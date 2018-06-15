07:54 15 июня

Вся Россия аплодирует! На коленях

Итак, обещанная стабильность за счет повышения пенсионного возраста, а бонусом — повышение НДС. Как говорится, получите. Ну что ж, получили!

Собственно, удивляться особо нечему. Все ожидаемо и прогнозируемо. Но как разыграно!

Разыграно просто блестяще. Стоит долгих и продолжительных оваций.


Теперь, думаю, все поняли, зачем нужен Медведев. Пока Путин наслаждается своим рейтингом доверия россиян, Медведев озвучивает всякую гадость. Плохой премьер, очень плохой.

НДС поднимут до 20% (вместо 18%). Пенсионный возраст для мужчин будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Правительство выбрало самый жесткий вариант повышения пенсионного возраста. А как иначе?



Да, поднятие будет «типа постепенно». «Вам голову как: рубить или пилить? Одним махом или помучаетесь?»

Восхитительная прибавка к недавним играм с ценами на топливо. Цены на продукты в Черноземье начали уже реагировать. Держались, несмотря на рост топливный, до 7 июня. Но как только царю-батюшке опричники Козак да Новак отчитались об «остановке» цен на горючее, так все выдохнули и начали поднимать.

Понеслась птица-тройка…

Но как красиво все разыграно… Как партитура прописана, правда?

Новости поданы в день начала ЧМ-2018, придумать лучшее отвлечение внимания можно, но сложно. Разве что ОИ.

Хоть бы нас забанили в плане этих ЧМ, ОИ, ЧЕ и прочих! А то как эпохальное событие в эпоху правления Путина, так непременно какая-то гадость вылезает.

Путин, как всегда, в сторонке молчит (ах, какой хитрый, да?), отдувается Медведев. Знаете, кого не хватало реально? Не хватало бородатых очкариков из «НОДа» («ЕдРо» и Жириновский не подойдут никак), которые бы нам всем моментально объяснили, что все это происки американцев, а скромно молчащему Путину просто не хватает власти. И надо еще сильнее сплотиться вокруг всенародно избранного лидера и потерпеть еще.

Ага, сплочаемся и терпим. ССТ будем организовывать: Союз Сплоченных Терпил.



Мне, наверное, как скажут некоторые наши читатели, бумажки с портретами инпортных мужуков глаза застили. Наверное, да. Бумажек, правда, нет, но и обещанного социального государства не наблюдаю. Чистейший капитализм. Даже не либеральный. Обычный. Прямой, как лом, и подлый, как вброс на выборах.

А как еще объяснить происходящее?

Организовав картельный сговор, владельцы русского газа и нефти (называем вещи своими именами, едва ли эти богатства народу принадлежат), решают увеличить свои доходы. И устраивают нам тотальное подорожание.

Ни на что не способная команда президента Путина и премьера Медведева, которая есть не что иное, как группа поддержки этих людей, спокойно разрешает Миллеру, Сечину и прочим грабить народ.



Более того, вроде бы правительство даже идет на прямые уступки олигархам, отдавая им акцизы, которые положили на нас в январе. Лишь бы цены тормознуть (якобы).

На самом деле всё тут в порядке. Правительство себя тоже не обидит. И вот вам налог на всё повыше (от нас ведь не убудет?) и время, когда это правительство, оно же государство (я не верю в пришествие коммуниста на трон в 2024-м году), должно будет начинать выплачивать пенсии своим гражданам.

И всем (и правителям, и их хозяевам) хорошо.

Ну а нам… А нам все та же песня в СМИ на тему «А то будет как в Украине!» В бедной, разграбленной, раздербаненной Украине. Вот только почему-то, несмотря на тысячи приговоров, эта Украина всё никак не раздербанивается. Живёт!

Ладно, бесы с вами, мы не хотим, как на Украине. Уговорили. Мы хотим, чтобы цены так резко и нагло не росли, чтобы жилье, медицина, образование были. Просто были.

Но кому это надо? Кому это интересно?

В нашей стране это исторически по барабану. В 1905 году народ тоже хотел с царем-батюшкой пообщаться. А Николай Романов вот не захотел. Интересно, как в таком случае Владимир Путин поступит? Ограничится полицией или Росгвардию вызовет?

Думаю, еще увижу это. Доживу.

А пока, кому интересно, поройтесь на «Ютубе», посмотрите, сколько роликов там шатается. Обращения россиян к Путину. НА КОЛЕНЯХ.

Не буду искать, не буду размещать видео. В телевизоре увидел, один нашел. Мне хватит. Кому надо больше, тот пусть ищет, роликов навалом.

Резюмирую: на колени уже поставили. Как в Украине.

Дальше что? Догнать и перегнать? Да нормально, и догоним, и перегоним.

Самое страшное уже произошло. Русские женщины стоят на коленях, пытаясь докричаться. «Уважаемый Владимир Владимирович, вы наша последняя надежда!»

А «надежда» в прямом эфире с вице-премьером обсуждает происхождение слова «говядина». Это важнее.

Все, что мы видим сегодня вокруг себя – великолепно поставленный сценарий. Все эти НОД, ПВО, Кургинян, Собчак, Навальный — все это написано, утверждено, исполняется. Ныне, присно и во веки веков.

И там, наверху, всем плевать на то, что холопам что-то не нравится. Поздно.

Тем не менее, 80% россиян должны быть против повышения пенсионного возраста, НДС, цен на топливо и продукты. Должны как бы понимать, что это разгонит инфляцию и в очередной раз уронит наши доходы.

И никакой веры персонажам в телевизоре, бодро рассуждающим на тему того, что два процентных пункта — это ерунда, лишь бы войны не было. Войны не будет. А персонажей полно. И все в телевизоре.

Хочу в Екатеринбург. Хочу поклониться праху воистину великого человека, который нагнул величайшую страну и поставил ее народ на колени. Не сам, с помощью «группы товарищей», ставших затем бандой господ.

Поэтому то, что мы имеем сегодня (точнее, то, что имеет сегодня нас), — это власть конкретных людей, которые пришли к этой самой власти в 90-е. И уже никогда ее просто так никому не отдадут.

Сейчас мудрейшие и умнейшие зададут вопрос: «А что автор предлагает делать?» (в худшем обычном случае) или «Что мы можем с этим сделать?»

Сейчас — ничего. И на выборах в марте тоже не могли. Выбор других представителей капиталистической элиты — это не выбор, а те же яйца, только вид сбоку. Вообще, у нас у власти определённая элита. Ельцинская. А любой элите свойственно себя защищать. И поверьте, никто не допустит до выборов кандидата, который, блюдя интересы народа, будет нарушать или прижимать интересы элиты и олигархии.

Ну, или допустит, но такую жизнь ему устроит, что лучше дальше клубничку растить да золото покупать.

И вопрос «А когда сможем?» я тоже без ответа оставлю. Но на него ответа просто нет. Потому, что двадцать лет социальной деградации общества дали свои плоды. И их можно увидеть. Тут, на сайте, прочитать об этом. Полимеры — того? Мы все умрём? Ну… И это тоже — показатель деградации.

Собственно, ничего страшного дальше не будет. Нами продолжат манипулировать, вбрасывать скандалы, отвлекать внимание от серьезных проблем. Проще говоря, управлять. Не важно чем, межнациональной рознью, Украиной, религией, главное, чтобы поводок был, а какого он цвета, капиталисту всё равно. Будем жить, только слой масла на хлебе потоньше будет, да и хлеб похуже.

Просто теперь иллюзий тоже меньше станет. А там, глядишь, и умнеть начнем.



И, что самое страшное, думать. И понимать, что таких мер, направленных на рост стабильности и благоденствия россиян, ещё будет более чем достаточно.

Не проснуться за три дня до выборов с тупым вопросом «А за кого???», а думать сейчас над вопросом, почему в 2024 году голосовать будет все так же не за кого.

Ну, кроме человека, которого приведёт за ручку уважаемый Владимир Владимирович.

Последняя надежда русских женщин, встающих перед ним на колени.

Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 61

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  1. саша75 (Саша) Сегодня, 05:07
    ВЫВОД ОДИН ВАРОВАТЬ НУЖНО РАБОТАТЬ НЕТ.
    саша75
    1. ltc35 (Алексей) Сегодня, 06:17
      Так и работать разучили. Воровать нормально не дадут - хлебные места расписаны.
      ltc35
      1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 06:34
        Воровать нельзя, государство не любит конкурентов.
        Донской
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:41
      Путин и компания совсем уже о.....и .
      Spartanez300
      1. Нонна (Нонна ) Сегодня, 07:27
        .
        Цитата: Spartanez300
        Путин и компания совсем уже о.....и .


        Не то слово...так заботливо выжимать соки из своих людей, выдавливать последнее как из тюбика, кормиться за счёт непомерных налогов, акцизов, за счёт пожилых людей, которые все свои молодые годы, всё своё здоровье отдали стране - это верх цинизма, это издевательство и Предательство Путиным собственного народа, голосовавшем за него. Враг внутри и теперь мы знаем их пофамильно
        Нонна
  2. Мур (Андрей) Сегодня, 05:07
    Соглашаюсь, увы, со всеми мыслями автора.
    Собственно, это и ожидалось: последняя шестилетка будет наполнена самыми непопулярными решениями.
    Хотя почему последняя? Может группе товарищей на коленках получится вымолить пожизненное пребывание популярного руководителя на галере?
    И да, бояре продолжают отжигать:
    Дмитрий Козак пообещал, что цены на бензин не вырастут до 100 рублей за литр
    Ура, граждане! Вырасти ну, хотя бы как в Прибалтике литр за еврик - это ведь чепуха, правда?
    Мур
    1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 05:58
      Да, до 100 р не вырастут. Они вырастут до 99,9 р. laughing Причем это верно на 100%-цена вырастет, если не в этом году-то в следующем, или через год-два, или через пять лет. Никто же не отменяет законодательно закрепленную "инфляционную компенсацию" "естественным монополиям"-значит цены бутут расти на энергоресурсы внутри страны, причем, что самое интересное они давно уже не компенсируют пресловутые инфляционные потери этих самых монополий, а сами, организуют эту самую "инфляцию". Но правительство упорно этого "не видит".
      Улиточник N9
  3. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:09
    Новости поданы в день начала ЧМ-2018
    И еще наши выиграли ! Какое всем дело до пенсий и НДС ! Страна ликует ! Праздник !
    Uncle Lee
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 05:38
      Ограбление народа с праздником, лучше чем ограбление без праздника.
      Heterocapsa
    2. novickov.vova (Владимир) Сегодня, 05:49
      Ура товарищи! Поможем нашим социально ответственным миллиардерам своей последней копейкой! Ура! Да здравствует.....
      novickov.vova
    3. Per se. (Сергей) Сегодня, 06:05
      Цитата: Uncle Lee
      И еще наши выиграли !
      Действительно, трудно представить, как бы было можно проиграть первый же матч дома, да ещё и арабам, ура! Вот, только, наши жопоногие футболисты и до четверть финала могут не дойти, "гранаты у них не той системы", или система теперь не той "гранаты"... Уже и советский хоккей фактически похоронили, теперь "легионеры" заокеанские лишь бабло ценят. Вообще, как, получается, хоронят всё, что было завоёвано для народа в социализме, в том числе и пенсии. Глядишь, вернёмся к реалиям до 1917 года, с одним выходным, без отпуска, и, рабочим днём, этак, по 12 часов.
      Per se.
      1. rkkasa 81 (алексей) Сегодня, 06:40
        Цитата: Per se.
        наши жопоногие футболисты и до четверть финала могут не дойти, "гранаты у них не той системы", или система теперь не той "гранаты"

        А почему наши футболисты обязаны доходить именно до четвертьфинала ? Что это за сакральный рубеж такой ? lol
        Цитата: Per se.
        хоронят всё, что было завоёвано для народа, в том числе и пенсии. Глядишь, вернёмся к реалиям до 1917 года, с одним выходным, без отпуска, и, рабочим днём, этак, по 12 часов

        Например г-н Прохоров, уже предлагал 60-ти часовую неделю. Так что первые подвижки в этом направлении есть, там глядишь и до крепостных дойдем.
        rkkasa 81
        1. Per se. (Сергей) Сегодня, 07:43
          Цитата: rkkasa 81
          именно до четвертьфинала ?
          Так, Алексей, надо быть большим оптимистом, если говорить, что наши футболисты дойдут до финала. Впрочем, разница между оптимистом и пессимистом порой условна, если "пессимист" говорит, что всё, хуже уже некуда, а "оптимист", радостно возражает, что ещё есть куда... Наверное, России и дорогим россиянам надо было пожить в капитализме, чтобы сравнить буржуйские "стеклянные бусы" с нашим приевшимся советским золотом. Зачем потребовалось разрушать СССР, может, чтобы внедрившись в капитализм, мы его нахлебались и помогли уже остальному миру перейти к новой общественной системе?
          Per se.
  4. brdm (Дмитрий) Сегодня, 05:12
    Прорыв начался.
    brdm
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 05:36
      Ага ,причем во всех сферах.В пенсионном и налоговом прорывает хорошенечко,главное сплотится в 78 ой раз и затянуться в 654 ый раз.
      Heterocapsa
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:20
        Сон мне снится - вот те на: Гроб среди квартиры, На мои похорона Съехались вампиры,- Стали речи говорить - Все про долголетие,- Кровь сосать решили погодить: Вкусное - на третие. В гроб вогнали кое-как, А самый сильный вурдалак Все втискивал и всовывал,- И плотно утрамбовывал,- Сопел с натуги, сплевывал И желтый клык высовывал. Очень бойкий упырек Стукнул по колену, Подогнал - и под шумок Надкусил мне вену. А умудренный кровосос Встал у изголовия И очень вдохновенно произнес Речь про полнокровие. И почетный караул Для приличия всплакнул,- Но я чую взглядов серию На сонную мою артерию: А если кто пронзит артерию - Мне это сна грозит потерею. Погодите, спрячьте крюк! Да куда же, черт, вы! Я же слышу, что вокруг,- Значит, я не мертвый. Яду капнули в вино, Ну а мы набросились,- Опоить меня хотели, но Опростоволосились. Тот, кто в зелье губы клал,- В самом деле дуба дал,- Ну, а мне как рвотное То зелье приворотное: Здоровье у меня добротное, И закусил отраву плотно я. Так почему же я лежу, Дурака валяю,- Ну почему, к примеру, не заржу - Их не напугаю?! Я б их мог прогнать давно Выходкою смелою - Мне бы взять пошевелиться, но... Глупостей не делаю. Безопасный как червяк, Я лежу, а вурдалак Со стаканом носится - Сейчас наверняка набросится,- Еще один на шею косится... Ну, гад, он у меня допросится! Кровожадно вопия, Высунули жалы - И кровиночка моя Полилась в бокалы. Погодите - сам налью,- Знаю, знаю - вкусная!.. Нате, пейте кровь мою, Кровососы гнусные! А сам - и мышцы не напряг И не попытался сжать кулак,- Потому что кто не напрягается - Тот никогда не просыпается, Тот много меньше подвергается И много больше сохраняется. Вот мурашки по спине Смертные крадутся, А всего делов-то мне Было что - проснуться! ...Что, сказать, чего боюсь? (А сновиденья - тянутся)... Да того, что я проснусь - А они останутся!.. 1971
        Uncle Lee
  5. лесовозник (игорь) Сегодня, 05:15
    Как только дочитал до клубники, бросил - грудинин этот, того же поля ягодка, что и остальные богатеи - хапуга и аферист, да и КПРФ интересы народа неинтересны - то что они говорят это для рейтинга - достаточно получше посмотреть на их депутатов и сразу всё понятно - та же едросня только с красным бантом, плевать им на людей , им лишь бы к корытцу поближе
    лесовозник
    1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 06:05
      Вы действительно такой умный -умный и все про всех знаете.Прямо-"уважуха". hi Наверное народ каждый день защищаете в поте лица своего, аки пчела. А все остальные так-в стороне стоят-ничего не знают и не умеют или у кормушки роятся... "Народный защитник" в вашем(и подобных вам) понимании должен быть нищим бесеребрянником, побирающимся на паперти бомжом-чтобы к нему не было никаких других "претензий"....окромя медицинских... wink
      Улиточник N9
      1. prapor55 (Александр) Сегодня, 07:29
        Давным давно страной правил усатый тиран и после смерти его составили опись богатств, что было самое ценное после бурки?
        prapor55
  6. тасха Сегодня, 05:18
    "Терпила" - это, Роман, из чьего лексикона, лохов? АУЕ?
    тасха
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:43
      Цитата: тасха
      Роман, из чьего лексикона

      Из ментовского.
      Ингвар 72
  7. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 05:33
    Первая толковая статья о наболевшем на ВО.
    Heterocapsa
  8. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 05:44
    Автор, не переживай. Нигде в мире никому халявы НЕ ДАЮТ. Разве что бесплатный суп от "Армии спасения". Или пособие по безработице ( нигде его не платят вечно). Уж поверь, поездил. Свои проблемы человек всегда, при любой власти и строе, должен был решать САМ. И надеяться на себя - САМ. И во все времена и при любых правителях толпой УПРАВЛЯЮТ. Хорошо или не очень - но управляют. А власть - себя защищает. Роман, всегда с удовольствием читаю ваши материалы.
    И вижу вашу искренность и душевную боль сейчас. Будьте мудрее. И наберитесь сил для того - что можете изменить. А то, что изменить не можете - не тратьте душевных сил...
    Горный стрелок
    1. rkkasa 81 (алексей) Сегодня, 06:53
      Цитата: Горный стрелок
      Будьте мудрее. И наберитесь сил для того - что можете изменить. А то, что изменить не можете - не тратьте душевных сил...

      ... и не раскачивайте лодку... сходите лучше в церковь например, там вам объяснят, что всякая власть от бога, что Иисус терпел, и нам терпеть надо... А еще можно почитать душеспасительные новости типа - ачетамухохлов?, авотвгейропе! - осознать, что у нас не все так плохо, и что мы еще дооолго потерпеть сможем...
      Я правильно понял ход ваших мыслей ?
      rkkasa 81
    2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:45
      Цитата: Горный стрелок
      И надеяться на себя - САМ

      Правильно, но тогда к чему налоги? wink
      Ингвар 72
  9. bandabas (bandabas) Сегодня, 05:46
    Зачем мелочиться? Даешь НДС 50% и пенсию в 100 лет. Ну и все остальное подтянем на должный уровень.. Выполним за ближайшую шестилетку. А то, как говорил один знаменитый персонаж- "Маловато будет!".
    bandabas
  10. Ванёк (Иван) Сегодня, 05:48
    Граждане!

    Учитесь. Получайте высшее экономическое.

    Лично у меня и супруги (мы вместе учились) таковое имеется.

    Сели вчера. Подумали. Посчитали.

    А не всё так плохо на самом деле...

    УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬСЯ.

    У товарища спросил как-то раз:

    - Серёга! Тебе зачем третье высшее?

    - Учиться никогда не поздно.

    hi
    Ванёк
    1. novickov.vova (Владимир) Сегодня, 05:53
      И что Вы хотели этим сказать? Как у всех еканамистав, ничего конн
      novickov.vova
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 05:57
        Экономика есть лженаука!

        Как экономист вам говорю.

        Еканомистов.

        Вам понравится если я Вас назову ВладЕмир. Или ВлОдимир.

        Нет?

        Русский язык не коверкайте, будьте любезны.

        И вот ещё:

        Цитата: Ванёк
        УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬСЯ.
        Ванёк
        1. novickov.vova (Владимир) Сегодня, 06:42
          На производстве рулят не инженеры, а экономисты, которые шестерню от звёздочки не отличают, но надо купить дешевле и плевать, что эта деталь служит по времени меньше чем другая с нормальным соотношением цена-качество. Вот и приходится до полного своего времени доказывать:"Потеря ёмкости АКБ, это когда машина не заводится только так понимают. Вот почему "еканамисты"
          novickov.vova
    2. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 06:40
      Цитата: Ванёк
      У товарища спросил как-то раз:
      - Серёга! Тебе зачем третье высшее?

      Твой товарищ нам - не товарищ!
      ROSS 42
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:46
        Вывод, у меня по крайне мере, ОДИН.

        Вы - вообще без образования.

        Три класса церковно-приходской с лихвой хватает, что-бы по кнопкам тыкать. Нет?
        Ванёк
        1. novickov.vova (Владимир) Сегодня, 07:12
          Просто телефон глючит. А на счёт "эффективных" экономистов ответить аргументированно слабо?
          novickov.vova
    3. prapor55 (Александр) Сегодня, 07:33
      Все 3(три) вышки за счёт бюджета и со степеней в размере оклада топ манагера?
      prapor55
  11. sagitch (Ильдар) Сегодня, 05:51
    Все ожидаемо и предсказуемо. Капитализм в России еще не во всей красе! То ли еще будет.
    Написал в ВО, кликнул - как гавкнул, и молча за работу, и так до гробовой доски.
    sagitch
    1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 06:15
      Скоро и "кликнуть" "гавкнуть" будет нельзя-только если в "правильную сторону", как только сделают "интернет" ("по многочисленным просьбам правозащитников", в целях борьбы с "терроризмом", "экстремизмом", проявления "нетерпимости" и "ксенофобии" и пр.(нужное подчеркнуть)") "как в Китае"-оставят вам только сайты "новостных кремлеботов", сетевые игрунки да интернет-торговлю.
      Улиточник N9
  12. 100502 (2203) Сегодня, 05:53
    Срочно нужен Минин и Пожарский, боюсь это единственный шанс для страны.
    100502
    1. rkkasa 81 (алексей) Сегодня, 06:59
      Цитата: 100502
      Срочно нужен Минин и Пожарский

      Думаю, нам больше нужны Ленины-Сталины.
      rkkasa 81
      1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:50
        Цитата: rkkasa 81
        нам больше нужны Ленины-Сталины.

        Может без Лениных обойдемся? wink А то страна опять похудеет в территориях. bully
        Ингвар 72
  13. Бригадир (Бригадир) Сегодня, 06:19
    Путин. "Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. и вообще считаю, что у нас нет необходимости повышать срок выхода на пенсию".

    Хм... Тут 2 варианта. Либо Путин врал нам всем, либо сейчас на месте Президента не Путин!
    Бригадир
    1. 100502 (2203) Сегодня, 06:37
      Чубайс похоже клон ввп сделал и воспитал))
      100502
    2. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 06:42
      Цитата: Бригадир
      Хм... Тут 2 варианта. Либо Путин врал нам всем, либо сейчас на месте Президента не Путин!

      Есть ещё вариант - Либо Путин не на месте... belay
      ROSS 42
  14. sagitch (Ильдар) Сегодня, 06:25
    С утра поздравил брата с Новым годом.
    Оставалось 2,5 до пенсии, теперь 3,5.
    sagitch
    1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 06:51
      Цитата: sagitch
      С утра поздравил брата с Новым годом.
      Оставалось 2,5 до пенсии, теперь 3,5.

      Люблю и уважаю тонкий юмор. "+" Вам))
      BecmepH
  15. SarS ( Руслан) Сегодня, 06:27
    Знаете чем все закончится? Произойдет какая-нибудь трагедия (авария, пожар, обрушение и тд.). Страна взорвется и 500 тыс Россгваардии не помогут.
    SarS
    1. Smol79 (Александр) Сегодня, 06:37
      Закона ещё нет, рано разорались.
      Smol79
      1. novickov.vova (Владимир) Сегодня, 07:45
        Цитата: Smol79
        Закона ещё нет, рано разорались.

        Вы видели вчера 1 канал, время покажет, там подобранные "ораторы" визжали- как хорошо, что возраст выхода на пенсию повысят.. и ни как без нас, специалистов, никак и академики у нас по 80 лет, и где то на Кавказе чемпион по включению и отключению компьютера 83 года. А где вы видели водителя, слесаря, сварщика, сантехника в 80 лет, их уже нет в живых. "Разорались" вот такие как Вы потом говорите из-за кустов " Жираф большое ему видней"
        novickov.vova
    2. 100502 (2203) Сегодня, 06:37
      Это просто вопрос времени.
      100502
    3. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 06:48
      Цитата: SarS
      Знаете чем все закончится? Произойдет какая-нибудь трагедия (авария, пожар, обрушение и тд.). Страна взорвется и 500 тыс Россгваардии не помогут.

      В Кемерово такой звонок прозвенел после пожара в "Зимней вишне". А "благополучное правление Тулеева оставила области брешь в 500 000 человек и:
      Врио губернатора Кузбасса рассказал о реструктуризации долгов региона
      По словам Сергея Цивилева, долг области составляет около 35 млрд рублей.

      Какая мелочь - треть годового бюждета.
      ROSS 42
  16. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 06:42
    НДС поднимут до 20% (вместо 18%). Пенсионный возраст для мужчин будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет.

    Плюс каждый год поднимают цены на все,я лично никогда за Ельцина,Путина ,Медведева и ЯДРО не голосовал и совесть чиста.
    Yak28
    1. prapor55 (Александр) Сегодня, 07:41
      А я вот повелся в этом году поперся перед ночной сменой и выбрал Гаранта и он мне гарантировал с вероятностью 100500,что подохну прямо на тепловозе.
      prapor55
  17. Altona (Евгений) Сегодня, 07:01
    Цитата: Горный стрелок
    Автор, не переживай. Нигде в мире никому халявы НЕ ДАЮТ. Разве что бесплатный суп от "Армии спасения". Или пособие по безработице ( нигде его не платят вечно). Уж поверь, поездил.

    -----------------------------
    Зачем такие бодряческие комментарии. Это если вам 30 лет, то можно так бодриться. Пенсию в нормальных развитых странах платят и трудовой день там 6 часов. То есть даже если они уйдут в 65 на пенсию, то по часам выработка будет такой же как и у нас в 60 лет. Отпуска там длиньше, да и до Средиземного моря или до Флориды ехать ближе, образно говоря. Ездить то вы поездили, а ничего не поняли. А против повышения пенсионного возраста надо жёстко протестовать и называть вещи своими именами. Царь и его бояре давно предали народ и постоянно шарят у него в карманах. Причем оплеухи народу пошли сразу после "выборов", чтобы показать, кто в доме хозяин, что мы-чернь, а они бояре. Вот и все. А вы трудитесь, белка в колесе тоже трудится.
    Altona
    1. Smol79 (Александр) Сегодня, 07:07
      Если не будет рабочих мест избыточных то молодые не получат опыта, и все лет через 20 30 НАТО будет создавать здесь концлагеря, для нужных работников, ненужных утилизируют.
      Smol79
  18. tihonmarine ( Влад) Сегодня, 07:04
    Путин хороший мент, а Медведев плохой мент. Зато какая была эйфория 7 мая, аж приятно вспомнить.
    tihonmarine
    1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 07:51
      Путин хороший мент
      А что хорошего сделал или хотя бы сказал Путин ,За что вы его так?
      Владивосток1969
  19. igorra (Игорь) Сегодня, 07:04
    Хотели 100 сортов колбасы? Получите и распишитесь. Правда мяса, на все сорта, там будет как в одной советской. Голосовали за Путина? Получите и распишитесь. Не может президент капиталистической страны идти против капиталистов. И дело не в Путине, а в государственном строе. Определитесь уже, вам шашечки или ехать, нельзя быть немного беременным. Забудьте советскую социальную халяву, мы её просрали в 91 году.
    igorra
  20. zyzx (Костик) Сегодня, 07:05
    Как снесут ЕБН центр и посадят Чубайса,значит пришёл достойный правитель,можно страну поднимать.
    zyzx
  21. Tarasios (Tarasios) Сегодня, 07:10
    автор, ты это, желчью не захлебнись. И да, картинку надо рассматривать в целом, а не "нужным" клочком.
    Из объективной реальности - мир (и Россию в том числе) сейчас сотрясают экономические войны. Не будет эффективной армии, крепкой экономики - не будет и России: либо за очередные "ножки Буша" купят, либо тупо раздёргают на провинции, где и силой заберут. И это не страшилка в стиле нынешнего руководства Украины и Прибалтики - типа "агрессор рядом!", а реальный факт. Так что "стабильность" надо строить, но не в ущерб остальным задачам.
    ПыСы: вот каждый раз такому паникёру-аналитику хочется сказать: у вас всё плохо? Айда к нам, в Украину, хлебните настоящего европейского благоденствия, стабильности и достатка, нять
    Tarasios
  22. Yngvar (Игорь) Сегодня, 07:14
    Следующий этап - 12 часовой рабочий день и шестидневка! И воплощение в жизнь лозунга Силуанова: "Хотите пенсию - копите сами!"
    Жаль что в нашей стране "настоящих буйных мало"!
    Yngvar
  23. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 07:47
    Автор забыл добавить подлеца Н.Старикова и его сектанскую шайку ПВО. по всему остальному соглашусь с автором.
    Путин - антинародный преизент, достойный наследник ЕБНа.
    Я русский
  24. Ермак (Александр) Сегодня, 07:53
    Вам тоже браво Роман! Отличная статья!
    Как говориться не в бровь, а в глаз.
    Прочитав не удержался я.

    Разыграно просто блестяще. Стоит долгих и продолжительных оваций.

    Нами продолжат манипулировать, вбрасывать скандалы, отвлекать внимание от серьезных проблем. Проще говоря, управлять.

    Да уже эти вбросы не погружаясь видны, временами ощущаешь то, что уже не вуалируют. Наверное от наглости и смелости. Создают общественное мнение. Формируют потребности. Что уж говорить система создана и работает.
    Теперь, думаю, все поняли, зачем нужен Медведев. Пока Путин наслаждается своим рейтингом доверия россиян, Медведев озвучивает всякую гадость. Плохой премьер, очень плохой.

    Уровень жизни и сформированный социальный типаж постсоветских людей были им прекрасно известны, потому и так обыграны.

    И надо еще сильнее сплотиться вокруг всенародно избранного лидера и потерпеть еще.

    На гнилое давят.
    Организовав картельный сговор, владельцы русского газа и нефти (называем вещи своими именами, едва ли эти богатства народу принадлежат), решают увеличить свои доходы.

    Правильнее эти богатства народу не принадлежат. Опять же умело используют мотивы и лозунги СССР. Разве холопу могут принадлежать богатства, как с недееспособным распоряжаться ими будут другие.
    Ну а нам… А нам все та же песня в СМИ на тему «А то будет как в Украине!» В бедной, разграбленной, раздербаненной Украине. Вот только почему-то, несмотря на тысячи приговоров, эта Украина всё никак не раздербанивается. Живёт!

    Разыграли умело карту.
    Интересно, как в таком случае Владимир Путин поступит? Ограничится полицией или Росгвардию вызовет?

    А для чего им зарплаты подняли? Отрабатывать будут. Сделку однако заключили.
    Самое страшное уже произошло. Русские женщины стоят на коленях, пытаясь докричаться. «Уважаемый Владимир Владимирович, вы наша последняя надежда!»

    Помните: "если цены поднимутся на рельсы лягу") 2018 год уже, но на рельсы никто не лег.....
    Хочу в Екатеринбург. Хочу поклониться праху воистину великого человека, который нагнул величайшую страну и поставил ее народ на колени. Не сам, с помощью «группы товарищей», ставших затем бандой господ.

    Выбор других представителей капиталистической элиты — это не выбор, а те же яйца, только вид сбоку. Вообще, у нас у власти определённая элита. Ельцинская. А любой элите свойственно себя защищать. И поверьте, никто не допустит до выборов кандидата, который, блюдя интересы народа, будет нарушать или прижимать интересы элиты и олигархии.

    Преемственность батенька....
    Все, что мы видим сегодня вокруг себя – великолепно поставленный сценарий. Все эти НОД, ПВО, Кургинян, Собчак, Навальный — все это написано, утверждено, исполняется. Ныне, присно и во веки веков.
    И там, наверху, всем плевать на то, что холопам что-то не нравится. Поздно.

    Поэтому, как сказал фурсенко:
    «Недостатком советской системы образования была попытка формирования Человека-творца, а сейчас наша задача заключается в том, что вырастить квалифицированного потребителя».
    Вот Вам и идеология. Ведь данная картина маслом как раз впишется в такое общество.

    Просто теперь иллюзий тоже меньше станет. А там, глядишь, и умнеть начнем.

    Здесь немного не соглашусь.
    Высшая математика гласит:
    "Классической вероятностью события называется отношение числа случаев, благоприятствующих событию, к общему числу случаев.
    В обществе потребления количество творцов, а значит мыслящих (надеюсь понятно, о ком идет речь) уменьшается, а значит и уменьшается число событий с ними по отношению ко всем случаям (включая деградацию, читай потребление), иными словами вероятность поумнеть общества стремиться к нулю.
    Вот и диагноз.
    Ермак
Картина дня