Пистолет-пулемет Halcón ML-63 (Аргентина)



Пистолет-пулемет Halcón ML-63 со складным прикладом



Два изделия в разном исполнении



Складной пистолет-пулемет и кобура для его переноски



Изделия ML-63 двух вариантов, принадлежавшие аргентинской полиции



Парадный расчет ВВС Аргентины, вооруженный изделиями Halcón ML-63. Фото 2017 года

По материалам сайтов:

http://thefirearmblog.com/

http://forgottenweapons.com/

http://modernfirearms.net/

http://forum.valka.cz/

http://iwm.org.uk/

http://getwar.ru/

С начала сороковых годов аргентинская оружейная компания Fábrica de Armas Halcón разрабатывала системы разных классов, в том числе и пистолеты-пулеметы. В 1943 году на вооружение армии и полиции был принят первый образец такого рода. В конце пятидесятых «Фабрика Алькон» начала поставки еще одного серийного образца. Результатом использования уже заложенных идей и новых решений вскоре стало изделие под названием Halcón ML-63. В силу разных причин, оно стало последним образцом своего класса под маркой «Алькон».К началу шестидесятых годов в армии Аргентины имелся солидный арсенал из пистолетов-пулеметов нескольких типов. В частности, имелось большое количество устаревших Halcón M/943 и новейших Halcón ML-57, использовавших патрон 9х19 мм «Парабеллум». Аналогичное оружие, но под боеприпас .45 ACP состояло на снабжении полиции и других силовых структур. Если пистолеты-пулеметы обр. 1957 года, в целом, устраивали военных, то устаревшее оружие времен Второй мировой войны давно нуждалось в замене.По неким причинам армия решила провести необходимое перевооружение при помощи совершенно нового образца. Полную замену старых M/943 более новыми ML-57 посчитали нецелесообразной, и потому вскоре появилось новое техническое задание на перспективный пистолет-пулемет. В общих своих чертах оно повторяло требования к предыдущим проектам и не имело значительных отличий. Тем не менее, выполняя такое задание, разработчики нового проекта нашли способ внедрить в конструкцию оружия некоторые оригинальные идеи, способные повысить основные его характеристики.В начале шестидесятых, вскоре после появления нового технического задания, свой вариант перспективного пистолета-пулемета предложила компания Fábrica de Armas Halcón, уже подтвердившая свой потенциал в качестве разработчика и производителя оружия. Наличие нескольких серийных образцов, получивших в ходе эксплуатации хорошие отзывы, повышало шансы этого предприятия на новые заказы от вооруженных сил.Пройдя все испытания, представленный образец был принят на вооружение под официальным обозначением Halcón ML-63 – Modelo Liviano 1963 («Легкая модель 1963 года»). Нужно отметить, что через несколько лет компания «Алькон» была переименована в Metalurgica Centro, но за ее пистолетами-пулеметами сохранились исходные обозначения.Изделие ML-63 разрабатывалось по заказу военного ведомства и только для нужд армии. По этой причине, в отличие от ряда своих предшественников, новый пистолет-пулемет должен был выпускаться только в одной модификации, созданной для вооруженных сил, без учета требований других структур. Аргентинская армия использовала патроны 9х19 мм «Парабеллум», и именно под них следовало строить новое оружие. Полиция так и не заинтересовалась проектом 1963 года, и, как следствие, никто не стал разрабатывать модификацию под патрон .45 ACP.В соответствии с заказом военных, новый пистолет-пулемет должен был отличаться простотой и дешевизной при характеристиках на уровне других образцов под аналогичный патрон. Также предъявлялись определенные требования к эргономике. Оружие следовало оснастить складным прикладом, а обращение с ним планировалось сделать более удобным за счет приемника магазина, выполненного в виде дополнительной рукоятки. Все эти задачи были успешно решены. Тем не менее, в некоторых случаях понадобилась разработка разных вариантов одних и тех же деталей.Пистолет-пулемет 1963 года предлагалось комплектовать нарезным стволом длиной 170 мм (19 калибров) с гладкой внешней поверхностью. В дульной части внешний диаметр ствола немного уменьшался. Ствол оснастили дульным компенсатором в виде некрупного цилиндрического блока с прорезями в верхней части. Сразу за компенсатором находилось основание мушки. В ствольной коробке ствол закреплялся при помощи передней крышки-гайки с резьбой.Конструкторам фирмы «Алькон» пришлось вернуться к конструкции ствольной коробки, отвергнутой в предыдущем проекте. Основные элементы автоматики в виде затвора и возвратной пружины помещались в верхнем агрегате коробки, выполненном в виде трубки большой длины. Спереди справа на такой коробке имелось окно для выброса гильз. Под ним, снизу, находилось окно для подачи патронов. По центру правого борта поместили прорезь для рукоятки затвора. Сзади трубка закрывалась традиционной навинтной крышкой. Передняя крышка ствольной коробки имела боковое кольцо-антабку. Второй конец ремня должен был закрепляться на кольце задней крышки.Ввиду применения более сложного и крупного ударно-спускового механизма трубчатую коробку пришлось дополнить прямоугольным нижним кожухом. Под передней частью трубчатой коробки находился приемник магазина, а позади него – кожух меньшей высоты. Его задняя часть доходила до крышки коробки и служила основанием для пистолетной рукоятки. Там же находились средства управления огнем особой конфигурации.Пистолет-пулемет Halcón ML-63 оснащался «традиционной» автоматикой на основе свободного затвора, но при этом отличался нехарактерными принципами работы. Стрелять предлагалось с закрытого затвора. Для этого затвор пришлось оснастить отдельным подвижным ударником, а спусковой механизм отработанной конструкции дополнить рядом специальных деталей. Таким образом, цикл перезарядки завершался смещением затвора вперед без автоматического воспламенения капсюля. В крайнем переднем положении затвор удерживался только возвратной пружиной.Проект предусматривал использование ударно-спускового механизма куркового типа – достаточно редкой системы для пистолетов-пулеметов того времени. Еще одной интересной особенностью стало наличие сразу двух спусковых крючков, обеспечивавших блокировку и освобождение курка. Крючки располагались один за другим перед пистолетной рукояткой и прикрывались общей защитной скобой. Передний крючок предназначался для стрельбы одиночными, задний отвечал за автоматический огонь. Оружие имело неавтоматический предохранитель, блокировавший курок. Рычажок предохранителя находился на левом борту ствольной коробки, над пистолетной рукояткой. Также имелся автоматический предохранитель, блокировавший курок до момента полного досылания патрона и запирания ствола.Система боепитания пистолета-пулемета не отличалась высокой сложностью. Под передней частью ствольной коробки находилась приемная шахта магазина, оформленная в виде дополнительной рукоятки. Металлическая шахта прикрывалась деревянными накладками с насечкой, обеспечивавшими удобный хват оружия. В задней поверхности такой рукоятки имелся крупный паз под качающуюся защелку магазина. В шахту предлагалось помещать коробчатые магазины с двухрядным расположением 42 патронов. Крупная шахта жестко фиксировала длинный магазин, не позволяя ему перемещаться, и защищала оружие от проблем с подачей патронов.По опыту предыдущих проектов, новый пистолет-пулемет оснастили простейшими прицельными приспособлениями. В передней части ствола, сразу за компенсатором, находилась нерегулируемая мушка. Открытый прицел помещался в задней части ствольной коробки, на одной линии с пистолетной рукояткой. На U-образном основании устанавливался перекидной целик, рассчитанный для стрельбы на 50 и 100 м.Все пистолеты-пулеметы Halcón ML-63 комплектовались двумя рукоятками для удержания при стрельбе. Передняя рукоятка была построена на основе приемника магазина. Вторая помещалась в задней части оружия и была сопряжена с органами управления стрельбой. Для большего удобства стрелка, пистолетная рукоятка управления огнем имела характерную форму с наклонными передней и задней гранями.Серийные изделия оснащались прикладами двух типов. В первом случае под задней частью ствольной коробки помещалось дополнительное металлическое основание, на котором закреплялся деревянный приклад. Последний имел традиционную треугольную форму. Деревянный приклад устанавливался жестко и не мог сниматься с оружия.Также была разработана альтернативная конструкция складного приклада. Убираемый приклад предлагалось изготавливать из металлического прута достаточного диаметра. Приклад имел пару продольных стержней, выполненных заодно с U-образным плечевым упором. Передние элементы приклада помещались в небольших трубках на бортах ствольной коробки. Габариты оружия уменьшались путем перемещения приклада вперед. Любопытно, что серийные пистолеты-пулеметы «Алькон» образца 1963 года, получавшие деревянный приклад, тем не менее, тоже имели трубки для проволочного складного.Для переноски оружия со складным прикладом предлагалась сумка-кобура, обводы которой соответствовали пистолету-пулемету без магазина. Также заказчику планировалось поставлять подсумки для магазинов, выполненные в виде кожаных прямоугольных чехлов с верхним клапаном.Пистолет-пулемет Halcón ML-63, вне зависимости от типа приклада, имел общую длину 690 мм. При сложенном прикладе длина сокращалась до 500 мм. Масса оружия двух модификаций без учета боекомплекта составляла 3,7 кг. Автоматика со свободным затвором и отдельной системой в виде курка с ударником обеспечивала стрельбу с темпом до 600 выстрелов в минуту. Сравнительно короткий ствол позволял разогнать пулю до 350 м/с. Эффективная дальность огня не превышала 100-150 м и ограничивалась характеристиками патрона.В 1963 году новый образец оружия от фабрики «Алькон» был принят на вооружении аргентинской армии. Вскоре компания-разработчик наладила полномасштабное серийное производство такого оружия. ML-63 предназначался для замены устаревших образцов, что сказалось на темпах и продолжительности его серийного выпуска. Последние серийные пистолеты-пулеметы этой модели были переданы заказчикам только в семидесятых годах. Общая численность такого оружия, по разным данным, превысила несколько десятков тысяч.Известно, что с определенного времени пистолеты-пулеметы Halcón ML-63 закупались полицией и другими силовыми структурами, изначально не проявившими интерес к этому оружию. По неким причинам, правоохранители не стали заказывать разработку специализированной модификации такого оружия под свой «традиционный» пистолетный патрон .45 ACP. Со временем новые пистолеты-пулеметы «Алькон» частично заменили оружие предыдущих моделей, состоявшее на снабжении полиции, жандармерии и т.д.В первые годы новые пистолеты-пулеметы новой модели, как и их предшественники, использовались только в учебно-боевых мероприятиях. Тем не менее, в дальнейшем – уже в отличие от предшественников – им довелось участвовать в реальных боевых действиях. Так, в середине семидесятых годов в Аргентине произошел государственный переворот, сопровождавшийся вооруженными столкновениями и гонениями на сторонников прежней власти. В ходе этих событий использовалось различное стрелковое оружие, в том числе и пистолеты-пулеметы ML-63.Весной 1982 года аргентинская армия осуществила высадку десанта на Мальвинские / Фолклендские острова, вследствие чего началась война. В этом конфликте ведущую роль играли сухопутные войска Аргентины, значительная часть подразделений которых была вооружена изделиями ML-63. Это оружие неплохо показало себя и, в целом, позволило солдатам решить ряд поставленных задач.Со временем имеющееся вооружение аргентинской армии устаревало и нуждалось в замене. Разрабатывались или закупались новые образцы того или иного класса, что приводило к постепенной замене устаревших систем. В определенный момент все сравнительно старые изделия отправлялись на хранение или в переплавку. Такая участь постигла и часть пистолетов-пулеметов Halcón ML-63. Тем не менее, заметное количество подобного оружия все еще остается в армии и силовых структурах.Всего несколько месяцев назад на одной из авиационных баз Аргентины состоялся военный парад, ставший очередной площадкой для демонстрации вооружений. Среди прочего стрелкового оружия у парадных расчетов присутствовали давно устаревшие пистолеты-пулеметы ML-63. Также, по разным данным, это оружие до сих пор используется некоторыми структурами правоохранительных органов. Естественно, за прошедшие десятилетия значительная часть подобных образцов была списана ввиду морального и физического устаревания, но некоторое количество «Альконов» все еще остается в эксплуатации.Некоторая доля списанных пистолетов-пулеметов стала музейными экспонатами. Большая часть таких образцов находится в музеях Аргентины. При этом, как минимум, один аргентинский ML-63 хранится в британском музее Imperial War Museum. В Великобританию это оружие попало в начале восьмидесятых годов в качестве одного из трофеев недавней войны.По ряду причин, с определенного времени компания Fábrica de Armas Halcón / Metalurgica Centro прекратила работы в области пистолетов-пулеметов. Она продолжала разработку и выпуск нового стрелкового оружия, но автоматические системы под пистолетный патрон более не создавались. Впрочем, это не оказало негативного влияния на дальнейшие события. Армия и полиция получили удачное оружие и смогли использовать его в течение нескольких десятилетий. Более того, определенное число пистолетов-пулеметов Halcón ML-63 до сих пор остается в строю. Вероятно, это можно считать настоящим успехом. В истории пистолетов-пулеметов «Алькон» была поставлена жирная и эффектная точка.