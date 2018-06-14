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Без противовеса украинская «Гюрза» не опасна
Артиллерийские бронекатера «Гюрза-М», недавно принятые на вооружение ВМС Украины, оказались практически бесполезны для использования по предназначению: пушки катеров не могут вести эффективный огонь без использования «увесистого кирпича» – противовеса для улучшения устойчивости и стабилизации боевого модуля.
Как отметила блогер Диана Михайлова, этот недостаток был замечен экспертами во время просмотра видеоролика, опубликованного украинским военным ведомством. На видео показан катер «Лубны», прибывший в конце прошлого года в Одессу для проведения финальных испытаний. В конце ролика в кадр попадает «элемент заявленной системы стабилизации», то есть противовес массой не менее 100 кг, закрепленный внутри боевого модуля.
В Сети украинскую «самобытную технологию» подвергли жесткой критике. От военных потребовали продемонстрировать результаты стрельбы на волне, хотя бы в 2 балла.
Пока же от «увесистого кирпича» впечатление скороспелого паллиатива, приемлемого где-нибудь на речке или как максимум в «тыхэньком заливчике», пишет пользователь EDU.
Другой пользователь (Igor_More) отметил, что размещение «кирпича» в модуле для противовеса может стать причиной отрыва «возбудителя от остающегося спокойным носителя».
Невольно вспоминается опытный образец украинского самолета Ан-178, в котором для обеспечения нормальной центровки использовался балласт весом в 1,3 т.
Как отметила блогер Диана Михайлова, этот недостаток был замечен экспертами во время просмотра видеоролика, опубликованного украинским военным ведомством. На видео показан катер «Лубны», прибывший в конце прошлого года в Одессу для проведения финальных испытаний. В конце ролика в кадр попадает «элемент заявленной системы стабилизации», то есть противовес массой не менее 100 кг, закрепленный внутри боевого модуля.
В Сети украинскую «самобытную технологию» подвергли жесткой критике. От военных потребовали продемонстрировать результаты стрельбы на волне, хотя бы в 2 балла.
Пока же от «увесистого кирпича» впечатление скороспелого паллиатива, приемлемого где-нибудь на речке или как максимум в «тыхэньком заливчике», пишет пользователь EDU.
Другой пользователь (Igor_More) отметил, что размещение «кирпича» в модуле для противовеса может стать причиной отрыва «возбудителя от остающегося спокойным носителя».
Невольно вспоминается опытный образец украинского самолета Ан-178, в котором для обеспечения нормальной центровки использовался балласт весом в 1,3 т.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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