Россия-США - 3:2 по самым опасным классам субмарин. Версия американского журнала

В этой статье мы выбрали пять самых боеспособных атомных подводных лодок, которые либо находятся в эксплуатации, либо вскоре встанут на вооружение.

На подводной лодке типа «Огайо» ВМС США могут находиться 24 баллистических ракеты Trident II. В соответствии с обзором ядерной политики от 2010 года Соединенные Штаты ожидают, что в общей сложности будут использоваться 14 подводных лодок класса "Огайо" с двумя на возможности ремонта в любой момент времени.