Артиллерия. Крупный калибр. 122-мм корпусная пушка А-19
Начать статью хочется совсем несерьезно. Наконец-то дошли! Не до Берлина, как героиня нашего повествования, а до истории создания, конструкции и боевого использования одной из первых артиллерийских систем крупного калибра, созданной советскими конструкторами.
Итак, известнейший неизвестный герой Великой Отечественной, популярный участник кинодокументалистики, гроза противника 122-мм корпусная пушка А-19.
Парадокс, но, работая с материалами по этой пушке из различных источников, вдруг понимаешь странную штуку. Материалов множество. И в то же время, материалов мало. Даже в достаточно серьезных источниках. А ведь нет, наверное, фильмов победной кинохроники, где не было бы кадров с этим орудием. И по праву. По нашему мнению, орудие очень "фотогенично" и гармонично смотрится. А уж долбит…
Первое утверждение, которое мы сделаем. Корпусная пушка А-19 не имеет своих сухопутных корней в артиллерии РККА. В отличие от других систем, у этой пушки в предках значится морское орудие. Орудие, которым оснащались военные корабли, канонерские лодки, тяжелые бронепоезда, береговые батареи.
Это 120-мм орудие системы французского конструктора Канэ. Именно эти пушки выпускали Обуховский и Пермский заводы с 1892 года согласно подписанному Договору с французской фирмой Forges et Chantiers de la Mediterranes.
Второе утверждение касается калибра орудия. 48 линий калибра (121,92 мм) — это чисто русское изобретение. И ведет оно свое начало от первых российских гаубиц. Об этом мы писали ранее. Соответственно, со временем, такой калибр утвердился и для тяжелых пушек. Можно сказать, российская военно-историческая специфика.
И третье утверждение. Появление А-19 тесно связано именно с Гражданской войной в Советской России. Именно осмысление опыта этой войны привело конструкторов к пониманию необходимости создания высоко маневренного орудия, способного вести огонь в обеих плоскостях наводки и при этом не оставаться на позициях долго. Это утверждение, во многом, базируется на использовании систем Канэ на бронепоездах. Именно там использовалась установка орудий в тумбовом варианте.
Дело в том, что в большинстве других армий на тот период анализировался опыт Первой мировой войны. А там, в отличие от Гражданской, такие орудия использовались для контрбатарейной борьбы. Проще говоря, имели очень специфические задачи.
Но вернемся в бурные 20-е годы прошлого столетия. Уже в ходе Гражданской войны стало ясно, что 107-мм пушка обр. 1910 года "стареет". Была запланирована её модернизация. Однако, после долгих обсуждений этого вопроса, от модернизации отказались. Потенциал для улучшений этого корпусного орудия был исчерпан.
Поэтому в январе 1927 года Артиллерийский комитет постановил начать работы по новой 122-мм корпусной пушке. В КБ Артиллерийского комитета работы по созданию орудия возглавил Франц Францевич Лендер, который оставил свой след в мировой артиллерии и навсегда вошел в историю этого рода войск.
Пусть простят нас те, кого интересуют только технические вопросы артиллерийских систем, но тут просто необходимо сделать маленькое, но важное отступление. Дело в том, что по нашему мнению, в советско-российской историографии имя Ф. Ф. Лендера просто не заслужено забыто. Как это часто случается.
А ведь именно этот конструктор стал отцом советской зенитной артиллерии! Именно сформированные в 1915 году зенитные батареи из пушек Лендера-Тарновского считаются началом русского ПВО.
Итак, Франц Францевич Лендер родился 12(24) апреля 1881 года. В 1909 году с отличием окончил механическое отделение Петербургского технологического института. После окончания института назначен техническим руководителем Артиллерийской технической конторы Путиловского завода. В 1908 году спроектировал первый клиновый затвор для орудий, которые запатентован в России, США, Франции и Англии.
В 1914 году создал совместно с конструктором В. В. Тарновским первую в России мобильную зенитную 76-мм пушку.
С 1920 года руководил Артиллерийским конструкторским бюро. В 1927 году, уже будучи больным, практически лежа в постели, создал 76-мм полковую пушку обр. 1927 года. Умер 14 сентября 1927 года. Его дело продолжил сын, Владимир Францевич Лендер.
Кстати, в 2017 году 76-мм зенитную пушку Лендера, выпущенную в 1927 году, нашли на архипелаге Новая Земля во время учений. В районе магнитной обсерватории Маточкин Шар. По сообщению РИА Новости от 21 марта 2018 года, пушка после ремонта была допущена к испытательной стрельбе. Произвела пять выстрелов салютными зарядами и поставлена на оперативный учет в службу РАВ Северного флота по номенклатуре морского артиллерийского вооружения!
Но вернемся к нашей героине. После ухода Лендера, разработку продолжил коллектив Орудийно-арсенального треста под руководством С. П. Шукалова. А окончательную доработку произвел коллектив инженеров КБ завода №38.
Парадокс, но именно доработка конструкторов завода дала возможность оперативно испытывать различные конструктивные решения. Это относится и к ствольной группе, где различия наиболее видны (дульный тормоз, лейнированный или скрепленный тип ствола), так и к лафету.
Лафет для данного орудия во многом стал "камнем преткновения". Необходимо было совместить высокие характеристики по углам наводки и способность перемещения с достаточно высокой скоростью. Отсюда вытекала необходимость обязательного подрессоривания пушки.
В конечном итоге конструкторы остановились на лафете с раздвижными станинами. По мнению большинства исследователей, это было прогрессивное решение. Однако отсутствие автоматического выключения подрессоривания, не совсем его удовлетворительная работа при движении по бездорожью, а также совмещённый механизм уравновешивания ствола и вертикальной наводки, были главными недостатками лафета 122-мм корпусной пушки обр. 1931 г. К лафету была отдельная куча претензий, так как он «отличился» крайне медленным изменением угла возвышения, что в ряде боевых ситуаций было чревато для расчёта и орудия фатальными последствиями.
Официально корпусная 122-мм пушка обр. 1931 года была принята на вооружение 13 марта 1936 года. Через 9 лет после начала разработки. Однако работы по её усовершенствованию продолжались. Дело в том, что в процессе эксплуатации недостатки стали видны невооруженным глазом.
Позволим себе повторить наиболее важные моменты. Не очень удачная конструкция колесного хода ограничивала подвижность пушки. Отсутствие автоматического отключения подрессоривания снижало скорость перехода из походного в боевое положение и обратно. Подъемный механизм был ненадежен и не обладал необходимой скоростью подъема ствола. И, наконец, технологическая сложность производства лафета. Лафет действительно был сложным и трудоемким для того времени.
К концу 1936 года в РККА появилась 152-мм гаубица-пушка МЛ-20, тоже имевшая лафет современной конструкции. И, как это часто было в то время, возникла идея создать дуплекс. Наложить ствол А-19 на новый лафет! Это решало проблему удешевления производства и эксплуатации орудий в дальнейшем.
Работами по доводке А-19 возглавил Ф. Ф. Петров.
Проводились эти работы в КБ пермского завода №172. В сентябре 1938 года новое орудие было представлено для испытаний. Два месяца испытаний показали успешность такого конструкторского решения.
29 апреля 1939 года на вооружение РККА официально принята новая пушка — "122-мм корпусная пушка обр.1931/37 г.". Правда несколько странно, что индекс "А-19" в этом случае продолжали использовать. Орудия получились разные, а индекс сохранили старый.
Для более полного понимания этого факта приведем ТТХ обоих пушек:
обр.1931 г. / обр.1931-37 гг.
Длина в походном положении: 8900 мм / 8725 мм
Ширина в походном положении: 2345 мм
Высота в походном положении: 1990 мм / 2270 мм
Масса в боевом положении: 7100 кг / 7117 кг
Масса в походном положении: 7800 кг / 7907 кг
Ствол
Калибр: 121,92 мм
Длина ствола: 5650 мм (L/46,3)
Длина нарезной части: 5485 мм (L/36)
Высота линии огня: 1437 мм / 1618 мм
Огневые характеристики
Диапазон угла вертикальной наводки: от −2° до +45° / от −2° до +65°
Диапазон угла горизонтальной наводки: 56° (28° влево и вправо) / 58° (29° влево и вправо)
Максимальная дальность огня гранатой ОФ-471:19.800 м
Максимальная скорострельность:3–4 выстрела в минуту
Подвижность
Клиренс (дорожный просвет): 335 мм
Максимальная скорость буксировки по шоссе: 17 км/ч / 20 км/ч
Прочее
Расчёт: 9 человек (командир орудия, два наводчика, замковый, пять заряжающих и подносчиков)
Подводя итог всему процессу развития А-19, можно сказать, что поставленные цели были выполнены практически полностью своими собственными силами — Красная Армия получила дальнобойную, мощную и в меру мобильную артиллерийскую систему.
122-мм пушки обр. 1931/37 гг. до 1941 года изготавливались на сталинградском заводе «Баррикады», в 1941—1946 годах — на заводе № 172 в Перми, также в 1941 году заказ на изготовление орудий этого типа был дан новому заводу № 352 в Новочеркасске.
К сожалению, имеющаяся статистика не различает выпуска модификаций 122-мм корпусных пушек, ориентировочно количество пушек образца 1931/37 гг. можно оценить в 2 450 шт. Всего же за 1935-1946 годы было выпущено 2 926 шт. 122-мм пушек обеих модификаций, не считая орудий, предназначавшихся для установки на самоходные артиллерийские установки и танки.
В конце 1943 года было принято решение о создании варианта ИСУ с установкой в неё 122-мм пушки А-19. В декабре 1943 года опытный образец «Объект 242» новой САУ был построен и передан на испытания. 12 марта 1944 года САУ была официально принята на вооружение РККА под индексом ИСУ-122, с апреля того же года началось её серийное производство.
Для установки в САУ была разработана специальная модификация А-19 под индексом А-19С (индекс ГАУ — 52-ПС-471). Отличия самоходного варианта пушки от буксируемого заключались в переносе органов наведения орудия на одну сторону, оборудовании казённой части лотком-приёмником для удобства заряжания и введении электроспуска. Производство ИСУ-122 с А-19С продолжалось до 1945 года включительно, всего было выпущено 1735 машин.
Но есть у А-19 и "великие дети". Многие из читателей из видели, но никак не связывали с этой корпусной пушкой. Без рассказа об этих орудиях любая статья была бы не полной.
В августе 1943 года Ж. Я. Котин, конструктор перспективного тяжёлого танка «ИС», опираясь на опыт Курской битвы (продемонстрировавшей высокую эффективность 122-мм пушек против тяжёлых немецких танков), предложил вооружить новый танк пушкой А-19.
Предложение было принято, и КБ завода № 9 было приказано в срочном порядке разработать танковый вариант А-19. В ноябре 1943 года новое орудие было создано путём наложения ствольной группы пушки Д-2 на люльку 85-мм танковой пушки Д-5, изначально установленной в танк ИС-1. Его испытания закончились в целом успешно.
С декабря 1943 года орудие, получившее наименование 122-мм танковая пушка образца 1943 года (Д-25Т) («совмещённый» индекс от Д-2 и Д-5) начали устанавливать на танки ИС-2. Конструктивно Д-25Т отличалась от А-19 облегчённой конструкцией, наличием дульного тормоза, переносом органов управления на одну сторону, введением электроспуска и рядом других деталей.
Первые модификации Д-25Т имели, как и А-19, поршневой затвор. С начала 1944 года в серию пошла модификация Д-25Т с полуавтоматическим клиновым затвором. Баллистика и боеприпасы Д-25Т и А-19 были идентичны. Изначально объём выпуска Д-25Т был небольшим и рассматривалась возможность установки в ИС-2 непосредственно пушек А-19. Однако завод № 9 успешно увеличил производство Д-25Т и вопрос о монтаже А-19 в ИС-2 отпал.
Пушки Д-25Т устанавливались на серийные тяжёлые танки военного времени ИС-2 и ИС-3, а её последующие модификации — на опытные и серийные образцы послевоенных тяжёлых танков, например, тяжёлый танк Т-10 вооружался 122-мм пушкой Д-25ТА.
А сейчас мы поговорим о том, что редко встречается в технических описаниях и статьях об А-19.
О личном составе орудийных расчетов. А-19 сама по себе являлась сложной артиллерийской системой своего времени, для максимально полного раскрытия её возможностей требовались знающие своё дело артиллеристы. И если от подносчиков и заряжающих требовалась в основном недюжинная физическая сила и выносливость, то наводчик уже должен был владеть солидным объёмом знаний, не говоря уже о командирах батарей и подчинённых им офицерах.
Увы, но личный состав артиллерийских частей РККА не мог похвастаться образованием, как и СССР в целом. Большинство артиллеристов имели только начальное образование. В СССР того времени было принято учить до 7 классов. Тех, кто закончил 10-летку было крайне мало. А люди с высшим образованием порой ценились на вес золота.
Поэтому, на начальном этапе войны стрельба производилась на прямой или полупрямой наводке. Что, естественно, приводило к огромным потерям среди артиллеристов.
Однако, для корпусных пушек, в силу особенностей использования, была характерна высокая выживаемость расчетов. Практически в разы выше, чем в полковых и дивизионных звеньях. Это способствовало обучению номеров уже по ходу войны. Командиры и наводчики работали "по опыту". Вычислитель с логарифмической линейкой воспринимался как чудо.
Как это выглядело, рассказал отец одного из авторов, который служил командиром танкового взвода в Германии в то время, когда большинство сверхсрочников были фронтовиками. "Фронтовые" экипажи выполняли любое учебное упражнение с большим запасом от норматива. Но объяснить, как это делается, не могли. Стандартный ответ: "Если бы ты так действовал в бою, то гореть тебе уже через пару минут".
А вот получение знаний фронтовики объясняли большим количеством печатных материалов, которые распространялись тогда. Именно оттуда и черпали солдаты и сержанты варианты способов боевых действий в различных ситуациях. По некоторым источникам, таких листовок для артиллеристов было выпущено больше всех. Однако, учитывая тогдашнюю неразбериху и количество различных типографий, это утверждение можно поставить под сомнение.
Тем не менее, к 1944 году корпусная артиллерия вполне нормально могла выполнять задачи, которые можно (и нужно) было решать не только прямой наводкой. Лучший пример – в вопросе. А кто сделал первый выстрел по Берлину?
Закончить повествование о А-19 хочется некоторыми выкладками о боевом применении этих орудий. Именно некоторыми, потому что без смеха, есть страны, где эти пушки все еще на службе.
Впервые воевать А-19 начали ещё на реке Халхин-Гол. Точного количества орудий нам узнать не удалось. Но главное, потерь этих корпусных пушек там тоже не зафиксировано. А значит, испытание огнем они прошли успешно.
Поучаствовали 122-мм корпусные пушки и в советско-финской войне. На 1 марта 1940 года на советско-финском фронте находилось 127 орудий. Потери за войну составили 3 единицы. Причем, и в первом, и во втором случае, информации о модификации орудий нет.
К началу Великой отечественной войны в состав РККА входило 1300 (1257) орудий. Из них 21 в составе ВМФ. Однако, в западных округах было всего 583 пушки. Так что, "добирать" пришлось из восточных районов страны.
Наиболее серьезные потери корпусная артиллерия понесла в 1941 году. По различным источникам, за этот год было потеряно не менее 900 122-мм пушек. Оставшиеся орудия с успехом били фашистов, а затем японцев до самой Победы. Кстати, интересный факт и ответ к вопросу, заданному выше. Первый выстрел по Берлину сделала именно 122-мм корпусная пушка А-19 за номером 501 20 апреля 1945 года.
Ну и для тех, кто сомневается в "непрофильном использовании" вооружения. При обороне Москвы, на Волоколамском шоссе, 122-мм корпусные пушки успешно отражали танковые атаки немцев. На Курской дуге корпусные пушки использовались как противотанковые орудия против тяжелых танков. Рассматривать эти бои можно не как норму, а как последний шанс командования. После боя специалисты обследовали подбитые немецкие танки из числа тех, что немцы не успели эвакуировать. Увы, побед у А-19 не было...
Кстати, в своё время на полигоне в Кубинке провели испытания советских орудий против немецкого танка Пантера. А-19 пробила лобовую броню данного танка толщиной 80 мм с наклоном к нормали 55° на дистанции 2,5 км, причём было особо отмечено, что это ещё не предел. Для сравнения, новейшая на тот момент 100-мм полевая пушка БС-3 пробивала эту же бронеплиту максимум на 1,5 км.
В целом, для своего времени 122-мм пушка обр.1931/37 годов была вполне современным, конструктивно совершенным орудием, в котором очень удачно сочетались высокая огневая мощь, подвижность, технологичность производства и неприхотливость в эксплуатации. Модификация орудия образца 1931 года помогла избавиться от большинства недостатков этого изделия. А удачность конструкции подтвердили долгие годы эксплуатации.
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов
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