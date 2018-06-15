Экономическая провокация на открытии ЧМ по футболу
Признаться, самым неприятным ожиданием в связи с открытием ЧМ по футболу была вероятная атака ВСУ на Донбасс. Но оказалось, что неприятность пришла с другой стороны: от российского правительства. И спортивный праздник враз омрачился.
Это, наверное, моя главная претензия нашим экономическим "гениям". Так и хочется сказать: ребята, как же вы достали со своей продуманностью и технологичностью! Вам самим от себя не тошно?
Нет, вообще, это не стало откровением. Ещё до нового назначения Медведева ходили «осторожные» слухи, что его назначат именно с целью принять ряд непопулярных решений и затем отправиться в отставку, развязав тем самым руки для следующего премьера, кем бы он ни был.
Да и после назначения Медведева из околовластных структур раздавались похожие заявления про необходимость принятия сложных решений. О каких решениях идет речь, конкретно не говорилось. Но где-то в глубине души все мы понимали, что и этот вопрос стороной не обойдут.
Где-то в глубине души я понимаю, что, если такова цена смены управленческой элиты, и после этого Медведев с соратниками действительно уйдет, то все не так уж и плохо. Но вот уйдет ли? Зная В. Путина, этого никто не может сказать с уверенностью.
Теперь по существу вопроса.
Да, опыт многих стран доказывает, что пенсионный возраст обычно находится где-то в районе шестидесяти пяти лет. А есть и рекордсмены вроде Японии, где он и вовсе достигает семидесяти. Честно говоря, я не очень понимаю, как можно активно работать в семьдесят лет, скажем, на стройке. Но пусть уж с этим разбираются японцы.
Понятно, что имеющиеся у России экономические и демографические проблемы подталкивают власть к такому решению. Ситуация, когда государство не может платить пенсии всем пенсионерам, едва ли лучше той, когда для выхода на пенсию придётся ещё несколько лет отработать.
Всё так, и всё-таки… Меня очень смущает очередность решения проблем. Что я имею в виду? Ну, например…
А не желает ли правительство сначала навести порядок в налоговой сфере? Точнее, даже не порядок, а справедливость? Плоская шкала налогообложения, да ещё на уровне 13%, кажется уж слишком большой роскошью в такой сложной ситуации, вы не находите? Причём я не настаиваю на каких-то кардинальных переменах: пусть для большинства останется 13%, а для богатого меньшинства появится прогрессивная шкала процентов хотя бы до тридцати пяти.
Или мы боимся, что от российских паспортов в таком случае откажутся Жерар Депардье, Рой Джонс и прочие патриоты низких налогов? Переживаем за Мордовию, которая осиротеет без своего самого знаменитого гражданина?
Или таким образом косвенно признаем, что в сфере налогов у нас все ещё полный бардак, и в случае изменения налогового законодательства друзья Владимира Владимировича начнут массово прятать доходы в офшорах?
Если так, то почему бы нам не взять на вооружение великолепный опыт США? Там, напомню, граждане не имеют права держать деньги в иностранных банках, а также не могут (если не хотят больших проблем с законом) покупать акции иностранных компаний.
Нет, я не оговорился: действительно не могут. Для того, чтобы владеть иностранными акциями, существует специальный механизм депозитарных расписок, при которых номинальным владельцем акций становится американский банк, а американский гражданин получает от него расписку, дающую право голосовать определенным пакетом акций и получать с них дивиденды. В итоге и банк доволен, ибо свою малую дою за обслуживание он всё-таки получает, и государство, потому что воровать при такой схеме становится очень сложно.
А для того, чтобы сцементировать эти правила, в США существуют действительно драконовские законы и наказания за нарушения в налоговой и финансовой сфере. И получить «десяточку» за уклонение от уплаты налогов там дело вполне обычное. Ну а про рецидив лучше и не думать – можно получить и «четвертак».
Так вот, когда у нас скопируют этот американский опыт, я с гораздо меньшим сомнением приму повышение пенсионного возраста.
И ещё один аспект грядущей реформы. Возможно, важнейший.
Одна моя знакомая, услышав об этой новости, сказала: «Мне лично отказывали в приеме на работу в 38 лет, именно по причине «слишком большого» возраста».
Заметьте, трудоустраивалась она не на стройку и не на рыболовную шхуну – это было бы слишком сурово для филолога, кандидата наук. Человек искал обычную работу в офисе, с компьютером и бумагами, к которой отлично профессионально подготовлен. Но оказывается, 38 у нас уже «трудовая старость», и работодатели позволяют себе воротить нос и искать более свежий «материал».
И главный вопрос, который сейчас возникает у большинства людей, перешагнувших рубеж шестого десятка: получится ли найти работу, если что-то пойдет не так? Будет ли спрос на работников под шестьдесят, особенно рабочих специальностей, требующих, помимо знаний и опыта, ещё и изрядного физического здоровья?
Уверен, что у нынешних реформаторов ответа на этот вопрос нет. Хотя что мелочиться: вряд ли они об этом даже задумывались!
Поэтому позволю себе ещё один совет: если вы там, «наверху», действительно думаете о людях, а не только о любимых вами предпринимателях, примите некоторые меры по стимулированию спроса на трудовые ресурсы.
Прежде всего ограничьте приток трудовых мигрантов. Чтобы хоть какой-то дефицит каменщиков в стране наблюдался, дорожных рабочих, медсестер, сиделок, нянечек. Чтобы ваши любимые работодатели не воротили нос, а с интересом рассматривали каждое предложение.
Нет, я разумный человек и понимаю, что где-то иностранный специалист действительно необходим. Но логично предположить, что, если он так необходим, то и стоить он должен существенно дороже российского. Поэтому пусть работодатель платит ему зарплату, платит вторую его зарплату в Фонд занятости, да ещё и Пенсионному отчисляет, чтобы была полная справедливость и умиротворение. А если опять заведут речь про «конверты» и нарушения, я снова напомню про американское законодательство, где за подобные шалости можно надолго загреметь в тюрьму.
Ну и последнее, пожалуй. Пока пенсия в России такова, какой мы её сейчас наблюдаем, стонать про невероятную нехватку средств как-то неловко. Вы сначала деньги различных фондов заставьте работать внутри страны, раскрутите маховик экономического роста, поднимите пенсии до сколько-нибудь приемлемого уровня.
А без этого как-то уж слишком фальшиво получается!
Это, наверное, моя главная претензия нашим экономическим "гениям". Так и хочется сказать: ребята, как же вы достали со своей продуманностью и технологичностью! Вам самим от себя не тошно?
Нет, вообще, это не стало откровением. Ещё до нового назначения Медведева ходили «осторожные» слухи, что его назначат именно с целью принять ряд непопулярных решений и затем отправиться в отставку, развязав тем самым руки для следующего премьера, кем бы он ни был.
Да и после назначения Медведева из околовластных структур раздавались похожие заявления про необходимость принятия сложных решений. О каких решениях идет речь, конкретно не говорилось. Но где-то в глубине души все мы понимали, что и этот вопрос стороной не обойдут.
Где-то в глубине души я понимаю, что, если такова цена смены управленческой элиты, и после этого Медведев с соратниками действительно уйдет, то все не так уж и плохо. Но вот уйдет ли? Зная В. Путина, этого никто не может сказать с уверенностью.
Теперь по существу вопроса.
Да, опыт многих стран доказывает, что пенсионный возраст обычно находится где-то в районе шестидесяти пяти лет. А есть и рекордсмены вроде Японии, где он и вовсе достигает семидесяти. Честно говоря, я не очень понимаю, как можно активно работать в семьдесят лет, скажем, на стройке. Но пусть уж с этим разбираются японцы.
Понятно, что имеющиеся у России экономические и демографические проблемы подталкивают власть к такому решению. Ситуация, когда государство не может платить пенсии всем пенсионерам, едва ли лучше той, когда для выхода на пенсию придётся ещё несколько лет отработать.
Всё так, и всё-таки… Меня очень смущает очередность решения проблем. Что я имею в виду? Ну, например…
А не желает ли правительство сначала навести порядок в налоговой сфере? Точнее, даже не порядок, а справедливость? Плоская шкала налогообложения, да ещё на уровне 13%, кажется уж слишком большой роскошью в такой сложной ситуации, вы не находите? Причём я не настаиваю на каких-то кардинальных переменах: пусть для большинства останется 13%, а для богатого меньшинства появится прогрессивная шкала процентов хотя бы до тридцати пяти.
Или мы боимся, что от российских паспортов в таком случае откажутся Жерар Депардье, Рой Джонс и прочие патриоты низких налогов? Переживаем за Мордовию, которая осиротеет без своего самого знаменитого гражданина?
Или таким образом косвенно признаем, что в сфере налогов у нас все ещё полный бардак, и в случае изменения налогового законодательства друзья Владимира Владимировича начнут массово прятать доходы в офшорах?
Если так, то почему бы нам не взять на вооружение великолепный опыт США? Там, напомню, граждане не имеют права держать деньги в иностранных банках, а также не могут (если не хотят больших проблем с законом) покупать акции иностранных компаний.
Нет, я не оговорился: действительно не могут. Для того, чтобы владеть иностранными акциями, существует специальный механизм депозитарных расписок, при которых номинальным владельцем акций становится американский банк, а американский гражданин получает от него расписку, дающую право голосовать определенным пакетом акций и получать с них дивиденды. В итоге и банк доволен, ибо свою малую дою за обслуживание он всё-таки получает, и государство, потому что воровать при такой схеме становится очень сложно.
А для того, чтобы сцементировать эти правила, в США существуют действительно драконовские законы и наказания за нарушения в налоговой и финансовой сфере. И получить «десяточку» за уклонение от уплаты налогов там дело вполне обычное. Ну а про рецидив лучше и не думать – можно получить и «четвертак».
Так вот, когда у нас скопируют этот американский опыт, я с гораздо меньшим сомнением приму повышение пенсионного возраста.
И ещё один аспект грядущей реформы. Возможно, важнейший.
Одна моя знакомая, услышав об этой новости, сказала: «Мне лично отказывали в приеме на работу в 38 лет, именно по причине «слишком большого» возраста».
Заметьте, трудоустраивалась она не на стройку и не на рыболовную шхуну – это было бы слишком сурово для филолога, кандидата наук. Человек искал обычную работу в офисе, с компьютером и бумагами, к которой отлично профессионально подготовлен. Но оказывается, 38 у нас уже «трудовая старость», и работодатели позволяют себе воротить нос и искать более свежий «материал».
И главный вопрос, который сейчас возникает у большинства людей, перешагнувших рубеж шестого десятка: получится ли найти работу, если что-то пойдет не так? Будет ли спрос на работников под шестьдесят, особенно рабочих специальностей, требующих, помимо знаний и опыта, ещё и изрядного физического здоровья?
Уверен, что у нынешних реформаторов ответа на этот вопрос нет. Хотя что мелочиться: вряд ли они об этом даже задумывались!
Поэтому позволю себе ещё один совет: если вы там, «наверху», действительно думаете о людях, а не только о любимых вами предпринимателях, примите некоторые меры по стимулированию спроса на трудовые ресурсы.
Прежде всего ограничьте приток трудовых мигрантов. Чтобы хоть какой-то дефицит каменщиков в стране наблюдался, дорожных рабочих, медсестер, сиделок, нянечек. Чтобы ваши любимые работодатели не воротили нос, а с интересом рассматривали каждое предложение.
Нет, я разумный человек и понимаю, что где-то иностранный специалист действительно необходим. Но логично предположить, что, если он так необходим, то и стоить он должен существенно дороже российского. Поэтому пусть работодатель платит ему зарплату, платит вторую его зарплату в Фонд занятости, да ещё и Пенсионному отчисляет, чтобы была полная справедливость и умиротворение. А если опять заведут речь про «конверты» и нарушения, я снова напомню про американское законодательство, где за подобные шалости можно надолго загреметь в тюрьму.
Ну и последнее, пожалуй. Пока пенсия в России такова, какой мы её сейчас наблюдаем, стонать про невероятную нехватку средств как-то неловко. Вы сначала деньги различных фондов заставьте работать внутри страны, раскрутите маховик экономического роста, поднимите пенсии до сколько-нибудь приемлемого уровня.
А без этого как-то уж слишком фальшиво получается!
Автор: Виктор Кузовков
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти