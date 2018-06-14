Киев негодует. Апелляционный суд в Швеции фактически запретил арест имущества "Газпрома"

Мы считаем это решение временным. Мы подадим в ближайшее время свои контраргументы и надеемся на то, что суд свой вердикт отменит.

Пресс-служба российской компании «Газпром» сегодня сообщает о том, что апелляционный суд шведского округа Свеа удовлетворил ходатайство, поданное юристами «Газпрома» по поводу сделки с «Нафтогазом». Апелляционный суд вынес итоговое решение, в котором говорится о необходимости выполнить приостановку исполнения решение Стокгольмского арбитража. Напомним, что решение этого арбитража было связано с арестами имущества «Газпрома» за пределами Российской Федерации. Принудительное отчуждение имущества «Газпрома» инициировали представители украинского «Нафтогаза».Арбитраж Свеа решил, что никаких оснований для ареста зарубежных активов «Газпрома» нет.Обращает на себя внимание тот факт, что это решение вызвало бурю негодования в Киеве. Ведь решение апелляционного суда (по шведским законам) не может быть обжаловано. Информацию об окончательном решении подтвердили и в «Газпроме».Однако в «Нафтогазе» заявляют, что решение апелляционной инстанции Свеа всё же попытаются «отменить». Основной аргумент украинской стороны: своё решение суд принимал без вызова на слушания представителей «Нафтогаза» и без учёта тех аргументов, которые «могла бы представить» украинская компания.Пресс-служба «Нафтогаза»:Напомним, что «Нафтогаз» требует от «Газпрома» 2,6 млрд долларов за якобы «нарушение контрактных обязательств». При этом «Газпром», по данным СМИ, направил «Нафтогазу» около 2,1 млрд долларов - выполняя решение Стокгольмского арбитража. Об этом пишет Взгляд