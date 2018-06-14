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Индия завершила испытания 155-мм буксируемой гаубицы FH-77B «Дхануш»

В Индии завершился заключительный этап испытаний модифицированной 155-мм буксируемой гаубицы FH-77B «Дхануш» с увеличенной длиной ствола 45 калибров. В течении пяти дней со 2 июня 2018 года батарея из шести гаубиц произвела по 50 выстрелов на полигоне Похран по мишеням на дальности 38 км. Проведенные стрельбы были заключительным этапом испытаний в настоящее время гаубица рекомендована к принятию на вооружение Сухопутных войск индийской армии.

Индия завершила испытания 155-мм буксируемой гаубицы FH-77B «Дхануш»


155-мм буксируемая гаубица FH-77B «Дхануш» является модифицированной лицензионной копией шведской 155 мм артсистемы компании Bofors. Индийское управление оружейных заводов OFB получило технологию производства орудий в рамках подписанного с компанией Bofors в 1987 году контракта на закупку 410 ед. 155-мм гаубиц FH-77B с длиной ствола 39-калибров и поставку боеприпасов для них. Из-за коррупционного скандала исполнение контракта отложили на 25 лет. Производство возобновилось только в 2012 году, когда были изготовлены опытные образцы модернизированной 155-мм буксируемой гаубицы с увеличенной длиной ствола 45 калибров.


Первые испытания модифицированных гаубиц завершились неудачно. Стволы двух опытных образцов в августе 2013 года были разорваны в ходе стрельб. В настоящее время проблемы, по словам изготовителей, устранены полностью. Дальность стрельбы «Дхануш» составляет 38 км, что на 11 км превышает показатель шведской FH-77B.

Индийская армия планирует после поставки первых 6 гаубиц приобрестит еще 12 гаубиц в течение года и еще 36 – в течении двух лет. Если опыт эксплуатации модернизированных гаубиц в войсках признают положительным, то Сухопутные войска получат все предусмотренные контрактом 414 гаубиц.

Использованы фотографии: defenseindustrydaily.com.
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Комментарии 6

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  1. Чичиков (Забаненный) Сегодня, 17:17
    Некомплект! Под зонтиком должен сидеть магараджа, по бокам двое слуг с опахалом, а вокруг суетится орудийный расчет!
    Чичиков
    1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:21
      Цитата: Чичиков
      ...Некомплект! Под зонтиком должен сидеть магараджа, по бокам двое слуг с опахалом, а вокруг суетится орудийный расчет!...

      Вы очень отстали от жизни коллега fellow
      Всё это, включая индийские танцы у гаубицы - в наличии yes
      Полюбуйтесь laughing :
      Андрей К
      1. net0103net (Евстегней) Сегодня, 18:04
        ... Это чем они там заняты ?! )))))) Оборжаться ! ... Даа, на оружии мы денег много не заработаем. Как выясняется, его просто некому стало продавать ))) Ну и задроты ! ))
        net0103net
    2. san4es Сегодня, 17:21
      Цитата: Чичиков
      Некомплект! Под зонтиком должен сидеть магараджа, по бокам двое слуг с опахалом, а вокруг суетится орудийный расчет!

      ...Она волшебная
      san4es
    3. MPN (Павел) Сегодня, 17:33
      Зонтик какой то странный.... sad , не могу как то его классифицировать...
      MPN
  2. NF68 (Николай.) Сегодня, 17:24
    Без зонта эта гаубица будет не особо боеспособна. Осталось еще рядового с опахалом рядом разместить. Тогда вообще всё будет в самом полном порядке.
    NF68
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