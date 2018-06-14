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Учения «Центр-2019». Чего ожидать?
Ожидается, что на командно-штабное учение «Центр», запланированное на август-сентябрь 2019 года, прибудут военные наблюдатели из стран СНГ, передает ТАСС сообщение начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ Ивана Бувальцева.
Выступая на заседании Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны стран СНГ, Бувальцев проинформировал присутствующих о том, что в следующем году ВС РФ проводят учение «Центр-2019». Он предложил членам Координационного комитета рассмотреть возможность прибытия на данное мероприятие в качестве наблюдателей для обмена мнениями «о качестве решения учебно-боевых задач».
Позднее, общаясь с журналистами, генерал уточнил, что речь идет о командно-штабном учении, которое пройдет на территории Центрального округа в августе-сентябре 2019 года.
Он также отметил, что совещание по вопросам полевой выучки прошло конструктивно, был намечен план мероприятий на следующий год.
Военные представители стран СНГ также рассмотрели перспективы тренажеростроения.
Кроме того, все участники заседания были приглашены на международный форум «Армия-2018», который откроется в Москве 21 августа. В ходе его работы планируется обсудить вопросы технического обеспечения войск.
Выступая на заседании Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны стран СНГ, Бувальцев проинформировал присутствующих о том, что в следующем году ВС РФ проводят учение «Центр-2019». Он предложил членам Координационного комитета рассмотреть возможность прибытия на данное мероприятие в качестве наблюдателей для обмена мнениями «о качестве решения учебно-боевых задач».
Позднее, общаясь с журналистами, генерал уточнил, что речь идет о командно-штабном учении, которое пройдет на территории Центрального округа в августе-сентябре 2019 года.
Он также отметил, что совещание по вопросам полевой выучки прошло конструктивно, был намечен план мероприятий на следующий год.
Военные представители стран СНГ также рассмотрели перспективы тренажеростроения.
Кроме того, все участники заседания были приглашены на международный форум «Армия-2018», который откроется в Москве 21 августа. В ходе его работы планируется обсудить вопросы технического обеспечения войск.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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