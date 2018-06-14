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Бундестаг подписал соглашение об аренде израильских беспилотников

Министерство обороны Германии берет в аренду у Израиля беспилотные летательные аппараты военного назначения. В среду, 13 июня 2018 года немецкий Бундестаг утвердил сделку по аренде у Израиля беспилотников Heron-TP, способных нести на себе оружие. Сумма сделки составляет почти миллиард евро.

Бундестаг подписал соглашение об аренде израильских беспилотников


По заключенному соглашению, Германия берет в лизинг по одним сведениям семь, а по другим - пять БПЛА большого радиуса действия Heron TP, сроком на семь лет для применения в военных миссиях Бундесвера в Мали и Афганистане. Также в стоимость входит обучение операторов БПЛА, услуги технической поддержки и эксплуатации, которые будут производиться на территории израильской военной базы "Тель-Ноф".


Сумму в 720 млн. долларов получит компания Israel Aerospace Industries (IAI) за аренду беспилотников, а также 177 млн. долларов получит израильское правительство за использование израильских аэродромов и центров немецкими военными во время обучения.

Сделка Израиля с Германией была согласована еще в 2013 году, но из-за поданной апелляции конкурента израильтян - американской компании General Atomics, подписание было отложено до судебного решения, которое оказалось благосклонным для израильской компании.

AI Eitan (Heron TP) — израильский многоцелевой БПЛА, разработанный компанией IAI на базе IAI Heron. В состав бортовой аппаратуры входят системы слежения и обнаружения целей в оптическом, инфракрасном и радиодиапазонах, спутниковой навигации. Может быть оснащен средствами управления огнем и ударными комплексами.

Размах крыльев аппарата составляет 26 м. Потолок — 13,7 км. Продолжительность полёта 36 часов. Сообщалось о возможности «висеть» в воздухе на высоте до 4,5 км над контролируемыми районами и о перспективе оснащения системой дозаправки в воздухе. При крейсерской скорости 296 км/ч (максимальная — 460 км/ч) он теоретически может пролететь 14 800 км. Максимальный взлётный вес — 4650 кг. Масса полезной нагрузки может достигать 1000 кг.

Использованы фотографии: https://stmegi.com/
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Комментарии 15

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  1. 8200 (8200) Сегодня, 18:23
    Спасибо арабским партнёрам за помощь в тестировании беспилотников в реальных условиях!
    8200
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 18:34
      Цитата: 8200
      Спасибо арабским партнёрам за помощь в тестировании беспилотников в реальных условиях!

      У нас вообще любят эту тему. Кто только этим не занимается.
      Арон Заави
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 20:15
        А в чём была суть претензий американской фирмы-конкурента, задержавшей сделку на 5 лет?
        Понятно, что она хотела перехватить заказ. Но как она сформулировала? Ведь не могла же просто сказать "покупайте у нас, потому что мы так хотим".
        Shurik70
  2. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 18:28
    Согласно сообщениям в немецкой прессе, арендуемые летательные аппараты смогут нести вооружение и участвовать в военных конфликтах, в которых принимает участие немецкий контингент, в частности, в Афганистане и на Мали.

    Аппараты будут зафрахтованы при посредстве Airbus Defence and Space, дочерней компании "Аэробуса", которая получит 720 миллионов евро на фрахт семи беспилотников у государственного израильского Авиапромышленного концерна. Еще 177 миллионов евро получит непосредственно Министерство обороны за эксплуатацию штабных вагончиков, диспетчерскую аппаратуру и технический уход.

    Немецкая армия впервые в истории создаст постоянное представительство в Израиле на базе ВВС "Тель-Ноф", где и будет осуществляться обучение управлением беспилотников Heron TP и техническое обслуживание.

    Крупнейшая немецкая партия "Христианский демократический союз" долгие годы противилась использованию беспилотных летательных аппаратов в наступательных целях – европейские гуманисты боятся, что беспилотник может "кого-нибудь убить по ошибке". Лишь недавно партия сняла возражения и дала дорогу к утверждению этой сделки Бундестагом.
    А. Привалов
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:04
      hi Я так думаю что и ответственность за возможную потерю БПЛА оговорена ? А вообще не планирует ли Германия у Израиля технологиями разжиться ?
      bouncyhunter
      1. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 19:18
        Цитата: bouncyhunter
        А вообще не планирует ли Германия у Израиля технологиями разжиться ?


        пускай арендуют.
        Маки Авелльевич
      2. Николай Грек (Николай) Сегодня, 19:25
        Цитата: bouncyhunter
        hi Я так думаю что и ответственность за возможную потерю БПЛА оговорена ? А вообще не планирует ли Германия у Израиля технологиями разжиться ?

        неее..обычная коррупция!!! request request wassat wassat laughing laughing laughing

        Стоимость единицы - $35 млн
        Николай Грек
        1. APASUS (Pavo) Сегодня, 19:44
          Цитата: Николай Грек
          неее..обычная коррупция!!!
          Стоимость единицы - $35 млн

          Очень может быть .
          Хотя возможен вариант ,как с арендой автомобиля. Арендатора не интересует где будет производиться ремонт,на что и как.Автомобиль должен быть готов к такому то времени,потеря аппарата тоже не интересует арендатора ,на его место должен быть поставлен другой.
          APASUS
          1. Николай Грек (Николай) Сегодня, 20:17
            Цитата: APASUS
            Цитата: Николай Грек
            неее..обычная коррупция!!!
            Стоимость единицы - $35 млн

            Очень может быть .
            Хотя возможен вариант ,как с арендой автомобиля. Арендатора не интересует где будет производиться ремонт,на что и как.Автомобиль должен быть готов к такому то времени,потеря аппарата тоже не интересует арендатора ,на его место должен быть поставлен другой.

            на лярд евров можно купить 33 таких беспилотника...явно коррупция (такая "изящная", в евроамерикосском стиле wassat wassat laughing laughing laughing ) в данном контракте!!! request request не те это "игрушки", чтобы их брать несколько штук в оренду за такую сумму!!! what request request wassat wassat wassat
            Николай Грек
            1. APASUS (Pavo) Сегодня, 20:26
              Цитата: Николай Грек
              на лярд евров можно купить 33 таких беспилотника...явно коррупция (такая "изящная", в евроамерикосском стиле ) в данном контракте!!

              Ну почему так строго.Можно самолетом до Турции ,а можно и такси взять - разница в цене
              APASUS
    2. Kurare Сегодня, 20:58
      Цитата: А. Привалов
      Крупнейшая немецкая партия "Христианский демократический союз" долгие годы противилась использованию беспилотных летательных аппаратов в наступательных целях – европейские гуманисты боятся, что беспилотник может "кого-нибудь убить по ошибке".

      Если мне не изменяет память, противниками прибретения вооружённых дронов были как раз не ХДС, а партия "Зелёных" и "Левая Партия", а вот "Социал-Демократы" были в раздумии. А так как они послендие годы в коалиции с ХДС, то и были проблемы в приобретении.
      Да и свой, т.е. европейский, проект дрона совсем забуксовал. Наверное это и сыграло окончательно в пользу лизинга Heron.
      Kurare
  3. NF68 (Николай.) Сегодня, 19:56
    Дожили немцы.
    NF68
    1. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 20:15
      Цитата: NF68
      Дожили немцы.


      о времена! о нравы!

      дожили евреи..
      Маки Авелльевич
      1. APASUS (Pavo) Сегодня, 20:27
        Цитата: Маки Авелльевич
        о времена! о нравы!
        дожили евреи..

        Евреи жалеют что обули немцев и получили почти миллиард ...............о нравы!
        APASUS
  4. san4es Сегодня, 21:17
    Германия берет в лизинг по одним сведениям семь, а по другим - пять БПЛА большого радиуса действия

    Top 5 Military Drones in the World 26 дек. 2017 г
    san4es
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