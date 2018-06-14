Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Россия-США - 3:2 по самым опасным классам субмарин. Версия американского журнала
Американский журнал The National Interest выступает с традиционным для себя анализом военной техники. На сей раз речь идёт о подводных лодках. В материале представлено сравнение субмарин, которые, по версии NI, относятся к одному из наиболее грозных составляющих потенциального вооружённого конфликта между ведущими в военном плане державами.
Из материала:
В пятёрке лучших атомных субмарин, по мнению редакции американского журнала, российские подлодки проекта 955 "Борей". В материале рассказывается об основных вооружениях этих подводных кресейров, а также сообщается, что в СССР ставка в Холодной войне делалась на атомные субмарины, и что Россия не отступает от этого принципа и сегодня.
Среди лучших проектов ПЛ в мире издание NI видит российский проект 667БДРМ «Дельфин» с ракетами Р-29РМУ2 "Синева".
Кроме того, наиболее грозным оружием в мире из числа подводных лодок в NI назвали подводные лодки ВМФ РФ проекта 885 "Ясень".
В пятёрке рейтинга от американского журнала американские подводные лодки двух классов: "Огайо" и "Коламбия".
Из материала:
Из материала:
В этой статье мы выбрали пять самых боеспособных атомных подводных лодок, которые либо находятся в эксплуатации, либо вскоре встанут на вооружение.
В пятёрке лучших атомных субмарин, по мнению редакции американского журнала, российские подлодки проекта 955 "Борей". В материале рассказывается об основных вооружениях этих подводных кресейров, а также сообщается, что в СССР ставка в Холодной войне делалась на атомные субмарины, и что Россия не отступает от этого принципа и сегодня.
Среди лучших проектов ПЛ в мире издание NI видит российский проект 667БДРМ «Дельфин» с ракетами Р-29РМУ2 "Синева".
Кроме того, наиболее грозным оружием в мире из числа подводных лодок в NI назвали подводные лодки ВМФ РФ проекта 885 "Ясень".
В пятёрке рейтинга от американского журнала американские подводные лодки двух классов: "Огайо" и "Коламбия".
Из материала:
На подводной лодке типа «Огайо» ВМС США могут находиться 24 баллистических ракеты Trident II. В соответствии с обзором ядерной политики от 2010 года Соединенные Штаты ожидают, что в общей сложности будут использоваться 14 подводных лодок класса "Огайо" с двумя на возможности ремонта в любой момент времени.
Использованы фотографии: Википедия
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти