15:14 14 июня
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Разведывательный корабль "Кильдин" заступил на службу у берегов Сирии

Главное командование Военно-морского флота России провело плановую ротацию кораблей разведки у берегов Сирии. В составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море вместо среднего разведывательного корабля "Экватор" на службу заступил разведывательный корабль "Кильдин", сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Разведывательный корабль "Кильдин" заступил на службу у берегов Сирии


Согласно сообщению пресс-службы, в настоящее время СКР "Экватор", несший службу в Средиземном море с 6 февраля, уже прошел зону черноморских проливов и направляется в Севастополь. В свое время "Экватор" сменил в составе оперативного соединения ВМФ средний разведывательный корабль "Василий Татищев". На сегодняшний день три СКР - "Экватор", "Кильдин" и "Василий Татищев" поочередно несут службу у берегов Сирии. Ожидается вхождение в состав ВМФ новейшего корабля разведки "Иван Хурс", который продолжает прохождение испытаний на Балтике. Как ожидается, в будущем "Иван Хурс" должен заменить в Средиземном море СКР "Лиман", который затонул в апреле 2017 года у входа в зону Черноморских проливов из-за столкновения с иностранным судном.


Средний разведывательный корабль "Кильдин" построен в 1970 году на судостроительных верфях Польши. Максимальная скорость хода – 17 узлов. Дальность плавания – около 10-ти тысяч морских миль. Корабль оборудован различными системами гидроакустики, радиолокации и радиоразведки. Экипаж – 85 человек, вооружение – переносные ЗРК "Игла"

Использованы фотографии: http://www.kchf.ru/
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Комментарии 13

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  1. Logall (Александр) Сегодня, 13:55
    Тем временем, в соседнем со мной городе Ногинске, пожарный самолёт облил экипажи ДПС! тоже про воду lol
    Logall
    1. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 14:08
      Что-то сегодня слышал, но не понял, а на хрена ментов водой обливать?
      Ros 56
      1. san4es Сегодня, 14:15
        Цитата: Ros 56
        ...а на хрена ментов водой обливать?

        ...Она святая...чтоб взятки не брали what
        san4es
        1. Александр War (Александр) Сегодня, 15:11
          laughing Кому-то даже ливень не помог
          Александр War
        2. Александр War (Александр) Сегодня, 15:13
          laughing laughing laughing Прям про медведева
          Александр War
      2. Безликий (Безликий) Сегодня, 14:15
        Хотел на лес рядом, а порыв ветра изменил ситуацию) Промахнулся чуть-чуть)
        Безликий
    2. фигвам (Сергей) Сегодня, 14:18
      Хорошо что вода без краски.
      фигвам
  2. Serg65 (Сергей) Сегодня, 14:20
    what Мда, вот времена то начались!!!! Скоро СМИ будут освещать будни не только корабля разведчика, но и каждого нелегала разведчика!!!
    Serg65
    1. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 14:39
      А что тут секретного? Даже при Союзе знали - какие гидрографические суда базируются на озере Донузлав.
      ТермиНахТер
      1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 14:43
        Цитата: ТермиНахТер
        Даже при Союзе знали - какие гидрографические суда базируются на озере Донузлав

        А при Союзе знали куда ходили эти корабли?
        Serg65
        1. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 14:49
          Разумеется знали. Почти половина бригады - офицеры и мичмана, жили в Евпатории и ближайших поселках. Все знали, что идут в Средиземку или в Атлантику
          ТермиНахТер
  3. Хикаро (Олег) Сегодня, 14:55
    Да 1970 года ! Принимая во внимание, что конечно был проведен апгрейд всей аппаратуры, но братцы и корпус и ГД и Вспомогательные движки , ГРЩ и все остальное! А каюты для плав. состава! Ну все таки пора бы уже и на иголки отправлять!! И надо не затягивать с постройкой новых развед. кораблей! А то ведь уже ни в какие ворота! На дворе 21 век! А мы все используем, и слава богу что еще работать может, технику
    Хикаро
  4. Александр War (Александр) Сегодня, 14:57
    Севастополь правда без боевого модуля как на видео sad
    Александр War
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