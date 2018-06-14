21:42 14 июня
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Учения «Центр-2019». Чего ожидать?

Ожидается, что на командно-штабное учение «Центр», запланированное на август-сентябрь 2019 года, прибудут военные наблюдатели из стран СНГ, передает ТАСС сообщение начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ Ивана Бувальцева.

Учения «Центр-2019». Чего ожидать?


Выступая на заседании Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны стран СНГ, Бувальцев проинформировал присутствующих о том, что в следующем году ВС РФ проводят учение «Центр-2019». Он предложил членам Координационного комитета рассмотреть возможность прибытия на данное мероприятие в качестве наблюдателей для обмена мнениями «о качестве решения учебно-боевых задач».


Позднее, общаясь с журналистами, генерал уточнил, что речь идет о командно-штабном учении, которое пройдет на территории Центрального округа в августе-сентябре 2019 года.

Он также отметил, что совещание по вопросам полевой выучки прошло конструктивно, был намечен план мероприятий на следующий год.

Военные представители стран СНГ также рассмотрели перспективы тренажеростроения.

Кроме того, все участники заседания были приглашены на международный форум «Армия-2018», который откроется в Москве 21 августа. В ходе его работы планируется обсудить вопросы технического обеспечения войск.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 9

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  1. 123456789 Сегодня, 18:31
    Комментарии 0


    Да, уж! После новостей о "повышении пенсий" laughing Ничего другого комментировать не хочется laughing
    123456789
    1. MPN (Павел) Сегодня, 18:41
      А чего тут комментировать? Вопрос , чего ожидать от учений, вроде как подразумевает, что ожидать надо учений... smile
      MPN
    2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 18:51
      [quote=1234567 am 89]
      Комментарии 0


      Да, уж! После новостей о "повышении пенсий" laughing Ничего другого комментировать не хочется laughing[/quote]
      Да с таким правительством никаких внешних вражин не надо!!!всё сами сделают в лучшем виде и с песней
      Фил77
    3. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 20:56
      А причём сдесь пенсия!
      Black Sniper
      1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 21:15
        Цитата: Black Sniper
        А причём сдесь пенсия!

        А Вы не слышали о повышении пенсионного возраста и налога?Против таких действий правительства любые учения бессмысленны априори! am
        Фил77
  2. net0103net (Евстегней) Сегодня, 18:47
    Уважаемый Владимир Владимирович, если вы не будет держать свои обещания, то в учениях не будет абсолютно никакого смысла - ОДИН ТОЛЬКО ВРЕД
    net0103net
  3. Фил77 (Сергей) Сегодня, 19:52
    Всех с победой нашей команды!Первый блин не комом!Так держать! drinks
    Фил77
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 20:58
      Наши победили 5-0!!!
      Black Sniper
      1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 21:12
        Цитата: Black Sniper
        Наши победили 5-0!!!

        Играли очень даже неплохо,а Головин просто красавец!Жаль Дзагоева.Но вероятно дальше1/8 не пройдут.Упрутся или в Испанию,или в Португалию. smile
        Фил77
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