15:15 14 июня
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National Interest: интерес Москвы к «Томагавкам» означает наличие у нее проблем

Заявления российского военного ведомства о том, что технологии Tomahawk смогут помочь в усовершенствовании отечественного оружия, означают, что у Москвы имеются нерешенные проблемы в этой области, пишет The National Interest.



По мнению автора материала Макйкла Пека, современный Tomahawk Block IV практически является беспилотником, который нельзя считать ракетой технологического уровня 1980-1990-х годов. Вместе с тем, это еще дозвуковая ракета «холодной войны», которая сегодня выглядит динозавром на фоне сверхзвукового и гиперзвукового оружия.


Тем не менее, некоторые российские эксперты расценивают «Томагавки», как «учебник по материаловедению и технологиям, упавший с небес».

Если России, которая производит внушительный массив тактических ракет, необходимо учиться у Tomahawk, то у Москвы существуют проблемы, отмечает автор.

В месте с тем он напоминает, что «Томагавки» используются уже несколько десятков лет, и трудно поверить, что Россия до сих пор не получала их в свои руки.

Возможно, предположил Пек, русских интересуют вопросы глушения «Томагавков»… Но производитель заменит необходимые системы или модернизирует их, чтобы предотвратить воздействие российских систем РЭБ.

По его словам, это старая шахматная игра – «всякий раз, когда новые радиолокационные и коммуникационные системы становятся уязвимыми для помех, они модернизируются или заменяются новыми».

«Как однажды сказал Спок (герой Star Treck) ромуланцам, военные секреты – самые мимолетные из всех», – заключает автор.

Напомним, в апреле сирийцы передали российской стороне две неразорвавшиеся ракеты «Томагавк», найденные после удара США по правительственным объектам республики.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. marlin1203 (marlin1203) Сегодня, 13:48
    Может хватит уже эту "Мурзилку" постить?
    marlin1203
  2. Старый булка Сегодня, 13:49
    то у Москвы существуют проблемы, отмечает автор.
    Да нет, это у вас теперь существует пробема :)
    Старый булка
    1. DenZ (Денис) Сегодня, 14:11
      некоторые российские эксперты расценивают «Томагавки», как «учебник по материаловедению и технологиям, упавший с небес»

      Если автор верит "некоторым российским экспертам" то вполне вероятно что проблемы у автора. Что там для нас нового и интересного в этих томагавках в официальных источниках мы вряд ли найдем и даже наши эксперты вряд ли об этом скажут открыто.
      DenZ
  3. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 13:50
    National Interest: интерес Москвы к «Томагавкам» означает наличие у нее проблем

    Странная логика у американских журналистов...если ей следовать то интерес Вашингтона к Армате и Су-57 означает наличие у США проблем...
    можно продолжить эту тему дальше belay а если интерес у ГОСДЕПА США распространяется и на Марию Захарову... smile представляю какие проблемы у мужской половины этого гадюшника.
    Тот же ЛЕХА
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:57
      Слыш-ш-ш, а зачем они всю технику ещё советского выпуска себе накупили??? У них шо, вечная проблема??? Эт по их логике получается.
      Неадекватное суждение ...так и хочется спросить - А где ваш здравый смысл господа-товарищи? -
      rocket757
    2. DenZ (Денис) Сегодня, 14:14
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Странная логика у американских журналистов

      Это не логика- это суждение на ложном основании.
      DenZ
    3. Fitter65 Сегодня, 14:38
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      а если интерес у ГОСДЕПА США распространяется и на Марию Захарову... представляю какие проблемы у мужской половины этого гадюшника.

      А там у них реально проблемы, чуть что и за сексуальные домогательства можно залететь... laughing
      Fitter65
  4. keeper03 (Александр) Сегодня, 13:50
    Тьфу на вас ! laughing Тьфу на вас ещё раз !!! lol bully
    keeper03
  5. Троль Сегодня, 13:50
    Автор National Interest или дуpaк или держит за дураков всех остальных. Вне зависимости от проблем, изучение технологий конкурентов идет только на пользу. И грех было бы не воспользоваться такими подарками.
    ЕМНИП: мериканцы купили все возможные образцы российского и советского вооружений у постсоветских республик и бывших стран Варшавского договора. У них тоже проблемы?
    Троль
    1. ученый Сегодня, 14:09
      Эксперт американский хочет просто выдать желаемое за действительность. Это неплохо иногда помогает в информационном противоборстве. Например выдавать американские зеленые фантики, которые они называют валютой за обеспеченные ценные бумаги.
      Но в данном случае, изучение американских Томагавков нужно только для того, что бы откалибровать российские комплексы РЭБ. Основная цель, исключить избыточность мощности, которая должна гарантировать подавление систем радионавигации. Это ведь не проверишь в реальности пока не прилетит. А тут как раз и прилетело.
      Спасибо нашему другу Трампу за своевременную техническую помощь России. Этот ущерб сравнимый с ущербом который нанес Беленко угнав МиГ-25.
      Самое приятное, то что США придется заново разрабатывать крылатые ракеты. От старой единственное что можно оставить это двигатель и инерциальную систему навигации. Все остальное уже сейчас можно в утиль списывать.
      ученый
  6. Wild_Grey_Wolf (Владимир) Сегодня, 13:52
    Аналитик с интеллектом пятиклассника. Далеко пойдёт так держать.
    Wild_Grey_Wolf
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:53
    Исследовать вражеское оружие - стремились всегда. Просто, чтобы убедиться, что у тебя НЕТ ПРОБЛЕМ.
    Судя по "эффективности" удара по Сирии - это у полосатоухих проблемы wassat
    Горный стрелок
  8. Правовед Сегодня, 13:56
    Сайт стал хуже. Специально вбрасываются неадекватные материалы для разгорячении публики и накрутки посещаемости.
    Правовед
    1. Троль Сегодня, 14:11
      Цитата: Правовед
      Сайт стал хуже. Специально вбрасываются неадекватные материалы для разгорячении публики и накрутки посещаемости.

      это одно из проявлений закона о зависимости качества от количества. При увеличении посещаемости сайта, качество его меняется. Это было есть и будет
      Троль
  9. мерцание (Николай) Сегодня, 14:04
    интерес Москвы к «Томагавкам» означает наличие у нее проблем
    Посмотрим у кого начнутся проблемы, когда эти Томагавки начнут падать на Тель-Авив laughing
    мерцание
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 15:05
      Цитата: мерцание
      Посмотрим у кого начнутся проблемы, когда эти Томагавки начнут падать на Тель-Авив


      fool
      Tiras
  10. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 14:07
    Похоже в издании The National Interest уровень аналитики ниже чем здесь бывает по тематике ближнего востока.
    Servisinzhener
  11. olefoks (Олег) Сегодня, 14:10
    Зато теперь Вопрос исчерпан
    olefoks
  12. igorserg (Игорь) Сегодня, 14:11
    т.е. когда штаты закупают су-27 для "военных игр" это нормально?
    igorserg
  13. HMR333 (Владимир) Сегодня, 14:16
    чисто дешевый скулеж для внутреннего рынка на фоне обсера!
    HMR333
  14. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 14:23
    Журналист живёт с публикаций, поэтому важнейший его навык - умение сочинить целую статью вокруг одной фразы.
    Вот и кормят друг друга: один написал, другой процитировал, третий по первым двум аналитику накропал - и все довольны, все смеются.
    Но отбирать материалы стоит тщательнее.
    kakvastam
  15. Безликий (Безликий) Сегодня, 14:46
    Попытка сделать хорошую мину при плохой игре" Захват "томагавков" и их изучение - серьезное подспорье и для наших ПВО/ПРО, и для ударных систем. Всегда интересно и нужно знать "а как у них там". Подобное вооружение со времен Афганской войны в руки наших ученых не попадало. Это и индикатор верности развития наших технологий, и - вне всяких сомнений - новая информация о данных ракетах.
    Легко сказать: "новую создадут". Пусть создают что-то принципиально новое и отличное от "топориков". Завтра представят уже или сегодня к вечеру?..

    В целом же у статьи предельно четкий вектор пропаганды: данное иносми пытается подменой понятий у неискушенного читателя сместить акценты: с провальной американской операции на псевдопроблемы РФ в ракетостроении и ПВО. С этой точки зрения - топорненько, конечно, но лучше, чем ничего. Особенно принимая во внимание то, что ранее уже отрапортовали об "успешном ударе". Вот теперь "подчищают хвосты", расставляя иные акценты, пытаясь получше завуалировать очевидные вещи.
    Безликий
  16. net0103net (Евстегней) Сегодня, 14:47
    Бла-бла-бла томагавки бла-бла-бла Россия бла-бла-бла проблемы бла-бла-бла Интересты самые "умные" ....
    Да нет у нас проблем с ПВО, особенно таких как у вас. Вам бы начать своим ПВО заниматься, иначе ещё лет 5 и обесценятся полностью все ваши группировки и базы.
    net0103net
  17. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 14:57
    Ну щас проблемы будут у США
    top_war_shit
  18. Андрій Πривалов (посетитель 1) Сегодня, 15:05
    1. Никакие уцелелые Томагавки в россию не привозили, МО РФ показали обгорелые маленькие уламки из под завалов зданий. Просто сказка для квасных патриотов
    2. Военное оборудование имеет функцию ZEROISATION, то есть перегорание важных компонентов и обнуление ПО. Поэтому никаких секретов Томагавков МО РФ не могло получить априори.
    3. Если бы сбили 70 Томагавков, то они бы от осколочного взрыва ЗРК развалились в воздухе на большие части с КРАСКОЙ, а МО РФ показали маленькие куски с ОБГОРЕЛОЙ краской, это куски из под завалов зданий. Перехватов 70 ракет не было
    4. Томагавки постоянно обновляют оборудование, усовершенствуются ИНС, приемные антены против РЭБ, ИК, и другие системы навигации и контроля. Автор Майкла Пек просто безграмотный, если он думает Томагавк это оружие уровня 70-х. В журнале NI только такие Ыксперты и печатаются.
    5. Российские СМИ часто цитируют The National Interest, потому что канал РТ создал целый отдел переводов по этому журналу, журнал The National Interest пренадлежит прокремлевскому пропагандисту Дмитрию Саймсу, который бегает по российским ток-шоу. В россии мнение NI часто выдают за мнение США.
    Андрій Πривалов
  19. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 15:06
    Цитата: marlin1203
    Может хватит уже эту "Мурзилку" постить?

    Серьезно. Смысл их каждый чих обсуждать? Это какая-то бульварная газетенка на тему вооружения и техники.
    ButchCassidy
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