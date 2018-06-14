21:41 14 июня
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Кремль: Предложение прекратить боевые действия в Сирии не связано с ЧМ-2018

В мире обсуждается призыв Москвы прекратить военные операции по всей Сирии. Западные и ближневосточные эксперты посчитали, что такой призыв российских властей к противоборствующим сторонам связан со стартом в России чемпионата мира по футболу. В израильской прессе было добавлено интриги заявлениями о том, что Москва обратилась к властям Израиля с просьбой воздержаться от каких-либо операций в САР. Также было заявлено, что аналогичное обращение было направлено странам так называемой американской коалиции.

Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию.

Кремль: Предложение прекратить боевые действия в Сирии не связано с ЧМ-2018



По словам главы пресс-службы Кремля, российский призыв никак не связан с мировым футбольным первенством.

Дмитрий Песков отметил, что обращение связано с недопущением действий, способных привести к взрывоопасным последствиям и дестабилизации и без того хрупкой обстановки.

Напомним, что сегодня в Сирии истекает ультиматум, который был выдвинут в адрес боевиков на юге страны – в Дараа и Кунейтре. Главный вопрос: приступит ли сирийская правительственная армия к штурму позиций террористов после обращения России к участникам конфликта? Если нет, то не даст ли это дополнительные возможности для боевиков для перегруппировки и трансграничного дооснащения вооружениями? А если да, то как это будет стыковаться с обращением Москвы, или же к САА обращение относить нельзя?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 12

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  1. Маз Сегодня, 21:11
    Ну эти переврут так и вывернут наизнанку, что черное белым покажется.
    Маз
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 21:14
      Цитата: Маз
      эти переврут так и вывернут наизнанку, что черное белым покажется

      "Эти" это кто ? Уточните , пожалуйста .
      bouncyhunter
      1. Глядя Петрович Сегодня, 21:17
        Цитата: bouncyhunter
        Цитата: Маз
        эти переврут так и вывернут наизнанку, что черное белым покажется

        "Эти" это кто ? Уточните , пожалуйста .

        Власти РФ о повышении НДС и пенсионного возраста.
        Глядя Петрович
      2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 21:25
        Паш, к САР и ее войскам это отнести нельзя. Скорее всего это к странам, поддерживающим терроризм - "избранным", матрасии, иордании.
        Egorovich
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 21:27
          Так я это понимаю , но посмотри кто мне на мой вопрос ответил ? wink
          bouncyhunter
          1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 21:33
            У кого чего болит,.... . yes Поэтому и ответ таков, голова-то другим забита. lol
            Egorovich
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 21:35
              Цитата: Egorovich
              голова-то другим забита

              Попробую угадать : соломой с дерьмом , да ? what
              bouncyhunter
    2. MPN (Павел) Сегодня, 21:17
      Дмитрий Песков отметил, что обращение связано с недопущением действий, способных привести к взрывоопасным последствиям и дестабилизации и без того хрупкой обстановки.
      Если честно не понял, ни чего... Надеюсь, что знают чего творят... sad
      MPN
    3. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 21:37
      лучше правительство медведева отправьте в отставку, оно больше ущерба России приносит со своими "реформами" am
      предки с Дона
  2. новичок (garik) Сегодня, 21:13
    “...к САА обращение относить нельзя.“ как то так.
    новичок
  3. Теренин (Геннадий) Сегодня, 21:26
    В том и заключается политика, что бы запутать всех в интересах своей страны. А если не получится, доказывать, что виноваты вновь сложившиеся обстоятельства. А, кто не так поступает? Ах, да what конечно же...украинские власти lol
    Теренин
  4. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 21:26
    Кремль: Предложение прекратить боевые действия в Сирии не связано с ЧМ-2018
    После 5-0 звучит как-то подозрительно wassat feel bully
    Наблюдатель2014
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