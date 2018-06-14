Правительство приняло окончательное решение о повышении пенсионного возраста

Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам заседания правительства РФ, прошедшего в четверг, заявил, что кабинетом министров принято окончательное решение о повышении пенсионного возраста для россиян.По словам премьер-министра, реформа пенсионной системы будет проходить в несколько этапов и начнется с 2019 года. В ходе реализации пенсионной реформы планируется достичь выхода на пенсию для мужчин в 65 лет к 2028 году, для женщин планируется достичь выхода на пенсию в 63 года к 2034 году. Именно на таком варианте пенсионного возраста решили остановиться в правительстве России: 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены. Также Медведев добавил, что работники с большим стажем смогут выходить на пенсию на два года раньше срока.В своем заявлении премьер заявил, что решение о пенсионной реформе назрело уже давно и грядущая реформа будет направлена на повышение уровня пенсий выше уровня инфляции.Напомним, что ранее в правительстве обсуждались еще два варианта повышения пенсионного возраста, предложенные Минтрудом: для мужчин до 65 лет, для женщин – до 60 или до 62 и 60 лет соответственно.