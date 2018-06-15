Топ-3 худших пистолетов

Среди всего многообразия огнестрельного оружия периодически встречаются не самые удачные конструкции, неспособные не только конкурировать с другими образцами, но и удовлетворить даже самым минимальным требованиям, предъявляемым к оружию. Чаще всего такое оружие не попадает в серийное производство, но бывают и редкие исключения. В комментариях под статьей «Топ-5 самых плохих российских пистолетов по версии Чарли Гао» посетители «ВО» просили составить список пистолетов, которые можно было бы отнести к самым плохим. Эта просьба выполняется в данном материале.Нужно заранее определиться с критериями отбора плохого оружия. Сразу скажу, что чаще всего к любому оружию я отношусь терпимо, так как далеко не всегда сама конструкция виновата в том, что оружие показывает результаты значительно ниже ожидаемых. Чаще всего пистолет относят к разряду неудачных из-за того, что изначально оружие не было приспособлено для выполнения возложенных на него задач. Из отечественного общеизвестного оружия можно привести в пример ПСМ. Компактный, абсолютно плоский, этот пистолет явно создавался для скрытого ношения, то есть для задач, в которые входит самооборона и внезапное нападение. Тем не менее, боеприпас, который используется для питания данного пистолета, не приспособлен ни для первого, ни для второго. В результате имеем пистолет, который по совокупности решений в своей конструкции весьма неплох, но используемый патрон не позволяет ему быть достаточно эффективным. Если у оружия изменить боеприпас, подняв калибр хотя бы до 7,62, то при использовании полуоболочечных пуль этот пистолет запел бы совсем уже в другой тональности. Получается, что конструкция пистолета полностью соответствует тем требованиям, которые предъявляются к пистолету в его нише использования, а применяемый патрон больше подходит для развлекательной стрельбы и начального этапа обучения обращению с оружием. Так можно ли по этой причине назвать ПСМ плохим пистолетом?Второй по распространенности претензией к оружию можно смело назвать проблемы с надежностью работы. Обратно же в этом вопросе не все так однозначно. Так как в последнее время вошло в моду ругать пистолет Stike One, более известный как «Стриж», то его и приведем в пример, хотя этот пример и будет не совсем корректным. В данном случае проблемы с надежностью вызваны не из-за того что конструкция оружия неудачна, хотя и удачной ее назвать можно с натяжкой, главная причина кроется в том, что спортивный пистолет попытались подогнать под требования военного оружия. И если в первом случае условия эксплуатации практически стерильны, то во втором грязь, песок, пыль, вода, такие же неотъемлемые части в механизмах оружия, как и оружейная смазка. Как результат, пистолет не может работать в неблагоприятных условиях, хотя для тира оружие весьма неплохое.Нередки случаи, когда в разряд «плохих» относят пистолеты, которые начинают отказывать при значительном износе. Такой подход к определению «хорошести» оружия вообще странный, так как ничего вечного не бывает и все рано или поздно приходит в негодность. Хотя вот у ПМ, при основательном износе УСМ, наоборот даже новые функции появляются в виде автоматического огня.Может показаться, что с таким подходом можно оправдать любую конструкцию, но на самом деле таким образом можно выделить действительно плохое оружие, которое каким-то непостижимым образом попало в серийное производство.Данное изделие создавалось как оружие для поддержки партизанского движения, для чего оно и применялось. Главной задачей этого однозарядного пистолета было не участие в боевых действиях, а завладение полноценным оружием противника. Для достижения поставленной цели использовался патрон .45АСР в совокупности со стволом, в котором отсутствовали нарезы как таковые. В результате точность ведения огня из такого оружия просто отсутствовала.Что же получалось в итоге? В итоге партизан, который ранее, возможно, вообще оружия в руках не держал, имел возможность выстрелить только один раз, причем сделать это нужно было с дистанции в пару метров, чтобы не промахнуться. Несмотря на достаточно мощный боеприпас .45АСР вероятность только ранить противника остается достаточно высокой, а если противник остался в сознании, то он явно не медлил и использовать свое, уже полноценное, оружие, в то время как возможности выстрелить еще раз у владельца FP-45 не было.Часто можно встретить высказывание, что даже нож эффективнее этого пистолета. Поспорить с этим сложно, вот только нужно помнить о том, что с ножом нужно уметь обращаться, а большинство партизан имеют не самую высокую подготовку. Да и тыкать в живого человека ножом это занятие не самое хорошее для психики и не всякий это сможет сделать. Несмотря на это, нельзя поспорить с тем, что данный пистолет явно не справляется с поставленными перед ним задачами, возможность произвести только один выстрел явно недостаточна даже при условии использования патрона .45АСР.В рукоятке оружия могут размещаться дополнительно несколько боеприпасов, однако нужно учитывать, что перезарядка оружия будет производиться по времени, чуть ли не столько же, сколько перезарядка кремневого ружья. Полностью исправило бы ситуацию наличие второго ствола, тем более, что ствол данного пистолета это, грубо говоря, небольшой кусок металлической трубы, то есть деталь совсем недорогая. В результате получился бы дерринджер, способный выстрелить два раза для уверенного поражения противника, а шансы на выживание при применении такого оружия у владельца выросли бы многократно, при минимальном росте стоимости самого пистолета.Конец девятнадцатого и начало двадцатого века — это настоящая сокровищница оригинальных и необычных идей, которые касались огнестрельного оружия. Многие конструкции того времени более чем интересны и этим конструкциям многое можно простить, так как тогда оружейники находились в постоянном поиске оптимальных конструкций, но и среди них можно выделить то, что не выдерживает никакой критики. Ярким примером этому является пистолет Le Gaulois.Данное оружие позиционировалось как средство самообороны и имело весьма интересную конструкцию. С тыльной стороны пистолета располагалась подвижная деталь, которая при нажатии досылала патрон в патронник и взводила ударник, в конце же своего движения ударник освобождался. Экстракция стреляной гильзы происходила при движении назад под воздействием пружин. Такая конструкция оружия негативно сказывалась на точности, так как перед выстрелом пистолет уводило в сторону, что в принципе не являлось большой проблемой, так как при самообороне пистолет используется на очень коротких дистанциях.Куда большей проблемой была эффективность оружия. Так, в пистолете применялись патроны калибром 8 миллиметров, кинетическая энергия пуль которых едва достигала 50 Джоулей. Тут можно сказать, что я сам себе противоречу, ставя под сомнение конструкцию пистолета основываясь на боеприпасе, но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Невысокая кинетическая энергия пуль используемых боеприпасов была обусловлена, в первую очередь, конструкцией пистолета. Если обратить внимание на затвор, то можно заметить, что единственное что удерживает его в его переднем положении это мускульная сила стрелка. То есть при выстреле, одинаковое количество энергии пороховых газов будет воздействовать на пулю и на затвор через гильзу. Это значит, что подобная конструкция при использовании более мощных боеприпасов либо приводила бы к травмам кисти, либо же вылетала из рук стреляющего при выстреле.Так как пистолет имел невысокую точность, его использование для развлекательной стрельбы явно можно не рассматривать.Третьей в списке является не самая известная, но весьма интересная конструкция эпилятора для рук. В целом использование в пистолетах патронов от крупнокалиберных пулеметов — весьма спорная затея, необходимость которой даже моя бурная фантазия ничем оправдать не смогла, тем не менее, такие конструкции существуют и даже производятся серийно.Нужно полагать, началось все с пистолета от компании Maady-Griffin, производство которого имело скорее рекламный характер, мол, конструкторы компании справились с отдачей крупнокалиберного патрона, да так успешно, что даже девушки могут стрелять из пистолета под данный боеприпас. К слову, активной эксплуатации образа хрупких девушек в рекламе оружия мы обратно же обязаны им, в этом плане компания была первопроходцем, а ведь начиналось все не с топ моделей, а спортсменок от стрельбы.В 2004 году компания Triple Action решила сделать свой пистолет под боеприпас 12,7х99. Вот только на этот раз оружие стало компактнее и легче. Для того чтобы компенсировать отдачу при стрельбе помимо дульного тормоза, в конструкции пистолета имеется гидравлическая система отката ствола, тем не менее, этого явно не достаточно для комфортной стрельбы. Скажем так, неподготовленный стрелок в момент выстрела с легкостью может получить черепно-мозговую травму или сломать пару ненужных костей в верхних конечностях. Помимо этого, пламенем из дульного тормоза гарантировано удаление волосяного покрова с открытых участков кожи на руках. Другими словами, «Пустынный орел» под патрон .50АЕ — это вообще дамский пистолет в сравнении с этим аппаратом.В целом сюда можно вписывать все пистолеты и револьверы под патрон .50BMG, так как совершенно непонятно назначение этого оружия, кроме как демонстрация производителем своих возможностей. Можно было бы предположить, что данные пистолеты можно использовать для охоты на крупного зверя, но оправданное применение такого патрона будет разве что при стрельбе по слону, да и то есть более эффективные и комфортные к применению боеприпасы, специально для этого разработанные.Главная же причина, почему такое оружие можно отнести к разряду худших – очень высокая травмоопасность при стрельбе, даже при соблюдении всех требований техники безопасности.Конечно, можно притянуть за уши еще не один десяток моделей пистолетов, выбирая их по тем или иным критериям. Так, например, в списке можно заметить отсутствие общепризнанного самого плохого образца короткоствольного оружия — пистолета Намбу Type 94. Но по какой-то странной причине японцы с этим пистолетом прошли всю Вторую мировую войну, а значит, что при соблюдении отдельных требований и условий даже эта конструкция становится безопасной в обращении и вполне пригодна для применения по своему назначению.Другими словами, перед тем как назвать оружие плохим, нужно смотреть, насколько оно действительно плохо спроектировано и сделано, а не сравнивать его по характеристикам с лучшими современными образцами, чем часто грешат зарубежные авторы. Существенные просчеты в конструкции, бессмысленность создания — вот что должно быть главным критерием отбора таких образцов.