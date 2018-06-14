18:13 14 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Сирийцы продолжают оборудовать старые танки тепловизорами

Сирийские военные специалисты продолжают оборудовать танки тепловизионными прицелами. Раньше такое оборудование устанавливали в основном на Т-72 , теперь оно всё чаще встречается на модификациях более старых машин, таких как Т-55, пишет Вестник Мордовии.

Сирийцы продолжают оборудовать старые танки тепловизорами


Тепловизоры приходят на смену инфракрасным приборам, которые реагировали на различные помехи и часто выходили из строя. Мало того, их реальная дальность применения составляла лишь несколько сотен метров.




Тепловизионный же прицел вообще не реагирует на яркие вспышки и «другие засветки» вроде пламени сильных пожаров, отмечает автор. И «видит» он значительно дальше: например, сирийский Viper, согласно опубликованной в интернете информации, способен обнаруживать цели типа «танк» на расстоянии до 4 км. Более качественно объекты фиксируются на дистанции в полтора-два километра.

Указанные прицелы были разработаны специалистами сирийского научно-исследовательского центра. Правда, собираются они из комплектующих зарубежного производства.

На танки Т-55 тепловизионные прицелы монтируют над стволами 100-миллиметровых пушек, поверх лазерных дальномеров, либо на то место, где ранее находился инфракрасный осветитель.

Использованы фотографии: Отвага2004
9

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. новичок (garik) Сегодня, 17:03
    рад за сирийцев. а что там с ультиматумом?
    новичок
  2. net0103net (Евстегней) Сегодня, 17:28
    молодцы сирийцы, бейте врага любым способом !
    net0103net
  3. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 17:29
    Однако рано Ветерана Т-55 на пенсию отправлять. Ещё потрудится.
    Николай Петров
    1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 17:40
      ну да, просто на Т-55 доп.обвес поставить из бортовых противокумулятивных экранов и встроенную ДЗ Реликт на ВЛД и навесную ДЗ на башню, и ещё КАЗ Арена, КОЭП Штора, Т-72Б отдыхает
      Romario_Argo
  4. net0103net (Евстегней) Сегодня, 17:31
    Вестник Мордовии это тоже хорошо )), потому что Интересты уже давно, кроме полных профанов, никому не интересны. Ещё бы парочку таких вестников ).
    net0103net
Картина дня