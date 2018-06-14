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Сирийцы продолжают оборудовать старые танки тепловизорами
Сирийские военные специалисты продолжают оборудовать танки тепловизионными прицелами. Раньше такое оборудование устанавливали в основном на Т-72 , теперь оно всё чаще встречается на модификациях более старых машин, таких как Т-55, пишет Вестник Мордовии.
Тепловизоры приходят на смену инфракрасным приборам, которые реагировали на различные помехи и часто выходили из строя. Мало того, их реальная дальность применения составляла лишь несколько сотен метров.
Тепловизионный же прицел вообще не реагирует на яркие вспышки и «другие засветки» вроде пламени сильных пожаров, отмечает автор. И «видит» он значительно дальше: например, сирийский Viper, согласно опубликованной в интернете информации, способен обнаруживать цели типа «танк» на расстоянии до 4 км. Более качественно объекты фиксируются на дистанции в полтора-два километра.
Указанные прицелы были разработаны специалистами сирийского научно-исследовательского центра. Правда, собираются они из комплектующих зарубежного производства.
На танки Т-55 тепловизионные прицелы монтируют над стволами 100-миллиметровых пушек, поверх лазерных дальномеров, либо на то место, где ранее находился инфракрасный осветитель.
Тепловизоры приходят на смену инфракрасным приборам, которые реагировали на различные помехи и часто выходили из строя. Мало того, их реальная дальность применения составляла лишь несколько сотен метров.
Тепловизионный же прицел вообще не реагирует на яркие вспышки и «другие засветки» вроде пламени сильных пожаров, отмечает автор. И «видит» он значительно дальше: например, сирийский Viper, согласно опубликованной в интернете информации, способен обнаруживать цели типа «танк» на расстоянии до 4 км. Более качественно объекты фиксируются на дистанции в полтора-два километра.
Указанные прицелы были разработаны специалистами сирийского научно-исследовательского центра. Правда, собираются они из комплектующих зарубежного производства.
На танки Т-55 тепловизионные прицелы монтируют над стволами 100-миллиметровых пушек, поверх лазерных дальномеров, либо на то место, где ранее находился инфракрасный осветитель.
Использованы фотографии: Отвага2004
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