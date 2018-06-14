Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Кремль: Предложение прекратить боевые действия в Сирии не связано с ЧМ-2018
В мире обсуждается призыв Москвы прекратить военные операции по всей Сирии. Западные и ближневосточные эксперты посчитали, что такой призыв российских властей к противоборствующим сторонам связан со стартом в России чемпионата мира по футболу. В израильской прессе было добавлено интриги заявлениями о том, что Москва обратилась к властям Израиля с просьбой воздержаться от каких-либо операций в САР. Также было заявлено, что аналогичное обращение было направлено странам так называемой американской коалиции.
Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию.
По словам главы пресс-службы Кремля, российский призыв никак не связан с мировым футбольным первенством.
Дмитрий Песков отметил, что обращение связано с недопущением действий, способных привести к взрывоопасным последствиям и дестабилизации и без того хрупкой обстановки.
Напомним, что сегодня в Сирии истекает ультиматум, который был выдвинут в адрес боевиков на юге страны – в Дараа и Кунейтре. Главный вопрос: приступит ли сирийская правительственная армия к штурму позиций террористов после обращения России к участникам конфликта? Если нет, то не даст ли это дополнительные возможности для боевиков для перегруппировки и трансграничного дооснащения вооружениями? А если да, то как это будет стыковаться с обращением Москвы, или же к САА обращение относить нельзя?
Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию.
По словам главы пресс-службы Кремля, российский призыв никак не связан с мировым футбольным первенством.
Дмитрий Песков отметил, что обращение связано с недопущением действий, способных привести к взрывоопасным последствиям и дестабилизации и без того хрупкой обстановки.
Напомним, что сегодня в Сирии истекает ультиматум, который был выдвинут в адрес боевиков на юге страны – в Дараа и Кунейтре. Главный вопрос: приступит ли сирийская правительственная армия к штурму позиций террористов после обращения России к участникам конфликта? Если нет, то не даст ли это дополнительные возможности для боевиков для перегруппировки и трансграничного дооснащения вооружениями? А если да, то как это будет стыковаться с обращением Москвы, или же к САА обращение относить нельзя?
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти