10 лет. Не я же ее написал а ты. А расчетов нет - значит тут все как всегда - балаболят конкретно
              консерватор
              1. MPN (Павел) Сегодня, 13:25
                Цитата: консерватор
                А расчетов нет - значит тут все как всегда - ворочают мешки

                У Вас их тоже нет? Так чем Вы от других то себе цену набиваете? Те же мешки... hi
                MPN
                1. консерватор (Александр) Сегодня, 13:27
                  ты написал цифру в 10 лет (не я занимался этим балабольством и враньем, заметь), я тебе на нее и указал - и расписал достаточно подробно почему ты балабол же.

                  а ты вместо того чтоб показать мне расчеты свои про 10 лет, начал опять балаболить

                  ну не оскорбляю я же тебя сейчас, я же по факту. Потому что знаю что ты взял ее с потолка. Ну придумал. Ну просто чтоб ляпнуть. Согласен?)

                  Ну и лайков собрать, как же без этого. Тут такие посты любят генералы и маршалы


                  консерватор
                  1. MPN (Павел) Сегодня, 13:31
                    Цитата: консерватор
                    ты написал цифру в 10 лет

                    Не ты, а вы!!! Я написал образно, а если с этим понятием плохо, то не ко мне претензии.
                    MPN
                    1. консерватор (Александр) Сегодня, 13:32
                      Не ты, а вы!!!


                      laughing

                      Я написал образно


                      тут подходит другое слово но оно под запретом. ты наворочал мешков в общем)

                      P.S. Я ворочащим мешки руки (образно говоря) не подаю. А на вы я даже к своему отцу не обращаюсь

                      Чтоб я на Вы обращался - я должен не чушь читать, а мнение. Аргументированное и подкрепленное фактами. А не балабольством

                      и тут есть те, кому я пишу Вы и даже с большой буквы. Поверь
                      консерватор
          2. Леший1975 Сегодня, 13:53
            Ну посчитайте : В руках примерно 0,1% населения России сосредоточено более 60% совокупного состояния России. Ааа, заработали? Ну-ну. Так что деньги в стране есть. Может нам в систему государства еще бы социальной справедливости добавить?
            Леший1975
        2. barclay (Андрей) Сегодня, 13:52
          Цитата: MPN
          Да сделать всей власти такие же получки как у всех..., можно будет понизить еще пенсионный возраст лет так на 10...


          Ну ни как у всех, но сократить раза в два-три не помешало бы в счет повышения социальных выплат.
          barclay
        3. СтВахмистр (Анатолий) Сегодня, 14:00
          Да сделать всей власти такие же получки как у всех...,
          Для справки: - Господин Миллер в день получает 2500000 рубликов. belay Это ж сколько пенсионеров можно осчастливить только за счёт одного Миллера? hi
          СтВахмистр
        4. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 15:05
          Кстати ведь гарант говорил,что товарищ Сечин должен получать как и зарубежные ведущие менеджеры,а вот про нас пенсионеров,которые если следовать его логики то же должны как и ведущие зарубежные он почему то скромно как всегда и промолчал..Одно радует,что скоро хоть его друг виолончелист балалайками наших детей обеспечит.Я думаю что закупки уже идут,и вагоны грузятся...
          sapporo1959
      3. shark (Владимир) Сегодня, 13:23
        А вот тут я согласен.С чего ради женщины выходят в 55 лет? Всю жизнь на мужьих спинах живут,все лучшее гребут. Еще и на пенсию в 55. Я думаю достаточно уравнять женскую пенсию с человечьей. И проблема будет решена. Все дружно будем уходить в 60.
        shark
        1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 13:37
          Цитата: shark
          А вот тут я согласен.С чего ради женщины выходят в 55 лет? Всю жизнь на мужьих спинах живут,все лучшее гребут. Еще и на пенсию в 55. Я думаю достаточно уравнять женскую пенсию с человечьей. И проблема будет решена. Все дружно будем уходить в 60.

          да-да,мы им ещё детей делаем бесплатно,(трудимся) а они потом нифига не работают,(офигели), потом мы подзатыльники детям раздаём протрезвев,а бабы опять же в стороне, кароче,да: платите МУЖУКАМ дополнительно, yes шоб на пыво было...
          Дедкастарый
      4. freddyk (Александр) Сегодня, 13:29
        Цитата: Muvka
        Закидайте меня помидорами, но выход женщин в 55 при средней продолжительности жизни в 75 - это тоже перебор. Откуда деньги то на их пенсию брать?


        А где Союз ССР брал, там и брать.) Хотя бы. А так то Россия круче. СССР то на ладан дышал.
        freddyk
        1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 13:44
          Цитата: freddyk
          А где Союз ССР брал, там и брать.) Хотя бы.

          Предлагаете вернуться к 35 рублям пенсии на селе? wink
          Колхозные пенсии в РСФСР:
          1965 г. - 12,5 руб
          1970 г. - 14,1 руб
          1980 г. - 34,8 руб
          1985 г. - 47,5 руб
          1989 г. - 75,1 руб

          Или к 20-25% пенсионеров, получающим минимальные пенсии?

          Минимальная пенсия колхозника с 1981 года составляла 28 рублей, а до этого 12 рублей. Минимальные пенсии горожан составляли, соответственно, 50 и 40 рублей в месяц.
          Причём это не какая-нибудь зарубежная клевета, а официальные данные советского Госкомстата - "Народное хозяйство СССР в 1990 г. (Статистический ежегодник)".
          Alexey RA
          1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 13:56
            Цитата: Alexey RA
            Цитата: freddyk
            А где Союз ССР брал, там и брать.) Хотя бы.

            Предлагаете вернуться к 35 рублям пенсии на селе? wink
            Колхозные пенсии в РСФСР:
            зарт
            1965 г. - 12,5 руб
            1970 г. - 14,1 рубзарплаты и комуналку включите,чтоб корректно было.1980 г. - 34,8 руб
            1985 г. - 47,5 руб
            1989 г. - 75,1 руб

            Или к 20-25% пенсионеров, получающим минимальные пенсии?

            Минимальная пенсия колхозника с 1981 года составляла 28 рублей, а до этого 12 рублей. Минимальные пенсии горожан составляли, соответственно, 50 и 40 рублей в месяц.
            Причём это не какая-нибудь зарубежная клевета, а официальные данные советского Госкомстата - "Народное хозяйство СССР в 1990 г. (Статистический ежегодник)".
            за свет сколько платили:-3 копейки ? а теперь?
            Дедкастарый
      5. barclay (Андрей) Сегодня, 13:49
        Цитата: Muvka
        Закидайте меня помидорами, но выход женщин в 55 при...

        Ну. где то Вы правы.
        Совсем недавно была новость о женщине, родившей тройню в 51 год. Получается, что практически сразу после декретного отпуска ей можно идти на пенсию. Конечно, это редкий случай, но факт есть факт.

        http://vestiprim.ru/news/ptrnews/64767-zhitelnica
        -vladivostoka-rodila-troynyashek-i-vpervye-stala-
        mamoy-v-51-god.html
        И видимо, не случайно такие новости стали показывать в преддверии такого решения Правительства. А вообще, психологическая подготовка населения к этому шла уже довольно давно - года два-три.
        barclay
    3. Венд (Анатолий) Сегодня, 13:08
      Я не понимаю, как повышение пенсионного возраста, может повлиять на финансовое повышение пенсии
      Венд
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 13:09
        высвободятся средства, которые платили тем, кто не достиг 65 летнего возраста.
        консерватор
        1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:19
          Верно, опять таки какое количество пенсионеров не доживет в период с 55 по 65 лет.
          Владыка Ситх
          1. freddyk (Александр) Сегодня, 13:31
            Вот и я говорю, дожить бы , и то счастье. А уж с голоду не помрем.)))
            freddyk
        2. Венд (Анатолий) Сегодня, 13:20
          Цитата: консерватор
          высвободятся средства, которые платили тем, кто не достиг 65 летнего возраста.

          У тех людей, которые уже на пенсии не будут блокировать пенсионные удостоверения. Так что ничего ни откуда не высвободится. Это для тех кто уже в этом году собирался на заслуженный отдых, будет неприятный сюрприз.
          Венд
        3. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 13:23
          Ну тогда надо пенсионный возраст до 110 лет повышать. И платить пенсию 1 млн рублей. И по ящику круглосуточно крутить, что у нас все пенсионеры - миллионеры. Все 9 человек...
          сорок восьмой
      2. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 13:19
        Цитата: Венд
        Я не понимаю, как повышение пенсионного возраста, может повлиять на финансовое повышение пенсии

        Все же элементарно, сократится реальное количество пенсионеров, т.к. до 65 доживают намного меньше людей, чем до 60. И еще, продолжительность выплат пенсии уже дожившим до пенсии людям тоже сократится ровно на 5 лет.
        Донской
        1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 13:30
          Правительство приняло окончательное решение о повышении пенсионного возраста
          ну чо....так вам и надо...(голосившим).что сказать ещё... drinks
          Дедкастарый
          1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 13:34
            вы ошиблись адресом, я из противоположного окопа wink
            Донской
      3. СтВахмистр (Анатолий) Сегодня, 13:38
        Я не понимаю, как повышение пенсионного возраста, может повлиять на финансовое повышение пенсии
        Речь идёт о повышении не ВАШЕЙ пенсии. hi
        СтВахмистр
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 13:36
      Впервые за свои 65 я себе завидую! Браво Путину!
      Однако, начали терзать смутные сомненья. А не отнимут ли взад, то что дают на пропитание и накопленные на похороны? belay
      сибиралт
      1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 14:38
        Не отнимут, более того, тем кто уже на пенсии будет расти пенсия в год на 1000 рублей.
        Владыка Ситх
    5. АА17 (Александр Анатольевич) Сегодня, 14:23
      "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день". То есть мундиаль или "полный мутец".
      АА17
    6. Маз Сегодня, 14:49
      Когда ж вы нажретесь то?
      Маз
  2. bubalik (Сергей) Сегодня, 13:04
    За торжественным шумом мундиаля не слышно гула недовольства населения о повышении пенсионного возраста,,, no и остальных проводимых реформ,,
    bubalik
    1. AUL (Александр) Сегодня, 13:07
      Зато шестая колонна вполне ожидаемо - ЗА!
      AUL
    2. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 13:34
      Цитата: bubalik
      За торжественным шумом мундиаля не слышно гула недовольства населения о повышении пенсионного возраста,,, no и остальных проводимых реформ,,

      Это ещё ничего, вот устроят войну на Донбассе, тогда вообще про пенсии никто говорить не будет.
      Нормаль ок
    3. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 13:39
      Цитата: bubalik
      За торжественным шумом мундиаля не слышно гула недовольства населения о повышении пенсионного возраста,,, no и остальных проводимых реформ,,

      оле-оле-оле ,Россия-вперёт... wassat
      Дедкастарый
      1. alex81 (Александр ) Сегодня, 15:11
        Я бы перефразировал Россия-впердё...
        alex81
    4. Ююка (Юрий) Сегодня, 14:18
      Цитата: bubalik
      За торжественным шумом мундиаля не слышно гула недовольства населения о повышении пенсионного возраста,,, no и остальных проводимых реформ,,


      вооот... наконец-то кто-то подумал о том же, о чем и я winked даже день выбрали - открытие... народу не до того, смотреть футбол будут и пофиг там какие-то мелочи! зрелищ давай... бедный российский люд... как же его "имеют" все правители... а он что, он безмолствует...
      Ююка
  3. Eduard Petrov (Эдуард Петров) Сегодня, 13:09
    Спасибо, владимир владимирович! Я верил в тебя и ты со своим правительством не подкачал. Такое изящное решение после выборов...)))) слов нет, давай, жги еще, лекторат заслужил!)))
    Вообще, не до социалки сейчас, враги окружают, нужны ракеты танки, больше танков!
    Eduard Petrov
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 13:17
      Такое изящное решение после выборов...)))) слов нет, давай, жги еще, лекторат заслужил!)))


      Эдуарду надо рисовать больше смайлов

      Вообще, не до социалки сейчас, враги окружают, нужны ракеты танки, больше танков!


      Почему не в Ливии живешь? там была социалка и не было танков. Или ты решил нам тут в Россиюшке такое учудить?
      консерватор
      1. Eduard Petrov (Эдуард Петров) Сегодня, 13:31
        Какой-то бред, как обычно. Впрочем, ничего умного ожидать не приходится, запутинцы очень редко обладают хоть сколько-нибудь значительным интеллектом, обычно там только зачатки присутствуют, чего, впрочем, хватает чтобы отвечать вопросом на вопрос. И эта деревенская манера "тыкать" незнакомым людям...)
        Eduard Petrov
        1. YUG64 (Юрий) Сегодня, 13:43
          Если у человека хватает мозгов обозвать оппонента "запутинцем" - не нужно тогда ожидать в свой адрес чего-то "умного".По Сеньке и шапка.И за кого бы вы голосовали,неуважаемый?Ну нет сейчас в России достойной оппозиции,от слова "совсем".Такова реальность.Или за клоунов надо было голосовать?Вот когда будет реальная альтернатива Путину - тогда можно будет ждать других итогов голосования.Но похоже - не скоро.
          YUG64
          1. Леший1975 Сегодня, 14:05
            Я лично, но знаю еще людей, за Путина НЕ голосовал. Что нет достойной оппозиции - он для этого все сделал. И профанация с дебатами, на которые можно смотреть как на выступление клоунов, его заслуга. "Вот когда будет реальная альтернатива Путину " ни какой альтернативы при нем не будет, а не будет его, протолкнут своего же, как в свое время ЕБН поставил нужного человека. Так что нужно менять ВВП вместе со всей системой, сложившейся еще при ЕБН. (при ВВП внешне немного мимикрировала, а суть осталась та же)
            Леший1975
            1. YUG64 (Юрий) Сегодня, 14:24
              "Нужно менять" - хотите еще одну революцию?С каждой такой историей качество российской элиты неуклонно падает...Нам еще сильно повезло в 30-е,когда Сталин победил Троцкого и иже с ним,а могло бы уже не быть России....Хватит революций...
              YUG64
              1. Леший1975 Сегодня, 14:42
                ""Нужно менять" - хотите еще одну революцию?С каждой такой историей качество российской элиты неуклонно падает"
                Да, да. И главный аргумент приведите - ты что, хочешь 3-й мировой? И глаза повыразительнее сделайте. А я вот думаю, что сама власть (да, да с ВВП во главе), своей неуемной жадностью как раз и толкает страну к смуте.
                Леший1975
                1. YUG64 (Юрий) Сегодня, 14:49
                  Глаза у меня ,похоже,не такие выразительные как у вас.Вам бы успокоиться для начала.Или я в чем-то соврал?Почему вы так уверены,что те,кого приведут к власти люди вроде вас - вообще не уничтожат страну?Пример Украины - не для смелых,понимаю...У вас-то непременно лучше выйдет,и заграница вам поможет!А еще других недалекими считаете...P.S Когда мне что-то сильно не нравится и хочется все разнести - я иду в мастерскую,поработать и успокоиться.Чего и вам советую.
                  YUG64
                  1. Леший1975 Сегодня, 15:13
                    Да тем-то мы и отличаемся. Что наблюдая, к чему идет дело. Вы готовы ничего не делать, лишь бы не было хуже. А я готов делать, что бы стало лучше. Пример приводите с Украиной? Ну а пример с СССР привести?
                    Леший1975
          2. СтВахмистр (Анатолий) Сегодня, 14:11
            Ну нет сейчас в России достойной оппозиции,от слова "совсем"
            Просто её, нормальную оппозицию, давно закопали. Пример выборов президента в 12 году, партию "ПВО" Старикова не зарегистрировали почему то...
            СтВахмистр
            1. YUG64 (Юрий) Сегодня, 14:26
              Да,помню..Грязная история.Партия Старикова имела бы реальные шансы,потому ее и закопали...
              YUG64
          3. Essex62 (Александр) Сегодня, 14:59
            Реальной альтернативы не будет.
            Essex62
        2. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 13:46
          Цитата: Eduard Petrov
          Какой-то бред, как обычно. Впрочем, ничего умного ожидать не приходится, запутинцы очень редко обладают хоть сколько-нибудь значительным интеллектом, обычно там только зачатки присутствуют, чего, впрочем, хватает чтобы отвечать вопросом на вопрос. И эта деревенская манера "тыкать" незнакомым людям...)

          мммда...тяжкая судьба у России...
          Дедкастарый
        3. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 13:52
          Цитата: Eduard Petrov
          Впрочем, ничего умного ожидать не приходится, запутинцы очень редко обладают хоть сколько-нибудь значительным интеллектом, обычно там только зачатки присутствуют

          Ну зачем всех запутинцев обижаете? За него так же дружно голосуют все те, кто неплохо устроился в этой жизни. Они, как умные люди, конечно видят лицемерие власти, воровство, коррупцию и т.д. Но они понимают, что при другой власти им не получится так наживаться, как сегодня.
          Донской
          1. Eduard Petrov (Эдуард Петров) Сегодня, 14:10
            Цитата: Донской
            Цитата: Eduard Petrov
            Впрочем, ничего умного ожидать не приходится, запутинцы очень редко обладают хоть сколько-нибудь значительным интеллектом, обычно там только зачатки присутствуют

            Ну зачем всех запутинцев обижаете? За него так же дружно голосуют все те, кто неплохо устроился в этой жизни. Они, как умные люди, конечно видят лицемерие власти, воровство, коррупцию и т.д. Но они понимают, что при другой власти им не получится так наживаться, как сегодня.

            Я имел ввиду тех, кто пальцы стирает за клавой за него и власть в целом, смешные такие... А те, кто тихо свои дела делает, те не "запутинцы", те просто поймали момент и к ним претензий мало, просто влились в систему.
            Eduard Petrov
        4. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 14:00
          Цитата: Eduard Petrov
          И эта деревенская манера "тыкать" незнакомым людям...)

          Что есть - то есть, Эдуард. yes
          Цитата: Eduard Petrov
          Спасибо, владимир владимирович! Я верил в тебя и ты со своим правительством не подкачал.

          Плюс за самокритичность.
          Paranoid50
        5. Praetorian4 (Алексей) Сегодня, 14:04
          Цитата: Eduard Petrov
          Спасибо, владимир владимирович! Я верил в тебя и ты со своим правительством не подкачал. Такое изящное решение после выборов...)))) слов нет, давай, жги еще, лекторат заслужил!)))


          Цитата: Eduard Petrov
          И эта деревенская манера "тыкать" незнакомым людям...)

          Это пять. Сразу видно, значительный интеллектуал.
          Praetorian4
        6. Ююка (Юрий) Сегодня, 14:22
          Цитата: Eduard Petrov
          Какой-то бред, как обычно. Впрочем, ничего умного ожидать не приходится, запутинцы очень редко обладают хоть сколько-нибудь значительным интеллектом, обычно там только зачатки присутствуют, чего, впрочем, хватает чтобы отвечать вопросом на вопрос. И эта деревенская манера "тыкать" незнакомым людям...)


          почему же бред, все как и в старые добрые времена - колебаются вместе с "линией партии" и выдают это за патриотизм... как правило это люди близкие к "кормушке"
          Ююка
  4. Mimohod (Михаил) Сегодня, 13:10
    Министрам и чиновникам верхнего уровня это на руку,их и в 80 не выгонишь с теплых мест...,а работяги ,половина не доживет до песии,особенно во вредных условиях производства и треть будет уволена в никуда по состоянию здоровья....
    Mimohod
    1. СтВахмистр (Анатолий) Сегодня, 14:13
      особенно во вредных условиях производства
      Вредные сетки ликвидируют, отпуска сокращают...
      СтВахмистр
  5. частное лицо Сегодня, 13:11
    И только на ВО недовольные ? Россияне это же геноцид собственного народа!!!! На мне нужен этот мундиаль хочу на пенсию в 60.
    частное лицо
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 13:14
      Ну едьте в другую страну, где выходят на пенсию в 60. Кстати, назовите мне такую.
      Muvka
      1. частное лицо Сегодня, 13:18
        А почему я должен уезжать?
        частное лицо
        1. Muvka (Владимир) Сегодня, 13:22
          Ну вы же на пенсию в 60 хотите. Назовите страну, где в таком возрасте выходят на пенсию.
          Muvka
          1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 13:37
            Почему мы должны ориентироваться на другие страны?
            Вернее почему в ВОПРОСЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА мы должны ориентироваться на другие страны?
            Почему мы не смотрим как в других странах обстоят дела с больницами, с дорогами, с зарплатами, с чиновниками, а выбираем свой особый путь, а вот как штрафы или пенсионный возраст, так сразу "смотрите как у них"?!
            сорок восьмой
            1. Muvka (Владимир) Сегодня, 13:52
              Да. Давайте не ориентироваться на другие страны и сделаем пенсию в 20 лет. Согласны? По поводу всего остального, как раз все постоянно и пеняют на дороги и больницы. А про пенсию почему-то раньше умалчивали.
              Muvka
          2. частное лицо Сегодня, 14:09
            Я родился в России, служил ВС РФ, непрерывный трудовой стаж (со всевозможными отчислениями государству) то же в России . И почему я должен искать страну где пенсия в 60?
            частное лицо
          3. BAI Сегодня, 14:11
            Назовите страну, где в таком возрасте выходят на пенсию.


            Да, не самые лучшие страны. Но обратите внимание на продолжительность жизни.
            BAI
            1. Muvka (Владимир) Сегодня, 14:13
              Старая табличка. Сейчас у нас средняя продолжительность почти 73 года.
              Muvka
      2. Lek38 (Илькин) Сегодня, 14:43
        Цитата: Muvka
        Ну едьте в другую страну, где выходят на пенсию в 60. Кстати, назовите мне такую.

        Ненавистная Украина ))) Которая вот вот развалиться ,ну ещё чуть чуть))) 25 лет отработал в Украине и выходи в 60 лет .Во Франции было 60 лет ,хотели поднять в этом году ,я не в курсе .
        Lek38
        1. Muvka (Владимир) Сегодня, 14:48
          Странно. В табличке выше, причем старой, во Франции написано что 67-65. Может вы просто плохо осведомлены?
          Muvka
          1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 14:56
            Цитата: Muvka
            Странно. В табличке выше, причем старой, во Франции написано что 67-65. Может вы просто плохо осведомлены?

            62,5 лет выход для мужчины и женщины , всё таки повысили в 2023 году будет 67 лет для обоих полов .
            http://pensiaexpert.ru/novosti/razmer-srednej-i-m
            inimalnoj-pensii-vo-francii-vo-skolko-ee-platyat-
            v-2017-godu.html
            Lek38
            1. Muvka (Владимир) Сегодня, 15:13
              https://mirfrance.ru/kakoj-pensionnyj-vozrast-vo-
              francii/
              А тут пишут, что продолжительность 76 лет. И стаж должен быть 40 лет. А так полная пенсия с 67 у мужчин и 65 у женщин. У нас тоже много кто пенсию раньше 60 начинает получать, неполную.
              Muvka
    2. BecmepH (Алексей) Сегодня, 13:18
      Цитата: частное лицо
      И только на ВО недовольные ? Россияне это же геноцид собственного народа!!!! На ху* мне нужен этот мундиаль хочу на пенсию в 60.

      На предупреждение нарвались. Меня наказали за то,что я александра романова (так он сам свой ник написал) назвал Шуриком (а он подписался Санек), безграмотным, невежей и троллем
      BecmepH
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 13:52
        Цитата: BecmepH
        Цитата: частное лицо
        И только на ВО недовольные ? Россияне это же геноцид собственного народа!!!! На ху* мне нужен этот мундиаль хочу на пенсию в 60.

        На предупреждение нарвались. Меня наказали за то,что я александра романова (так он сам свой ник написал) назвал Шуриком (а он подписался Санек), безграмотным, невежей и троллем

        это старый,бородатый троль,когда то да,был "саньком" и "шуриком", но раскусив,коллеги просто называют "романов" гадина та ещё... привет "романов"...помнишь меня ? wink да-да -да... и я тебя "люблю",не пиши в почту, я удаляю не читая,так что зря пальчики мозолишь.. tongue
        Дедкастарый
  6. 30 вис (Юрий) Сегодня, 13:13
    Умрём на рабочем месте! " Они ", ненавидят собственный народ .
    30 вис
  7. Runoway (Runoway) Сегодня, 13:14
    Где вы Патриоты,МедвеПуты??? Давайте ликовать и искать многоходовку.
    Курс этого президентского срока на улучшение благосостояния граждан (видимо избранных):
    -бенз (и продукты как следствие) взвентили
    -пенсионный возраст тоже вверх
    Страшно представить какие блага следом идут
    За красивые понты царя расплачиваться как всегда холопам
    Runoway
  8. canurodes Сегодня, 13:14
    Денег для пенсов нет, но вы до 65 держитесь
    canurodes
  9. Шурале (Шурале) Сегодня, 13:14
    Всё ребята, пора браться за вилы....
    Шурале
    1. БастаКарапузикИ (Андрей) Сегодня, 13:38
      Цитата: Шурале
      Всё ребята, пора браться за вилы....

      И в поле?
      Если закон о повышении возраста выхода на пенсию, принимать в связке с законом о расстреле за вывоз капитала из страны, то можно было бы и подумать.
      БастаКарапузикИ
      1. Шурале (Шурале) Сегодня, 14:44
        Но ведь вы понимаете что такой вязки не будет?
        Шурале
  10. Nelepost (Сергей) Сегодня, 13:15
    Это событие говорит о том что очень долго правительство во главе с Медведевым не справляется со своими обязанностями раз не может обойтись без повышения пенсионного возраста, и означает что и дальше справляться и не собирается..
    Nelepost
    1. Леший1975 Сегодня, 13:34
      Да почему только "правительство во главе с Медведевым не справляется со своими обязанностями", назначил Медведева и согласился с кандидатурами в правительство, кто??? Сколько еще можно слышать эту полу-правду с надеждами на какие-то полу-меры. А напрямую сказать, что крепко ошиблись (сам за него голосовал первые два срока и в 2014 году опять было поверил) в личности и способностях самого ВВП, страшно что ли?
      Леший1975
  11. q75agent (.......) Сегодня, 13:16
    дождались , но зато все стабильно wassat
    q75agent
  12. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:16
    Жестко. Но, по всей видимости, "приперло"!
    Это же не просто так, когда пенсионный фонд нечем заполнять.
    Лично я на эту нищенскую пенсию - не собираюсь. Сколько сил хватит.
    Горный стрелок
  13. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:18
    Вот тебе бабушка и Юрьев День!...Этот ЧМ-18 г не забудется никогда именно в этот день правительство решило испортить народу праздник...Спасибо, родное правительство!..Денег нет. но вы держитесь..Нда...
    parusnik
    1. Ююка (Юрий) Сегодня, 14:31
      Цитата: parusnik
      Вот тебе бабушка и Юрьев День!...Этот ЧМ-18 г не забудется никогда именно в этот день правительство решило испортить народу праздник...Спасибо, родное правительство!..Денег нет. но вы держитесь..Нда...


      не будьте так наивны... это и следовало логически из предыдущих нескольких месяцев - изо всех сил держались до выборов... и день выбрали не зря - классные специалисты-психологи у нашей власти, все разыграно как по нотам
      Ююка
  14. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 13:18
    Сначала бензин. Потом пенсионный возраст. И на закуску, на те вам еще одну плюшку.
    Повышение НДС до 20% с 1 января 2019г принесет бюджету более 600 млрд руб. в год - Силуанов
    Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Повышение ставки НДС с 18% до 20% будет приносить бюджету более 600 млрд рублей дополнительных доходов в год, заявил первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правительства в четверг.
    vladimirvn
    1. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 13:32
      Цитата: vladimirvn
      министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правительства в четверг.

      По данным Росстата в стране граждан, размер зарплаты которых превышает 100 000 рублей - 1 700 000. Если правительство рассчитало минимальный уровень зарплат в 11 163 рубля, почему эти слуги не могут определить максимальный уровень и его необходимость? Если на каждом из 1 700 000 (в отличие от 40 000 000) съэкономить по 100 000 то в год получается 100 000х1 700 000х12 =2 040 000 000 000 рублей. Это - годовой бюджет Москвы. wassat
      Пока народ будет мычать и блеять его будут доить и стричь... yes
      ROSS 42
    2. edeligor ( Игорь ) Сегодня, 13:51
      Цитата: vladimirvn
      Сначала бензин. Потом пенсионный возраст. И на закуску, на те вам еще одну плюшку.

      Меня поразил козак - мы не дадим подняться бензину до 100 рублей! Радетель бл....! И ещё, не помню кто сказал, но суть такова - когда власть имущие взывают к патриотизму, то пиши пропало- разворовали ВСЁ! Не верил я, смеялся, !!!!!
      edeligor
    3. Ююка (Юрий) Сегодня, 14:33
      Цитата: vladimirvn
      Сначала бензин. Потом пенсионный возраст. И на закуску, на те вам еще одну плюшку.
      Повышение НДС до 20% с 1 января 2019г принесет бюджету более 600 млрд руб. в год - Силуанов
      Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Повышение ставки НДС с 18% до 20% будет приносить бюджету более 600 млрд рублей дополнительных доходов в год, заявил первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правительства в четверг.


      еще тарифы на коммуналку "откорректируют" - пора бы уже, а то картинка неполная... скорей всего после мундиаля (вот же слово придумали!), в день закрытия было бы символично...
      Ююка
    4. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 14:44
      Эх, не успею пенсию получить. Года не хватит. Так и буду, как ослик за морковкой на удочке идти.
      vladimirvn
  15. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 13:19
    Чубайс очень рад ...Он уже давно пытался запустить руку порхатую в Песионный фонд России ! Нанотехнологии очередные выдумал по уменьшению численности России ..)))

    Ну что же , будем выживать !!
    DRA-75
  16. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 13:19
    Ну конечно, спасибо. выход на пензию, лет 5 по врачам и аптекам и на кладбище. Я не преувеличиваю, посмотрите отчет по средней продолжительности жизни в России. А может пенсионный фонд слишком много тратит на себя или на само правительство и медведева? Вот где потенциал.
    Балу
    1. alekc75 Сегодня, 13:29
      дворцов пенсионнов настроили -в них кабинетов море и каждом бездельник с компом!!! их сократить и чиновникам урезать зарплату и деньги появятся!
      alekc75
  17. Andrey591 (Андрей) Сегодня, 13:19
    Забыли сказать и НДС 20%!
    Andrey591
    1. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 13:44
      Тссс! Типун на язык Вам) А вообще - это как раз будет следующий этап, сколько поставят не знаю но что повысят точно.
      Архивариус Вася
      1. Ююка (Юрий) Сегодня, 14:35
        Цитата: Архивариус Вася
        Тссс! Типун на язык Вам) А вообще - это как раз будет следующий этап, сколько поставят не знаю но что повысят точно.


        опоздали с типуном... уже... recourse
        Ююка
  18. 16112014nk (Николай) Сегодня, 13:20
    Цитата: консерватор
    Был бы кто из них президентом (дед пихто, гардамир или сварог) они бы на пенсию уже в 32 года отправляли.

    Балерины в 35 лет выходят на пенсион. Вот им сюрприз от родного пр-ва !
    Похоже, у наших министров-капиталистов настольная книга "Приключения Чиполлино". Идеи пр-ва явно оттуда.
    16112014nk
  19. Alex66 (Александр) Сегодня, 13:21
    Жлобство в правительстве победило здравый смысл. А может им (ВВП -ДАМ) хозяин команду дал, а приказ как известно не обсуждается. Интересно что дальше платное среднее образование, сворачивание бесплатной медицины.
    Alex66
    1. басмач (Константин) Сегодня, 13:34
      А дальше по итогам цифровизации электронный ошейник на шею и да здравствует рабство 2.0. Все как с техникой. Ресурс отработала и на свалку9 т.е на кладбище)
      Чего развопились то . Сами же 18 марта за них голосовали. Кредит доверия говорите. Вот Вам проценты и выплачивают по кредиту. Наслаждайтесь. Или подойдите к зеркалу и плюньте. И добавьте- Никто, кроме нас не виноват. Что б быть честным хоть наедине с собой.
      басмач
      1. Alex66 (Александр) Сегодня, 14:05
        Ну не знаю как он 76% набрал среди моих знакомых и тех с кем общался больше половины за него не голосовали, на 20% меньше верю пропаганда свое дело сделала, да и варианты были подобраны грамотно. А коммунисты как всегда выборы слили.
        Alex66
        1. Essex62 (Александр) Сегодня, 15:13
          Нету в политике сейчас коммунистов. При заявлении реальной коммунистической идеологии заявляющий должен кандалами звенеть на каторге, т. к. является государственным преступником подрывающим основы и нарушающим основной закон- статья конституции о частной собственности.
          Essex62
  20. Шуракен (Андрей) Сегодня, 13:24
    Помоги пенсионному фонду, сдохни сейчас...
    Шуракен
    1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 13:50
      Дохнуть надо строго по достижении пенсионного возраста!
      kakvastam
    2. Ююка (Юрий) Сегодня, 14:37
      Цитата: Шуракен
      Помоги пенсионному фонду, сдохни сейчас...


      может пора хэштег такой запустить?
      Ююка
  21. q75agent (.......) Сегодня, 13:25
    Цитата: Шурале
    Всё ребята, пора браться за вилы....

    лидера нет , за кем идти .....
    q75agent
  22. Runoway (Runoway) Сегодня, 13:25
    А теперь ,без эмоций в итоге они получат большую писю в бюджет, через "Н"ое количество лет: т.к. учитывая все риски указанные выше (продолжительность жизни и итоговая копеечная пенсия) щас будет процветать чёрная зп и отчисления с МРОТ
    Runoway
  23. viktor. (Knyt) Сегодня, 13:26
    Долго жить придётся, друг мне обещал мотоцикл купить с первой пенсии laughing
    viktor.
  24. Nehist (Александр) Сегодня, 13:27
    Нда... Учитывая что после 40 лет трудно куда либо вообще устроится,теперь работодатели могут платить самый минимум,все равно народ никуда теперь не денется так в противном случае пенсии ему не видать!!!
    Nehist
  25. Леший1975 Сегодня, 13:27
    Цитата: консерватор
    Откуда деньги то на их пенсию брать?


    Гардамир скинется и другие противники повышения пенсионного возраста. Эти же фантазеры могут только лозунги кидать о том что повышение плохо, а подумать почему повышают - это же думать надо.

    Был бы кто из них президентом (дед пихто, гардамир или сварог) они бы на пенсию уже в 32 года отправляли. Выдали бы каждому по особняку и сделали бензин по 15 рублей.

    Проезд бы понизили плату, за полет на самолете бы доплачивали из бюджета. Ну и пенсию бы сделали по 50 000 рублей.

    Только волю дай, но узурпатор Владимир не дает сбыться их влажным мечтам.

    А знаете почему? Потому что он плохой и злой. Я про режЫм, который Гардамиру и Дедупихто надо шатануть для обретения счастья

    По поводу влажных мечтаний. Ну давай к суровой действительности. Кто ни-будь из вас запутинцев, объяснит вот такие простые вопросы, которые у меня возникают: В следствие повышения пенс. возраста произойдет увеличение безработицы? А давление на рынок труда и уровень з/п? Есть масса рабочих мест, где з/п составляет 15-18 тыс., даже в городах, по сельской местности это еще и нормально. При таком давлении, з/п увеличится или уменьшится? Путин же заявил, что это для повышения благосостояния. : "Президент России Владимир Путин на пресс-конференции прокомментировал идею повышения пенсионного возраста в стране. По словам главы государства, систему выплат «необходимо сбалансировать потому что есть риск, что доходы пенсионеров будут сокращаться».
    А так ни у кого, в первую очередь работающих, не будут? Раз пишите про недовольных "а подумать почему повышают - это же думать надо.". Вот подумайте и ответьте. ОЧЕНЬ жду.
    Леший1975
    1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 13:48
      Тут одна беда есть: не так-то много народа сейчас выходит на пенсию сразу по достижении пенсионного возраста, и вряд ли через десять лет ситуация изменится в лучшую сторону.
      Так что, возможно, столь уж резкого роста безработицы и не случится, особенно если у чиновников хватит ума ограничить завоз рабов из Средней Азии.
      kakvastam
      1. Nehist (Александр) Сегодня, 14:10
        У них хватит ума узаконить что если работаешь то пенсию не получаешь,вобщем или зарплата или пенсия! Вон какая экономия для бюджета будет!!!
        Nehist
  26. Runoway (Runoway) Сегодня, 13:28
    Цитата: parusnik
    Этот ЧМ-18 г не забудется никогда именно в этот день правительство решило испортить народу праздник...

    Какой праздник??? Очередное унижение благодаря нашей зажравшейся сборной.Болею за саудитов,чтоб скорей пинком под зад этих уродов и слова про них в СМИ не было
    Runoway
  27. Masya Masya (Марина) Сегодня, 13:29
    всё кранты... crying
    а в советские времена это звучало так :
    Нам солнца не надо
    Нам партия светит
    Нам хлеба не надо,
    Работу давай !!!
    Masya Masya
  28. Olegovi4 (Олег) Сегодня, 13:30
    Сначала бензиновый переполох. теперь пенсионный. они реально решили попробовать русский майдан? на"й такое правительство!
    Olegovi4
    1. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 13:38
      Представляю люстрацию правительства Медведева...Котёл закрыт плотно, дровишки горят жарко... am
      ROSS 42
      1. Ююка (Юрий) Сегодня, 14:40
        Цитата: ROSS 42
        Представляю люстрацию правительства Медведева...Котёл закрыт плотно, дровишки горят жарко... am


        winked представил... и на душе как-то легче стало... вот только не могу подойти поближе посмотреть... столько народу с дровами!
        Ююка
    2. Fedoslov (Фёдор ) Сегодня, 13:39
      Какой майдан? На коленях? Разве могут холопы без элементарного чувства собственного достоинства протестовать? В стоило и молчать!
      Fedoslov
  29. revnagan (Алексей) Сегодня, 13:35
    А как стебались над Украиной.Вот теперь ещё более похожими стали.Хотя не совсем-у вас есть скрепы, в отличии от нас.
    revnagan
    1. Alex66 (Александр) Сегодня, 14:13
      А цели происходящего на Украине и у нас в России одинаковы: десоветизация, закабаление трудящихся, захват и продажа недр... Только упаковки у нас разные. При этом идет процесс самоуничтожения людей на Донбассе, которые могут организовать сопротивление. Украина зашла чуть вперед, памятники Ленину снесла. Кончится это как и раньше: Страна у нас богата порядка только нет. Только вот править теперь будут не варяги с севера, а народец с юга.
      Alex66
  30. Fedoslov (Фёдор ) Сегодня, 13:37
    Ну что, голосовальщики? Довольны?
    Так вам и надо. Люди должны отвечать за свои поступки. Кстати, это характерная черта нынешнего правящего режима - кидать тех, за счёт кого жируют власть имущие. За Путина голосовали в основном пожилые люди - получайте по голове.
    Fedoslov
    1. частное лицо Сегодня, 14:16
      Так пожилые на пенсии и им гарантирована прибавка.
      частное лицо
  31. трофим (Павел) Сегодня, 13:37
    В общем вполне ожидаемо и в духе нашего горячо любимого руководства. На кой морщить ум и придумывать как и что поменять чтобы заработать в масштабах государств ? Проще побрить основную безвольную, аморфную и от того безответную массу. Ну а про криминальность мысли о возможности давануть жирок с "жирных котов", так я и вовсе молчу. По большому счету суть не в этих плюсовых годах, а в отношении к собственному народу, а точнее к электорату. Пиливать они хотели на те 75 процентов (или сколько их там в действительности было, или нарисовали) которые фактически оставили их у власти. Господ все устраивает, сами знаете что бывает с проблемами и чаяниями негров. То ли еще будет. Добро пожаловать в так вожделенную многими стабильность!
    трофим
  32. LVMI1980 Сегодня, 13:41
    Ну не знаю..., сидеть на пенсии включив обратный отсчет, это не по мне.
    мне ближе активный образ жизни
    LVMI1980
    1. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 13:49
      Цитата: LVMI1980
      Ну не знаю..., сидеть на пенсии включив обратный отсчет, это не по мне.
      мне ближе активный образ жизни

      Путешествуй, найди хобби, открой бизнес; или Работай - и доживай свой век вкалывая на Государя.)))
      Lesorub
    2. viktor. (Knyt) Сегодня, 14:50
      hi Поддерживаю drinks
      viktor.
  33. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 13:41
    Как сказал великий Хазин: "Рожайте больше, пенсий не будет!"
    kakvastam
  34. Дачник452 (Александр) Сегодня, 13:41
    Пенсии правильнее разыгрывать в лотерею:
    раз в год по 1-му каналу.Лоты от 10000 до 1 млн.
    Дачник452
  35. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 13:45
    По словам премьер-министра, реформа пенсионной системы будет проходить в несколько этапов и начнется с 2019 года.

    Отчитался Медведев перед Трампом!!! )))
    Lesorub
  36. Alex_Bora Сегодня, 13:48
    "Налоговой реформы не будет!"
    Получите изменение НДС и страховых сборов!
    "Повышать пенсионный возраст конечно надо, но осторожно!"
    Получите самый жёсткий вариант из предложенных.
    А бензин - это вообще отдельная песня из уст М.Леонтьева, мол нам на экспорт выгоднее продавать. Да отродясь наш бензин на экспорт не шел. Только ручеёк солярки через Хохляндию от Татнефти, и тот в 2014-15 перекрыли. Чтобы продавать бензин на экспорт, нужно НПЗ новые строить или старые модернизировать. А, если мне не изменяет память, только 1 или 2 НПЗ модернизировали. Остальные на советском наследии работают.

    Все наши (постсоветские) руководители похожи. Последний срок, значит надо по максимуму людям "сделать хорошо". А то потом, глядишь и прижать могут... может быть...

    Эххх, Сталина стране не хватает...
    Alex_Bora
  37. Boris55 (Борис) Сегодня, 13:49
    Медведев ни когда не скрывал своего желания увеличить пенсионный возраст. Все, кто голосовал за его партию на выборах всех уровней в т.ч. и Думу, хочется спросить - где ваши мозги были, когда вы в избирательном бюллетени галочку ставили на против ЕР? А теперь у вас Путин виноват? Дурдом!!!
    Boris55
    1. Леший1975 Сегодня, 14:23
      "Медведев ни когда не скрывал своего желания увеличить пенсионный возраст. Все, кто голосовал за его партию на выборах всех уровней в т.ч. и Думу, хочется спросить - где ваши мозги были, когда вы в избирательном бюллетени галочку ставили на против ЕР? А теперь у вас Путин виноват? Дурдом!!!"

      А кто Медведева переназначал и одобрял других членов правительства? Или я может? Дурдом действительно.
      Леший1975
    2. СтВахмистр (Анатолий) Сегодня, 14:26
      А теперь у вас Путин виноват?
      А кто ж ещё? Пушкин?
      СтВахмистр
      1. Boris55 (Борис) Сегодня, 14:54
        Цитата: Леший1975
        А кто Медведева переназначал и одобрял других членов правительства? Или я может?

        Цитата: СтВахмистр
        А кто ж ещё? Пушкин?

        А вы думаете, что при конституционном большинстве в Думе партии ЕР, председателем которой является Медведев, она бы позволила назначить кого-то другого?
        Для справки:
        Президент НЕ имеет права: формировать и назначать правительство без согласия других органов власти.
        Конституция РФ. Статья 103
        1. К ведению Государственной Думы относятся:
        а) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председателя Правительства Российской Федерации;
        Boris55
        1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 15:06
          А че думать, гадать. Он бы выдвинул кандидатуру, а Дума бы отклонила. Вот тогда мы бы поверили в вашу туфту про пятую колонну во власти и царя-инфантила.
          А так по всем раскладам выходит, что они там всей бандой заодно, и Ваши жалкие попытки придумать противостояние там, где его нет, смешны и нелепы.
          сорок восьмой
          1. Boris55 (Борис) Сегодня, 15:12
            Цитата: сорок восьмой
            Он бы выдвинул кандидатуру, а Дума бы отклонила

            По 93-му соскучились?
            Цитата: сорок восьмой
            Ваши жалкие попытки придумать противостояние там, где его нет, смешны и нелепы.

            Похоже, что вы голосовали за ЕР laughing
            По противостоянию. Что было когда президентом быол Медведев:

            И что стало с Сирией, когда президент Путин, мы все видим.
            И вы смеете утверждать, что это одно и то же?
            Boris55
    3. cast iron (cast iron) Сегодня, 14:28
      У баранов мозгов никогда не было, хоть они и думают иначе))))
      cast iron
  38. Сашк0 (Александр) Сегодня, 13:53
    Я в принципе и так на нее не надеялся. Для самообеспечения 2 ипотеки плачу уже сейчас :-))
    Обидно конечно, но ожидаемо, слишком много об этом говорили, а дыма без огня не бывает. Жаль только , что дожить до 65 имея работу удастся , далеко не всем, я вот смутно себе представляю трудовую деятельность в 63 года (работаю в нефтегазовом секторе). А бабам кем в 60 лет работать интересно? Я согласен что продолжительность жизни у них выше, но работать в 60лет кем?
    Сашк0
    1. cast iron (cast iron) Сегодня, 14:27
      На стройках, дворниками, охранниками, в правительстве!!! Россия - страна возможностей!!!
      cast iron
  39. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 13:56
    Враги народа у власти, при Сталине таких правителей к стенке ставили. Антинародный закон от правительства.
    лаврентий павлович
  40. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 13:57
    Здорово как Путин к чемпионату новостью всех "радостной" известил. Правда учитывая что пенсия копеечная и то в каком состоянии наше здравоохранение то не слишком большая беда, просто её и не увидим, да и мучиться меньше. Итого в России сейчас не нужны старики (как и инвалиды) которым ДОЛЖНО государство, а нужны лишь те кто работать могут, и только до той поры пока работают исправно.
    P.S. Мой отец за Путина голосовал и в свои 56 не может работу нормальную найти, а теперь ещё и это. Ну вот пусть ещё подумает над своим выбором... negative
    Архивариус Вася
    1. Strashila (I) Сегодня, 14:15
      "Итого в России сейчас не нужны старики (как и инвалиды) которым ДОЛЖНО государство, "... не нужны старики которые помнят, как было при СССР.
      Strashila
  41. Варяг71 Сегодня, 13:59
    Прошла информация,что и НДС повысили до 20%
    Варяг71
  42. Alexey Lesogor (Лесогор) Сегодня, 13:59
    Осенью во многих субъектах РФ выборы в региональные представительные органы. Да воздастся партии власти и тем, кто их поддержит в этом вопросе.
    Alexey Lesogor
  43. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 14:00
    "Политику" правящего режима власти можно характеризовать словами:Когда гиена хочет съесть свой приплод,ей кажется,что он пахнет козлёнком !
    Nikolaevich I
  44. BAI Сегодня, 14:00
    Кто бы сомневался, в том, что возраст поднимут. Самый лучший гражданин - человек, который всю жизнь платит налоги и умирает в день выхода на пенсию.
    Но допускаю и такой вариант:
    Если тишина - все прокатывает. Если поднимается опасный шум - на сцене появляется добрый царь и отменяет непопулярное решение.
    Как сделать человеку хорошо? Сначала сделать плохо, а потом вернуть все как было. Никаких затрат и все довольны.
    BAI
  45. Александр War (Александр) Сегодня, 14:06
    41 мин 44 сек доходы падают laughing Пропаганда вперед laughing за медведева зарплаты растут -же laughing
    Александр War
  46. Strashila (I) Сегодня, 14:12
    Вот он злой оскал капитализма... уничтожаются последние достижения социализма. Человек не часть общества, а средство производства с саморазмножением... износился и на кладбище.
    Strashila
  47. igorserg (Игорь) Сегодня, 14:21
    в акурат ПОСЛЕ выборов.
    igorserg
    1. Александр War (Александр) Сегодня, 14:25
      Так уже давно понятно навешать лапши на уши до выборов а потом стричь бабки с населения!путин -же говорил что экономическим блоком правительства доволен ,ну а то что у низ мозгов нет ,от слова совсем, как страну развивать
      Александр War
    2. 100502 (2203) Сегодня, 14:29
      Чего ещё вы ожидали от этих мерзавцев...
      100502
    3. net0103net (Евстегней) Сегодня, 14:38
      Ну а что им терять - срок-то у Путина последний, раз он им разрешает - надо делать, а потом врассыпную.
      net0103net
  48. Altona (Евгений) Сегодня, 14:23
    Цитата: консерватор
    Почему не в Ливии живешь? там была социалка и не было танков. Или ты решил нам тут в Россиюшке такое учудить?

    ---------------------
    Причем тут Ливия? В Ливии были дерипаски и вексельберги с абрамовичами? Хочешь помогать абрамовичам напрямую? Кто ж тебе мешает? Кстати фридманы хотели забанкротить УВЗ, а ты тут про танки лепечешь. Методичку то путинскую надо до конца читать.
    Altona
  49. 100502 (2203) Сегодня, 14:27
    Надеюсь ввп не соскочит как енб, так легко, а будет суд и казнь.
    100502
  50. net0103net (Евстегней) Сегодня, 14:30
    Говняный саботажник !!!!!!!!!!!!! Вон из Росии !!!!!!! (((((((((((((
    net0103net
Картина дня