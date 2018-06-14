18:13 14 июня
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Без противовеса украинская «Гюрза» не опасна

Артиллерийские бронекатера «Гюрза-М», недавно принятые на вооружение ВМС Украины, оказались практически бесполезны для использования по предназначению: пушки катеров не могут вести эффективный огонь без использования «увесистого кирпича» – противовеса для улучшения устойчивости и стабилизации боевого модуля.



Как отметила блогер Диана Михайлова, этот недостаток был замечен экспертами во время просмотра видеоролика, опубликованного украинским военным ведомством. На видео показан катер «Лубны», прибывший в конце прошлого года в Одессу для проведения финальных испытаний. В конце ролика в кадр попадает «элемент заявленной системы стабилизации», то есть противовес массой не менее 100 кг, закрепленный внутри боевого модуля.


В Сети украинскую «самобытную технологию» подвергли жесткой критике. От военных потребовали продемонстрировать результаты стрельбы на волне, хотя бы в 2 балла.

Пока же от «увесистого кирпича» впечатление скороспелого паллиатива, приемлемого где-нибудь на речке или как максимум в «тыхэньком заливчике», пишет пользователь EDU.

Другой пользователь (Igor_More) отметил, что размещение «кирпича» в модуле для противовеса может стать причиной отрыва «возбудителя от остающегося спокойным носителя».



Невольно вспоминается опытный образец украинского самолета Ан-178, в котором для обеспечения нормальной центровки использовался балласт весом в 1,3 т.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 17

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  1. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 16:04
    Вся ценность этих катеров заключается в том, что их строит завод "Ленинская кузница", которая принадлежит Парашенко.
    ТермиНахТер
    1. Комментарий был удален.
  2. Vard Сегодня, 16:05
    Испытывали Тайфун... Судно на подводных крыльях... При включении системы стабилизации вода в стакане дрожала.... Трех бальный шторм
    Vard
    1. jjj Сегодня, 18:08
      Ошибку проекта они почувствуют очень быстро. Здесь украинцы хотели сыграть типа в стеллс. У катера, практически нет палубы. По чуть-чуть бака и юта. Полубак и полуют очень скромны. И нет шкафута.
      Для ракетного катера, автоматизированного и механизированного это не беда. Разве только при швартовке возникнут неудобство. Но этот катер предназначен для задач, когда нужны пространства палубы: хоть для десанта, хоть для досмотровой группы, хоть для небольшого груза, доставляемого с оказией. А тут очень мало места. И полное отсутствие лееров
      jjj
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 16:09
    Ну, не шмогла... А как хотелось... laughing
    Этот катер - ну не морской ни разу. А противовес... сильно быстро проектировали.
    Горный стрелок
    1. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 16:18
      Катер для наведения страха на браконьеров и то у последних есть возможность заранее уйти с опасного района. при встрече с боевым кораблем на данном катере нужно срочно вывешивать рыбацкие сети, из фанеры городить быстро новую надстройку и при приближении неприятеля махать ручкой и мило улыбаться
      Bad_Santa
    2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 16:23
      Цитата: Горный стрелок
      Ну, не шмогла... А как хотелось... laughing
      Этот катер - ну не морской ни разу. А противовес... сильно быстро проектировали.

      Плохо в школах Украины преподают физику или учиться не хотят, все подпрыгивают...
      Балу
      1. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 16:28
        При чем тут физика, МО заплатило за катера всю сумму, когда они еще стояли на слипе. Поплывут они ли не поплывут, вообще не имело никакого значения. Про стрелять, вообще не говорилось
        ТермиНахТер
        1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 17:09
          Цитата: ТермиНахТер
          При чем тут физика, МО заплатило за катера всю сумму, когда они еще стояли на слипе. Поплывут они ли не поплывут, вообще не имело никакого значения. Про стрелять, вообще не говорилось

          Катер сам по себе возник или его проектировали корабелы? Кстати, а за 4 года гидности или гадности (никак не запомню, звиняйте босяка) у Украины есть чем гордится в кораблестроении, авиастроении, мостостроении, машиностроении, ну хоть в чем то. Я тут "россиянку из горловки"- "Викторию" или как там ее/его спрашивал-так обиделаьсь, отказалась общаться. belay
          Балу
    3. alexmach (Александр) Сегодня, 16:35
      Я что-то не совсем понимаю суть полемики. По мнению озвученных эеспертов противовес пушке торчащей из модуля на пару метров вперед не нужен что ли?
      alexmach
  4. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:23
    пушки катеров не могут вести эффективный огонь без использования «увесистого кирпича» – противовеса для улучшения устойчивости и стабилизации боевого модуля.
    Сдается мне, что прародитель этих боевых модулей, сухопутный БМ "Штурм" проектировался, под что то более легкое, типа 12,7-мм или 14,5-мм. А вот при переходе на 30-мм, что бы не нарушать баланс и вынуждены были применить дополнительный противовес
    svp67
  5. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 16:24
    Грешно смеяться над убогими laughing ,но что то все у них выходит из навоза и палок.
    Proton
  6. Mikelanjelo Сегодня, 16:41
    Что это за геймер на 0:40 в трениках и с джойстиком))))))
    Mikelanjelo
  7. andrewkor Сегодня, 16:44
    При испытаниях легендарного уже Боинг -747 обнаружилась вибрация крыльев в полёте.В конце концов пришли к простому решению: при делать на каждый пилон двигателя груз в 500кг.из простого чугуна.
    andrewkor
  8. net0103net (Евстегней) Сегодня, 17:00
    Это неплохое вооружение, его надо признать годным, а последующее уничтожение в "равном" бою с нашим катером такого же класса списать на неподготовленность личного состава ВМФ Украины ... и дело в шляпе. Американские СМИ так делают, постоянно нас на вилы поднимают ... у русских то, у русских это ... и всё очень страшное и опасное. Но потом они нас бьют экономически потому как это сейчас их сильная сторона. Поэтому в данном случае можно реализовать более простую схему. Лесть - пища дураков - майдаунам надо внушить, что они сами по себе без ЕВРОСША что-то из себя представляют. Пусть копят хлам, под которым мы их потом и похороним.
    net0103net
  9. AID.S Сегодня, 17:02
    Невольно вспоминается опытный образец украинского самолета Ан-178, в котором для обеспечения нормальной центровки использовался балласт весом в 1,3 т.

    Ноутбук хау, блин.
    AID.S
  10. AID.S Сегодня, 17:03
    Невольно вспоминается опытный образец украинского самолета Ан-178, в котором для обеспечения нормальной центровки использовался балласт весом в 1,3 т.

    Ноухау, блин.
    AID.S
  11. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 17:16
    Больше всего поразил домашний вентилятор стоящий на пульте в рубке слева от командира или штурвального, кто он там у них. У них на катерах что, стационарная вентиляция не предусмотрена, с собой из дома надо брать? fellow
    Пы.Сы. на 17 секунде видео и потом еще раз мелькнет.
    Ros 56
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