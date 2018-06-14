21:41 14 июня
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Трамп назвал Крым российским. Истерика на Украине

Американское издание The BuzzFeed вышло с материалом, который уже вызвал настоящую бурю эмоций, особенно на Украине и в США. В материале, в котором издание ссылается на два дипломатических источника, говорится о том, что Дональд Трамп во время саммита Большой семёрки в Канаде назвал Крым российским.

По словам источников BF, президент США коллегам по G7 пояснил своё заявление следующим образом:
В Крыму практически все говорят на русском языке.


Трамп назвал Крым российским. Истерика на Украине



Также в материале сообщается о том, что в ходе дискуссий Украина была названа «страной с одним из самых высоких уровней коррупции в мире».

Напомним, что ранее Трамп уже высказывался о Крыме как о фактически признанной российской территории.

По словам президента США, Крым отошёл России из-за «попустительства Барака Обамы». Трамп заявил, что он бы на месте Обамы принял иное решение. Какое именно решение, хозяин Белого дома не сказал, однако добавил, что теперь вопрос статуса Крымского полуострова обсуждать поздно, так как «с тех пор прошло слишком много времени».

На Украине эти заявления Дональда Трампа назвали «неприемлемыми». В украинских СМИ и сегментах социальных сетей – настоящая буря негодования с заявлениями о том, что в США должны «немедленно объявить Трампу импичмент». При этом стоит констатировать, что Трамп просто назвал вещи своими именами, что и раздражает майданную Украину.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 65

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  1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 20:17
    Так наш Трамп или не наш? laughing
    Shurik70
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 20:20
      Это всего лишь признание сложившейся реальности.
      Аристарх Людвигович
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 20:27
        Это внезапно наступившее возможно и временное но просветление! Очень милый парняга!!! Иногда!))))
        Опер
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:34
          А ведь слово-не воробей...
          210окв
          1. Alex777 (Александр) Сегодня, 20:42
            Это ж сколько великие_укры скакать теперь будут?
            Это не Эрдоган со своим непризнанием. Это круче!
            Alex777
          2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 20:50
            но санкции не отменят
            Василенко Владимир
    2. freddyk (Александр) Сегодня, 21:18
      наш Трамп или не наш?


      Под Путина Советский гимн завели.) Специально, или они не чувствуют разницы?
      freddyk
      1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 21:21
        Цитата: freddyk
        Под Путина Советский гимн завели.) Специально, или они не чувствуют разницы?
        второе
        Василенко Владимир
    3. skazochnik (skazochnik) Сегодня, 21:22
      Цитата: Shurik70
      Так наш Трамп или не наш? laughing

      Хотелось бы в общих чертах понимать о чем разговор.
      skazochnik
  2. новичок (garik) Сегодня, 20:17
    нормальный ход событий. только непонятно_ это торг, или констатация факта?
    новичок
    1. MPN (Павел) Сегодня, 20:35
      Цитата: новичок
      нормальный ход событий. только непонятно_ это торг, или констатация факта?

      Да кто его поймет?

      Дональд Трамп на приеме в Москве, 5 ноября 1996 года.
      MPN
      1. новичок (garik) Сегодня, 20:43
        да уж, фото класс! дорога в Белый Дом через Кремль.
        новичок
  3. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 20:19
    Да как он мог! belay Теперь Украине срочно нужно внести его санкционный список ...(не помню названия).
    ALEXXX1983
    1. новичок (garik) Сегодня, 20:22
      список джамилёва?
      Трампа точно введут в чёрный список укросайтов.
      новичок
      1. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 20:50
        Цитата: новичок
        список джамилёва?

        На сайте "Миротворец".
        Ст.пропорщик
  4. Михаил177 (Михаил) Сегодня, 20:24
    Ну не зря же ВВП в президенты USA блондина назначил) пускай отрабатывает....
    Михаил177
    1. новичок (garik) Сегодня, 20:26
      вроде рыжий, был с утра...
      новичок
      1. wolf7 Сегодня, 20:49
        Чубайс тоже рыжий....Может, родственник, типа двоюродный плетень моего забора? feel
        wolf7
        1. новичок (garik) Сегодня, 21:01
          упаси человечество от подобного союза рыжих.
          новичок
  5. polpot (Andru) Сегодня, 20:27
     Мое дело сказать правду, а не заставлять верить в нее. Жан-Жак Руссо.
    polpot
    1. nesvobodnye (Игорь) Сегодня, 21:37
      Странно, что до них так долго доходила правда, не правда ли?
      Раз уж сказал А, пусть говорит Б (и далее по алфавиту) - Приднестровье, Новороссия, Осетия, Абхазия ... Аляска.
      nesvobodnye
  6. артефакт (Андрей) Сегодня, 20:29
    может он это заявил потому что :
    Страны Евросоюза единогласно поддержали план по введению импортных пошлин на товары из США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на европейские источники.

    Источник: http://rusvesna.su/news/1528990882
    артефакт
  7. Оператор (Андрей) Сегодня, 20:31
    Трамп - молот Тора для Окраины bully
    Оператор
  8. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 20:32
    Пора Трампу Героя России вручать, за признание Крыма российским.
    Egorovich
    1. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 20:45
      хватит с него нобелевки
      домохозяйка
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:45
      Саша , приветовский ! hi
      Цитата: Egorovich
      Пора Трампу Героя России вручать

      А лучше мрамор в оградке ... feel
      bouncyhunter
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 20:58
        Паша, добрый вечер hi ! Это я от доброты чувств, в связи с победой России над саудами.
        Egorovich
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 21:08
          Да я тоже радуюсь - коньячок рядышком теплится . yes drinks Ну может и я чуток перегнул : гипс в кроватке ему очень к лицу будет ... what
          bouncyhunter
          1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 21:15
            Паш, если серьезно, то ведь это одно словоблудие с его стороны. В этом деле Трамп - номер один в мире. Так словами больше никто не разбрасывается. fool
            Egorovich
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 21:18
              Словоблудит тот , у кого совесть запятнана непотребством всяким . Потому и считаю Трампа простым треплом от матрасного бизнеса .
              bouncyhunter
    3. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 20:52
      больше чем на "мать героин" пока не заработал
      Василенко Владимир
    4. Tank Hard ( Daniel von Messer) Сегодня, 20:55
      Поди и профиль Путина наколот на груди... wink
      Tank Hard
  9. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 20:34
    Трамп идет поперек борозды и хает Обаму, что это тот бороздил не в том направлении. Натуральное шоу. Уважение к Украине и Порошенко, в частности, у Трампа как было презрительным, как к разменной монете, так и осталось, он это сильно и не маскирует. Да и прежняя вашингтонская команда открыто демонстрировала, кто в "доме" хозяин. А кто к предателям хорошо относился, даже если этот предатель на него работал?
    Alex-a832
    1. артефакт (Андрей) Сегодня, 21:17
      учитывайте ещё и то что Порошенко (внимание) ПЛАТИЛ БАБКИ за встречу с Трампом. вот и относится к нему соответственно...
      артефакт
  10. Бензорез (Виталий) Сегодня, 20:34
    Как крымчанина это известие меня радует, но..... Трамп сегодня сказал одно, завтра другое, после завтра сообщат, что его не правильно поняли... Так что всё это-дело такое...
    Бензорез
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:49
      Совершенно верно говорите . hi Политическая эквилибристика в лице Трампа получила новый импульс .
      bouncyhunter
    2. wolf7 Сегодня, 20:52
      Согласен, зато в укроповском муравейнике какое шевеление!!! laughing
      wolf7
    3. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 20:55
      Цитата: Бензорез
      после завтра сообщат, что его не правильно поняли...

      На мой взгляд, Трамп высказал своё личное мнение, а вот что он будет ДЕЛАТЬ зависит от реальной власти. Президент в ФША не самостоятелен.
      Ст.пропорщик
    4. артефакт (Андрей) Сегодня, 21:19
      Цитата: Бензорез
      Как крымчанина это известие меня радует, но..... Трамп сегодня сказал одно, завтра другое, после завтра сообщат, что его не правильно поняли... Так что всё это-дело такое...

      а это уже не имеет значения. "лёд тронулся господа присяжные заседатели"....
      артефакт
  11. kefan (kefan) Сегодня, 20:41
    Никогда еще агент Трампов не был так близок к провалу.
    kefan
  12. паниковский (Михаил Самуэлевич Паниковский) Сегодня, 20:47
    Товарищи, поздравляю с первой победой на ЧМ! Вот бы продолжали бы Родину защищать и в дальнейшем, как их деды в ВОВ.
    паниковский
    1. новичок (garik) Сегодня, 20:52
      да уж, пять ноль_ впечатляет. теперт у меня появилась надежда о выходе из группы.
      новичок
      1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 20:54
        Цитата: новичок
        впечатляет

        у саудитов?!
        я бы понял если бы играли с Бразилией можно было бы впечатлиться
        Василенко Владимир
        1. Комментарий был удален.
          1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 20:59
            Цитата: новичок
            вы слишком многого требуете от сборной.

            за те баки что им платят слишком мало требуем
            Василенко Владимир
            1. новичок (garik) Сегодня, 21:06
              вы правы_ не стоят они тех денег, но так будет, пока спорт не станет общедоступным. а требовать с игроков сборной прыгнуть выше головы_ равнозначно требовать с козла молока, уж простите. и не важно сколько ему платят.
              новичок
              1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 21:23
                Цитата: новичок
                и не важно сколько ему платят.

                извините, но Вы не правы, не уверен что вы согласитесь на запорожец по цене мерса
                а вот когда платят больше чем сделал это расхолаживает, чего надсаживаться и так заплатят
                Василенко Владимир
                1. новичок (garik) Сегодня, 21:36
                  Висиленко Владимир, я наверное по турецки пишу? по моему мы говорим одно и то же. просто не надо платить. это выброшенные на ветер деньги, ибо результат не стоит тех денег. не гонорарами инроков надо беспокоиться, а восстановлением доступности для детей и молодёжи спорта. вот тогда вы можете требовать, мол ах ты такой сякой, тебя выбрали в сборную, а ты подкачал! а на данный момент, я не знаю какими игроками заменить бизнесменов сборной_ их нету, совсем.
                  новичок
            2. паниковский (Михаил Самуэлевич Паниковский) Сегодня, 21:24
              Цитата: Василенко Владимир
              за те баки что им платят слишком мало требуем

              Вы, безусловно правы.
              паниковский
        2. новичок (garik) Сегодня, 20:58
          вы слишком многого требуете от сборной. пока не будет восстановлена спортшкола, общедоступная спортшкола, селекция играков будет на данном уровне: радоваться выходу из группы не особо сильных команд.
          новичок
          1. паниковский (Михаил Самуэлевич Паниковский) Сегодня, 21:37
            Цитата: новичок
            вы слишком многого требуете от сборной. пока не будет восстановлена спортшкола, общедоступная спортшкола, селекция играков будет на данном уровне: радоваться выходу из группы не особо сильных команд.

            Вы абсолютно правы. Ко мне на приём пришёл тренер по футболу из дюсш, он с женой и двумя детьми ютится в съёмной квартире, без малейшей перспективы получить жильё. Зарплата мизерная, как у учителя средней школы, а он должен готовить спортсменов из малышей, и это в областном центре.
            паниковский
      2. паниковский (Михаил Самуэлевич Паниковский) Сегодня, 21:15
        Цитата: новичок
        да уж, пять ноль_ впечатляет. теперт у меня появилась надежда о выходе из группы.

        У меня тоже, Гарик, а вдруг наши спортсмены почувствовали не только шелест бабла, а и свою нужность стране и народу, которые они представляют?
        паниковский
        1. новичок (garik) Сегодня, 21:19
          да Михаил, дай Бог.
          новичок
        2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 21:24
          Цитата: паниковский
          а вдруг....
          только кошки родятся
          Василенко Владимир
    2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 20:54
      Цитата: паниковский
      как их деды в ВОВ.

      совесть поимейте этих болезных с Ветеранами Великой Отечественной сравнивать! am
      Василенко Владимир
    3. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 21:01
      Цитата: паниковский
      Товарищи, поздравляю с первой победой на ЧМ! Вот бы продолжали бы Родину защищать и в дальнейшем, как их деды в ВОВ.

      Матч обьявить финалом, закрыть ЧМ и запустить в небо медведя
      Аристарх Людвигович
  13. sxfRipper (Александр) Сегодня, 20:49
    На Украине эти заявления Дональда Трампа назвали «неприемлемыми». В украинских СМИ и сегментах социальных сетей – настоящая буря негодования с заявлениями о том, что в США должны «немедленно объявить Трампу импичмент».
    Душным летним вечером в деревенский сортир бросили пару пачек дрожжей...
    sxfRipper
  14. К-50 (Алексей) Сегодня, 20:51
    Трамп просто назвал вещи своими именами, что и раздражает майданную Украину.

    Как говорится в народной поговорке: "правда глаза колет".
    К-50
  15. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 20:55
    Так это ж ещё не все зрады у скакуасов laughing
    P.S. Зато газа собственного производства на пару дней хватит)))
    Сармат Саныч
    1. AwaZ (Walery) Сегодня, 21:19
      радоваться то я бы не стал шибко. Россия и Сауды это междусобойчик двух аутсайдеров.. А вот то что пенсионный возраст поднимут и налогов добавят- это почти свершившийся факт.. Вместо того что б стимулировать тех кто хоть сколь то работают, власти все делают что б выжать из них все что можно..
      AwaZ
  16. Теренин (Геннадий) Сегодня, 21:11
    Истерика на Украине Уже писал сегодня, что истерика, это нормальное-ежедневное состояние украинских властей. yes
    Теренин
    1. артефакт (Андрей) Сегодня, 21:25
      где бы почитать что они там извергают
      артефакт
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 21:40
        где бы почитать что они там извергаю

        при желании везде: «Агрессивный газ» ..., Крымский мост..., Трамп назвал Крым российским. Истерика на Украине..., Северный поток 2..., Россия поддерживает террористов...., Украина теряет Одессу по «донбасскому сценарию».... Впрочем, артефакт, ищите сами, а то залезли и ноги свесили.
        Теренин
  17. AwaZ (Walery) Сегодня, 21:16
    с точки зрения этих чиновников и Украина есть Россия , так как и там до сих пор большинство населения говорят по русски. Во всяком случае думают то они пока по русски точно )))
    AwaZ
  18. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 21:18
    Прыгуны... А вы ему выскажите ... Порицание вынесите, что ли wassat
    Горный стрелок
  19. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 21:27
    В Крыму практически все говорят на русском языке.

    Сам Трамп должен насторожиться - в США говорят на английском, а южные штаты так и вовсе на испанском...
    Немного не по теме. Работаю в районе Лужников. Иду сегодня с работы на метро "Воробьёвы горы". навстречу прут наши с "реквизитом", саудиты с дудками и прочие болельщики. В том числе и внушительная группа китайцев, щёки которых раскрашены российским и флагами...
    С 5-0 всех вас!
    Berkut24
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