18:15 14 июня
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Ещё один гол от правительства: ставка НДС вырастет до 20 процентов

Вслед за объявлением о запуске с 2019 года пенсионной реформы, заключающейся в поэтапном повышении планки пенсионного возраста, в правительстве Дмитрия Медведева объявили и о налоговых изменениях. По данным РИА Новости, Дмитрий Медведев предложил повысить налог на добавленную стоимость. Согласно правительственной инициативе, ставка НДС вырастет до 20%. Сейчас она составляет 18%.

В Минфине тут же попытались объяснить, на что такое повышение направлено.

Заявление главы министерства финансов Антона Силуанова:
Допдоходы от повышения ставки НДС составят более 600 млрд рублей с 2019 года.



Ещё один гол от правительства: ставка НДС вырастет до 20 процентов


Силуанов заявил, что эти доходы вместе с допдоходами от "завершения нефтегазового маневра" превратятся в источники для финансирования тех стратегических задач, которые в послании федеральному собранию были поставлены президентом. Другими словами, новоиспечённое правительство расписывается в том, что для решения поставленных президентом задач у него нет никаких инструментов, кроме повышения пенсионного возраста и налогового бремени.

Отдельный вопрос: приведёт ли повышение ставки НДС к росту цен? Вряд ли стоит лелеять надежду на то, что цены от реализации инициативы правительства по ставке НДС удержатся хотя бы на нынешнем уровне. Экономические эксперты отмечают, что как только окончательное решение по НДС будет принято, может подскочить и инфляция.

При этом Дмитрий Медведев отмечает, что льготные ставки по НДС правительство сохранит - например, на производство детских товаров, межрегиональных перевозок и т.п.

Правительство вообще сегодня в ударе. Видимо, расчёт на то, что сборная России победит саудитов на поле "Лужников", а потому пенсии и НДС для россиян окажутся даже не на втором плане.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 102

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  1. solzh (Сергей) Сегодня, 16:58
    приведёт ли повышение ставки НДС к росту цен?

    Обязательно. Иначе не может быть. Кто будет работать себе в убыток? Никто. А значит цены в результате повышения ставки НДС увеличатся, что приведет к увеличению инфляции.
    Однако денек сегодня... То повышение пенсионного возраста, то повышение НДС. Не уверен, но может хоть сборная по футболу поднимет настроение?
    solzh
    1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 17:02
      Цитата: solzh
      То повышение пенсионного возраста, то повышение НДС

      То повышение цен на бензин:))))
      Андрей из Челябинска
      1. Logall (Александр) Сегодня, 17:11
        Зато сделали послабления для нефтегазовых компаний в триллионы рублей! Должны зарабатывать на нефтегазе для народа, зарабатывают на народе...
        Спасибо тебе, дядя Вова, за Медведева! Спасибо тебе, Медведев, за наше Безоблачное, а главное - безбедное будущее!
        Так вот, что значит - повысить благосостояние народа.
        Logall
        1. MPN (Павел) Сегодня, 17:14
          Много сказать хочется... Но забанят надолго...
          MPN
          1. Logall (Александр) Сегодня, 17:24
            Плюс ко всему, ещё и новости приходят о подорожании бензина от 54-х до 60-ти рублей... Обосновывают снятием транспортного налога. Но только эти показатели - несоизмеримы! Из-за этого поднимутся цены на ЖКХ, продовольствие и все перевозки... Это инфляция, товарищи! Которую затеяло наше, в прямом смысле слова, дорогое правительство.
            Матюкаться хочется, сил нет...
            Logall
            1. MPN (Павел) Сегодня, 17:26
              Цитата: Logall
              Плюс ко всему, ещё и новости приходят о подорожании бензина от 54-х до 60-ти рублей...

              Ну так народ же просил Путина (на прямом эфире или как там ) разобраться с ценами на бензин? Нате , разобрались...
              MPN
              1. Касым (Даурен) Сегодня, 18:01
                В КЗ НДС - 12%, бензин Аи-92 - 158тенге, Аи-95 - 176т. при 1$ = 330тенге. hi
                Касым
          2. фигвам (Сергей) Сегодня, 17:25
            Цитата: MPN
            Много сказать хочется... Но забанят надолго...

            Да уж и на чемпионат теперь как то нас рать, тридварасы.
            фигвам
            1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 17:26
              Ждали провокаций от врага на Чемпионат мира по ногомячу и дождались. Враг пришел с неожиданной стороны. Как только выборы закончились сразу возникла необходимость в поднятии налогов, стоимости бензина и увеличении пенсионного возраста.
              Аристарх Людвигович
              1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 18:08
                Цитата: Аристарх Людвигович
                Ждали провокаций от врага на Чемпионат мира по ногомячу и дождались. Враг пришел с неожиданной стороны. Как только выборы закончились сразу возникла необходимость в поднятии налогов, стоимости бензина и увеличении пенсионного возраста.

                С неожиданной!?!Да этот вражина am и не уходил,и не скрывался!!!И не уйдёт ближайшие 6 лет!!!Счастья и удачи нам ,дорогие сограждане!!! am эх!
                Фил77
        2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 17:15
          Цитата: Logall
          Зато сделали послабление для нефтегазовых компаний в триллионы рублей! Должны зарабатывать на нефтегазе для народа, зарабатывают на народе...
          Спасибо тебе, дядя Вова, за Медведева! Спасибо тебе, Медведев, за наше Безоблачное, а главное - безбедное будущее!
          Так вот, что значит - повысить благосостояние народа.

          А,блин,из всего надо извлекать пользу! wassat
          майор Юрик
          1. Logall (Александр) Сегодня, 17:30
            Юра, с такими темпами, дорогим запахом будет - запах еды...
            Будем хлебом обтираться.
            Logall
        3. AUL (Александр) Сегодня, 18:02
          Действия президента и правительства напоминают панику на тонущем корабле. Все суетятся, хватаются за что попало, но управление кораблем уже бросили. Неужели они уже довели нашу Родину до такого состояния? Или просто гребут последнее с небогатого народа перед тем, как свалить за бугор?
          AUL
      2. reservist (Алексей) Сегодня, 17:21
        То повышение пенсионного возраста, то повышение НДС

        То повышение цен на бензин:))))

        неужто ... ?
        reservist
        1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 17:23
          А мне нравится турецкая Порта. В ней (правда, до младотурков еще) официально существовал налог на взятки:))))))
          Андрей из Челябинска
          1. badens1111 (влад) Сегодня, 17:40
            Не знаю как в Порте..но помнится есть сказка,а в ней,налоги-на дождь,на грозу и ветер ...Вот и эти....что б еще такое придумать,что бы ярмо потуже на шею натянуть..
            badens1111
          2. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 17:49
            Я так чувствую, что пан Лем у нас будет вечным классиком... smile
            Хаувари, бывший капрал Иностранного легиона (после взятия власти он провозгласил себя маршалом и через день награждал себя через Министерство отличий новыми орденами), не осуждал повального стремления устроиться за счет других. Напротив, ему первому пришла в голову мысль национализировать коррупцию.
            Прочитав в порядке обмена опытом биографии Наполеона, Чингисхана и других государственных деятелей, он стал поощрять своих подчиненных к безудержному грабежу, непременно в крупных масштабах. В результате правительственный квартал соорудили из материалов, украденных Министерством строительства у Министерства водного транспорта, которое собиралось построить из них пристань на Вамбези; капитал для постройки железных дорог был похищен в Министерстве кокосового оборота; только злоупотребления позволили собрать средства для возведения зданий Суда и Следствия; словом, кражи и присвоения дали прекрасные результаты.
            Хаувари, который к тому времени уже носил имя Отца Вечности, с большой помпой лично открыл Коррупционный банк, в котором каждый серьезный предприниматель мог получить долгосрочный кредит на взятки, если, конечно, дирекция установит, что его интересы совпадают с государственными.
            Alexey RA
            1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 17:52
              Цитата: Alexey RA
              Я так чувствую, что пан Лем у нас будет вечным классиком...

              laughing good drinks
              Андрей из Челябинска
    2. sir_obs (Борис) Сегодня, 17:13
      может хоть сборная по футболу поднимет настроение?


      Ага, на 20 процентов. Продует не 0-5, а 0-4
      sir_obs
    3. ИванИванов Сегодня, 17:18
      Цитата: solzh
      Однако денек сегодня...

      Понятно было задолго до 4-го пришествия.
      ИванИванов
    4. Totah155 (Alex) Сегодня, 17:22
      Войны не дешёвые, однако.
      Надо деньги откуда-то брать.
      А большинство аналитеГов здесь, хотят продолжения банкета.
      Totah155
    5. Oden280 (Oden280) Сегодня, 17:39
      Эти лица нетрадиционной ориентации с пониженной социальной ответственностью своими указами и инициативами добьются того, что не смогла вся наша прозападная оппозиция. Так раскачивать ситуацию в стране могут только её настоящие враги.
      Oden280
      1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 18:01
        Цитата: Oden280
        Эти лица нетрадиционной ориентации с пониженной социальной ответственностью своими указами и инициативами добьются того, что не смогла вся наша прозападная оппозиция. Так раскачивать ситуацию в стране могут только её настоящие враги.

        Я ещё месяца четыре назад писал здесь,что ставят какой то непонятный и дикий эксперимент над народом, ведь реально издеваются в открытую, все эти ухмылки и шуточки про тяжело,но вы держитесь это ведь тролинг чистой воды, иначе этого не объяснить, решили ошкурить окончательно,а для себя уже давно подготовили "стабфонд", типа "общаг".
        lis-ik
    6. Маз Сегодня, 17:43
      Вот станут на колени возле барского крыльца и протестуют. И ведь не уходят , стоят негодуют молча. Бунтуют супротив барина. А нефть нынче никак 72 за баррель? А в бюджет забили по сорок за бочку? А доллар, то доллар... Бунтовать, так бунтовать - видно до утра завтрашнего стоять будут... Страшен русский бунт своей упертостью. И ведь стоять будут на коленках, милость вымаливать! Что за напасть?
      Маз
      1. AUL (Александр) Сегодня, 18:11
        Стыдно, но это именно так... Бубним в интернете, негодуем, а толку? Власть на эти негодования давно положила!
        AUL
  2. Million (Влад) Сегодня, 17:01
    Какое то антинародное правительство у нас.А гарант врет безмерно..Обещал не поднимать пенсионный возраст-и на тебе....
    Million
    1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 17:44
      Цитата: Million
      Какое то антинародное правительство у нас.А гарант врет безмерно..Обещал не поднимать пенсионный возраст-и на тебе....

      В кап.государстве народных правительств не бывает laughing
      Учил Ильич, учил, но нет, надо на себе проверить, чтобы дошло laughing drinks
      Doliva63
  3. brdm (Дмитрий) Сегодня, 17:01
    Правительство попало в сказочную сказку. Просто хочется находится в ней постоянно. И делать ни чего не нужно. Просто Жуть!!!
    brdm
  4. net0103net (Евстегней) Сегодня, 17:03
    А когда будут досрочные перевыборы президента и правительства ?
    net0103net
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 17:06
      Цитата: net0103net
      А когда будут досрочные перевыборы президента и правительства ?

      Никогда.
      solzh
      1. net0103net (Евстегней) Сегодня, 17:07
        Ну, ваш ответ был предсказуем и неверен ) Если кто знает когда - напишите )
        net0103net
        1. spektr9 Сегодня, 17:11
          Если судить по прошлому бунту народа то в 3045 году ...
          spektr9
          1. net0103net (Евстегней) Сегодня, 17:13
            Вот это уже более трезвая оценка ). Спасибо. Есть ещё мнения ?
            net0103net
            1. Logall (Александр) Сегодня, 17:52
              Цитата: net0103net
              Есть ещё мнения ?

              Через месячишку квартиру куплю и я свободен! К перевыборам готов, если Вы об этом...
              Logall
              1. net0103net (Евстегней) Сегодня, 18:13
                Ну номр, годится ваш ответ )
                net0103net
        2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 17:51
          Цитата: net0103net
          Ну, ваш ответ был предсказуем и неверен ) Если кто знает когда - напишите )

          фСБ совсем обленилось? laughing
          Doliva63
          1. net0103net (Евстегней) Сегодня, 18:12
            Я задал вопрос про перевыборы а не про свержение власти )
            net0103net
      2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 17:50
        Цитата: solzh
        Цитата: net0103net
        А когда будут досрочные перевыборы президента и правительства ?

        Никогда.

        Даже если будут, выберут опять их, ибо "больше некого" laughing drinks
        Doliva63
        1. net0103net (Евстегней) Сегодня, 18:11
          Дело начинает выглядеть по другому - кто угодно, кроме них ! )
          net0103net
      3. lis-ik (Сергей) Сегодня, 18:03
        Цитата: solzh
        Цитата: net0103net
        А когда будут досрочные перевыборы президента и правительства ?

        Никогда.

        Не зря же Росгвардию учредили, заранее подготовились.
        lis-ik
        1. net0103net (Евстегней) Сегодня, 18:14
          К своему концу преждевременному они подготовились ) У государства были патриоты, у царей - никогда )
          net0103net
    2. басмач (Константин) Сегодня, 17:57
      Когда АК в руки возьмём и на баррикады выйдем
      басмач
      1. LUCKY777 (Лексус) Сегодня, 18:09
        АК это алкогольный коктейль? Я сейчас работать заканчиваю и иду за ним родненьким и домой к жене под сиску) Про..срали полим..., тьфу ты пенсии с .. да в общем всё, футбол только и остался.
        LUCKY777
  5. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 17:04
    Хороших новостей на сегодня с избытком... belay
    Падение покупательной способности и уход в черно/серую ЗП как результат всего этого порежут основательно предполагаемые 600 млрд дохода.
    Архивариус Вася
  6. komrad buh (Игорь) Сегодня, 17:07
    Они там что, бухают что-ли
    komrad buh
  7. yuliatreb (Василиса Юльевна) Сегодня, 17:07
    ВВП много чего обещал, победить коррупцию, не смогли, пошли дальше, не смогли победить, значит необходимо её возглавить, возглавили, последствия уже очевидны, а чтобы правительству победить бедность, что необходимо сделать.........
    yuliatreb
  8. Nix1986 (Никита) Сегодня, 17:07
    Давайте запутинцы хлебайте патриотизм полной ложкой:)
    Nix1986
    1. Eduard Petrov (Эдуард Петров) Сегодня, 17:11
      Цитата: Nix1986
      Давайте запутинцы хлебайте патриотизм полной ложкой:)

      К сожалению, это их не вылечит, этот диагноз лечится только деревянным макинтошем.
      Eduard Petrov
    2. net0103net (Евстегней) Сегодня, 17:15
      Ну вот я патриот, только не Путина, я Родину люблю, Российскую Федерацию, а ты любишь ?
      net0103net
      1. Nix1986 (Никита) Сегодня, 18:13
        Ну если считать патриотизмом не горлопанство, то каждый месяц с работы и небольшого дела плачу около 1,2 млн налогов, ну и плюс так адресная помощь лично, так что пусть меня судят насколько я патриот, а орать про это сам не буду.
        Nix1986
    3. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 17:27
      Давно заметил, что грамотность коррелирует с уровнем интеллекта.
      Спутать г-на Путина с Отечеством - это уже диагноз.
      kakvastam
    4. krops777 (Алексей) Сегодня, 17:46
      Давайте запутинцы хлебайте патриотизм полной ложкой


      Все заныли фсепропальщики, а понять процессы происходящих событий ума не хватает, вы в развитых странах не жили, сколько там люди работают и сколько тратят на оплату налогов и прочих взносов. Не спорю, много спорных решений принимает правительство и далеко не факт, что самостоятельно.
      krops777
      1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 18:07
        Цитата: krops777
        Давайте запутинцы хлебайте патриотизм полной ложкой


        Все заныли фсепропальщики, а понять процессы происходящих событий ума не хватает, вы в развитых странах не жили, сколько там люди работают и сколько тратят на оплату налогов и прочих взносов. Не спорю, много спорных решений принимает правительство и далеко не факт, что самостоятельно.

        Похоже и Вы не жили, если приводите такие аналогии.
        lis-ik
  9. 16112014nk (Николай) Сегодня, 17:07
    Сталина на этих доморощенных буржуев в пр-ве нет. В своё время он всех питерских "уконтрапупил".
    А теперь питерские берут реванш. И мстят.
    16112014nk
  10. Eduard Petrov (Эдуард Петров) Сегодня, 17:08
    путин, выжигай вату!!)) что еще придумаешь, чтобы нашу жизнь улучшить?)))
    Eduard Petrov
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 17:15
      Цитата: Eduard Petrov
      что еще придумаешь, чтобы нашу жизнь улучшить?)))

      Вашу лично - не нужно. Вам, Эдуард, горячо любимые вами матрасы помогут. yes
      Paranoid50
  11. bubalik (Сергей) Сегодня, 17:09
    Ждём повышения тарифов на ОСАГО и "Платоны" – это еще впереди.
    bubalik
    1. reservist (Алексей) Сегодня, 17:12
      да кто ж их знает, чего они ещё напридумывают ...
      reservist
      1. Yarik (Ярослав) Сегодня, 17:27
        – Наложить бы еще какую подать на посады и слободы… Ну, хошь бы на соль…

        Князь Волконский, острый умом старец, ответствовал:

        – На лапти еще налогу нет…

        – Истинно, истинно, – зашумели бояре, – мужики по двенадцати пар лаптей в год изнашивают, наложить по две деньги дани на пару лаптей, – вот и побьем хана…

        Легко стало боярам. Решили дело. Иные вытирали пот, иные вертели пальцами, отдувались. Иные от облегчения пускали злого духа в шубу. laughing (Толстой, "Петр 1".)
        Yarik
  12. Tiras (Виктор) Сегодня, 17:13
    Госдеп и тут поди виноват wassat

    Все дело в коррупции..

    Сбербанк проанализировал, что :

    "Турецкий поток" "не выйдет на уровень безубыточности на протяжении почти 50 лет даже без учета инфляции", его отрицательный NPV составит $ 13 млрд. А "Северный поток-2" при использовании мощностей на 60% "не окупится в течение 20 лет".


    Десятки миллиардов долларов вбухивают без всякой окупаемости, чтобы пилить бабло между подрядчиками, а народ платит.



    Допдоходы от повышения ставки НДС составят более 600 млрд рублей с 2019 года.


    При этом стоимость сроительства "Турецкого потока" составит 20 млрд долларов, а "Северного потока-2" - 17 млрд долларов.

    37 млрд долларов это сколько рублей? Не говоря уж об потерях от убыточности?

    Кто будет покрывать убытки и траты? Я думаю понятно.
    Tiras
    1. q75agent (.......) Сегодня, 17:24
      В кои веки с Tiras можно плюсануть на ВО
      q75agent
  13. Влад7461 (Валерий) Сегодня, 17:14
    Это наверное такой наш российский стиль:улучшение через ухудшение,строительство через ломку,победа через поражение....
    Влад7461
  14. tihon4uk ( Дмитрий ) Сегодня, 17:14
    А вот и десятилетие побед подъехало! Слава путену!
    tihon4uk
  15. NKVD (Игорь) Сегодня, 17:16
    Совсем уже из народа рабов делают, отработал на буржуя и сразу в гроб.Пора на улицы выходить и публично выражать протест против произвола антинародного правительства и вранья президента.
    NKVD
    1. Antidote (Павел) Сегодня, 17:26
      Что это тут, пчелы против меда? 3\4 сказали, что так им будет лучше, не раскачивайте.
      Antidote
    2. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 17:35
      Вот люди неблагодарные!
      О вас же заботятся, а вы и не цените!
      Ну что вы на пенсии делать будете - скучать по любимой работе, поди, а тут раз, и всё - кароси. И мучаться не надо, и казне прибыток.
      kakvastam
    3. JasonT (Иван) Сегодня, 17:42
      Почему вранья? Путин в прямой линии обещал разорить народ: вот оно, начало.
      JasonT
  16. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:20
    как я вижу очень много злых комментариев,это и понятно,пошли в дело непопулярные меры,но самое смешное то,что большинство комментаторов умные люди и прекрасно понимают,что кто бы ни был у власти он предпримет примерно те же меры,а возможно и более жесткие...
    taiga2018
    1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 17:25
      Цитата: taiga2018
      но самое смешное то,что большинство комментаторов умные люди и прекрасно понимают,что кто бы ни был у власти он предпримет примерно те же меры,а возможно и более жесткие...

      Нет
      Андрей из Челябинска
    2. spektr9 Сегодня, 17:36
      Интересно, а тот кто принимает подобные меры, а возможно и более жесткие, не боится что народ психанет и пойдет олигархический класс раскулачивать как в 1917 было ?
      spektr9
      1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:44
        Цитата: spektr9
        а возможно и более жесткие, не боится что народ психанет и пойдет олигархический класс раскулачивать как в 1917 было ?

        и кому в итоге от этого стало лучше и кому хуже...гражданскую войну,разруху и голод ещё никто не отменял...да что там ходить далеко в исторические и географические дебри...Украина 2013...ведь когда только всё начиналось и мы в России не называли их майдаунами,бандеровцами,а с интересом наблюдали что же у них получится,многие наверняка надеялись,а вдруг эта революция будет исключением из правил...ан нет,законы переворотов и революций не нарушишь...
        taiga2018
        1. spektr9 Сегодня, 17:52
          Ага, то-то я смотрю ваши горячо любимые олигархи с развала СССР поимели столько что нынешний бюджет РФ нервно в сторонке курит, а все достижения науки и техники РФ допируются разработками 70-80 годов ...
          и кому в итоге от этого стало лучше и кому хуже...
          История показала что народ стал жить лучше ... А конечно олигархат и сочувствующие типа вас тс естественно хуже
          Украина 2013
          Украина как и РФ 1993 года наглядно показывает - как страной начинает управлять олигархат народу можно вещаться
          spektr9
          1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:59
            Цитата: spektr9
            История показала что народ стал жить лучше

            думаете возможен возврат в социалистическое прошлое советского образца?а выдержите ли вы батенька все прелести того строя,в котором безусловно было много плюсов,но я вот сомневаюсь,что вы,избалованный демократией согласитесь и на минусы...
            taiga2018
            1. spektr9 Сегодня, 18:09
              Да наверно как нибудь проживу без увлечение пенсионного возраста, постоянной инфляции, платного здравоохранение и прочих замечательных инноваций введенных так называемой "демократией" ....
              spektr9
        2. 123456789 Сегодня, 18:13
          Цитата: taiga2018
          Цитата: spektr9
          а возможно и более жесткие, не боится что народ психанет и пойдет олигархический класс раскулачивать как в 1917 было ?

          и кому в итоге от этого стало лучше и кому хуже...гражданскую войну,разруху и голод ещё никто не отменял...да что там ходить далеко в исторические и географические дебри...Украина 2013...ведь когда только всё начиналось и мы в России не называли их майдаунами,бандеровцами,а с интересом наблюдали что же у них получится,многие наверняка надеялись,а вдруг эта революция будет исключением из правил...ан нет,законы переворотов и революций не нарушишь...

          История не учительница, а надзирательница magistra vitae (наставница жизни): она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.".
          123456789
      2. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 17:56
        Цитата: spektr9
        не боится что народ психанет и пойдет олигархический класс раскулачивать как в 1917 было ?

        Не боится. Совершенно. А все потому, что наша власть абсолютно готова работать по этому сценарию.
        В 1917-ом царь растерял всякую поддержку и ни на кого не мог положиться, у нас же вокруг ВВП "близкий круг", там все достаточно монолитно, кадры подбираются по принципу личной преданности, а не эффективности управления. Кроме того, в стране существовала организованная оппозиция в лице многих партий - то есть существовали реальные силы, способные вести борьбу за власть.
        Сейчас ничего этого нет.
        Андрей из Челябинска
      3. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:00
        Цитата: spektr9
        Интересно, а тот кто принимает подобные меры, а возможно и более жесткие, не боится что народ психанет и пойдет олигархический класс раскулачивать как в 1917 было ?

        Капиталист поумнел, однако, после того случая. Теперь шансов не дадут.
        Doliva63
    3. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 17:41
      Конечно, любой правитель сначала обнулил бы экспортные пошлины, а потом героически боролся бы с выпадением доходов бюджета.
      Спектр "непопулярных мер" очень широк, только одни непопулярны у народа, а другие - у ближнего круга. Так вот, последние нашим руководством почему-то вообще не применяются.
      kakvastam
      1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:46
        Цитата: kakvastam
        последние нашим руководством почему-то вообще не применяются.

        а когда и в какой стране они применялись?
        taiga2018
        1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 17:58
          Самое забавное, что практически во всех, первейшее дело любого правителя - держать в подчинении ближайшее окружение. Расслабятся - удавят.
          Откройте учебник истории, там много интересного.
          kakvastam
          1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 18:05
            Цитата: kakvastam
            Откройте учебник истории

            открывал...но для того чтобы пользоваться методами правителей прошлого,надо возвращаться к жестким,не демократическим мерам управления...народ согласится с этим,потому что как известно-"лес рубят,щепки летят..."
            taiga2018
    4. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 17:57
      Цитата: taiga2018
      как я вижу очень много злых комментариев,это и понятно,пошли в дело непопулярные меры,но самое смешное то,что большинство комментаторов умные люди и прекрасно понимают,что кто бы ни был у власти он предпримет примерно те же меры,а возможно и более жесткие...

      Чушь.
      Doliva63
  17. net0103net (Евстегней) Сегодня, 17:20
    Вообще, конечно, педерасты в нашем правительстве отменнейшие собрались. Это они значит ракетками будут пуляться и в танчики играть, а мы задыхаться в пропитой ими экологии обложенные реформами, налогами и кредитами так ... что руки уже сейчас не поднять, не говоря уже о том, как жить дальше. Вот хоть кто-нибудь здесь понимает насколько однозначно конец русскому государству уже предопределён ? Кто-нибудь понимает, что наше правительство - это саботажники работающие на развал, а не на строительство ?
    net0103net
    1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:09
      Цитата: net0103net
      Вообще, конечно, педерасты в нашем правительстве отменнейшие собрались. Это они значит ракетками будут пуляться и в танчики играть, а мы задыхаться в пропитой ими экологии обложенные реформами, налогами и кредитами так ... что руки уже сейчас не поднять, не говоря уже о том, как жить дальше. Вот хоть кто-нибудь здесь понимает насколько однозначно конец русскому государству уже предопределён ? Кто-нибудь понимает, что наше правительство - это саботажники работающие на развал, а не на строительство ?

      Конец пришёл с развалом Союза, который хранил в себе исторические корни империи. РФ и проч.СНГ - удельные княжества, по сути. Долго не протянут, как следует из истории. Или объединяться, или "ну, вы там держитесь"(с).
      Doliva63
  18. ЦУС-ВВС (Валерий) Сегодня, 17:22
    мрот приряавняли с прожиточным минимумом. а значит надо срочно поднять цены на проезд,на продукты и на газ как это сделали в Чувашии
    ЦУС-ВВС
  19. 123456789 Сегодня, 17:22
    Пессимист говорит - все так плохо, что хуже и быть не может. Оптимист - да нет, может, и наверняка еще будет. laughing
    123456789
  20. brdm (Дмитрий) Сегодня, 17:29
    Ждем передачу Соловьева. "Зачем нам это благо, - Нужно"!!! Попкорном здесь не обойтись)))
    brdm
  21. сайгон (виктор) Сегодня, 17:29
    Когда государство переходит определенный рубеж в обдирании народа оно гибнет , гибнет без остатка .
    Путин , Грудинин , Зюганов , Дима наш Медведев одного поля ягодки и поле это так далеко от людей населяющих страну .
    Ну что вот и приходит светлое капиталистическое завтра или уже сегодня , с чем нас и поздравляю .
    Теперь жду когда доживших до пенсии штрафовать начнут за грабеж бюджета нашей страны , да какой нашей -их страны и их бюджета . Пора проявлять сознательность и не ждать пенсий , не грабить в наглую ИХ кровный бюджет .
    сайгон
  22. Комментарий был удален.
  23. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 17:30
    Теперь я понял, почему Путин сохранил на посту Премьера не популярнейшего Медведева. Он, видимо, как кусок туалетной бумаги употребит его в этих непопулярных мероприятиях.
    Вместо того, чтобы повышать налоговую базу через изменение налоговой системы на прогрессивную и повышение оплаты труда, делают то, что может привести к российскому майдану.
    Вкд Двк
  24. Нонна (Нонна ) Сегодня, 17:40
    Все, что делает сейчас делает правящий режим во главе с Путиным является геноцидом российского народа. Планомерно уничтожают население РФ путем повышения пенсионного возраста, подниманием цен, недоступностью хорошей медицины и лекарств, невозможностью достойного заработка и соответственно высокой пенсии, коррупционным завозом гастарбайтеров в ущерб собственному населению. Главный враг россиян - правящая элита страны, захватившая власть в свои руки
    Нонна
    1. aristok (Павел) Сегодня, 17:56
      Цитата: Нонна
      Все, что делает сейчас делает правящий режим во главе с Путиным является геноцидом российского народа.

      Че это за "российский народ" такой? Чеченцы что ли?
      aristok
  25. Бригадир (Бригадир) Сегодня, 17:48
    Я вот щас подумал - надо пойти, поймать самую поганую, злобную, люто ненавидящую граждан России бродячую собаку, назвать её - "Димонмедведев" и, перечитав "Муму", сесть с ней в лодку... А дальше всё по классике. Ну очень хочется...
    Злобным собакам, люто ненавидящим людей, живущих в России, не место в нашей стране!
    ДАВИТЬ ТАКИХ ТВАРЕЙ !!!
    Бригадир
  26. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 17:53
    Интересно, о НДС и пенсионном возрасте объявили сегодня потому что сегодня главный инфо повод мундиаль и эти малозначительные новости затеряются?
    GRIGORIY76
    1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 17:58
      Цитата: GRIGORIY76
      Интересно, о НДС и пенсионном возрасте объявили сегодня потому что сегодня главный инфо повод мундиаль

      Совершенно верно
      Андрей из Челябинска
    2. spektr9 Сегодня, 18:04
      Именно, к тому же во время чемпионата предприняты дополнительные антитеррористические меры, так что если кто удумает на улицы выходить, стражи порядка уже на готове
      spektr9
  27. 123456789 Сегодня, 17:53
    пенсии и НДС для россиян окажутся даже не на втором плане.

    "Чтобы сделать человеку хорошо, надо сначала сделать плохо, а потом как было! " laughing
    123456789
  28. частное лицо Сегодня, 17:57
    Ау хохлы нападайте на Россию скорей ,избавте нас от нашего правительства пока оно не избавилось от нас.
    частное лицо
    1. spektr9 Сегодня, 18:06
      украинские олигархи с русскими олигархами на брудершафт пьют, так что власть в любом случаи не поменяется
      spektr9
  29. aristok (Павел) Сегодня, 17:59
    не виноватые мы!! рамзанчик заставил!!
    aristok
    1. aristok (Павел) Сегодня, 18:00
      Цитата: aristok
      не виноватые мы!! рамзанчик заставил!!

      неужели кадыреныш такой же карлик как безальтернативные?
      aristok
  30. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 18:03
    То что говорили в СССР о ненасытных буржуях,безработице и бесправных работягах, оказалось правдой. yes
    Своими идиотскими законами,ежегодным ростом цен на всё, российское правительство вырастит новых коммунистов и нового Ленина.
    Yak28
  31. kefan (kefan) Сегодня, 18:05
    В общем как и всегда, основное (если не все) бремя как всегда ляжет на простых граждан.
    kefan
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