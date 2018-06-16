Ручная граната Glashandgranate (Германия)



Одна из сохранившихся эрзац-гранат Glashandgranate



Другое изделие этого типа. Остатки желтой краски на колпачке запала указывают на задержку 7,5 с



Запалы B.Z.E.39. На устройстве справа колпачок отвинчен и шнур частично вытянут

По материалам сайтов:

https://lexpev.nl/

http://smolbattle.ru/

http://wwii.space/

https://forum.axishistory.com/

http://wehrmacht-awards.com/

До определенного времени гитлеровская Германия не испытывала недостатка в тех или иных ресурсах, что позволяло ей своевременно и в нужных количествах поставлять армии требуемую продукцию. Однако к концу войны ситуация серьезно изменилась, и немецкой промышленности пришлось искать способы борьбы с дефицитом материалов. В частности, возникла нехватка металлов и сплавов, что отразилось на разных производствах, в том числе на выпуске ручных гранат. Для решения этой проблемы вместе с существующими изделиями в серию пошло новое оружие под названием Glashandgranate.Осенью 1944 года нацистская Германия, теперь вынужденная воевать на два фронта, сформировала отряды ополчения «Фольксштурм». Для их вооружения требовалось разнообразное оружие, в том числе ручные гранаты. Однако в существующих условиях промышленность не могла быстро выполнить массу заказов и поставить необходимые изделия всем структурам армии и ополчения. Кроме того, появилась новая проблема в виде растущего дефицита определенных материалов. В итоге для вооружения ополченцев и, в известных обстоятельствах, армии предложили разработать несколько специальных образцов, которые можно отнести к условному классу «эрзацев».«Фольксштурму» предлагалось использовать гранаты, выполненные с применением нестандартных материалов. Общей чертой нескольких таких изделий было отсутствие привычного металлического корпуса, при взрыве дробящегося на осколки. Кроме того, предлагалось дополнительно упростить конструкцию гранаты в сравнении с массовыми серийными образцами, а также использовать иные взрывчатые вещества. Специфические конструкторские задачи решались при помощи самых необычных материалов – бетона, бумаги и даже стекла.Одной из новых разработок немецкой промышленности стало изделие под названием Glashandgranate – «Стеклянная ручная граната». Как следует из ее обозначения, в этом случае дефицитный металл решили заменить менее дорогим стеклом. Одновременно с этим граната должна была использовать достаточно дешевый и простой в производстве запал серийной модели.Главным элементом гранаты был корпус, выполненный из стекла доступного сорта. Предлагалось отливать корпуса яйцевидной формы, отдаленно напоминающие агрегаты другого оружия этого класса. В частности, имелось определенное сходство с изделием Eihandgranate 38. При этом технологические ограничения привели к появлению заметных отличий. Основная часть корпуса была выполнена выгнутой и имела характерные выступы, образующие сетку. По некоторым данным, гранаты разных серий могли иметь как выступающую сетку, так и пересекающиеся канавки небольшой глубины. Иные образцы вообще могли получать гладкий корпус.Сверху на скругленном корпусе имелась сравнительно крупная горловина с утолщением по краю. На боках этого утолщения предусматривались пазы. На горловину предлагалось устанавливать жестяную круглую крышку. Крышка закреплялась на своем месте при помощи пары зацепов. При надевании крышки они проходили через пазы горловины, после чего ее можно было повернуть и зафиксировать. В центре крышки находилось отверстие с резьбой для установки запала существующей модели.Внутри стеклянного корпуса помещался заряд взрывчатого вещества массой порядка 120 г. В зависимости от доступности и поставок, эрзац-граната Glashandgranate могла иметь заряд из того или иного взрывчатого вещества. В частности, применялся дешевый и простой в производстве ниполит. Впрочем, малая цена этой взрывчатки компенсировалась сниженной мощностью, и такие гранаты заметно уступали иным, снаряженным тротилом или аммоналом.По известным данным, вместе с взрывчатым веществом внутрь корпуса могли загружаться готовые поражающие элементы. Это были обрезки проволоки, мелкие металлические шарики и т.д. Во время подрыва они должны были разлетаться в разные стороны, нанося ранения противнику. Металлические детали гранаты – крышка и запал – тоже могли разбиться на части и усилить воздействие на цель.С определенной точки зрения граната Glashandgranate выглядит вариантом развития изделия Eihandgranate 39. Такое впечатление усиливается тем фактом, что ее предлагалось использовать с серийными запалами типа B.Z.E. 39 и B.Z.40. Эти устройства имели схожую конструкцию и использовали одинаковый принцип действия. Отличия двух запалов заключались в разных особенностях конструкции и некоторых параметрах.Оба запала имели трубчатый корпус, внутри которого находились терка и терочный материал. Сверху на резьбе закреплялся сферический колпачок, при помощи шнура соединенный с теркой. Снизу в корпус помещался капсюль-детонатор Sprengkapsel №8. Часть запалов оснащалась поперечной планкой, облегчавшей извлечение шнура и предотвращавшей выпадение запала из гранаты. Предохранительные средства, предотвращающие подрыв до броска, отсутствовали.При резком извлечении шнура с теркой происходило воспламенение терочного состава и он запускал горение замедлителя. Запалы B.Z.E.39 и B.Z.40 выпускались в разных вариантах с отличающимся временем задержки – от 1 до 10 с. По понятным причинам, с гранатами не использовались запалы с минимальным временем задержки.Корпус гранаты Glashandgranate без запала, но с учетом металлической крышки, имел высоту менее 80 мм. Стандартный диаметр – 58 мм. После установки запала, вне зависимости от его типа, высота гранаты увеличивалась до 110-112 мм. При этом установленный запал никак не влиял на поперечные габариты оружия. Стандартная масса гранаты при 120 г взрывчатого вещества – 325 г.Известно о существовании нескольких версий стеклянного корпуса, отличавшихся формой и размерами внешних выступов. Кроме того, имеются сведения об отличиях в снаряжении. Наконец, эрзац-гранаты комплектовались несколькими вариантами запалов. Это означает, что габариты и масса серийных изделий могли меняться в определенных пределах и зависели от серии. Также нельзя исключать, что подобные параметры могли отличаться и в пределах одной партии.По разным данным, серийное производство новых гранат Glashandgranate началось в самом конце 1944 года или в начале 1945-го. Изделия упаковывались в деревянные ящики с перекладкой мягким материалом, например, соломой. Как и в случае с другим оружием, запалы транспортировались отдельно от гранат. Их следовало устанавливать в гнезда крышек непосредственно перед использованием. Для упрощения эксплуатации сферические колпачки запалов имели окраску, указывавшую на время задержки.Точные сведения о поставках и боевом применении «Стеклянных ручных гранат» отсутствуют, но можно сделать некоторые предположения. Оружие такого рода, выполненное из нестандартных материалов, прежде всего поставлялось отрядам «Фольксштурма», которые, по известным причинам, не могли претендовать на полноценные армейские образцы. При этом не исключалась передача такого оружия Вермахту или СС, которые тоже нуждались в больших количествах пехотного оружия, но не всегда могли получить что-то кроме пресловутых «эрзацев».Боевое применение гранат не должно было отличаться сложностью. Бойцу следовало отвинтить шарик, вытянуть его вместе со шнуром и затем бросить гранату в цель. Масса и габариты изделия позволяли отправить его на дистанцию до 20-25 м, в зависимости от подготовки бойца. Взрыв происходил в течение нескольких секунд после вытягивания шнура.Боевые качества и воздействие на цель гранаты со стеклянным корпусом могут вызывать определенные вопросы. Дело в том, что стеклянный корпус взрывного устройства способен показывать самые разные результаты, как усиливая воздействие на цель, так и не оказывая заметного влияния на нее. Тем не менее, есть все основания считать, что граната Glashandgranate могла представлять самую серьезную опасность для противника.Очевидно, что основными и самыми стабильными поражающими факторами такой гранаты были ударная волна и готовые осколки, предварительно загруженные внутрь корпуса. 120-граммовый заряд мог наносить фатальные повреждения людям в радиусе нескольких метров; осколки сохраняли убойное действие на больших расстояниях. Действие разбитого стеклянного корпуса могло быть разным, но вполне вероятно, что он угрожал живой силе противника.Крупные стеклянные осколки могли дополнить мелкие металлические поражающие элементы и усилить убойное действие гранаты. Подобные осколки крайне трудно обнаружить в ране, что затрудняло работу военных врачей и приводило к долговременным рискам. Рассыпавшись на множество мелких осколков, корпус мог образовать облако стеклянной пыли и представлять угрозу для открытых участков тела, органов зрения и дыхания.К счастью для солдат антигитлеровской коалиции, гранаты типа Glashandgranate появились достаточно поздно – не ранее самого конца 1944 года. Они могли выпускаться в больших количествах, но точные объемы производства неизвестны. Доступный объем данных и число сохранившихся образцов позволяют предполагать, что командование армейских структур и ополчения предпочитало заказывать иные варианты упрощенного оружия, такие как гранаты с бетонным корпусом.Эксплуатация такого оружия должна была продолжаться до конца боев в Европе и капитуляции гитлеровской Германии. После завершения войны остававшиеся в наличии гранаты из нестандартных материалов были отправлены на утилизацию за ненадобностью. Новые армии ФРГ и ГДР строились с использованием другого оружия, не отличающегося неоднозначным обликом и сомнительными характеристиками.По всей видимости, ответственные лица, осуществлявшие утилизацию, прекрасно справились со своей работой. На данный момент известны лишь несколько сохранившихся гранат типа Glashandgranate в той или иной комплектации. Благодаря этим изделиям удалось установить, что корпуса могли иметь как внешние выступы, так и канавки на поверхности. Также с их помощью были определены некоторые другие особенности оригинального немецкого проекта.Есть основания считать, что некоторое количество «Стеклянных ручных гранат» все еще может оставаться на полях былых сражений. Закрытый металлической крышкой стеклянный корпус способен защитить взрывчатку от внешних воздействий. Таким образом, эти эрзац-гранаты все еще могут представлять опасность для людей, и при их обнаружении следует принимать соответствующие меры. Вряд ли кому-то захочется проверить на себе боевые качества стеклянного корпуса с наполнением из взрывчатки и металлических фрагментов.Столкнувшись с самым серьезным дефицитом разнообразных материалов, гитлеровская Германия была вынуждена разрабатывать особые проекты оружия, менее дорогие и требовательные к сырью. Интересным выходом из такой ситуации стала ручная граната Glashandgranate. Однако нельзя не заметить, что она имела не самые высокие характеристики и не отличалась боевыми качествами. А кроме того, она появилась слишком поздно и уже никак не могла повлиять на ход войны. К моменту ее создания исход Второй мировой войны был решен, а все отчаянные шаги немецкого командования лишь оттягивали закономерный финал и больше не имели особого смысла.