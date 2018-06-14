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Трамп назвал Крым российским. Истерика на Украине
Американское издание The BuzzFeed вышло с материалом, который уже вызвал настоящую бурю эмоций, особенно на Украине и в США. В материале, в котором издание ссылается на два дипломатических источника, говорится о том, что Дональд Трамп во время саммита Большой семёрки в Канаде назвал Крым российским.
По словам источников BF, президент США коллегам по G7 пояснил своё заявление следующим образом:
Также в материале сообщается о том, что в ходе дискуссий Украина была названа «страной с одним из самых высоких уровней коррупции в мире».
Напомним, что ранее Трамп уже высказывался о Крыме как о фактически признанной российской территории.
По словам президента США, Крым отошёл России из-за «попустительства Барака Обамы». Трамп заявил, что он бы на месте Обамы принял иное решение. Какое именно решение, хозяин Белого дома не сказал, однако добавил, что теперь вопрос статуса Крымского полуострова обсуждать поздно, так как «с тех пор прошло слишком много времени».
На Украине эти заявления Дональда Трампа назвали «неприемлемыми». В украинских СМИ и сегментах социальных сетей – настоящая буря негодования с заявлениями о том, что в США должны «немедленно объявить Трампу импичмент». При этом стоит констатировать, что Трамп просто назвал вещи своими именами, что и раздражает майданную Украину.
По словам источников BF, президент США коллегам по G7 пояснил своё заявление следующим образом:
В Крыму практически все говорят на русском языке.
Также в материале сообщается о том, что в ходе дискуссий Украина была названа «страной с одним из самых высоких уровней коррупции в мире».
Напомним, что ранее Трамп уже высказывался о Крыме как о фактически признанной российской территории.
По словам президента США, Крым отошёл России из-за «попустительства Барака Обамы». Трамп заявил, что он бы на месте Обамы принял иное решение. Какое именно решение, хозяин Белого дома не сказал, однако добавил, что теперь вопрос статуса Крымского полуострова обсуждать поздно, так как «с тех пор прошло слишком много времени».
На Украине эти заявления Дональда Трампа назвали «неприемлемыми». В украинских СМИ и сегментах социальных сетей – настоящая буря негодования с заявлениями о том, что в США должны «немедленно объявить Трампу импичмент». При этом стоит констатировать, что Трамп просто назвал вещи своими именами, что и раздражает майданную Украину.
Использованы фотографии: Фейсбук
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