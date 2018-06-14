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Россия-США - 3:2 по самым опасным классам субмарин. Версия американского журнала

Американский журнал The National Interest выступает с традиционным для себя анализом военной техники. На сей раз речь идёт о подводных лодках. В материале представлено сравнение субмарин, которые, по версии NI, относятся к одному из наиболее грозных составляющих потенциального вооружённого конфликта между ведущими в военном плане державами.

Из материала:
В этой статье мы выбрали пять самых боеспособных атомных подводных лодок, которые либо находятся в эксплуатации, либо вскоре встанут на вооружение.


Россия-США - 3:2 по самым опасным классам субмарин. Версия американского журнала



В пятёрке лучших атомных субмарин, по мнению редакции американского журнала, российские подлодки проекта 955 "Борей". В материале рассказывается об основных вооружениях этих подводных кресейров, а также сообщается, что в СССР ставка в Холодной войне делалась на атомные субмарины, и что Россия не отступает от этого принципа и сегодня.

Среди лучших проектов ПЛ в мире издание NI видит российский проект 667БДРМ «Дельфин» с ракетами Р-29РМУ2 "Синева".

Кроме того, наиболее грозным оружием в мире из числа подводных лодок в NI назвали подводные лодки ВМФ РФ проекта 885 "Ясень".

В пятёрке рейтинга от американского журнала американские подводные лодки двух классов: "Огайо" и "Коламбия".

Из материала:
На подводной лодке типа «Огайо» ВМС США могут находиться 24 баллистических ракеты Trident II. В соответствии с обзором ядерной политики от 2010 года Соединенные Штаты ожидают, что в общей сложности будут использоваться 14 подводных лодок класса "Огайо" с двумя на возможности ремонта в любой момент времени.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 25

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  1. major071 (Владимир (для хороших друзей - майор)) Сегодня, 19:18
    С какого перепугу американцы включили в этот список АПЛ "Колумбия"? Их даже строить не начали, а в строй планируют ввести в начале 30-х годов. На перспективу? Так пусть тогда и "Хаски" включают, они тоже на бумаге круто выглядят hi
    major071
    1. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 19:24
      Да уж, весьма путанная статейка.
      ТермиНахТер
      1. MPN (Павел) Сегодня, 19:29
        Цитата: ТермиНахТер
        Да уж, весьма путанная статейка.
        Ну что с них взять?
        что в СССР ставка в Холодной войне делалась на атомные субмарины
        Ставку делали в случае войны горячей... laughing
        MPN
      2. ученый Сегодня, 20:27
        Главное журнал The National Interest очень грамотно запутывает американских обывателей. 3:2 в пользу России значит, что нужно на треть увеличить оборонные расходы иначе "крышка" американской дермократии.
        ученый
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:37
      hi Матрасы в своём репертуаре : их виртуальное считается уже реальным . Впрочем , чего ещё ждать от бульварного журнала NI ? wink
      bouncyhunter
      1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 20:09
        Цитата: bouncyhunter
        hi Матрасы в своём репертуаре : их виртуальное считается уже реальным . Впрочем , чего ещё ждать от бульварного журнала NI ? wink

        Пральна,Паша, а по версии журнала "Мурзилка" Россия-сша- 5:0 разгромила янкесов, ну как арабов в футбол! tongue
        майор Юрик
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:41
          Юра , у меня впечатление что матрасы уже деградировали в поисках обвинений России . Что меня отнюдь не огорчает , кроме одного момента : у этих фендриков ЯО имеется ... sad
          bouncyhunter
    3. Вендиго (Андрей) Сегодня, 20:05
      Цитата: major071
      С какого перепугу американцы

      Это вы National Interest называете американцами? Журнал у которого все темы о России и о том насколько ее оружие круче американского... Американцы говорите.. ну ну hi
      Вендиго
      1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 20:41
        Цитата: Вендиго
        Цитата: major071
        С какого перепугу американцы

        Это вы National Interest называете американцами? Журнал у которого все темы о России и о том насколько ее оружие круче американского... Американцы говорите.. ну ну hi

        Натурально американский. Липовыми рейтингами стимулируют идею увеличения расходов на закупку новых вооружений как по качеству, так и количеству. Я бы предположил, что финансируется напрямую американскими оружейными лобби.
        Alex-a832
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 19:20
    Россия-США - 3:2 по самым опасным классам субмарин. Версия американского журнала
    И что из этого.Ын -США 0,05% -100 .А с Ыном всретился и обсуждает.А с Путиным belay нет.Как так?
    Может стиль кота Леопольда не в тренде?
    Наблюдатель2014
    1. bulvas (Василий) Сегодня, 19:53
      Цитата: Наблюдатель2014
      Россия-США - 3:2 по самым опасным классам субмарин. Версия американского журнала
      И что из этого.Ын -США 0,05% -100 .А с Ыном всретился и обсуждает.А с Путиным belay нет.Как так?
      Может стиль кота Леопольда не в тренде?


      Этот стиль точно не в тренде, но у Ына цели другие, ему полуостров спокойный нужен, а нам - мир

      От громкого чиха Ына разве что несколько журналистов статейки напишут, а если ВВП начнет горло прочищать ….
      bulvas
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 20:41
        bulvas (Василий)
        но у Ына цели другие, ему полуостров спокойный нужен, а нам - мир
        Прямо как в старой глупой сказке на которую купили СССР .Про мир во всём Мире. laughing Нет ,спасибо.Лучше пусть они теперь не спят спокойно по ночам. Пришло наше время.Уверенных в своих военных возможностях.Нам бояться нечего.Да и терять особо feel bully
        Наблюдатель2014
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 21:11
          Цитата: Наблюдатель2014
          bulvas (Василий)
          но у Ына цели другие, ему полуостров спокойный нужен, а нам - мир
          Прямо как в старой глупой сказке на которую купили СССР .Про мир во всём Мире. laughing Нет ,спасибо.Лучше пусть они теперь не спят спокойно по ночам. Пришло наше время.Уверенных в своих военных возможностях.Нам бояться нечего.Да и терять особо feel bully


          не мир (peace) а МИР (world)
          hi

          сказка не причем, в остальном правильно



          bulvas
    2. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 20:03
      Цитата: Наблюдатель2014

      Может стиль кота Леопольда не в тренде?

      По-моему , политики сейчас сами не могут нащупать этот самый "тренд". И наши , и забугорные не знают толком что делать , и поэтому делают чёрти что ..
      DMB_95
  3. Великанов (Алексей Великанов) Сегодня, 19:24
    Кроме того, наиболее грозным оружием в мире из числа подводных лодок в NI назвали подводные лодки ВМФ РФ проекта 885 "Ясень".
    Опять бредовый бред - более десятка Вирджиний с одной стороны просто не заметят один-единственный одинокий Ясень с другой стороны.
    Великанов
    1. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 20:30
      Пока что "вирджиний" в таком количестве не имеется. Да и ее реальные возможности тоже - большой вопрос.
      ТермиНахТер
  4. Симон (Вячеслав) Сегодня, 19:32
    Цитата: major071
    С какого перепугу американцы включили в этот список АПЛ "Колумбия"? Их даже строить не начали, а в строй планируют ввести в начале 30-х годов. На перспективу? Так пусть тогда и "Хаски" включают, они тоже на бумаге круто выглядят hi

    Ага! К 30 тому году наши АПЛ будут еще лучше! wink
    Симон
  5. Симон (Вячеслав) Сегодня, 19:35
    Цитата: Великанов
    Кроме того, наиболее грозным оружием в мире из числа подводных лодок в NI назвали подводные лодки ВМФ РФ проекта 885 "Ясень".
    Опять бредовый бред - более десятка Вирджиний с одной стороны просто не заметят один-единственный одинокий Ясень с другой стороны.

    Ну, а как ты думал! Нужно же восхвалить и поднять рейтинг американцам своих АПЛ! wink
    Симон
  6. 123456789 Сегодня, 19:56
    Соединенные Штаты ожидают, что в общей сложности будут использоваться 14 подводных лодок класса "Огайо" с двумя на возможности ремонта в любой момент времени.

    А использоваться они будут без поддержки АУГ, с учетом фактора "Кинжал"
    123456789
  7. Khakas (Евгений) Сегодня, 19:58
    Урааа с Победой!! ЧМ по футболу)
    Khakas
  8. Vard Сегодня, 20:02
    А кроме этого издания что нибудь здесь публикуют?
    Vard
  9. sir_obs (Борис) Сегодня, 20:11
    Это я , почтальон Печкин, принес журнал Мурзилка", тьфу NI для вашего мальчика, но я вам его не отдам, поберегу психическое здоровье мальчика
    sir_obs
  10. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 20:23
    Цитата: ТермиНахТер
    Да уж, весьма путанная статейка.

    Друзья, это же NI, они пишут статейки по принципу кота, которому когда нечего делать - занимается традиционным увлечением laughing
    Сармат Саныч
  11. maw (maw) Сегодня, 20:41
    ".....об основных вооружениях этих подводных кресейров," Кто мне объяснит, что это за подводные кресейры? soldier
    maw
  12. AshiSolo (Игорь) Сегодня, 21:33
    Эх, Даманцева бы им туда, в журнал, они бы вообще от восторга захлебнулись :) Суть также, но циферок ТЫЩИ xD
    AshiSolo
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