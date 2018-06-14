Кремль: Предложение прекратить боевые действия в Сирии не связано с ЧМ-2018

В мире обсуждается призыв Москвы прекратить военные операции по всей Сирии. Западные и ближневосточные эксперты посчитали, что такой призыв российских властей к противоборствующим сторонам связан со стартом в России чемпионата мира по футболу. В израильской прессе было добавлено интриги заявлениями о том, что Москва обратилась к властям Израиля с просьбой воздержаться от каких-либо операций в САР. Также было заявлено, что аналогичное обращение было направлено странам так называемой американской коалиции.Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию.По словам главы пресс-службы Кремля, российский призыв никак не связан с мировым футбольным первенством.Дмитрий Песков отметил, что обращение связано с недопущением действий, способных привести к взрывоопасным последствиям и дестабилизации и без того хрупкой обстановки.Напомним, что сегодня в Сирии истекает ультиматум, который был выдвинут в адрес боевиков на юге страны – в Дараа и Кунейтре. Главный вопрос: приступит ли сирийская правительственная армия к штурму позиций террористов после обращения России к участникам конфликта? Если нет, то не даст ли это дополнительные возможности для боевиков для перегруппировки и трансграничного дооснащения вооружениями? А если да, то как это будет стыковаться с обращением Москвы, или же к САА обращение относить нельзя?