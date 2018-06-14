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Ещё один гол от правительства: ставка НДС вырастет до 20 процентов
Вслед за объявлением о запуске с 2019 года пенсионной реформы, заключающейся в поэтапном повышении планки пенсионного возраста, в правительстве Дмитрия Медведева объявили и о налоговых изменениях. По данным РИА Новости, Дмитрий Медведев предложил повысить налог на добавленную стоимость. Согласно правительственной инициативе, ставка НДС вырастет до 20%. Сейчас она составляет 18%.
В Минфине тут же попытались объяснить, на что такое повышение направлено.
Заявление главы министерства финансов Антона Силуанова:
Силуанов заявил, что эти доходы вместе с допдоходами от "завершения нефтегазового маневра" превратятся в источники для финансирования тех стратегических задач, которые в послании федеральному собранию были поставлены президентом. Другими словами, новоиспечённое правительство расписывается в том, что для решения поставленных президентом задач у него нет никаких инструментов, кроме повышения пенсионного возраста и налогового бремени.
Отдельный вопрос: приведёт ли повышение ставки НДС к росту цен? Вряд ли стоит лелеять надежду на то, что цены от реализации инициативы правительства по ставке НДС удержатся хотя бы на нынешнем уровне. Экономические эксперты отмечают, что как только окончательное решение по НДС будет принято, может подскочить и инфляция.
При этом Дмитрий Медведев отмечает, что льготные ставки по НДС правительство сохранит - например, на производство детских товаров, межрегиональных перевозок и т.п.
Правительство вообще сегодня в ударе. Видимо, расчёт на то, что сборная России победит саудитов на поле "Лужников", а потому пенсии и НДС для россиян окажутся даже не на втором плане.
В Минфине тут же попытались объяснить, на что такое повышение направлено.
Заявление главы министерства финансов Антона Силуанова:
Допдоходы от повышения ставки НДС составят более 600 млрд рублей с 2019 года.
Силуанов заявил, что эти доходы вместе с допдоходами от "завершения нефтегазового маневра" превратятся в источники для финансирования тех стратегических задач, которые в послании федеральному собранию были поставлены президентом. Другими словами, новоиспечённое правительство расписывается в том, что для решения поставленных президентом задач у него нет никаких инструментов, кроме повышения пенсионного возраста и налогового бремени.
Отдельный вопрос: приведёт ли повышение ставки НДС к росту цен? Вряд ли стоит лелеять надежду на то, что цены от реализации инициативы правительства по ставке НДС удержатся хотя бы на нынешнем уровне. Экономические эксперты отмечают, что как только окончательное решение по НДС будет принято, может подскочить и инфляция.
При этом Дмитрий Медведев отмечает, что льготные ставки по НДС правительство сохранит - например, на производство детских товаров, межрегиональных перевозок и т.п.
Правительство вообще сегодня в ударе. Видимо, расчёт на то, что сборная России победит саудитов на поле "Лужников", а потому пенсии и НДС для россиян окажутся даже не на втором плане.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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