Сибирская армия Великой войны, или Семь фактов о сибирских стрелках. Ч. 1
Сибирские стрелки Великой войны…
Бойцы, выделявшиеся по своим боевым качествам даже на фоне основной массы прекрасной армейской пехоты России. Гроза противника, решившая участь многих сражений и боев. Обратим внимание на, на наш взгляд, самые важные и показательные факты, характеризующие сибирские стрелковые части и соединения в 1914-1917 гг.
Факт № 1. В годы Первой мировой войны на фронте оказалась без преувеличения целая сибирская армия - 7 Сибирских армейских корпусов (СибАк): 24 Сибирских стрелковых дивизии (включая Сводную) (92 сибирских стрелковых и 4 сводных сибирских стрелковых полка).
Нива 1915. № 16.
Факт № 2. Что же отличало сибирские стрелковые части от остальной пехоты?
Во-первых, в начале войны сибирские стрелковые части имели боевой комсостав с опытом Русско-Японской войны (пополнившись после мобилизации и фронтовиками-стрелками).
Во-вторых, сибирские стрелковые полки имели команды конных разведчиков (в каждой - 100 - 150 человек) - лишь через год боевых действий в пехотных полках появляются аналогичные команды конных разведчиков. Мы писали, какое большое значение сыграла такая мобильная и сильная команда конных разведчиков 2-й Сибирской стрелковой дивизии во время Второй Праснышской операции (см. Лампасы под Праснышем. Ч. 2).
Сибирский стрелок – боец команды конных разведчиков.
В-третьих, уже в 1915 г. многие сибирские стрелковые части имели собственную артиллерию сопровождения – 37-мм пушки, двигавшиеся в боевых порядках войск (их применение в ходе Второй Праснышской операции в феврале-марте 1915 г. стало важным фактором успеха сибирцев). Основная масса пехотных полков получила 37-мм орудия (4 - 6 пушек в полковой батарее) лишь в 1916 г.
Сибирские стрелки
Факт № 3. Сибирские соединения сыграли огромную роль в исходе целого ряда знаковых операций.
Так, сибирские корпуса прибыли вовремя - чтобы спасти третью столицу России (первые две – Санкт-Петербург и Москва) – Варшаву в сентябре 1914 г. в Варшавско-Ивангородской операции 15. 09. – 26. 10. 1914 г.
Сибирские стрелки в Варшаве. Сентябрь 1914 г.
1-й СибАк отличился под Пясечно. Его бойцы прямо с эшелонов, без поддержки артиллерии, бросились в бой - и спасли положение.
2-й СибАк сражался под Гройцами. По документам корпус потерял до 10000 человек - но был выручен 1-м СибАк.
Контрнаступление 2-й армии отбросило немцев от Варшавы.
Во время штыковых боев в Мочидловском лесу сибирцы захватили много пленных из состава германского 20-го армейского корпуса (сформирован в Юго-Восточной Пруссии; штаб – Алленштейн). Особенно пострадал германский 17-й армейский корпус (сформирован в Западной Пруссии; штаб – Данциг) и резервные соединения и части – наносившие удар в районе Блоне-Прушков. Сибирские и великорусские полки нанесли противнику огромные потери. А многие населенные пункты переходили из рук в руки многократно.
В ходе Первой Августовской операции 12.-30. 09. 1914 г. 3-й СибАк занял г. Августов и вышел немцам в тыл – решив судьбу этой важной операции.
11-я сибирская Стрелковая дивизия 1-го Туркестанского армейского корпуса выручила Осовец.
Свидетельство о боях 30-го Сибирского стрелкового полка [Кодинец А. Славный подвиг 30-го Сибирского стрелкового полка // Военный сборник, издаваемый по Высочайшему повелению. 1916. март. № 3. С. 73-86.] гласило: «К семи часам вечера (17 сентября), уже в сумерках артиллерийский огонь резко оборвался, зато загоравшаяся ружейная перестрелка на правом фланге полка указала на начало наступления немцев. Густыми колоннами из за Гребня у деревни Суха-Весь противник двинулся к переправе через речку Распуду у Ходорки, с видимой целью вытеснить с переправы занимавшие ее роты полка. Однако попытка эта кончилась для пруссаков полной неудачей. Подтянутый из резерва 3-й батальон полка, развернувшись в строй по-ротно, пройдя артиллерийскую нашу позицию, примкнул вплотную к берегу речки, а затем, переправившись у деревни Ходорки на тот берег, открыл по наступавшим немцам губительный огонь пачками и залпами. Огонь этот и, в особенности, выдержанные залпы 10-й роты произвели в рядах немцев страшное опустошение. Остатки цепей скоро в панике разбежались, оставляя на полях груды раненых и убитых. За гребнем немцы снова устроились и, подкрепленные свежими частями, снова пошли в атаку, но с теми же результатами. Только к восьми часам вечера, когда уже совершенно стемнело, попытки отобрать у нас переправу прекратились. Перестрелка затихла, совсем и только стоны многочисленных раненых немцев нарушали водворившуюся кругом общую тишину …».
Затем новые бои, и к 13 часам 18 сентября в резерве остался лишь знаменный взвод. К счастью в это время к правому флангу подошел вернувшийся к полку 4-й батальон. Опираясь на свежий батальон, полковник М. В. Ижицкий решил постепенно вывести весь полк из под перекрестного огня и расположиться на высоте фольварка Концебор. Укрепившись 1-й ротой в выселке Стоки, полк начал отходить перекатами. При отходе, хотя ротам и было указано новое направление, люди, инстинктивно поворачиваясь лицом к косоприцельным выстрелам противника справа - отошли значительно южнее от новых позиций, из-за чего на линии фольварка Концебор боевой порядок полка оказался слишком растянутым и отброшенным от дороги на Сувалки. Но «пруссаки, приняв передвижение за вынужденное отступление», около 17 часов начали энергичное наступление от выселков Стоки и Малый Концебор - и левофланговые роты дрогнули, начав отходить назад.
И тогда в цепь бросился сам командир полка, начавший подбадривать отходивших бойцов. Трижды он останавливал отступавших и лично водил их в штыковые атаки против германцев. Мягкая почва, размокшая под ливнем, очень затрудняла продвижение. Но сибирские стрелки, сбросив все снаряжение, с криком «ура» атаковали - с одними винтовками. В итоге германцы под этими ударами быстро остановили свое наступление. Части были приведены в порядок, сформированы сводные роты – и под командованием офицеров они снова двинулись вперед, поддержав штыковые атаки товарищей. Столь настойчивые атаки смутили германцев - и натиск последних прекратился.
6 раз, как бурный поток, смывавший все на своем пути, доблестный полк обрушивался своими штыками на германцев – и весь лес был буквально усеян трупами врага. Германское наступление было окончательно сломлено. И остатки полка, выйдя из сферы огня, расположились на отдых южнее Восточной Кириановки.
Поставленная задача - прикрыть с фланга операции корпуса, 30-м Сибирским полком в трехдневной битве с целой германской дивизией была успешно и доблестно выполнена. Несмотря на большие потери, долг «перед Царем и Родиной» был исполнен - хотя полк и понес большие потери как в офицерском, так и в рядовом составах. Прикрывая фланги и тыл корпуса, своею кровью он обеспечил успех этой операции: без помехи со стороны Ходорки, Кириановки и Щебры. Г. Сувалки был взят русскими, и германцы «побежали назад через свою границу».
О том насколько меньшие потери несли русские войска именно в штыковых боях, свидетельствуют потери за 17-20 сентября, которые выразились в таких цифрах: 7-я Сибирская дивизия - пало 9 офицеров и 123 стрелка, ранено 19 офицеров и 629 стрелков, пропало без вести 130 нижних чинов. При этом одних здоровых немцев было пленено 700 человек (а также много раненых, особенно в госп. дв. Довспуды). Р. И. Малиновский, сражавшийся в 1914 г. рядовым под Сувалками, вспоминал, какими упорными были штыковые схватки у сибиряков - но германская пехота, окрыленная недавними успехами, не сдавалась. А затем, разобравшись с кем имеет дело и потеряв боевую устойчивость, отступила [Малиновский Р. Я. Солдаты России. М., 1978. С. 100.].
Сибирцы отличились и в Лодзинской операции 29. 10. – 06. 12. 1914 г.
29-30 октября, сражаясь у Влоцлавска, 5-й СибАк выдерживал натиск 3-х германских корпусов (2 армейских и резервный), не позволив обойти свои фланги или прорвать фронт. После подхода 6-го СибАк обстановка была стабилизирована. 5 ноября 27-й и 28-й Сибирские полки, атаковав германские окопы у дер. Чершпинен, во время штыковой атаки овладели редутом на выс. 158 и окопами. Сибирцами были захвачены 21 орудие, 1 офицер, 87 солдат [РГВИА. Ф. 2280. Оп. 1. Д. 338, л. 16.] и несколько пулеметов.
А 8 ноября в ходе ожесточенного сражения на левом фланге 5-й армии 1-й СибАк при поддержке 19-го АК нанесли контрудар, вынудив противника к беспорядочному отступлению с большими потерями (германская 38-я пехотная дивизия была разбита). И 5-я армия парализовала южную «клешню» наступления германцев под Лодзью.
2-й СибАк сражался в составе 2-й армии.
А 6-я Сибирская стрелковая дивизия, входившая в Ловичский отряд, совместно с 63-я пехотной дивизией достигли значительного успеха, замкнув кольцо окружение вокруг группы Р. Шеффер-Бояделя и захватив Колюшки и Брезины (причем при занятии Брезин дивизия освободила 600 пленных русских и захватила более 100 лишь не раненых немцев). Но она не была усилена – и в ходе ночного боя 11 ноября войска Р. фон Шеффер-Бояделя, прорвав фронт 6-й Сибирской, вырвались из окружения. Причем сибирцы успешно сражались, захватив 300 пленных, 2 батареи в комплекте (с зарядными ящиками и запряжками) и много пулеметов, но немцы обошли ее фланги. Остатки соединения отошли: часть ко 2-й армии, а около 1,5 тыс. бойцов прорвались к Скерневицам.
В ходе Второй Августовской операции 25. 01. – 13. 02. 1915 г. вновь довелось отличиться 3-му СибАк 10-й армии. Корпус парировал южную охватывающую клешню со стороны двукратно превосходящего 10-ю армию противника - что позволило организовать отход главных сил армии. В результате вместо окружения всей 10-й армии немцам удалось окружить только отставший 20-й армейский корпус. А затем 26-й Ак и 3-й СибАк при поддержке крепости Осовец остановили германское наступление перед р. Бобр.
Вторая и Третья Праснышские операции 7 февраля – 17 марта и 30 июня – 5 июля 1915 г. соответственно – яркие страницы боевой славы сибирских стрелков. В ходе первой из них 1-й и 2-й СибАк переломили ход операции, разгромив 2 германских корпуса. Трофеями наиболее отличившегося – 1-го СибАк стали 10000 пленных немцев. В ходе второй операции 1-й СибАк, 11-я Сибирская стрелковая дивизия 1-го ТуркАк и части 4-го СибАк погасили активность превосходящих сил германских войск, способствовав благополучному отходу 1-й армии.
Главная заслуга в успешном проведении Виленской операции 9. 08. – 19. 09. 1915 г. принадлежала 3-му СибАк, 2-му АК, Гвардейскому и 1-му Конному корпусам - которые пресекли охват противника и обеспечили развертывание войск 2-й армии.
Действовали СибАк и в ходе Нарочской операции 5 – 17 марта 1916 г. (1-й в составе группы М. М. Плешкова, 4-й в составе группы Л.-О. О. Сирелиуса и 3-й в составе группы П. С. Балуева), а также в ходе летней кампании 1916 г.
В Митавской операции в декабре 1916 г. главный удар на Митаву наносил 6-й СибАк (3-я и 14-я Сибирские стрелковые дивизии), усиленный Латышской стрелковой дивизией. 5-й Сибирской дивизии 2-го СибАк предстояло решительным наступлением облегчить главный удар. В темную ночь на 23-е декабря при 20-градусном морозе стрелки без выстрелов кинулись вперед. Успех оказался полным – был смят германский 60-й корпус (его 106-я дивизия была полностью разгромлена и потеряла всю артиллерию). Русские взяли свыше 1000 пленных и 33 орудия - из них 15 захвачены особо отличившимся 56-м Сибирским стрелковым полком. Германцев было «переколото без счета», а также захвачено 40 пулеметов и 18 минометов. Причем 6-й СибАк прорвал оборону немцев сразу в 2-х местах.
В ходе июльского наступления 10-й армии 1917 г. именно частям 1-го СибАк удалось овладеть Новоспасским лесом и кревскими укреплениями, захватив 14 офицеров и 1250 рядовых, 50 пулеметов и 20 бомбометов германцев.
А в Рижской операции 19 – 24 августа 1917 г. бойцы 2-го и 6-го СибАк вновь подтвердили свою высокую боевую репутацию – вопреки тенденциям, свойственным для разлагающейся основной массы Действующей армии. На плечи комкора 2-го СибАк генерал-лейтенанта В. Ф. Новицкого во многом легла тяжесть проведения операции – из которой 12-я армии ухитрилась выйти относительно благополучно, избежав оперативного окружения. Отряд, возглавляемый командиром 6-го СибАк генерал-лейтенантом В. Е. Вязьмитиновым, отличился в арьергардных боях.
Сибирские части и соединения стали мощным каркасом в составе армий, которые имели честь получить их в свой состав, отличивших практически во всех крупных наступательных и оборонительных операциях с их участием.
Летопись войны. № 55.
Окончание следует...
Бойцы, выделявшиеся по своим боевым качествам даже на фоне основной массы прекрасной армейской пехоты России. Гроза противника, решившая участь многих сражений и боев. Обратим внимание на, на наш взгляд, самые важные и показательные факты, характеризующие сибирские стрелковые части и соединения в 1914-1917 гг.
Факт № 1. В годы Первой мировой войны на фронте оказалась без преувеличения целая сибирская армия - 7 Сибирских армейских корпусов (СибАк): 24 Сибирских стрелковых дивизии (включая Сводную) (92 сибирских стрелковых и 4 сводных сибирских стрелковых полка).
Нива 1915. № 16.
Факт № 2. Что же отличало сибирские стрелковые части от остальной пехоты?
Во-первых, в начале войны сибирские стрелковые части имели боевой комсостав с опытом Русско-Японской войны (пополнившись после мобилизации и фронтовиками-стрелками).
Во-вторых, сибирские стрелковые полки имели команды конных разведчиков (в каждой - 100 - 150 человек) - лишь через год боевых действий в пехотных полках появляются аналогичные команды конных разведчиков. Мы писали, какое большое значение сыграла такая мобильная и сильная команда конных разведчиков 2-й Сибирской стрелковой дивизии во время Второй Праснышской операции (см. Лампасы под Праснышем. Ч. 2).
Сибирский стрелок – боец команды конных разведчиков.
В-третьих, уже в 1915 г. многие сибирские стрелковые части имели собственную артиллерию сопровождения – 37-мм пушки, двигавшиеся в боевых порядках войск (их применение в ходе Второй Праснышской операции в феврале-марте 1915 г. стало важным фактором успеха сибирцев). Основная масса пехотных полков получила 37-мм орудия (4 - 6 пушек в полковой батарее) лишь в 1916 г.
Сибирские стрелки
Факт № 3. Сибирские соединения сыграли огромную роль в исходе целого ряда знаковых операций.
Так, сибирские корпуса прибыли вовремя - чтобы спасти третью столицу России (первые две – Санкт-Петербург и Москва) – Варшаву в сентябре 1914 г. в Варшавско-Ивангородской операции 15. 09. – 26. 10. 1914 г.
Сибирские стрелки в Варшаве. Сентябрь 1914 г.
1-й СибАк отличился под Пясечно. Его бойцы прямо с эшелонов, без поддержки артиллерии, бросились в бой - и спасли положение.
2-й СибАк сражался под Гройцами. По документам корпус потерял до 10000 человек - но был выручен 1-м СибАк.
Контрнаступление 2-й армии отбросило немцев от Варшавы.
Во время штыковых боев в Мочидловском лесу сибирцы захватили много пленных из состава германского 20-го армейского корпуса (сформирован в Юго-Восточной Пруссии; штаб – Алленштейн). Особенно пострадал германский 17-й армейский корпус (сформирован в Западной Пруссии; штаб – Данциг) и резервные соединения и части – наносившие удар в районе Блоне-Прушков. Сибирские и великорусские полки нанесли противнику огромные потери. А многие населенные пункты переходили из рук в руки многократно.
В ходе Первой Августовской операции 12.-30. 09. 1914 г. 3-й СибАк занял г. Августов и вышел немцам в тыл – решив судьбу этой важной операции.
11-я сибирская Стрелковая дивизия 1-го Туркестанского армейского корпуса выручила Осовец.
Свидетельство о боях 30-го Сибирского стрелкового полка [Кодинец А. Славный подвиг 30-го Сибирского стрелкового полка // Военный сборник, издаваемый по Высочайшему повелению. 1916. март. № 3. С. 73-86.] гласило: «К семи часам вечера (17 сентября), уже в сумерках артиллерийский огонь резко оборвался, зато загоравшаяся ружейная перестрелка на правом фланге полка указала на начало наступления немцев. Густыми колоннами из за Гребня у деревни Суха-Весь противник двинулся к переправе через речку Распуду у Ходорки, с видимой целью вытеснить с переправы занимавшие ее роты полка. Однако попытка эта кончилась для пруссаков полной неудачей. Подтянутый из резерва 3-й батальон полка, развернувшись в строй по-ротно, пройдя артиллерийскую нашу позицию, примкнул вплотную к берегу речки, а затем, переправившись у деревни Ходорки на тот берег, открыл по наступавшим немцам губительный огонь пачками и залпами. Огонь этот и, в особенности, выдержанные залпы 10-й роты произвели в рядах немцев страшное опустошение. Остатки цепей скоро в панике разбежались, оставляя на полях груды раненых и убитых. За гребнем немцы снова устроились и, подкрепленные свежими частями, снова пошли в атаку, но с теми же результатами. Только к восьми часам вечера, когда уже совершенно стемнело, попытки отобрать у нас переправу прекратились. Перестрелка затихла, совсем и только стоны многочисленных раненых немцев нарушали водворившуюся кругом общую тишину …».
Затем новые бои, и к 13 часам 18 сентября в резерве остался лишь знаменный взвод. К счастью в это время к правому флангу подошел вернувшийся к полку 4-й батальон. Опираясь на свежий батальон, полковник М. В. Ижицкий решил постепенно вывести весь полк из под перекрестного огня и расположиться на высоте фольварка Концебор. Укрепившись 1-й ротой в выселке Стоки, полк начал отходить перекатами. При отходе, хотя ротам и было указано новое направление, люди, инстинктивно поворачиваясь лицом к косоприцельным выстрелам противника справа - отошли значительно южнее от новых позиций, из-за чего на линии фольварка Концебор боевой порядок полка оказался слишком растянутым и отброшенным от дороги на Сувалки. Но «пруссаки, приняв передвижение за вынужденное отступление», около 17 часов начали энергичное наступление от выселков Стоки и Малый Концебор - и левофланговые роты дрогнули, начав отходить назад.
И тогда в цепь бросился сам командир полка, начавший подбадривать отходивших бойцов. Трижды он останавливал отступавших и лично водил их в штыковые атаки против германцев. Мягкая почва, размокшая под ливнем, очень затрудняла продвижение. Но сибирские стрелки, сбросив все снаряжение, с криком «ура» атаковали - с одними винтовками. В итоге германцы под этими ударами быстро остановили свое наступление. Части были приведены в порядок, сформированы сводные роты – и под командованием офицеров они снова двинулись вперед, поддержав штыковые атаки товарищей. Столь настойчивые атаки смутили германцев - и натиск последних прекратился.
6 раз, как бурный поток, смывавший все на своем пути, доблестный полк обрушивался своими штыками на германцев – и весь лес был буквально усеян трупами врага. Германское наступление было окончательно сломлено. И остатки полка, выйдя из сферы огня, расположились на отдых южнее Восточной Кириановки.
Поставленная задача - прикрыть с фланга операции корпуса, 30-м Сибирским полком в трехдневной битве с целой германской дивизией была успешно и доблестно выполнена. Несмотря на большие потери, долг «перед Царем и Родиной» был исполнен - хотя полк и понес большие потери как в офицерском, так и в рядовом составах. Прикрывая фланги и тыл корпуса, своею кровью он обеспечил успех этой операции: без помехи со стороны Ходорки, Кириановки и Щебры. Г. Сувалки был взят русскими, и германцы «побежали назад через свою границу».
О том насколько меньшие потери несли русские войска именно в штыковых боях, свидетельствуют потери за 17-20 сентября, которые выразились в таких цифрах: 7-я Сибирская дивизия - пало 9 офицеров и 123 стрелка, ранено 19 офицеров и 629 стрелков, пропало без вести 130 нижних чинов. При этом одних здоровых немцев было пленено 700 человек (а также много раненых, особенно в госп. дв. Довспуды). Р. И. Малиновский, сражавшийся в 1914 г. рядовым под Сувалками, вспоминал, какими упорными были штыковые схватки у сибиряков - но германская пехота, окрыленная недавними успехами, не сдавалась. А затем, разобравшись с кем имеет дело и потеряв боевую устойчивость, отступила [Малиновский Р. Я. Солдаты России. М., 1978. С. 100.].
Сибирцы отличились и в Лодзинской операции 29. 10. – 06. 12. 1914 г.
29-30 октября, сражаясь у Влоцлавска, 5-й СибАк выдерживал натиск 3-х германских корпусов (2 армейских и резервный), не позволив обойти свои фланги или прорвать фронт. После подхода 6-го СибАк обстановка была стабилизирована. 5 ноября 27-й и 28-й Сибирские полки, атаковав германские окопы у дер. Чершпинен, во время штыковой атаки овладели редутом на выс. 158 и окопами. Сибирцами были захвачены 21 орудие, 1 офицер, 87 солдат [РГВИА. Ф. 2280. Оп. 1. Д. 338, л. 16.] и несколько пулеметов.
А 8 ноября в ходе ожесточенного сражения на левом фланге 5-й армии 1-й СибАк при поддержке 19-го АК нанесли контрудар, вынудив противника к беспорядочному отступлению с большими потерями (германская 38-я пехотная дивизия была разбита). И 5-я армия парализовала южную «клешню» наступления германцев под Лодзью.
2-й СибАк сражался в составе 2-й армии.
А 6-я Сибирская стрелковая дивизия, входившая в Ловичский отряд, совместно с 63-я пехотной дивизией достигли значительного успеха, замкнув кольцо окружение вокруг группы Р. Шеффер-Бояделя и захватив Колюшки и Брезины (причем при занятии Брезин дивизия освободила 600 пленных русских и захватила более 100 лишь не раненых немцев). Но она не была усилена – и в ходе ночного боя 11 ноября войска Р. фон Шеффер-Бояделя, прорвав фронт 6-й Сибирской, вырвались из окружения. Причем сибирцы успешно сражались, захватив 300 пленных, 2 батареи в комплекте (с зарядными ящиками и запряжками) и много пулеметов, но немцы обошли ее фланги. Остатки соединения отошли: часть ко 2-й армии, а около 1,5 тыс. бойцов прорвались к Скерневицам.
В ходе Второй Августовской операции 25. 01. – 13. 02. 1915 г. вновь довелось отличиться 3-му СибАк 10-й армии. Корпус парировал южную охватывающую клешню со стороны двукратно превосходящего 10-ю армию противника - что позволило организовать отход главных сил армии. В результате вместо окружения всей 10-й армии немцам удалось окружить только отставший 20-й армейский корпус. А затем 26-й Ак и 3-й СибАк при поддержке крепости Осовец остановили германское наступление перед р. Бобр.
Вторая и Третья Праснышские операции 7 февраля – 17 марта и 30 июня – 5 июля 1915 г. соответственно – яркие страницы боевой славы сибирских стрелков. В ходе первой из них 1-й и 2-й СибАк переломили ход операции, разгромив 2 германских корпуса. Трофеями наиболее отличившегося – 1-го СибАк стали 10000 пленных немцев. В ходе второй операции 1-й СибАк, 11-я Сибирская стрелковая дивизия 1-го ТуркАк и части 4-го СибАк погасили активность превосходящих сил германских войск, способствовав благополучному отходу 1-й армии.
Главная заслуга в успешном проведении Виленской операции 9. 08. – 19. 09. 1915 г. принадлежала 3-му СибАк, 2-му АК, Гвардейскому и 1-му Конному корпусам - которые пресекли охват противника и обеспечили развертывание войск 2-й армии.
Действовали СибАк и в ходе Нарочской операции 5 – 17 марта 1916 г. (1-й в составе группы М. М. Плешкова, 4-й в составе группы Л.-О. О. Сирелиуса и 3-й в составе группы П. С. Балуева), а также в ходе летней кампании 1916 г.
В Митавской операции в декабре 1916 г. главный удар на Митаву наносил 6-й СибАк (3-я и 14-я Сибирские стрелковые дивизии), усиленный Латышской стрелковой дивизией. 5-й Сибирской дивизии 2-го СибАк предстояло решительным наступлением облегчить главный удар. В темную ночь на 23-е декабря при 20-градусном морозе стрелки без выстрелов кинулись вперед. Успех оказался полным – был смят германский 60-й корпус (его 106-я дивизия была полностью разгромлена и потеряла всю артиллерию). Русские взяли свыше 1000 пленных и 33 орудия - из них 15 захвачены особо отличившимся 56-м Сибирским стрелковым полком. Германцев было «переколото без счета», а также захвачено 40 пулеметов и 18 минометов. Причем 6-й СибАк прорвал оборону немцев сразу в 2-х местах.
В ходе июльского наступления 10-й армии 1917 г. именно частям 1-го СибАк удалось овладеть Новоспасским лесом и кревскими укреплениями, захватив 14 офицеров и 1250 рядовых, 50 пулеметов и 20 бомбометов германцев.
А в Рижской операции 19 – 24 августа 1917 г. бойцы 2-го и 6-го СибАк вновь подтвердили свою высокую боевую репутацию – вопреки тенденциям, свойственным для разлагающейся основной массы Действующей армии. На плечи комкора 2-го СибАк генерал-лейтенанта В. Ф. Новицкого во многом легла тяжесть проведения операции – из которой 12-я армии ухитрилась выйти относительно благополучно, избежав оперативного окружения. Отряд, возглавляемый командиром 6-го СибАк генерал-лейтенантом В. Е. Вязьмитиновым, отличился в арьергардных боях.
Сибирские части и соединения стали мощным каркасом в составе армий, которые имели честь получить их в свой состав, отличивших практически во всех крупных наступательных и оборонительных операциях с их участием.
Летопись войны. № 55.
Окончание следует...
Автор: Олейников Алексей
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