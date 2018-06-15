07:57 15 июня

Экономическая провокация на открытии ЧМ по футболу

Признаться, самым неприятным ожиданием в связи с открытием ЧМ по футболу была вероятная атака ВСУ на Донбасс. Но оказалось, что неприятность пришла с другой стороны: от российского правительства. И спортивный праздник враз омрачился.

Это, наверное, моя главная претензия нашим экономическим "гениям". Так и хочется сказать: ребята, как же вы достали со своей продуманностью и технологичностью! Вам самим от себя не тошно?




Нет, вообще, это не стало откровением. Ещё до нового назначения Медведева ходили «осторожные» слухи, что его назначат именно с целью принять ряд непопулярных решений и затем отправиться в отставку, развязав тем самым руки для следующего премьера, кем бы он ни был.

Да и после назначения Медведева из околовластных структур раздавались похожие заявления про необходимость принятия сложных решений. О каких решениях идет речь, конкретно не говорилось. Но где-то в глубине души все мы понимали, что и этот вопрос стороной не обойдут.

Где-то в глубине души я понимаю, что, если такова цена смены управленческой элиты, и после этого Медведев с соратниками действительно уйдет, то все не так уж и плохо. Но вот уйдет ли? Зная В. Путина, этого никто не может сказать с уверенностью.

Теперь по существу вопроса.

Да, опыт многих стран доказывает, что пенсионный возраст обычно находится где-то в районе шестидесяти пяти лет. А есть и рекордсмены вроде Японии, где он и вовсе достигает семидесяти. Честно говоря, я не очень понимаю, как можно активно работать в семьдесят лет, скажем, на стройке. Но пусть уж с этим разбираются японцы.

Понятно, что имеющиеся у России экономические и демографические проблемы подталкивают власть к такому решению. Ситуация, когда государство не может платить пенсии всем пенсионерам, едва ли лучше той, когда для выхода на пенсию придётся ещё несколько лет отработать.

Экономическая провокация на открытии ЧМ по футболу


Всё так, и всё-таки… Меня очень смущает очередность решения проблем. Что я имею в виду? Ну, например…

А не желает ли правительство сначала навести порядок в налоговой сфере? Точнее, даже не порядок, а справедливость? Плоская шкала налогообложения, да ещё на уровне 13%, кажется уж слишком большой роскошью в такой сложной ситуации, вы не находите? Причём я не настаиваю на каких-то кардинальных переменах: пусть для большинства останется 13%, а для богатого меньшинства появится прогрессивная шкала процентов хотя бы до тридцати пяти.

Или мы боимся, что от российских паспортов в таком случае откажутся Жерар Депардье, Рой Джонс и прочие патриоты низких налогов? Переживаем за Мордовию, которая осиротеет без своего самого знаменитого гражданина?

Или таким образом косвенно признаем, что в сфере налогов у нас все ещё полный бардак, и в случае изменения налогового законодательства друзья Владимира Владимировича начнут массово прятать доходы в офшорах?

Если так, то почему бы нам не взять на вооружение великолепный опыт США? Там, напомню, граждане не имеют права держать деньги в иностранных банках, а также не могут (если не хотят больших проблем с законом) покупать акции иностранных компаний.

Нет, я не оговорился: действительно не могут. Для того, чтобы владеть иностранными акциями, существует специальный механизм депозитарных расписок, при которых номинальным владельцем акций становится американский банк, а американский гражданин получает от него расписку, дающую право голосовать определенным пакетом акций и получать с них дивиденды. В итоге и банк доволен, ибо свою малую дою за обслуживание он всё-таки получает, и государство, потому что воровать при такой схеме становится очень сложно.

А для того, чтобы сцементировать эти правила, в США существуют действительно драконовские законы и наказания за нарушения в налоговой и финансовой сфере. И получить «десяточку» за уклонение от уплаты налогов там дело вполне обычное. Ну а про рецидив лучше и не думать – можно получить и «четвертак».

Так вот, когда у нас скопируют этот американский опыт, я с гораздо меньшим сомнением приму повышение пенсионного возраста.

И ещё один аспект грядущей реформы. Возможно, важнейший.

Одна моя знакомая, услышав об этой новости, сказала: «Мне лично отказывали в приеме на работу в 38 лет, именно по причине «слишком большого» возраста».
Заметьте, трудоустраивалась она не на стройку и не на рыболовную шхуну – это было бы слишком сурово для филолога, кандидата наук. Человек искал обычную работу в офисе, с компьютером и бумагами, к которой отлично профессионально подготовлен. Но оказывается, 38 у нас уже «трудовая старость», и работодатели позволяют себе воротить нос и искать более свежий «материал».

И главный вопрос, который сейчас возникает у большинства людей, перешагнувших рубеж шестого десятка: получится ли найти работу, если что-то пойдет не так? Будет ли спрос на работников под шестьдесят, особенно рабочих специальностей, требующих, помимо знаний и опыта, ещё и изрядного физического здоровья?

Уверен, что у нынешних реформаторов ответа на этот вопрос нет. Хотя что мелочиться: вряд ли они об этом даже задумывались!

Поэтому позволю себе ещё один совет: если вы там, «наверху», действительно думаете о людях, а не только о любимых вами предпринимателях, примите некоторые меры по стимулированию спроса на трудовые ресурсы.

Прежде всего ограничьте приток трудовых мигрантов. Чтобы хоть какой-то дефицит каменщиков в стране наблюдался, дорожных рабочих, медсестер, сиделок, нянечек. Чтобы ваши любимые работодатели не воротили нос, а с интересом рассматривали каждое предложение.

Нет, я разумный человек и понимаю, что где-то иностранный специалист действительно необходим. Но логично предположить, что, если он так необходим, то и стоить он должен существенно дороже российского. Поэтому пусть работодатель платит ему зарплату, платит вторую его зарплату в Фонд занятости, да ещё и Пенсионному отчисляет, чтобы была полная справедливость и умиротворение. А если опять заведут речь про «конверты» и нарушения, я снова напомню про американское законодательство, где за подобные шалости можно надолго загреметь в тюрьму.

Ну и последнее, пожалуй. Пока пенсия в России такова, какой мы её сейчас наблюдаем, стонать про невероятную нехватку средств как-то неловко. Вы сначала деньги различных фондов заставьте работать внутри страны, раскрутите маховик экономического роста, поднимите пенсии до сколько-нибудь приемлемого уровня.



А без этого как-то уж слишком фальшиво получается!
Автор: Виктор Кузовков


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Комментарии 30

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  1. тасха Сегодня, 05:31
    А как вам такой вариант: повышение пенсионного возраста даст возможность людям получать заработную плату на старом рабочем месте, а не получать отказы в трудоустройстве, после выхода на пенсию.
    тасха
    1. Чёрный Сегодня, 05:33
      Россия - Саудовская Аравия 5 : 0.....Сколько же мы теперь саудитам должны? belay ... laughing....а если честно, то я был уверен, что саудитов мы прибьём. Ставил на 2 : 0. Теперь ничья с Египтом - попадос от Уругвая, выход из группы со второго места на испанцев ну и собственно всё....дальше наши едут в отпуск, а мы спокойно смотрим ЧМ по футболу smile....
      Теперь по теме: Правительство, которое не прислушивается к мнению народа. 85% Россиян проголосовало против повышения пенсионного возраста. Но руководству страны наплевать. Им плевать на то, что после 50 лет не возможно устроиться на работу, что после 50 лет появляется куча заболеваний (из-за стресса и постоянной нехватки денег на нормальную жизнь для большинства населения и дорогущие лекарства.....
      Чёрный
      1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 05:51
        Игра куплена, саудовцы еле ходили хотя за месяц до ЧМ любую команлу приводят в хоршую форму не то что на короткий турнир а к чемпионату к местному который идет целый год,,движения вперед у арабов вообще не было и очень медленно возвращались или вообше в центре оставались.Боковой судья не видит трех метровый оффсайд у нашего игрока....цирк.Начиная от жеребьевки еще.Тоже ставил на 2-0.
        Heterocapsa
        1. Чёрный Сегодня, 06:08
          саудовцы еле ходили хотя за месяц до ЧМ любую команлу приводят в хоршую форму
          ....Путин их заставил держать уразу(пост), поэтому сауды еле ноги передвигали wassat , хотя до этого в играх с немцами и итальянцами были намного быстрее...
          Чёрный
      2. bandabas (bandabas) Сегодня, 06:08
        А сколько Россиян проголосовало за ВВП и депутатов ЕДРО? В 2006 году были отменены порог явки на выборы и графа "против всех". Вот вернуть их обратно и сразу станет видна "средняя температура" по стране. Однако правительство олигархов на это не пойдет никогда.
        bandabas
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:34
      Сейчас после 40 найти работу проблема ( много где отфутболивают по возрасту ) а в 60 и после вообще почти нереально тем более что рабочих мест все меньше и меньше , да и соседей России работает немеренно . Куда податься русскому человеку , помоему это руководство уже совсем берегов не видит в своих действиях против российского народа am .
      Spartanez300
    3. AwaZ (Walery) Сегодня, 06:47
      хм. я вообще не представлю себя на своем рабочем месте даже в 60 лет.. Это просто не возможно. У нас вообще не работают на потоке люди старше 50... Просто физически это не возможно .. Я наверно один из последних кто остался.. то есть совсем последний. Всех остальных уже вывели на вспомогательные работы , с явным понижением ЗП, просто в разы.. Кроме всего прочего, власти делают все что б остатки промышленности встали окончательно .. Все что делается нынешними властями - это грязный геноцид населения...
      AwaZ
      1. тасха Сегодня, 07:41
        я вообще не представлю себя на своем рабочем месте даже в 60 лет


        Дилемма. Или работать спокойно, но за меньшую зарплату или в тяжёлых условиях, но за большую зп и пенсию. Есть ли у вас возможность выйти на пенсию раньше по условиям труда?

        Если не секрет, а вы где себя представляете в 60 лет?
        тасха
    4. Fitter65 Сегодня, 07:22
      Цитата: тасха
      А как вам такой вариант: повышение пенсионного возраста даст возможность людям получать заработную плату на старом рабочем месте, а не получать отказы в трудоустройстве, после выхода на пенси

      А как такой вариант чтобы получать зарплату на старом рабочем месте ,надо ещё сохранить за собой это место. Провели некоторую модернизацию на производстве, и вот вы уже не соответствуете занимаемой должности, а раз не соответствуете то работодатель имеет право вас или перевести с понижением, или просто отказать. В процессе той же модернизации, оптимизации, или какой другой ...зации-оказывается что работодателю нужно теперь не 15 токарей ( к примеру) а только 5. как вы думаете кто попадает в число 10? Так же и в любом другом месте.
      Fitter65
      1. тасха Сегодня, 07:39
        И такое тоже возможно...
        Очередной раз поделюсь наблюдением. Китайцы очень много курят, и кидают окурки где попало. В Пекине - каждые сто метров ходят старики с метёлками и совочками. Подметают и несут в урны... Кто-то же им платит...
        тасха
      2. рич (дмитрий) Сегодня, 07:41
        Российская сборная забивает 5 голов саудитам, а российское правительство забивает 65 россиянам!.

        Я предполагал, что открытие ЧМ нам постараются испортить. Но, что это будет родное правительство не ожидал.....вот тебе и я праздник для всех россиян sad
        рич
  2. тасха Сегодня, 05:37
    Вы сначала деньги различных фондов заставьте работать внутри страны, раскрутите маховик экономического роста, поднимите пенсии до сколько-нибудь приемлемого уровня.


    Дайте, сделайте, принесите...

    Вот ещё повод подумать. Дольше проработает чиновник, ему надо больше платить, стаж у него больше, должность... Т.е. для государства повышение пенсионного возраста государственных служащих не очень-то и выгодно, так?
    тасха
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:11
      Возраст - это еще цветочки ! Наши благодетели хотят что бы клиент сам откладывал деньгу на свою пенсию....Типа на капитальный ремонт. Только куда и сколько ? Создадут фонды и плакали ваши денежки и пенсии...
      Uncle Lee
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:13
      "и в случае изменения налогового законодательства друзья Владимира Владимировича начнут массово прятать доходы в офшорах?"И не поднимут им налоги...Потому что друзья..
      210окв
    3. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:18
      Цитата: тасха
      Дольше проработает чиновник, ему надо больше платить, стаж у него больше, должность... Т.е. для государства повышение пенсионного возраста государственных служащих не очень-то и выгодно, так?

      Серьёзно? belay А кто представляет государственные структуры, ратующие за повышение пенс. возраста? Не эти ли чиновники? wink
      Ингвар 72
      1. тасха Сегодня, 07:47
        Вот и я о том же.. Так что лучше? Пусть подольше поработают, чем в эти же бюрократические структуры придёт на смену молодёжь и превратится в ждунов? wink
        тасха
  3. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 05:46
    По шкале налоговой володя обьяснил так....Как правило после ввода такой шкалы все кто доходы имеет большие сразу прячет бабки и ищет пути вообще их не платить.Другими словами пока старый налог то хоть платят а если ввести то в тень уйдут что удариь по экономике.Короче володя слабенький не может заставить платить.
    Heterocapsa
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:21
      Цитата: Heterocapsa
      .Как правило после ввода такой шкалы все кто доходы имеет большие сразу прячет бабки и ищет пути вообще их не платить

      Автор не зря провел аналогию с пеньдосовскими законами - Фридман и Авен с Вексельбергом в тюрьму не захотят, и будут платить исправно, если сделать неотвратимым наказание. hi
      Ингвар 72
  4. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 06:19
    Цитата: тасха
    А как вам такой вариант: повышение пенсионного возраста даст возможность людям получать заработную плату на старом рабочем месте

    У вас как с головой? fool Сегодня и так пенсионеры у которых есть здоровье как правило работают на старых работах,а если человек еле еле работает в 60,а ему ещё 5 лет до пенсии,что ему делать.Одно дело до 65 в кабинете сидеть,другое дело мешки ворочать.
    Yak28
  5. T.Henks (Игорь) Сегодня, 06:27
    Не было и не будет никакого диалога с народом сегодняшней власти. От слова НИКОГДА. Как она (власть) интерпретирует мнение людей, все помнят по развалу СССР. 70 проц за СССР, а зав лаб с алкашем против. Не нужно заблуждаться. Для наведения порядка в налогообложении не надо мудрствовать. Уже проходили в 1933году. Всего один указ. 8 декабря 1933 год, постановление 2652. И всей вакханалии конец. Волчары против себя законы не примут. Это не в СССР. Нет лидера. Нет партии. Нет поддержки народа. И нет национальной идеи. Бабло не в счёт.
    T.Henks
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:27
      Цитата: T.Henks
      Нет поддержки народа.

      Народ сопли жуёт сидя у зомбоящиков, запивая мыльные сериалы клинским. И к сожалению очнется только когда сильно припечет. И с мутными глазами побежит на красную площадь, крича "Долой!" Все это уже было в 17-м и 91-м. А там его встретит "прекрасная" дама с печеньками.
      Ситуация абсолютно патовая, и беда в том, что нынешнюю власть это абсолютно устраивает. recourse
      Ингвар 72
  6. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 06:30
    Или мы боимся, что от российских паспортов в таком случае откажутся...

    МЫ ничего не боимся, потому что за восемнадцать лет НАС стало больше и жить мы стали лучше, а вас-нищебродов расплодилось столько, что вытравить вас можно только такими законами. МЫ вам за шесть лет ещё и не такого придумаем... tongue wassat yes
    ROSS 42
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:33
      Цитата: ROSS 42
      потому что за восемнадцать лет

      Вспоминаю начало 2000-х, когда страна вроде как была на коленях - З\П была в районе 15000, а бензин 6 руб. З\П с тех пор подросла процентов на 80, а бензин и продукты на 600-700%. Стабильность, так её распростак.
      Ингвар 72
  7. WhoWhy (Андрей) Сегодня, 06:35
    Когда я голосовал за Путина, я голосовал за стабильность. Наивно думал, что за столько лет уж наворовался...
    WhoWhy
  8. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 06:40
    Если ещё вспомнить о замороженной накопительной пенсии то "кидок" правительства Медведева просто грандиозен.
    Судя по невиданной спешке принятия "непопулярных решений" с финансами в РФии что-то "не так".
    п.с. 76% - власти восприняли как гарантированный абонемент на "доедание" бюджета.
    samarin1969
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:34
      Цитата: samarin1969
      "кидок" правительства Медведева

      Тузик лает настолько, на сколько ему позволяет цепь. wink
      Ингвар 72
  9. Кариб (Сергей) Сегодня, 07:31
    Детей рожать и растить не на что. вот и нет прироста. Жилплощадь покупать не на что. Вот и нет новых семей. Старики вместо с внуками посидеть будут пенсию себе зарабатывать...
    Так желею что в в юности в военное училище не поступил, щас бы был на пенсии. Через год после выхода на пенсию среднестатистически умереть это жёстко. Это ещё, в таблице, мужчины вместе с женщинами, а если отдельно, то мужики до пенсии не доживут, в большинстве.
    Кариб
  10. Нонна (Нонна ) Сегодня, 07:33
    Путин во время выборов гарантировал не допустить роста цент на бензин, повышения налогов и повышения пенс. возрастаА ещё он ввёл, если не ошибаюсь, дополнительную выплату врЕменных пособий для рожающих первых-вторых-третьих и больше детей.

    Вопросы:
    1. А кто будет рожать детей, 80% из которых до пенсии не доживут?
    2. Кто будет рожать детей фактически для трудового рабства и голодной смерти в 60?

    Как там в "Ворошиловском стрелке"? - "всю жизнь в запас соль, спички, а теперь вот и патроны, Господи...".
    Нонна
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:36
      Цитата: Нонна
      А кто будет рожать детей, 80% из которых до пенсии не доживут?

      Гастробайтеры. Они гораздо удобнее для правительства, чем коренное население.
      Ингвар 72
  11. koksalek Сегодня, 07:35
    Под шумок ЧМ протолкнули повышение возраста чтоб массы народные отвлечь. Честно говоря надеялся что гарант сдержит свое слово что сподвигнуло проголосовать но ожидания не оправдались.
    koksalek
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