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Индия завершила испытания 155-мм буксируемой гаубицы FH-77B «Дхануш»
В Индии завершился заключительный этап испытаний модифицированной 155-мм буксируемой гаубицы FH-77B «Дхануш» с увеличенной длиной ствола 45 калибров. В течении пяти дней со 2 июня 2018 года батарея из шести гаубиц произвела по 50 выстрелов на полигоне Похран по мишеням на дальности 38 км. Проведенные стрельбы были заключительным этапом испытаний в настоящее время гаубица рекомендована к принятию на вооружение Сухопутных войск индийской армии.
155-мм буксируемая гаубица FH-77B «Дхануш» является модифицированной лицензионной копией шведской 155 мм артсистемы компании Bofors. Индийское управление оружейных заводов OFB получило технологию производства орудий в рамках подписанного с компанией Bofors в 1987 году контракта на закупку 410 ед. 155-мм гаубиц FH-77B с длиной ствола 39-калибров и поставку боеприпасов для них. Из-за коррупционного скандала исполнение контракта отложили на 25 лет. Производство возобновилось только в 2012 году, когда были изготовлены опытные образцы модернизированной 155-мм буксируемой гаубицы с увеличенной длиной ствола 45 калибров.
Первые испытания модифицированных гаубиц завершились неудачно. Стволы двух опытных образцов в августе 2013 года были разорваны в ходе стрельб. В настоящее время проблемы, по словам изготовителей, устранены полностью. Дальность стрельбы «Дхануш» составляет 38 км, что на 11 км превышает показатель шведской FH-77B.
Индийская армия планирует после поставки первых 6 гаубиц приобрестит еще 12 гаубиц в течение года и еще 36 – в течении двух лет. Если опыт эксплуатации модернизированных гаубиц в войсках признают положительным, то Сухопутные войска получат все предусмотренные контрактом 414 гаубиц.
155-мм буксируемая гаубица FH-77B «Дхануш» является модифицированной лицензионной копией шведской 155 мм артсистемы компании Bofors. Индийское управление оружейных заводов OFB получило технологию производства орудий в рамках подписанного с компанией Bofors в 1987 году контракта на закупку 410 ед. 155-мм гаубиц FH-77B с длиной ствола 39-калибров и поставку боеприпасов для них. Из-за коррупционного скандала исполнение контракта отложили на 25 лет. Производство возобновилось только в 2012 году, когда были изготовлены опытные образцы модернизированной 155-мм буксируемой гаубицы с увеличенной длиной ствола 45 калибров.
Первые испытания модифицированных гаубиц завершились неудачно. Стволы двух опытных образцов в августе 2013 года были разорваны в ходе стрельб. В настоящее время проблемы, по словам изготовителей, устранены полностью. Дальность стрельбы «Дхануш» составляет 38 км, что на 11 км превышает показатель шведской FH-77B.
Индийская армия планирует после поставки первых 6 гаубиц приобрестит еще 12 гаубиц в течение года и еще 36 – в течении двух лет. Если опыт эксплуатации модернизированных гаубиц в войсках признают положительным, то Сухопутные войска получат все предусмотренные контрактом 414 гаубиц.
Использованы фотографии: defenseindustrydaily.com.
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