15:13 14 июня
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ВВС Индии отказались закупать российские Су-30МКИ

Индийские военно-воздушные силы отказались от закупки дополнительной партии истребителей Су-30МКИ. Свое решение командование ВВС объяснило якобы "высокой стоимостью обслуживания". Издание India Today пишет, что в ходе учений «Гаганшакти» индийские ВВС выяснили, что стоимость эксплуатации самолетов Су-30МКИ «выше, чем у других самолетов западного производства в расчете на час полета».

ВВС Индии отказались закупать российские Су-30МКИ


Как поясняют в командовании ВВС, принято решение приобрести более экономичные западные машины, так как заказанных 272 истребителей Су-30МКИ вполне достаточно (почти 50% истребительного парка), и они составляют основу истребительного парка ВВС Индии на ближайшие несколько десятилетий.


Ранее индийский концерн Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) предложил ВВС Индии собрать еще 40 истребителей Су-30МКИ приблизительно за 2,5 млрд долл. HAL ведет сборку Су-30МКИ по российской лицензии на авиационном комплексе в Насике. Президент HAL Суварна Раджу заявил, что его объединение готово поставить эти 40 дополнительных истребителей по цене 4,25 млрд рупий (62,7 млн долл) за самолет (то есть суммарно за 170 млрд рупий), в то время, как, по его данным, ВВС Индии сейчас начинают закупку истребителей Dassault Rafale по цене 11,25 млрд рупий (166 млн долларов) за самолет, причем без учета стоимости закупки для Rafale вооружения и технической поддержки. Предлагаемые 40 дополнительных Су-30МКИ предлагалось оснастить крылатыми ракетами «БраМос» ALCM.

Как сообщается, HAL в настоящее время производит сборку последних 23 Су-30МКИ из 272 ед., заказанных в России. Первые 50 самолетов для ВВС Индии были полностью собраны в России с дальнейшей передачей необходимых для сборки технологий индийской стороне, передает ЦАМТО.

Использованы фотографии: Irkut.com
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Комментарии 19

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  1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 14:40
    значит лобби "Теджес" передавило.
    Арон Заави
    1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 14:44
      Цитата: Арон Заави
      значит лобби "Теджес" передавило.

      Конечно конечно, именно сегодня передавило.... lol
      XXXIII
      1. Logall (Александр) Сегодня, 14:49
        Цитата: XXXIII
        Цитата: Арон Заави
        значит лобби "Теджес" передавило.

        Конечно конечно, именно сегодня передавило.... lol

        «Чем славится индийская культура?
        Вот, скажем, Шива - многорук, клыкаст.
        Еще артиста знаем, Радж Капура,
        И касту йогов - высшую из каст.

        Говорят, что раньше йог мог
        Ни черта не бравши в рот, - год...»
        (Владимир Высоцкий)
        Logall
    2. Маз Сегодня, 14:46
      Индийцы в своей любимой манере - " собака на сене, но дай мне то не знаю шо, но шоб дешево и кручее навороченного". Нуну
      Маз
      1. MPN (Павел) Сегодня, 14:54
        Обиделись... Дети , чего с них взять...:))
        MPN
    3. Muvka (Владимир) Сегодня, 14:46
      Ждите, "завтра" появится обратная новость. Не впервой.
      Muvka
    4. helmi8 (Сергей) Сегодня, 14:55
      Цитата: Арон Заави
      значит лобби "Теджес" передавило.

      Да все гораздо проще - отозвать лицензию на обслуживание и картина кардинально измениться.
      helmi8
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 15:02
        Цитата: helmi8
        отозвать лицензию на обслуживание и картина кардинально измениться


        С чего бы это? Это была опция, а не обязательная закупка.
        Tiras
  2. Zubr Сегодня, 14:46
    Сами себе на фаберже наступили.. smile
    Zubr
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:48
    Цыгане опять за своим любимым делом? Торгуются... Ну ну... это же просто способ сбивать цену. У них половина парка - эти машины. А они только что узнали, сколько стоит их обслуживание? Кто то в это верит?
    Горный стрелок
    1. keeper03 (Александр) Сегодня, 14:51
      Они ещё не знают, сколько стоит обслуживание рафалей ! lol wassat yes
      keeper03
      1. Zubr Сегодня, 15:00
        А плюс ещё к тому же нужно подготовить инфраструктуру для обслуживания и специалистов. Или они надеются на то, что сделано для СУшек ? smile Наивные чукотские юноши.
        Zubr
  4. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 14:52
    Ну купить "дешёвые" Ф-35, которые в дождик не летают и гаражного хранения требуют....
    Azazelo
  5. net0103net (Евстегней) Сегодня, 14:55
    Вот плясунов и уломали, никогда не доверял плясунам, цыганам и индийцам. Что ж, "хорошо" вам повоевать, дурбецлы, западная техника теперь вас "не подведёт"..
    И этим вот клоунам ядерное оружие доверили. Несколько обнадёживает, что там не все такие. Но они всё равно всё купят ... дешёвки.
    net0103net
  6. новичок (garik) Сегодня, 14:57
    сначало вышли из проекта FGFA, потом взялись за голову, начали искать “козла отпущения“, коим выявили DRDO. а ведь интересеая складывается картина, сию корпорацию по “развитиям“ и “исследованиям“ давно подозревают в сливе наших технологий на запад. и вот теперь, когда наши отказали индусам в доступе к критическим технологиям_ сливать стало нечего, из проекта вышли, сборку 30х прикрыли.
    новичок
  7. игорка357 (Игорь) Сегодня, 14:59
    Гы-гы..костяк ВВС Индии состоит из СУ-30..а они отказались закупать... laughing
    игорка357
  8. Симон (Вячеслав) Сегодня, 15:02
    Цитата: Горный стрелок
    Rafale

    А что! Для Rafale обслуживание дешевле? Не верю - торгуются! Цену хотят сбить!
    Симон
  9. Pacifist (Виктор) Сегодня, 15:06
    Кому-то не хило там накидывают на карман за лоббирование. Про стоимость летного часа потешило. Хотелось бы циферки увидеть, сравнительные для истребителей аналогичного класса. С чем сравнивали индийские счетоводы? Вот вместе бы и поглядели как делаются выводы. winked
    Pacifist
  10. MAZANDARAN (KAREN YUABOV) Сегодня, 15:09
    Зачем нам врать!Отказ то Сушек может только по одной причине-ОТКАТ маленький,и не смогли договориться???!
    MAZANDARAN
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