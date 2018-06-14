Новая жизнь "Хамви": американский внедорожник модернизировали

Американские производители "Хамви" не собираются просто так распродавать остатки некогда очень распространенного в армии США внедорожника. На международной оружейной выставке Eurosatory 2018, проходящей в Париже, был показан новый армейский внедорожник NXT 360, созданный на базе HMMWV, передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com.Внешне новый внедорожник NXT 360 почти не отличается от HMMWV, однако внутри, по заявлению разработчиков, это "совсем другая машина". В новой версии модернизированы все основные узлы и компоненты — двигатель, ходовая часть, трансмиссия и т.д.. Согласно принятой на западе классификации, NXT 360 представлен в классе лёгкой колёсной техники, однако даже в базовой версии внедорожник выпускается с бронированным корпусом, класс баллистической защиты — B7. Противоминная защита соответствует уровню 2а по стандарту STANAG (машина выдержит подрыв 6 кг тротила). В салоне на полу лежат специальные противоосколочные маты, сиденья — без жёсткого крепления к полу. Усиленная подвеска позволяет выдерживать 7100 кг полной массы внедорожника. На автомобиле установлен многотопливный 6,5-литровый турбированный V8 мощностью 250 л.с. (624 Нм) с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач 6L85e.Новый бронеавтомобиль предполагается поставлять на экспорт в страны, на вооружении которых состоит старая версия "Хамви" и в которых он пользуется спросом. В самой же американской армии HMMWV полностью снимают с вооружения и заменяют на Oshkosh L-ATV (Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle, «лёгкий боевой тактический вездеход»)