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Новая жизнь "Хамви": американский внедорожник модернизировали

Американские производители "Хамви" не собираются просто так распродавать остатки некогда очень распространенного в армии США внедорожника. На международной оружейной выставке Eurosatory 2018, проходящей в Париже, был показан новый армейский внедорожник NXT 360, созданный на базе HMMWV, передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com.

Новая жизнь "Хамви": американский внедорожник модернизировали


Внешне новый внедорожник NXT 360 почти не отличается от HMMWV, однако внутри, по заявлению разработчиков, это "совсем другая машина". В новой версии модернизированы все основные узлы и компоненты — двигатель, ходовая часть, трансмиссия и т.д.. Согласно принятой на западе классификации, NXT 360 представлен в классе лёгкой колёсной техники, однако даже в базовой версии внедорожник выпускается с бронированным корпусом, класс баллистической защиты — B7. Противоминная защита соответствует уровню 2а по стандарту STANAG (машина выдержит подрыв 6 кг тротила). В салоне на полу лежат специальные противоосколочные маты, сиденья — без жёсткого крепления к полу. Усиленная подвеска позволяет выдерживать 7100 кг полной массы внедорожника. На автомобиле установлен многотопливный 6,5-литровый турбированный V8 мощностью 250 л.с. (624 Нм) с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач 6L85e.


Новый бронеавтомобиль предполагается поставлять на экспорт в страны, на вооружении которых состоит старая версия "Хамви" и в которых он пользуется спросом. В самой же американской армии HMMWV полностью снимают с вооружения и заменяют на Oshkosh L-ATV (Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle, «лёгкий боевой тактический вездеход»)


Использованы фотографии: armyrecognition.com
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Комментарии 8

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  1. трассер (Вьюга) Сегодня, 15:59
    ТИГР лучше. И места в нем на порядок больше. Движок поменяли потому что изначально конструировался на лёгкий вес без брони. Отсюда компоновка и конструкция всех остальных узлов и агрегатов. Если его доводить до ума надо переделывать ВСЕ!!! Тигрище изначально родился бронирование и с большим заделом под модернизацию. Побольше бы племя Тигриное в армии было..
    трассер
  2. san4es Сегодня, 16:03
    В самой же американской армии HMMWV полностью снимают с вооружения и заменяют на Oshkosh L-ATV

    Вспомогательная машина Oshkosh L-ATV предназначена для обеспечения мобильности при перевозке грузов, таких как контейнеры, поддоны и др. в широком диапазоне рабочих сред и при разном уровне угроз. В дополнение к перевозке груза, этот вариант L-ATV может быть оборудован тентованый транспортер для перевозки систем связи, бортовой электроники и выполнения других функций. Машина может перевозить двух пассажиров и имеет грузоподъемность более чем 2 200 кг.
    san4es
    1. jjj Сегодня, 18:12
      Получился бронированный багги
      jjj
  3. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 16:23
    Надо либо уменьшать базу автомобиля, либо полностью переделывать Хамви. На него и так уже навесили грузов как на осла
    Bad_Santa
    1. трассер (Вьюга) Сегодня, 16:44
      В том то все и дело, вспомнил тюнинг 412 х москвичей из 90-х.."Безумный макс" отдыхает.
      трассер
  4. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:49
    Я на Хамви немножко ездил (не за рулем) под конец резервистской службы.
    Очень приятная машина. Низкая, устойчивая, мощная.
    И мало ломалась в отличие от джипов израильской сборки на шасси Форда (Суфа и всякие "Баташиты") или Лендроверов из Англии.
    К ней была единственная претензия: наехал на мину - все трупы. Впрочем, и другие
    джипы были не лучше в этом плане. Если американцам удалось улучшить противоминную
    защиту - отлично.
    voyaka uh
    1. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 17:24
      А как по слабым грунтам идет? Учитывая сколько на него навешали лишних кг, ему надо сдваивать все 4 колеса)) А джип который будет ездить по дорогам, в общем не нужен такой. Партизаны и диверсанты как-то не очень любят ходить по дорогам строем и с песней
      Bad_Santa
      1. Totah155 (Alex) Сегодня, 17:31
        Цитата: Bad_Santa
        А как по слабым грунтам идет? Учитывая сколько на него навешали лишних кг, ему надо сдваивать все 4 колеса)) А джип который будет ездить по дорогам, в общем не нужен такой. Партизаны и диверсанты как-то не очень любят ходить по дорогам строем и с песней

        Легко бронированная версия ездила по пашне.
        Проблема, что места в них мало, 4 человека помещаются если не утрамбовывать wassat. В полной выкладке конечно.
        Totah155
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