18:13 14 июня
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Киев негодует. Апелляционный суд в Швеции фактически запретил арест имущества "Газпрома"

Пресс-служба российской компании «Газпром» сегодня сообщает о том, что апелляционный суд шведского округа Свеа удовлетворил ходатайство, поданное юристами «Газпрома» по поводу сделки с «Нафтогазом». Апелляционный суд вынес итоговое решение, в котором говорится о необходимости выполнить приостановку исполнения решение Стокгольмского арбитража. Напомним, что решение этого арбитража было связано с арестами имущества «Газпрома» за пределами Российской Федерации. Принудительное отчуждение имущества «Газпрома» инициировали представители украинского «Нафтогаза».

Арбитраж Свеа решил, что никаких оснований для ареста зарубежных активов «Газпрома» нет.

Киев негодует. Апелляционный суд в Швеции фактически запретил арест имущества "Газпрома"



Обращает на себя внимание тот факт, что это решение вызвало бурю негодования в Киеве. Ведь решение апелляционного суда (по шведским законам) не может быть обжаловано. Информацию об окончательном решении подтвердили и в «Газпроме».

Однако в «Нафтогазе» заявляют, что решение апелляционной инстанции Свеа всё же попытаются «отменить». Основной аргумент украинской стороны: своё решение суд принимал без вызова на слушания представителей «Нафтогаза» и без учёта тех аргументов, которые «могла бы представить» украинская компания.

Пресс-служба «Нафтогаза»:
Мы считаем это решение временным. Мы подадим в ближайшее время свои контраргументы и надеемся на то, что суд свой вердикт отменит.


Напомним, что «Нафтогаз» требует от «Газпрома» 2,6 млрд долларов за якобы «нарушение контрактных обязательств». При этом «Газпром», по данным СМИ, направил «Нафтогазу» около 2,1 млрд долларов - выполняя решение Стокгольмского арбитража. Об этом пишет Взгляд

Использованы фотографии: Газпром
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Комментарии 41

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  1. Венд (Анатолий) Сегодня, 15:33
    Мы считаем это решение временным.
    Верно, потом суд запретит арест имущества Газпрома laughing
    Венд
    1. Logall (Александр) Сегодня, 15:36
      Цитата: Пресс-служба «Нафтогаза»
      Мы считаем это решение временным
      А мы считаем сам Нафтогаз временным, пока "СП-2" и "Турецкий поток" не заработают...
      Logall
      1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 17:22
        Цитата: Logall
        Цитата: Пресс-служба «Нафтогаза»
        Мы считаем это решение временным
        А мы считаем сам Нафтогаз временным, пока "СП-2" и "Турецкий поток" не заработают...

        Саша, я думаю что когда наши потомки будут проводить археологические раскопки, то на месте нынешнего "нафтогаза" они с удивлением обнаружат накрытую медным тазом гумозную субстанцию с трезубцем. tongue
        майор Юрик
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:45
      Цитата: Венд
      Верно, потом суд запретит арест имущества Газпрома

      Уже. Апелляционный суд приостанавливает решение предыдущей инстанции и его решения приоритетней... Так, что "Нафтогаз" не зря торопился, забрать "миллиарды", но не очень то успел
      svp67
      1. Шмель_3 Сегодня, 16:03
        svp67 (Сергей)
        Цитата: svp67
        Цитата: Венд
        Верно, потом суд запретит арест имущества Газпрома

        Уже. Апелляционный суд приостанавливает решение предыдущей инстанции и его решения приоритетней... Так, что "Нафтогаз" не зря торопился, забрать "миллиарды", но не очень то успел

        "Напомним, что «Нафтогаз» требует от «Газпрома» 2,6 млрд долларов за якобы «нарушение контрактных обязательств». При этом «Газпром», по последним данным, уже направил «Нафтогазу» около 2,1 млрд долларов - выполняя решение Стокгольмского арбитража.

        Не слабо "не успел". Не понятно, почему Газпром начал платить?
        Шмель_3
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:07
          Цитата: Шмель_3
          При этом «Газпром», по последним данным, уже направил «Нафтогазу» около 2,1 млрд долларов - выполняя решение Стокгольмского арбитража

          А от куда данные? До этого было заявлено, что до решения апелляционного суда "Газпром" ничего выплачивать не будет. Да и Москва, очень аккуратно напомнила Украине, что в счет погашения 3 миллиардного долга, может потребовать ареста имущества Украины в странах СНГ...
          svp67
          1. Шмель_3 Сегодня, 16:10
            svp67 (Сергей)
            Задайте ваш вопрос автору статьи! Откуда такие данные, я всего лишь цитировал статью!
            Шмель_3
            1. MPN (Павел) Сегодня, 16:16
              При этом «Газпром», по последним данным, уже направил «Нафтогазу» около 2,1 млрд долларов - выполняя решение Стокгольмского арбитража.
              Не просто удивило..., разозлило и обескуражило... При этом мы повышаем пенсионный возраст... negative
              MPN
              1. Шмель_3 Сегодня, 16:28
                MPN (Павел)
                Готовьтесь к повышению НДС. То, что это произойдет, у меня не вызывает сомнения. Вот только до сих пор понять не могу что такое НДС, почему его ввели и на каком основании.Ну не экономист я, не могу понять!
                Шмель_3
                1. MPN (Павел) Сегодня, 16:54
                  Цитата: Шмель_3
                  Ну не экономист я, не могу понять!

                  А чего тут понимать? Налог на воздух вам понятен? Вот и все остальные налоги того же плана и целей... wink
                  MPN
              2. Николай Грек (Николай) Сегодня, 18:06
                Цитата: MPN
                При этом «Газпром», по последним данным, уже направил «Нафтогазу» около 2,1 млрд долларов - выполняя решение Стокгольмского арбитража.
                Не просто удивило..., разозлило и обескуражило... При этом мы повышаем пенсионный возраст... negative


                Российский «Газпром» не торопится выплачивать украинскому «Нафтогазу» назначенные судом $2,56 млрд, поскольку не уверен в том, что они будут возвращены в том случае, если решение Стокгольмского арбитража будет отменено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы департамента «Газпрома» Сергея Кузнеца.

                https://nangs.org/news/business/gazprom-reshil-ne
                -speshit-s-vyplatoj-naftogazu-2-56-mlrd
                Николай Грек
                1. MPN (Павел) Сегодня, 18:09
                  Ну успокоили. sad А то чего то сегодня новости не придают оптимизма...
                  MPN
  2. максим1987 (Немчинов Максим Сергеевич) Сегодня, 15:33
    облом европобирушкам! Может из-за того что Педро отказался возглавить гей-парад? bully
    максим1987
  3. новичок (garik) Сегодня, 15:34
    нормально девки пляшут: сомнительные миллиарды выплатили (зачем?) плюс конфискация(которая снисходительно приостановлена). ёк мокарёк.
    новичок
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:47
      Привет Гарик soldier
      Так Газпром играет в игры под названием " мы надёжные международные партнёры" и выполняем решения международных судов в которые сами вляпались по либеральному скудоумию!
      Точно ведь вляпались САМИ, не могли посмотреть на тех же полосатых у которых унутренние законодательство превыше всего на свете!
      Если рассудить, отрыжка из прошлого, почти либерального, прозападного существования .... надеюсь в дальнейшем научаться держаться своих интересов и нашего законодательства!
      rocket757
      1. новичок (garik) Сегодня, 15:53
        Виктор, приветствую. я тоже, надеюсь. это ж сколько можно было газофицировать отдалённых сёл, сколько можно было оружия закупить (раз уж мы на сайте военном) на эти миллиарды то?!!
        новичок
    2. Николай Грек (Николай) Сегодня, 16:14
      Цитата: новичок
      нормально девки пляшут: сомнительные миллиарды выплатили (зачем?) плюс конфискация(которая снисходительно приостановлена). ёк мокарёк.

      никто ничё не выплачивал...это отсебятина в статье!!! request wassat wassat wassat
      Николай Грек
      1. новичок (garik) Сегодня, 16:27
        ну пордоньте. исхожу из того, что статья проверенная. это ж не рубрика “Мнения“. если уж автор действительно “хильнул“ , то я только рад.
        новичок
        1. Николай Грек (Николай) Сегодня, 18:05
          Цитата: новичок
          ну пордоньте. исхожу из того, что статья проверенная. это ж не рубрика “Мнения“. если уж автор действительно “хильнул“ , то я только рад.

          Российский «Газпром» не торопится выплачивать украинскому «Нафтогазу» назначенные судом $2,56 млрд, поскольку не уверен в том, что они будут возвращены в том случае, если решение Стокгольмского арбитража будет отменено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы департамента «Газпрома» Сергея Кузнеца.

          https://nangs.org/news/business/gazprom-reshil-ne
          -speshit-s-vyplatoj-naftogazu-2-56-mlrd
          Николай Грек
  4. Sonet (Сергей) Сегодня, 15:36
    Чем думал Газпром,когда подписывал договор ,,бери или плати,,?Самим же это боком и вышло.Молодцы, ,,гениальные,, юристы там сидят.А теперь вся страна следит за этой Газпромо-Нафтогазо войной.
    Sonet
    1. alexmach (Александр) Сегодня, 16:30
      Хе... так бери или плати это же было условие выставленное Газпромом.
      alexmach
  5. Молот 75 (Молот 75) Сегодня, 15:38
    Напомним, что «Нафтогаз» требует от «Газпрома» 2,6 млрд долларов за якобы «нарушение контрактных обязательств». При этом «Газпром», по последним данным, уже направил «Нафтогазу» около 2,1 млрд долларов - выполняя решение Стокгольмского арбитража. -Откуда дровишки????????Или это- бензинчику в костер?
    Молот 75
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:39
    Киев негодует.Да и хрен на них с майонезом,а лучше с тертыми помидорами...домашний
    parusnik
  7. Комментарий был удален.
  8. Dali Сегодня, 15:49
    При этом «Газпром», по последним данным, уже направил «Нафтогазу» около 2,1 млрд долларов - выполняя решение Стокгольмского арбитража.

    Источник информации в студию!!!
    Dali
  9. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 15:58
    Так они же уже поделили БОНУСЫ, за эту победу - и проели... А теперь что - возвращать? wassat
    Горный стрелок
  10. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 16:03
    Опять перемога перетекла в зраду.

    А ведь уже и премии за "победу над Газпромом" получены .

    Правлению "Нафтогазу" выплатили миллионные премии за выигрыш в Стокгольмском арбитраже у "Газпрома" – СМИ
    Премии за удовлетворение ключевых требований НАК "Нафтогаз України" в Стокгольмском арбитраже получили глава компании Андрей Коболев, первый зампредседателя правления Сергей Перелома, коммерческий директор Юрий Витренко, директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк и директор по корпоративной безопасности Константин Пожидаев, сообщила "Экономическая правда".


    Да и шкура "неубитого медведя", наверняка уже "в дело" пущена. lol
    Товарищ Берия
  11. Vard Сегодня, 16:03
    Все нормально акции пошли вниз.. народное достояние стремительно дешевеет.. сил нет смотреть на это... За что им деньги платят...
    Vard
  12. Кент0001 (евгений) Сегодня, 16:04
    Зрада зрадная, зраднее не бывает. У Потраха вселенский плач. Скачите дальше!
    Кент0001
  13. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 16:05
    Хах, а манагеры из Нафтохаза уже премии получили. И всё за счёт горбатых спин майданутых шумеров)). Не каждая зрада начинается с перемоги, но каждая перемога заканчивается зрадой laughing
    Сармат Саныч
  14. ксюха Сегодня, 16:07
    Уже направил 2 МИЛЛИАРДА 100 МИЛЛИОНОВ. Оказывается не все мы знаем.Однако бесит когда на центральных каналах просят перевести 100 или 200 рублей на операцию малышу которому очень надо, что бы он смог жить нормально и быть полноценным человеком.А 2,1 миллиарда ДОЛЛАРОВ ,что бы жила верхушка якобы братьев А НЕ НАШИ ДЕТИ И ВНУКИ ЭТО.........
    ксюха
  15. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 16:07
    Цитата: Горный стрелок
    Так они же уже поделили БОНУСЫ, за эту победу - и проели... А теперь что - возвращать? wassat

    Какое там, возвратят только столы и стулья из европейских офисов Газпрома
    Сармат Саныч
  16. 123456789 Сегодня, 16:13
    Напомним, что решение этого арбитража было связано с арестами имущества «Газпрома» за пределами Российской Федерации.

    Басманное правосудие отдыхает в сторонке
    123456789
  17. Гуру (Олег) Сегодня, 16:15
    При этом «Газпром», по последним данным, уже направил «Нафтогазу» около 2,1 млрд долларов - выполняя решение Стокгольмского арбитража
    Вот это Ооооочень интересно. А ссылочку можно
    Гуру
  18. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 16:24
    Цитата: Молот 75
    Напомним, что «Нафтогаз» требует от «Газпрома» 2,6 млрд долларов за якобы «нарушение контрактных обязательств». При этом «Газпром», по последним данным, уже направил «Нафтогазу» около 2,1 млрд долларов - выполняя решение Стокгольмского арбитража. -Откуда дровишки????????Или это- бензинчику в костер?

    Эти фейковые "последние данные" ни в одном источнике не подтверждены.
    Сармат Саныч
  19. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 16:25
    Цитата: Гуру
    При этом «Газпром», по последним данным, уже направил «Нафтогазу» около 2,1 млрд долларов - выполняя решение Стокгольмского арбитража
    Вот это Ооооочень интересно. А ссылочку можно

    Сейчас сам лазил, не нашёл нигде подтверждения этой чуши
    Сармат Саныч
    1. 1536 (Евгений) Сегодня, 16:39
      https://economy.apostrophe.ua/news/finansy-i-bank
      i/2018-04-03/gazprom-podgotovil-milliardyi-dollar
      ov-dlya-vyiplatyi-dolga-naftogazu/126015

      Ссылка от 3 апреля 2018 года:
      Как отмечает агентство "Интерфакс", в балансе "Газпрома" по статье "штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров" признан расход в 272,943 млрд рублей, или $4,74 млрд (по курсу на конец года), величина которого почти полностью соответствует решению арбитров о выплате украинской стороне по контракту на транзит природного газа.
      Сведений о реальном перечислении, действительно, нет.
      1536
  20. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 16:39
    Шо, опять зрада, вот же ж беда. Ну как в такой обстановке жить бандерлогам, не понос, так золотуха. А так хотелось урвать под шумок, а тут такой облом.
    Ros 56
  21. sxfRipper (Александр) Сегодня, 16:51
    Потомки Карла XII доходчиво объяснили жовто-блакитным где их истинное место!
    sxfRipper
  22. Комментарий был удален.
  23. Комментарий был удален.
  24. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 17:04
    Цитата: 1536
    https://economy.apostrophe.ua/news/finansy-i-bank
    i/2018-04-03/gazprom-podgotovil-milliardyi-dollar
    ov-dlya-vyiplatyi-dolga-naftogazu/126015

    Ссылка от 3 апреля 2018 года:
    Как отмечает агентство "Интерфакс", в балансе "Газпрома" по статье "штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров" признан расход в 272,943 млрд рублей, или $4,74 млрд (по курсу на конец года), величина которого почти полностью соответствует решению арбитров о выплате украинской стороне по контракту на транзит природного газа.
    Сведений о реальном перечислении, действительно, нет.

    Так что зарезервировано было, это известно. Единственная инфа о 2,1 млрд - в тексте заявления самого Нафтогаза и то лишь на двух ресурсах, Взгляд и Росбалт, в других источниках даже того нет. Но там витьеватая формулировка о том что 2,1 млрд "уже зачтены" решением арбитра в качестве компенсации НАК. Что значит "уже зачтены"? Это зачислены на счета Нафтогаза или арестованы(что называется забронированы) арбитром на счетах Газпрома? С учётом того что хiхлы постоянно брешут и выдают желаемое за действительное, почти уверен что никакие бабки им ещё не перечислялись. А дело сейчас вообще может развалиться, в самом процессе как выясняется была подмена арбитров на третьих лиц.
    Сармат Саныч
  25. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 18:02
    " При этом «Газпром», по данным СМИ, направил «Нафтогазу» около 2,1 млрд долларов - выполняя решение Стокгольмского арбитража. Об этом пишет Взгляд"

    Цитата: Шмель_3
    svp67 (Сергей)
    Цитата: svp67
    Цитата: Венд
    Верно, потом суд запретит арест имущества Газпрома

    Уже. Апелляционный суд приостанавливает решение предыдущей инстанции и его решения приоритетней... Так, что "Нафтогаз" не зря торопился, забрать "миллиарды", но не очень то успел

    "Напомним, что «Нафтогаз» требует от «Газпрома» 2,6 млрд долларов за якобы «нарушение контрактных обязательств». При этом «Газпром», по последним данным, уже направил «Нафтогазу» около 2,1 млрд долларов - выполняя решение Стокгольмского арбитража.

    Не слабо "не успел". Не понятно, почему Газпром начал платить?

    Автор статьи-провокатор. Ссылается на "Взгляд" в надежде, что никто не проверит. Но "Взгляд" пишет : "В то же время он не приводит к отмене решений арбитража и не дает Газпрому возможности требовать у Нафтогаза возврата 2,1 млрд долларов, уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации НАК."
    Т.е. "арестованное" имущество зачтено в качестве компенсации, но это не деньги, которые получили вна Украине. Это имущество, которое Газпром не имеет права продать.

    Но и это вранье, или же опять провокация.
    Теперь Газпрому можно спокойно освобождать специально зарезервированную сумму в своей финансовой отчётности, которая была сохранена специально для того, если всё же пришлось бы выплачивать «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов.

    Итог – авантюра украинской компании, которую она начала в прошлом месяце потерпела сокрушительное фиаско. В СМИ сообщается, что швейцарские власти уже приняли меры относительно активов «Газпрома» на территории страны. Подобный пример наглядно демонстрирует, как российская компания при наличии опыта и соответствующих ресурсов может успешно защищать себя в правовом поле даже когда приходится соблюдать несправедливые правила Запада.
    Dietmar
  26. частное лицо Сегодня, 18:07
    При этом «Газпром», по данным СМИ, направил «Нафтогазу» около 2,1 млрд долларов - выполняя решение Стокгольмского арбитража. Об этом пишет Взгляд
    Ау хохлы "Газпром" нагнули вот и повод поднять НДС для своего народа.
    частное лицо
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