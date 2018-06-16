Румынский «еврокалаш»: АК под стандарты НАТО

Румынский Куджирский механический завод (КМЗ), производящий стрелковое оружие и боеприпасы и являющийся структурным подразделением компании Romarm, предлагает для перевооружения вооруженных сил страны новое индивидуальное оружие, выполненное под патрон 5,56х45 НАТО и соответствующее, согласно утверждениям разработчиков, стандартам Североатлантического альянса.Румыны не стали изобретать велосипед, а просто адаптировали PM md 86 (румынский аналог АК-47) под стандартный боеприпас НАТО.Как заявил директор завода Николае Михайлеску, прототип был разработан очень быстро, всего в течение 30 дней.«Прототип был изготовлен на основе выпускаемого заводом оружия калибра 5,45 х 39, ныне состоящего на вооружении румынской армии. Можно сказать, что выпуск модернизированного в соответствии с техническими требованиями альянса оружия, необходимость в котором возникла после вступления Румынии в НАТО, потребует минимальных инвестиций. По сути дела, речь идет лишь об адаптации уже существующей линии под новый калибр», — рассказал директор предприятия.Надо признать, что Михайлеску несколько лукавит, когда говорит о рекордно коротких сроках создания прототипа. Дело в том, что в реальности в его основу лег не PM md 86, а самозарядная версия автомата под патрон 223 Rem.Этот карабин, адаптированный для гражданского рынка, как национального, так и зарубежного, завод выпускает уже несколько лет, он хорошо отработан и пользуется немалым спросом в США. Помимо устранения в нем в соответствии с «огражданиванием» функции автоматического огня, он еще и был «кастомизирован»: получил четырехпозиционный телескопический приклад, более эргономичную пистолетную рукоятку, а накладка на газоотводную трубку и цевье получили планки Пикатинни, позволяющие устанавливать коллиматорный или «скаутский» прицел, ЛЦУ, тактический фонарь, сошки или тактическую рукоятку. Кроме того, карабин сохранил боковой кронштейн «ласточкин хвост» для крепления оптики, характерный для советского оружия.То есть задача КБ КМЗ при создании прототипа автомата натовского стандарта состояла в возвращении самозарядному карабину функции автоматического огня. В связи с этим не совсем ясно, почему они тянули с этим целый месяц.Можно предположить, что имеет место какая-то игра вокруг принятия на вооружение этого автомата, получившего наименование TNC-1, связанная с тем, что и в министерстве обороны страны, и в органах власти есть люди, препятствующие реализации этого самого простого, логичного, и, главное, экономичного решения проблемы перевооружения. Дело в том, что ведущие страны НАТО, в первую очередь США, стремятся использовать программы перевооружения новых членов альянса для навязывания им своего оружия. Активно привлекая к его лоббированию военачальников и политиков этих стран.То есть определенные «подводные камни» на пути TNC-1 в войска присутствуют. Пару месяцев назад Николае Михайлеску сообщил, что оружие успешно прошло войсковые испытания в воинской части в Тыргу-Муреш, было подвергнуто всем необходимым испытаниям и тестам, однако окончательное решение по нему еще не принято.Директор Куджирского механического завода отметил, что для начала серийного выпуска оружия все готово, и предприятие ждет только «команды от румынской армии». Михайлеску подчеркнул, что прежде всего КМЗ будет работать по внутренним, национальным заказам, хотя к новому оружию уже высказан определенный интерес и за рубежом.Он убежден, что оружие будет иметь спрос и на мировом рынке. Прежде всего в странах третьего мира, в Азии, в Африке и на Ближнем Востоке.Основания для таких надежд у румынских оружейников есть: их сравнительно недорогое оружие при приемлемом качестве пользуется устойчивым спросом в мире. Мало какой вооруженный конфликт сегодня обходится без румынских автоматов. Однако надо отметить, что основная масса этого оружия выпущена еще при Чаушеску и продавалась со складов чуть ли не по цене металлолома.Мощности же и персонал КМЗ неуклонно сокращались. Так, если до революции на нем работало более 18 000 человек, то сегодня здесь трудятся 910 сотрудников. При этом предприятие остается на плаву в значительной степени за счет выпуска гражданского оружия.Михайлеску очень надеется на получения заказа на TNC-1 и даже обещает набрать под него новых работников и создать новую, независимую от существующих производственную линию.Впрочем, следует отметить, что на мировом рынке румынским оружейникам придется жестко конкурировать с болгарскими коллегами, которые предлагают аналогичную продукцию, и тоже по невысоким ценам. Причем наращивать производство им не потребуется – они уже заняли свою нишу. Именно ту, на которую нацелились румыны.А потребности собственно румынской армии завод, скорее всего, сможет удовлетворить и имеющимися мощностями.