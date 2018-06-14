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Китай: Российские арктические «Торы» очень хороши

Основу сил ПВО России составляют самоходные зенитные комплексы семейства «Тор», обеспечивающие отличную реакцию на угрозы, говорится в статье, опубликованной в китайском издании Sina.



Комплекс «Тор» настолько хорош, что на его основе в Китае создан ЗРК HQ-17, отмечается в материале.


Затем был создан «Тор-М2» с расширенными возможностями. Его радиус действия увеличился до 15 км по азимуту и до 9 км по высоте.

Тем временем американцы усилили свое присутствие в Арктике, и это обстоятельство подвигло россиян на ответные меры: была сформирована арктическая группировка войск, началась разработка соответствующей техники и оружия. Одним из ярких примеров является «Тор-М2ДТ».

По словам автора, российское оружие и так приспособлено для применения в сложных условиях, но арктическая зона – это нечто особенное. Потому принятие на вооружение первого в мире арктического зенитного комплекса выглядит закономерным.

Как отмечает издание, это не модернизация существующей техники, это – новый комплекс со значительно улучшенными ТТХ. Арктический «Тор» получил новый радар обнаружения с фазированной антенной решеткой, способный одновременно отслеживать до 48 целей. Кроме того, каждый ЗРК вооружен 16 новыми ракетами 9М448 с дальностью перехвата 16 км по азимуту и 10 км по высоте.

Сегодня это единственный комплекс для арктической зоны, и США серьезно проигрывают в этом вопросе. Некоторые виды американского вооружения могут использоваться в Заполярье, однако зенитных комплексов среди них нет, пишет автор.

Геополитическая ценность Арктики постоянно возрастает благодаря существованию Северного морского пути. Это заставляет сопредельные государства наращивать там свои силы, однако на сегодняшний день право решающего голоса принадлежит России, заключает издание.

Использованы фотографии: https://www.vitalykuzmin.net
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Комментарии 23

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  1. новичок (garik) Сегодня, 15:10
    Север наш, СМП наш. остальное лирика.
    новичок
    1. Logall (Александр) Сегодня, 15:18
      Цитата: новичок
      Север наш, СМП наш. остальное лирика.

      право решающего голоса принадлежит России
      Главное сохранить этот решающий голос! И держать "х̶о̶р̶о̶ш̶у̶ю̶ ̶м̶и̶н̶у̶"̶ удар...
      Logall
      1. новичок (garik) Сегодня, 15:21
        та да. рассуждения китайца о “Торе“ некая “шуба“, под которой поднимается серъёзный вопрос о СМП, невольно вспомнилось заявоение начальника береговой охраны янки, мол СМП должен быть международным(???). вполне в духе Олбрайт.
        новичок
        1. Logall (Александр) Сегодня, 15:28
          Цитата: новичок
          вполне в духе Олбрайт.
          Гарик, это ты точно подметил! Вслед за СМП поднимут снова вопрос о принадлежности Сибири... Здесь спуску давать нельзя!
          (Прости за невежество, забыл поздороваться) Привет, Гарик! hi
          Logall
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:36
            Можно было б написать классическое - Те кому "лень" делать хорошие дороги, делают хорошие вездеходы - .... только наш север, Арктика, эт такая особенная территория! и размеры её столь велики!!! что делать хорошую вне дорожную и боевую технику тож, на данный момент оправдано!
            Пущай завидуют, потому как хороша "Маша", а главное она НАША!
            rocket757
            1. новичок (garik) Сегодня, 15:44
              Виктор, приветствую! чего только стоят наши “Петрович“ и “Триколр“! оба пашут на “Почту России“. один покоряет болота за Уралом, другой проходит по снежным барханом Ямала.
              новичок
          2. новичок (garik) Сегодня, 15:38
            Алексаедр, всё пучком, приветствую! будем стоять на своём. “чужого не надо, своё не отдадим!“
            новичок
            1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:57
              Гарик привет soldier
              Чем проще, тем надёжнее техника. Сложная, продвинутая, западная техника хороша, слов нет, но только пока она едет!!! Как только она начинает ездить на тебе, ты начинаешь вспоминать всех их богов .... в основном на фолке!
              Сейчас разнообразие большой плюс, выбираешь самое подходящее! Нам и шишиги с мотолыгой за глаза хватало! Беларусь и ДТ-75, это вечные выручалки из нашего прошлого!!!
              Мне нравиться, что теперь к проходимости и комфорта добавили .... оно когда радик навестил, сквозняков и тряски лишней не надо.
              rocket757
        2. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 16:31
          невольно вспомнилось заявоение начальника береговой охраны янки, мол СМП должен быть международным(???). вполне в духе Олбрайт.

          А он и будет международный, только тех народов, которые проживают на территории РФ. hi
          Ros 56
          1. новичок (garik) Сегодня, 16:42
            не смог сдержаться_ ценю ваше остроумие.
            новичок
            1. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 16:43
              Спасибо за оценку. hi
              Ros 56
    2. net0103net (Евстегней) Сегодня, 16:05
      Чем комментировать, лучше вас поддержу
      net0103net
    3. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 16:33
      С точки зрения права, он нашим был только до 1997 года. В этом году Россия ратифицировала конвенцию ООН по морскому праву. Там четко прописано какие территории считаются собственностью государств. До этого закона Северный ледовитый океан по международным договоренностям делился по меридианам. США не принимали эту конвенцию и вправе считать северный полюс своим. Мы же можем считать своими только 200 миль от побережья. Так что теоретически любая страна может пользоваться СМП не входя в терводы России. И наша страна не рискнет ничего сказать против. См. пример Китая с его искусственными островами
      Bad_Santa
      1. новичок (garik) Сегодня, 16:46
        простите, не покажете на пальцах, как пройти по СМП не входя в наши тер.воды? тем более, что выделена целая Флотилия Сев.Флота для охраны пути.
        новичок
        1. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 17:05
          А вы думаете весь СМП проходит по нашим водам? Можно построить чтоб он вообще не входил в территориальные воды России.
          Bad_Santa
          1. новичок (garik) Сегодня, 17:23
            во первых, не считал и не писал, что весь СМП проходит по нашим водам. во вторых что значит можно построить? кто будет строить? где будкт строить? по поводу вашего коммента ниже, не знаю как и где вы чертили карандашом, просто просматрите карту СМП.
            новичок
        2. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 17:12
          Если вы помните старые карты, где от крайних береговых точек России проходили прямые пунктирные линии до северного полюса, то с 1997 года это уже не верная карта. Стерите эти линии и отчертите вдоль всего российского побережья 22 км прибрежную зону (у вас даже это не получиться из-за малого размера карты и большой толщины карандаша). Все что будет вне этой линии, будет зоной для свободного прохода кораблей. Скажите спасибо Ельцину
          Bad_Santa
  2. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 15:23
    Китай, это весьма сопредельное с Арктикой, государство. Китай настолько близок к Арктике, что Китайские товарищи в бинокли рассматривают Российское вооружение wassat да?
    Шутки шутками но я категорически против глобального потепления. Подтаивает северная шапка понемногу и «зырят» в её сторону алчные западные, а теперь и слюной исходящие, восточные «партнёры» no Пришло время спасать Северных Мишек и объявить о создании «ВайтПис» (у них ГринПис ну а у нас будет Белый Мир) и под предлогом защиты Белых Медведей, заворачивать любознательные корыта обратно (сейчас они в самые высокие широты только на подплаве могут добраться).
    Вот как то так. Пишу про Северный Полюс, а сам про пенсию думаю sad
    Gnefredov
    1. Гуру (Олег) Сегодня, 16:22
      Gnefredov (Григорий
      Дак так и происходит. Подплывает Атомный Ледокол ,а там защитники Медведей Белых, а Глаза у них такие Добрые laughing и все такие Вежливые laughing
      Гуру
    2. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 16:39
      Не поверите, но даже Гондурас имеет право свободного прохода своих судов по СМП не платя ничего России. Мы к СМП сейчас как не пришей к п... рукав. См. мой комментарий выше
      Bad_Santa
  3. Керенский (Кирилл) Сегодня, 15:34
    Ну уж если Китай заинтересовался..... Какой-то ценный веник на Севере нашли. И это не СМП, с ним как раз всё понятно. Обратите внимание, - забегали все. США ледоколы мастырят, Китай арктические комплексы обсуждает. Я уже молчу о том, сколько наши в последнее время наделали, одна плавучая станция чего стоит! А зачем? Ждёт нас очередной прорыв, к бабке не ходи.
    Керенский
  4. ism_ek (Илья) Сегодня, 15:44
    Непонятно, что в ТОРе такого прорывного? Конкуренты давно на такие комплексы ставят ракеты с самонаведением. Дорого? У нас есть Панцырь с дешовыми ракетами.
    ism_ek
  5. Гуру (Олег) Сегодня, 16:18
    Основу сил ПВО России составляют самоходные зенитные комплексы семейства «Тор»,
    Я всегда считал что основа это С-300, С-400, Тор конечно важная часть, но не основа.
    Гуру
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