Бундестаг подписал соглашение об аренде израильских беспилотников

Министерство обороны Германии берет в аренду у Израиля беспилотные летательные аппараты военного назначения. В среду, 13 июня 2018 года немецкий Бундестаг утвердил сделку по аренде у Израиля беспилотников Heron-TP, способных нести на себе оружие. Сумма сделки составляет почти миллиард евро.По заключенному соглашению, Германия берет в лизинг по одним сведениям семь, а по другим - пять БПЛА большого радиуса действия Heron TP, сроком на семь лет для применения в военных миссиях Бундесвера в Мали и Афганистане. Также в стоимость входит обучение операторов БПЛА, услуги технической поддержки и эксплуатации, которые будут производиться на территории израильской военной базы "Тель-Ноф".Сумму в 720 млн. долларов получит компания Israel Aerospace Industries (IAI) за аренду беспилотников, а также 177 млн. долларов получит израильское правительство за использование израильских аэродромов и центров немецкими военными во время обучения.Сделка Израиля с Германией была согласована еще в 2013 году, но из-за поданной апелляции конкурента израильтян - американской компании General Atomics, подписание было отложено до судебного решения, которое оказалось благосклонным для израильской компании.AI Eitan (Heron TP) — израильский многоцелевой БПЛА, разработанный компанией IAI на базе IAI Heron. В состав бортовой аппаратуры входят системы слежения и обнаружения целей в оптическом, инфракрасном и радиодиапазонах, спутниковой навигации. Может быть оснащен средствами управления огнем и ударными комплексами.Размах крыльев аппарата составляет 26 м. Потолок — 13,7 км. Продолжительность полёта 36 часов. Сообщалось о возможности «висеть» в воздухе на высоте до 4,5 км над контролируемыми районами и о перспективе оснащения системой дозаправки в воздухе. При крейсерской скорости 296 км/ч (максимальная — 460 км/ч) он теоретически может пролететь 14 800 км. Максимальный взлётный вес — 4650 кг. Масса полезной нагрузки может достигать 1000 кг.