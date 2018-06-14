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Иракцам следует перенять опыт улучшения танков у сирийского «спецназа»
В Сети появилась фотография иракского танка Т-72М1, экипаж которого решил повысить уровень защиты своей машины. Для этого они приварили к башне решетки, а пространство между ними и броней заложили мешками с песком.
На протяжении нескольких лет подобным образом поступали и сирийские танкисты. Однако сегодня, на примере элитных соединений, таких как четвертая дивизия (танковый «спецназ») и 105-я бригада Республиканской гвардии, можно говорить о существенном прогрессе в этом вопросе.
Так, «спецназовцы» начали создавать так называемые «сверхзащищенные» танки, применяя мощные противокумулятивные экраны и стальные контейнеры с плотно утрамбованным гравием. Гвардейцы же на своих Т-72 монтируют «уголковую» защиту.
В результате, отмечает Российская газета, в обоих соединениях удалось снизить потери до минимума, в том числе во время самых опасных боев для бронетехники – при штурме городов.
Военное ведомство Ирака неоднократно заявляло о намерении усовершенствовать свой парк танков Т-72, по своим характеристикам находящимся на уровне начала 80-х годов. Командование рассматривало разные варианты, предложенные зарубежными оборонщиками, однако до сих пор никаких конкретных шагов в этом направлении сделано не было.
На протяжении нескольких лет подобным образом поступали и сирийские танкисты. Однако сегодня, на примере элитных соединений, таких как четвертая дивизия (танковый «спецназ») и 105-я бригада Республиканской гвардии, можно говорить о существенном прогрессе в этом вопросе.
Так, «спецназовцы» начали создавать так называемые «сверхзащищенные» танки, применяя мощные противокумулятивные экраны и стальные контейнеры с плотно утрамбованным гравием. Гвардейцы же на своих Т-72 монтируют «уголковую» защиту.
В результате, отмечает Российская газета, в обоих соединениях удалось снизить потери до минимума, в том числе во время самых опасных боев для бронетехники – при штурме городов.
Военное ведомство Ирака неоднократно заявляло о намерении усовершенствовать свой парк танков Т-72, по своим характеристикам находящимся на уровне начала 80-х годов. Командование рассматривало разные варианты, предложенные зарубежными оборонщиками, однако до сих пор никаких конкретных шагов в этом направлении сделано не было.
Использованы фотографии: https://twitter.com/KLKAMASH2018
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