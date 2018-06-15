Тайная группа по сдаче Донбасса

Целый ряд украинских отставных военачальников, имеющих в медиапространстве страны репутацию «серьезных экспертов», сделали довольно однотипные прогнозы относительно перспектив развития ситуации в Донбассе.В частности, бывший замглавы Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина, несомненно, заберет у России все, что она считает своим, включая Донбасс и Крым.И главным инструментом этого возвращения, по мнению Романенко, станет меморандум, который Петр Порошенко передал в Международный суд ООН. Сей документ отставной генерал назвал «подарком россиянам».Напомним, что Украина подала в Международный суд ООН расширенный меморандум, содержащий обвинения в адрес России о нарушении международных соглашений по борьбе с расовой дискриминацией и финансированием терроризма. Причем его передача была приурочена ко Дню России.Однако бывший военачальник призвал украинцев запастись терпением, поскольку мировая политика — дело серьезное, небыстрое и требующее изрядных усилий.«Здесь очевидны выигрыши, за которые нам надо еще бороться. Рано или поздно они нам все отдадут», — заявил украинский генерал.С аналогичным заявлением выступил другой украинский генерал.Украинский ресурс «Апостроф» опубликовал интервью с отставным генерал-лейтенантом Службы внешней разведки Василием Богданом, ныне подвизающимся в качестве эксперта по вопросам безопасности. Подобно Романенко, он тоже возложил большие надежды на международный суд, который рано или поздно заставит Москву «идти на уступки».«Механизмы выполнения решений международных судов существуют. Это мы видим на примере энергетической ситуации. В нескольких странах суды уже арестовали собственность "Газпрома". Тому есть правовые механизмы, чтобы поставить на место страну, которая плюет на нормы международного права. В России существует верховенство её законодательства над международным правом, но санкции возвращают путинский режим в рамки», — утверждает Богдан.При этом ключевым моментом в его выступлении было то, что он конкретизировал сроки неизбежной «перемоги», указав, что она не наступит до парламентских и президентских выборов на Украине. Таким образом, он указывает аудитории: нынешняя власть работает в правильном направлении, и голосуйте за нее, чтобы не помешать процессу возвращения Донбасса, Крыма и всего, чего только Украина не пожелает.Впрочем, ничего принципиально нового оба этих генерала не сказали: украинцев уже четыре года призывают уповать на санкции, помощь Запада и международные инстанции. Тут разве что генеральские регалии и статус «серьезных экспертов» должны придать убедительности.Куда интереснее выступление третьего военачальника, лидера украинской партии «Гражданская позиция», экс-министра обороны страны Анатолий Гриценко.Как и Романенко с Богданом, он тоже призвал украинцев довериться усилиям власти и подождать результатов, которые непременно будут, но Гриценко сказал, что «перемогу» Украине принесет не международный суд, а некая тайная переговорная группа, которая в секрете от всех готовит сдачу народных республик и передачу их населения и территорий под контроль Киева.«Это закрытая рабочая группа Украины, России, Франции, Германии и США. Периодически собирается в Европе. Кроме официальных переговоров между Волкером и Сурковым, минских и нормандских переговоров, существует еще и такой, где нарабатываются решения, которые ложатся на стол Меркель, Макрона, Путина, Порошенко и Трампа», — заявил Анатолий Гриценко, указав, что в этой группе задействованы как бывшие, так и действующие политики и военные с опытом работы на должностях уровня глав МИД и Минобороны, а также послы, «чьих фамилий он назвать не может».«Мы предложили поэтапную стратегию развертывания миротворцев; детализируем, какие страны должны туда входить, их полномочия. Миссия численностью 30-40 тысяч военных, 5-6 тысяч гражданских. Выполнение плана займет от трех до пяти лет», — заявил Гриценко.«Первейшая задача — перекрыть границу, нами ныне не контролируемую. Должно быть проведено разминирование, выведен рубль и заведена гривна как основная валюта. Расформировать два армейских корпуса и фейковые государственные структуры. Нужно создать условия, в том числе имущественно-юридические, для возвращения беженцев-переселенцев. Восстановить системы жизнеобеспечения, общественный порядок», — заявил Гриценко.Вполне предсказуемо экс-министр заявил, что подготовленный «закрытой рабочей группой» процесс начнется после выборов президента Украины. Почему именно так, он объяснять не стал.Можно не сомневаться, что Гриценко находит своё выступление очень удачным. Помимо того, что он придумал совершенно новый путь возвращения Донбасса, в который, как он полагает, может поверить часть украинской аудитории, все еще ожидающая «перемоги», политик надеется заронить в сердца донбассцев и россиян тревогу и подозрение в предательстве Кремля, который допускает и одобряет существование каких-то «закрытых групп» и тайно готовит «сдачу» народных республик.Однако возникает вполне логичный вопрос: для чего Гриценко разглашает конфиденциальную информацию о существовании тайной группы, в которой он сотрудничает (о чем свидетельствуют его слова «мы предложили поэтапную стратегию»)? Ведь, судя по тому, что он излагает, секретный характер работы этой структуры является одним из необходимых условий ее успешной работы. Неужели украинский политик предал гласности ее существование, чтобы сорвать работу по «возвращению Донбасса»?Кроме этого, на прошедшем 11 июня в Берлине саммите глав МИД «нормандской четверки» Сергей Лавров категорически отказался рассматривать «украинский вариант» ввода миротворцев и увязки миссии ООН с Минскими соглашениями. И совершенно непонятно, почему он должен изменить свой подход после переизбрания Порошенко. Ну, или после избрания кого-то другого.Расчет Гриценко вполне мог бы сработать: алармистов и в России, и на Донбассе хватает. Однако его репутация казнокрада, проходимца, провокатора и человека, не отвечающего за свои слова, сильно обесценивает его выступление.Можно не сомневаться, что появление почти синхронных трёх выступлений связано со следующими обстоятельствам: в свете приближающихся выборов Порошенко во что бы то ни стало нужно предъявить украинскому обществу если не «перемогу», то хотя бы мечту о ней, которая должна выглядеть более или менее реалистичной.Все надежды, возложенные на саммит в Берлине, на то, что ради спокойствия ЧМ Москва пойдет хоть на минимальные уступки, не оправдались. И перед экспертами была поставлена конкретная и непростая задача – убедить украинцев в том, что, если они «правильно» проголосуют, «перемога» непременно будет, пусть и не сразу.И очевидно, что Романенко и Богдану поставленная задача была явно не по душе, выполняли они ее без огонька, стараясь не говорить явные глупости, дабы не слишком подмочить свою репутацию экспертов.Иное дело — Гриценко, на котором пробы ставить негде. Терять ему нечего, он и развернулся во всю ширь, подойдя к полученному поручению творчески.Для поддержания в сознании украинцев несбыточных надежд проводится целая психологическая операция с использованием заведомых фейков. И это говорит о том, что сам киевский режим не верит в возможность «возвращения» как Донбасса, так и Крыма. И предпочитает ограничиваться имитацией действий по достижению этих целей.