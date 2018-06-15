«Ночные ведьмы»: смерть гитлеровцам!

Утром 16 сентября командование отдало приказ о бомбардировке немецкого штаба, размещавшегося в центре Новороссийска. Задача была очень рискованной. Ведь экипажам предстояло выполнять ее в светлое время суток, был очень большой риск потерь от огня немецкой противовоздушной обороны. Но приказ летчицы выполнили. Немецкий штаб был разбомблен, а через непродолжительное время освободили и Новороссийск. Ведь не зря немцы называли отважных летчиц «ночными ведьмами».Идея о создании особого женского авиационного полка родилась не сразу. Командование достаточно долго сомневалось, сможет ли полноценно воевать авиационная часть, состоящая из женщин. Но прославленной летчице Марине Расковой, стоявшей у истоков формирования «Ночных ведьм», удалось убедить высших руководителей Советского Союза и Народного комиссариата обороны.Чтобы советское руководство дало добро на создание женских авиаполков Марине Расковой пришлось использовать все свои возможности, включая и личное знакомство с всесильным генсеком Иосифом Сталиным. У Марины Расковой авторитет в то время действительно был, причем немаленький. Вместе с Валентиной Гризодубовой и Полиной Осипенко 24-25 сентября 1938 года Раскова в качестве штурмана участвовала в беспосадочном перелете по маршруту Москва — Дальний Восток (Керби, район Комсомольска-на-Амуре) протяжённостью 6450 км. Перелет длился 26 часов 29 минут, установив женский мировой рекорд дальности полета. Летчицы стали народными героинями. Уже 2 ноября 1938 года Гризодубова, Осипенко и Раскова получили звание Героя Советского Союза.К сожалению, в 1939 году 31-летняя майор Полина Осипенко погибла в авиационной катастрофе, Валентина Гризодубова продолжала службу в авиации, а Марина Раскова сделала головокружительную карьеру и в том же 1938 году, в 26-летнем возрасте, возглавила Управление международных воздушных линий СССР. Имея прямой выход на высших руководителей советского государства, с самого начала Великой Отечественной войны она стала развивать идею создания женских авиационных полков. Раскову поддержали тысячи советских женщин, рвавшихся на фронт. И Раскова смогла добиться своей цели. 8 октября 1941 года был издан приказ Народного комиссариата обороны СССР «О сформировании женских авиационных полков ВВС Красной Армии», который и дал старт знаменитым «Ночным ведьмам».Первым был сформирован 588-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк, командовать которым поручили 28-летней Евгении Давыдовне Бершанской – летчице с десятилетним стажем, перед войной командовавшей авиазвеном в 218-м авиаотряде специального применения, дислоцировавшемся в станице Пашковской (Краснодарский край). Формирование полка началось в г. Энгельс, там же личный состав проходил подготовку. В отличие от двух других женских авиационных полков - 586-го истребительного (Як-1) и 587-го бомбардировочного (Пе-2), обладавших смешанным личным составом, в 588-м авиаполку служили исключительно женщины, причем на всех должностях – и летчиками, и штурманами, и механиками, и политработниками. В начале в полку насчитывалось 20 самолетов и 115 человек личного состава, из которых летный состав составлял 40 человек.23 мая 1942 года полк вылетел на фронт и 27 мая оказался в зоне боевых действий. Первый боевой вылет экипажей полка произошел 12 июня 1942 года. До августа 1942 года полк сражался в Сальских степях, затем на Дону и на Миусе, где понес первые боевые потери. На протяжении целого года полк участвовал в боях на Кавказе. 8 февраля 1943 года 588-й полк был переименован в 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк.В ночь на 1 августа 1943 года полк потерял сразу четыре самолета, поскольку немецкое командование, чтобы пресечь постоянные ночные бомбардировки, направило против полка специальную группу ночных истребителей с подготовленными летчиками. Атака немецких истребителей стала полной неожиданностью для «Ночных ведьм». Немецкий ас Йозеф Коциок, кавалер Железного креста, умудрился сжечь в воздухе три бомбардировщика, а четвертый бомбардировщик был сбит зенитной артиллерией. В результате погибли 20-летняя гвардии младший лейтенант Анна Высоцкая и ее штурман 22-летняя младший лейтенант Галина Докутович, гвардии младший лейтенант 22-летняя Евгения Крутова и ее штурман Елена Саликова, Валентина Полунина и ее штурман 22-летняя Глафира Каширина, Софья Рогова со своим штурманом Евгенией Сухоруковой. Но потери полка лишь заставили «Ночных ведьм» воевать еще более ожесточенно. Немецкое командование, которое сначала воспринимало сведения о появлении в составе советской авиации целого женского авиационного полка как продукт советской пропаганды, стало бояться наших летчиц как огня. И это очень точное сравнение, поскольку в результате ударов с воздуха взрывались и дотла сгорали самые разные объекты немецкой военной инфраструктуры, от транспортов до штабов.Одной из самых ярких страниц в истории полка стали бои за Керченский полуостров, в которых «Ночные ведьмы» приняли самое активное участие. В задачу полка входило обеспечение высадки советского десанта на Керченском полуострове. Поскольку немецкая артиллерия вела огонь по советским десантным катерам, советские бомбардировщики работали парами – один бил по прожектору, освещавшему море, другой – по артиллерийскому орудию. Кроме того, шум моторов делал для немцев неслышимыми подход советских катеров. В том числе и благодаря летчицам, советским десантникам удалось высадиться и закрепиться на очень узкой прибрежной полосе. Но они сразу оказались под немецким обстрелом. У десантников очень быстро закончились продовольствие, медикаменты, боеприпасы. Поэтому перед «Ночными ведьмами» была поставлена новая задача – советские бомбардировщики сбрасывали десантникам патроны, бинты и лекарства, провизию. Для советских солдат, оборонявшихся на прибрежной полосе, такие полеты «Ночных ведьм» стали настоящим спасением. Ночные полеты продолжались 26 дней, при этом бомбардировщики полка взлетали каждые 5-10 минут. Самолет только успевал заправиться, загрузиться бомбами или боеприпасами и продовольствием для советских десантников и вновь вылететь на Эльтиген.Во время боевых действий на Керченском полуострове погибли летчик Прасковья Прокопьева, которой было всего 24 года, и летевшая с ней штурман полка гвардии старший лейтенант 23-летняя Евгения Руднева. Перед экипажем была поставлена задача разбомбить объект в поселке Булганак севернее Керчи. На задание Руднева и Прокопьева вылетели в ночь на 9 апреля 1944 года. Для Евгении Рудневой это был ее 645-й вылет. Несмотря на юный возраст, Евгения была опытнейшим штурманом, а до войны училась на астронома на мехмате МГУ. На фронт выпускница третьего курса университета пошла добровольно, решив, что продолжит образование после войны. Рудневу направили в школу штурманов, а затем – в полк «Ночных ведьм», где она служила штурманом экипажа, эскадрильи, а потом и полка.Прасковья Прокопьева, несмотря на наличие летного образования, очень долго пыталась попасть на фронт. Ее отправили в Монголию – перевозить гражданские грузы, но девушка упорно добивалась своей цели. На фронт Прасковья попала лишь в 1943 году. Самолет Прокопьевой и Рудневой был сбит огнем немецкой зенитной артиллерии, однако сбросить бомбы на объект летчицам все же удалось. Лишь спустя двадцать лет удалось узнать, что в Керчи захоронены некие неизвестные летчицы. Это и были Руднева и Прокопьева.Героически сражались летчицы и во время освобождения Севастополя, к которому отступали гитлеровские части, вытесненные с Керченского полуострова. Главной задачей полка в это время была бомбардировка немецких аэродромов в окрестностях города русской морской славы. Уже потом, после войны, ветераны полка вспоминали, насколько сложной была эта задача, как страшен был заградительный огонь немецких зениток. Но, тем не менее, полку не только удавалось отлично справляться с поставленными задачами, но и выйти из Севастопольской операции без потерь. Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года. После освобождения Крыма «Ночные ведьмы» были переброшены в Белоруссию, где также шли ожесточенные бои с гитлеровскими оккупантами, а затем стали летать в Польшу. В январе 1945 года полк бомбил немецкие объекты в Восточной Пруссии, затем был переброшен на освобождение Гданьска, а с апреля 1945 года и до самой победы участвовал в прорыве обороны гитлеровцев на Одере.За годы Великой Отечественной войны 23 военнослужащих полка были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. И их могло быть и больше. По сложившимся правилам, летавших на У-2 представляли к званию Героя Советского Союза при наличии 500 боевых вылетов. Но практически у каждой летчицы полка было столь внушительное количество боевых вылетов, что специально для «Ночных ведьм» планку подняли выше и стали представлять к званию Героя Советского Союза за 600 и более боевых вылетов. Если всего звания Героя Советского Союза были удостоены 59 пилотов, летавших на бомбардировщиках У-2, то более трети из них составляли летчицы одного лишь 46-го ночного бомбардировочного авиационного полка.В 1995 году звания Героя Российской Федерации получили гвардии старший лейтенант Татьяна Николаевна Сумарокова, совершившая 725 боевых вылетов, и гвардии старший лейтенант Александра Федоровна Акимова, совершившая 680 боевых вылетов. Кроме того, в Казахстане звание Народный Герой получила гвардии старший лейтенант Хиуаз Каировна Доспанова, служившая штурманом-стрелком и совершившая 300 боевых вылетов. Хиуаз Доспановой удалось выжить во время авиакатастрофы, когда в темноте, возвращаясь на аэродром, один самолет сел на другой. Девушка получила тяжелейшие травмы, стала инвалидом 2-й группы, но вернулась в строй, чтобы продолжить службу.Больше всех вылетов в полку за время войны совершила гвардии старший лейтенант Ирина Федоровна Себрова (1914-2000), командовавшая в полку авиационным звеном. На ее счету – 1004 боевых ночных вылета на бомбардировку войск противника. Конечно, Ирине Себровой было присвоено звание Героя Советского Союза. Общее же количество вылетов полка за три года участия в войне – 24 тысячи. Но при этом, хотя каждая из летчиц полка совершила огромное количество боевых вылетов, потери в личном составе были для авиационных полков минимальными. Так, за все время войны полк потерял 32 человека, причем это не только погибшие, но и умершие от ран и от болезней.15 октября 1945 года Гвардейский Таманский Краснознаменный, ордена Суворова ночной бомбардировочный авиационный полк был расформирован. Поскольку в мирное время женщин в военные летчики было решено не брать, практически все героические летчицы полка были вынуждены уйти «на гражданку». Судьбы их сложились по-разному. Кому-то посчастливилось сделать серьезную карьеру на государственной службе или в партийных органах, кто-то прожил жизнь обычных тружениц. Так, Хиуаз Каировна Доспанова занимала пост секретаря Президиума Верховного Совета Казахской ССР, затем секретаря Алма-Атинского городского комитета партии, но была вынуждена уйти на пенсию в 40 лет – давали о себе знать последствия тяжелейших травм, полученных во время войны. Правда, на пенсии Хиуаз Каировна прожила почти полвека и скончалась только в 2008 году.Командир полка Евдокия Давыдовна Бершанская вышла замуж за командира 889-го ночного легкобомбардировочного авиаполка Константина Бочарова и сменила фамилию, работала после войны в Комитете советских женщин, а скончалась в 1982 году в возрасте 69 лет от инфаркта. Раиса Ермолаевна Аронова после войны окончила окончила Военный институт иностранных языков, служила переводчиком в органах МВД СССР, КГБ СССР, в аппарате ЦК КПСС, вышла в запас в звании майора в 1961 году.Разные люди – разные судьбы. Но все они были объединены единым страшным и героическим, но очень сближающим прошлым. Евдокия Яковлевна Рачкевич, служившая заместителем командира полка по политической части, после войны поставила своей целью объединять ветеранов полка, увековечивать память о погибших летчицах. Именно ей удалось обнаружить захоронение погибшей под Керчью Евгении Рудневой. Она изучила все места гибели пропавших без вести летчиц, проведя огромную работу. Именно благодаря этой замечательной женщине в 46-м ночном бомбардировочном авиаполку нет пропавших без вести, все захоронения героических летчиц установлены. Славный боевой путь «Ночных ведьм» от Сальских степей до Германии, бесстрашие советских летчиц – совсем молодых девушек – принесли полку вечную славу.