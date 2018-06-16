Зачем нам "Сарматы" с одной боеголовкой в шахте?
Вот и не хочешь иногда в очередной раз возвращаться к вопросам стратегической стабильности, ракетно-ядерного оружия и всего такого прочего, а приходится. Потому что по просторам мировых и отечественных медиаресурсов плавают косяки различных экспертов в данном вопросе, периодически из-за переполняющих их знаний они всплывают и радуют нас очередными откровениями. Иногда это что-то умное и ценное, но часто это нечто такое, что лучше бы и оставить в себе, не неся в люди. К сожалению, эти откровения читают не только военные или специалисты промышленности или хотя бы люди, более-менее разбирающиеся в вопросе, а простые обыватели, которые им могут неровен час и поверить.
Вот очередное такое откровение от видного специалиста, можно даже сказать, потомственного специалиста (папа тоже академиком был) в вопросах стратегической стабильности, Алексея Арбатова. Ныне он возглавляет центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН. Выступая на полях Люксембургского форума в Женеве, он заявил следующее (цитата по РИА «Новости»):
Интересно, что приходится говорить о достаточно простых вещах, очевидно, неизвестных уважаемому ученому. Если он считает ШПУ, в которых сейчас стоят тяжелые МБР 15А18М Р-36М2 "Воевода", уязвимыми, то пусть покажет более защищенные и расскажет, где и у кого они стоят, и что за ракеты там находятся. Потому что более защищенных ШПУ в мире просто нет. К сожалению, новые мы строить не будем, да и не нужно это на самом деле, так что используем имеющиеся. Надо заметить, что программа "Сармат" вообще построена весьма экономически грамотно, и где возможно, там использованы агрегаты и узлы от предшественников. Речь, конечно, не об агрегатах ракеты, но, скажем, транспортно-пусковых контейнеров от старых 15А18 (Р-36МУТТХ) и от 15А18М (в меньшей степени) осталось немерено, почему бы их не использовать? Или транспортно-установочные и иные агрегаты могут быть и новыми (и есть уже они и испытаны), а могут быть использованы и имеющиеся, от 15А18М. Что до уязвимости ШПУ по причине известности их координат, то тут не все так просто. Координаты-то известны, да не так просто шахту уничтожить даже современными средствами. Объект под горой Ямантау тоже известно, где находится — да попробуй его уничтожь. Или, скажем, бункер под горой Шайенн — уничтожить его вряд ли получится, хотя, говорят, ввиду давней постройки там есть свои уязвимости (выходы из него).
Что касается "современной точности наведения", то она совершенно не гарантирует пока что прямого попадания в ШПУ (то есть попадания оной в кратер от ядерного взрыва), и вообще, г-ну Арбатову следовало бы знать, что для гарантированного поражения ШПУ нужно хотя назначить бы 2 боевых блока, причем от разных ракет. Если от одной, то ни о какой гарантии речи быть не может — ракета может не стартовать, развалиться на активном участке траектории, не развести боевые блоки, да мало ли что случилось. А применительно к нашим самым лучшим ШПУ стойкость их настолько высока, что вероятность выполнения ШПУ ее задачи (пуска МБР) даже при прямом попадании может быть и выше 0.5, то есть лучше бы и 3 блока назначить (опять же, от разных ракет). Данных о реальной стойкости наших лучших ШПУ, а не придуманной там кем-то на Западе или экстраполированной от данных, полученных от оставшихся на Украине ШПУ, у "потенциальных партнеров номер один" не имеется. И у Арбатова тоже их явно нет, как нет их и у обсуждавшегося здесь в статьях Ханса Кристенсена.
К тому же наши ШПУ уже очень давно прикрываются развитыми комплексами пассивной защиты (комплексы помех в оптическом, тепловом, радиолокационном диапазонах, перекрывающие буквально все), а еще под закат СССР был испытан и комплекс активной защиты (причем в двух вариациях защиты — от высокоточного обычного и от собственно ядерных боевых блоков). И развитие этих технологий не прекращалось и позднее и есть различные косвенные данные, что ШПУ "Сарматов" будут ими прикрываться (если уже где-то такое не устанавливается — разумеется, об этом никто официально не сообщает и вряд ли будет), что еще более увеличивает потребный наряд сил на уничтожение одной ШПУ. Но даже 3 ББ от трех ракет, или моноблочных МБР "Минитмен-3" с 300кт W87, или же БРПЛ "Трайдент-2", и желательно не со стокилотонными W76-1, а с более мощными W88 — уже очень много для затраты на одну ШПУ пусть даже содержащую МБР с 10 или более неуправляемыми ББ (или же несколькими маневрирующими и планирующими гиперзвуковыми "Авангардами"). По той простой причине, что ракет и ББ нынче достаточно мало, а целей много, а МБР мало того, что не гарантированно уничтожается в ШПУ, так ее там, скорее всего, и не будет — наша система предупреждения о ракетном нападении сейчас не имеет никаких мертвых зон, новый орбитальный ее сегмент (в виде системы ЕКС с КА типа "Тундра") тоже воссоздается, а автоматизированная система боевого управления (АСБУ) нового поколения позволяет до предела сократить время на принятие любых решений по атаке любых целей. Которое и раньше было очень невелико. То есть в случае атаки на Россию наши СЯС будут работать по встречному или ответно-встречному варианту и шахты к моменту их "посещения" ББ противника почти наверняка уже будут пусты.
Что до идеи размещать тяжелую МБР с 1-2 ББ внутри (если это не ББ сверхбольшой мощности, которые также могут быть нужны на тяжелой ракете, и на 15А18М такой ББ имеется, или если это не вышеупомянутые управляемые АГБО "Авангард"), то она отдает явной глупостью или же вредительством. Зачем тогда нужна тяжелая МБР, для красоты? У тяжелых боевых ракетных комплексов есть свои задачи, которые не решаются легкими комплексами, и разгружать до такой степени эти МБР просто бессмысленно, за исключением описанных выше случаев. Лучше их тогда и не строить. Кстати, у нас еще в ШПУ стоят легкие МБР "Ярс", несущие до 6 ББ (дежурят, очевидно, с меньшим числом ББ, вероятнее всего с 4). Что ж Арбатов не объявляет их тоже "уязвимыми"? Американцам хоть хватит зарядов на все шахты и на поражение остальных целей? Он не пробовал посчитать, из нынешнего невеликого потенциала?
Хотя Арбатов всегда был сторонником легких МБР с 1 ББ на борту, несмотря на то, что такое "легкое" и "малоуязвимое" решение еще и очень дорогое — чтобы разместить 150 зарядов, требуется 150 ракет, а не, скажем, 30-50 или 15.
Арбатов ссылается на американцев, мол, у них "Минитмены" стоят в таких же (по его мнению) уязвимых ШПУ и с 1 ББ внутри. "Минитмен-3", для начала, легкая МБР, и когда он нес 3 ББ, и когда несет 1 сейчас. Он вообще видел ШПУ "Минитмена" и "Воеводы", да хоть вообще любую из наших? Американские ШПУ и сравнить нельзя, они оснащены куда более уязвимыми сдвижными крышками (при любом повреждении или засыпании землей они бесполезны), в отличие от наших откидных крышек, не имеют никаких систем расчистки и прорезки грунта (по сути, самооткапывания шахтной установки и некоторой ее "подачи" сквозь грунт), и механизмов аварийного удаления крышки тоже не имеют. Да и не нужно это американцам, МБР у них не являлись никогда основным носителем зарядов СЯС, и вообще их СЯС всегда ориентировались на первый удар, в отечественной литературе даже было принято именовать их не СЯС, а СНС — стратегические наступательные силы, а не стратегические ядерные. Это, впрочем, из серии наших разведчиков и чужих шпионов.
И, несмотря на то, что США сейчас и заявляют о том, что не собираются использовать СЯС первыми, этому верить не следует, в том числе и потому, что они даже технически не готовились к другим вариантам, кроме, конечно, встречного и ответно-встречного ударов. Не будем вещать и об излишнем миролюбии СССР или РФ — термин "удар в назначенное время" применительно к своим ядерным силам в СССР и появился, несмотря на обещание о неприменении ядерного оружия первыми. А Россия и не брала на себя подобных пропагандистских обещаний. Понятно, что глобальная термоядерная или даже ограниченная война — это не тот случай, когда какие-то сантименты допустимы. Потому лучше до такого никогда и не доводить.
Но инновационные идеи от Алексея Георгиевича не иссякают.
По его мнению, "Сарматы", оснащенные одним-двумя боезарядами, могли бы иметь резерв посадочных мест, чтобы у России была возможность быстро в случае необходимости, как и у США, восстановить свой возвратный ядерный потенциал.
Ну, дежурство с пониженным числом зарядов, чтобы уместиться в лимиты Договора СНВ-3 — это дело понятное и знакомое и применяется и нами, и американцами, и британцами. Но ставить на дежурство тяжелую МБР с 1-2 зарядами, надеясь, что предвоенная ситуация будет развиваться по линии постепенной эскалации напряженности и позволит быстро, и, главное, скрытно, доставить все боезаряды — самонадеянность. Даже если позволит, то сделать это скрытно будет очень сложно — крышки придется открывать, и не у всех сразу шахт, а по очереди, и делать это, когда никаких спутников противника над головой нет, в общем, дело может затянуться. Подводной лодке еще как-то можно скрытно доустановить заряды, подвижному грунтовому комплексу — тоже (попробуй узнай, что с ним в ангаре делают, а инспекций в предвоенный период уже, скорее всего, не будет), но шахтным МБР это куда сложнее. Не говоря уж о том, что выражение "восстановить возвратный потенциал" — не к лицу академику. Восстановить можно число зарядов до штатного, реализовав возвратный потенциал, который и заключается в том, что есть место, куда поставить, и есть то, чего допоставить.
Зато Арбатов предлагает и еще кое-что:
Опять "восстановление возвратного потенциала", ну как так можно? Да и академику бы стоило знать, что с возвратным потенциалом у американцев все достаточно сложно. Ставить-то есть куда, а вот что ставить — пока есть, но не так много, как кажется кое-кому, застрявшему, видно, в 90-х годах или начале 2000-х. Так, например, 450 МБР "Минитмен-3" никоим образом не могут иметь "возвратного потенциала" — зарядов для доустановки на них попросту нет, хотя они когда-то несли по 3 заряда вместо нынешнего 1. Просто те заряды взяты от безвременно почившей МБР МХ "Пискипер", которых было 50 с 10 ББ на каждой, то есть остаток зарядов относится к обменному фонду и других таких нет.
И за счет чего "этого" — за счет постановки на дежурство тяжелой МБР, несущей меньше зарядов, чем легкая? Это какую нам экономию принести должно — не хочет ли г-н Арбатов пояснить свою мысль? Про достройку всех 5 "Бореев-А" до 2020 г. — никто давно и не планирует этого, 2-3 корабля успеют до конца 2020 г. вступить в строй, этого вполне достаточно, спешки здесь нет, остальные до 2023 г. должны успеть. К тому же, предусмотрено строительство еще 6 кораблей этого типа в 2020-х годах, они будут заложены и будут строиться до 2027 г., хотя вряд ли все успеют достроить к концу действующей ГПВ-2027.
В общем, хотел уважаемый действительный член РАН что-то очень умное предложить, да не вышло. Но вспомним о биографии Арбатова-младшего и его политических пристрастиях (любой желающий может заглянуть в Википедию или потратить чуть больше времени и разобраться для себя в этом вопросе сам). И сделаем вывод: такая его позиция не выглядит чем-то удивительным. Еще его папа выступал против строительства авианосцев в СССР и выступал за передачу четырех островов Японии, будучи, между прочим, членом ЦК КПСС еще со времен Брежнева. Только Георгий Арбатов был при этом участником Великой Отечественной, участвовал в параде на Красной площади в 1941 году, воевал до 1944 г., и если бы в жизни больше ничего хорошего не совершил, этого было бы уже достаточно.
А сын выступал за ратификацию кабального для РФ Договора СНВ-2, который, слава богу, так и не был ратифицирован. А также является видным членом партии "Яблоко" и автором трактатов вроде вот этого: "Осторожно, грабли!" Что, кстати, не помешало ему получить в том же 2016 г. премию правительства РФ в области СМИ за "популяризацию вопросов внешней политики". Не всё, в общем, у нас еще ладно в государстве, раз подобное до сих пор происходит.
Вот очередное такое откровение от видного специалиста, можно даже сказать, потомственного специалиста (папа тоже академиком был) в вопросах стратегической стабильности, Алексея Арбатова. Ныне он возглавляет центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН. Выступая на полях Люксембургского форума в Женеве, он заявил следующее (цитата по РИА «Новости»):
Новые ракеты "Сармат" будут установлены в уязвимые шахтные установки, о которых было известно еще 30 лет назад. Они попадают в кратер ядерного взрыва при современной точности наведения. Поэтому, на мой взгляд, если развертывать "Сарматы", то с одной или двумя боеголовками, что делает их не очень привлекательной целью. А вот если на них устанавливать десять или двадцать боезарядов, то они становятся выгодной целью, так как могут быть поражены ракетами с одной-двумя боеголовками.
Интересно, что приходится говорить о достаточно простых вещах, очевидно, неизвестных уважаемому ученому. Если он считает ШПУ, в которых сейчас стоят тяжелые МБР 15А18М Р-36М2 "Воевода", уязвимыми, то пусть покажет более защищенные и расскажет, где и у кого они стоят, и что за ракеты там находятся. Потому что более защищенных ШПУ в мире просто нет. К сожалению, новые мы строить не будем, да и не нужно это на самом деле, так что используем имеющиеся. Надо заметить, что программа "Сармат" вообще построена весьма экономически грамотно, и где возможно, там использованы агрегаты и узлы от предшественников. Речь, конечно, не об агрегатах ракеты, но, скажем, транспортно-пусковых контейнеров от старых 15А18 (Р-36МУТТХ) и от 15А18М (в меньшей степени) осталось немерено, почему бы их не использовать? Или транспортно-установочные и иные агрегаты могут быть и новыми (и есть уже они и испытаны), а могут быть использованы и имеющиеся, от 15А18М. Что до уязвимости ШПУ по причине известности их координат, то тут не все так просто. Координаты-то известны, да не так просто шахту уничтожить даже современными средствами. Объект под горой Ямантау тоже известно, где находится — да попробуй его уничтожь. Или, скажем, бункер под горой Шайенн — уничтожить его вряд ли получится, хотя, говорят, ввиду давней постройки там есть свои уязвимости (выходы из него).
Что касается "современной точности наведения", то она совершенно не гарантирует пока что прямого попадания в ШПУ (то есть попадания оной в кратер от ядерного взрыва), и вообще, г-ну Арбатову следовало бы знать, что для гарантированного поражения ШПУ нужно хотя назначить бы 2 боевых блока, причем от разных ракет. Если от одной, то ни о какой гарантии речи быть не может — ракета может не стартовать, развалиться на активном участке траектории, не развести боевые блоки, да мало ли что случилось. А применительно к нашим самым лучшим ШПУ стойкость их настолько высока, что вероятность выполнения ШПУ ее задачи (пуска МБР) даже при прямом попадании может быть и выше 0.5, то есть лучше бы и 3 блока назначить (опять же, от разных ракет). Данных о реальной стойкости наших лучших ШПУ, а не придуманной там кем-то на Западе или экстраполированной от данных, полученных от оставшихся на Украине ШПУ, у "потенциальных партнеров номер один" не имеется. И у Арбатова тоже их явно нет, как нет их и у обсуждавшегося здесь в статьях Ханса Кристенсена.
К тому же наши ШПУ уже очень давно прикрываются развитыми комплексами пассивной защиты (комплексы помех в оптическом, тепловом, радиолокационном диапазонах, перекрывающие буквально все), а еще под закат СССР был испытан и комплекс активной защиты (причем в двух вариациях защиты — от высокоточного обычного и от собственно ядерных боевых блоков). И развитие этих технологий не прекращалось и позднее и есть различные косвенные данные, что ШПУ "Сарматов" будут ими прикрываться (если уже где-то такое не устанавливается — разумеется, об этом никто официально не сообщает и вряд ли будет), что еще более увеличивает потребный наряд сил на уничтожение одной ШПУ. Но даже 3 ББ от трех ракет, или моноблочных МБР "Минитмен-3" с 300кт W87, или же БРПЛ "Трайдент-2", и желательно не со стокилотонными W76-1, а с более мощными W88 — уже очень много для затраты на одну ШПУ пусть даже содержащую МБР с 10 или более неуправляемыми ББ (или же несколькими маневрирующими и планирующими гиперзвуковыми "Авангардами"). По той простой причине, что ракет и ББ нынче достаточно мало, а целей много, а МБР мало того, что не гарантированно уничтожается в ШПУ, так ее там, скорее всего, и не будет — наша система предупреждения о ракетном нападении сейчас не имеет никаких мертвых зон, новый орбитальный ее сегмент (в виде системы ЕКС с КА типа "Тундра") тоже воссоздается, а автоматизированная система боевого управления (АСБУ) нового поколения позволяет до предела сократить время на принятие любых решений по атаке любых целей. Которое и раньше было очень невелико. То есть в случае атаки на Россию наши СЯС будут работать по встречному или ответно-встречному варианту и шахты к моменту их "посещения" ББ противника почти наверняка уже будут пусты.
Что до идеи размещать тяжелую МБР с 1-2 ББ внутри (если это не ББ сверхбольшой мощности, которые также могут быть нужны на тяжелой ракете, и на 15А18М такой ББ имеется, или если это не вышеупомянутые управляемые АГБО "Авангард"), то она отдает явной глупостью или же вредительством. Зачем тогда нужна тяжелая МБР, для красоты? У тяжелых боевых ракетных комплексов есть свои задачи, которые не решаются легкими комплексами, и разгружать до такой степени эти МБР просто бессмысленно, за исключением описанных выше случаев. Лучше их тогда и не строить. Кстати, у нас еще в ШПУ стоят легкие МБР "Ярс", несущие до 6 ББ (дежурят, очевидно, с меньшим числом ББ, вероятнее всего с 4). Что ж Арбатов не объявляет их тоже "уязвимыми"? Американцам хоть хватит зарядов на все шахты и на поражение остальных целей? Он не пробовал посчитать, из нынешнего невеликого потенциала?
Хотя Арбатов всегда был сторонником легких МБР с 1 ББ на борту, несмотря на то, что такое "легкое" и "малоуязвимое" решение еще и очень дорогое — чтобы разместить 150 зарядов, требуется 150 ракет, а не, скажем, 30-50 или 15.
Арбатов ссылается на американцев, мол, у них "Минитмены" стоят в таких же (по его мнению) уязвимых ШПУ и с 1 ББ внутри. "Минитмен-3", для начала, легкая МБР, и когда он нес 3 ББ, и когда несет 1 сейчас. Он вообще видел ШПУ "Минитмена" и "Воеводы", да хоть вообще любую из наших? Американские ШПУ и сравнить нельзя, они оснащены куда более уязвимыми сдвижными крышками (при любом повреждении или засыпании землей они бесполезны), в отличие от наших откидных крышек, не имеют никаких систем расчистки и прорезки грунта (по сути, самооткапывания шахтной установки и некоторой ее "подачи" сквозь грунт), и механизмов аварийного удаления крышки тоже не имеют. Да и не нужно это американцам, МБР у них не являлись никогда основным носителем зарядов СЯС, и вообще их СЯС всегда ориентировались на первый удар, в отечественной литературе даже было принято именовать их не СЯС, а СНС — стратегические наступательные силы, а не стратегические ядерные. Это, впрочем, из серии наших разведчиков и чужих шпионов.
И, несмотря на то, что США сейчас и заявляют о том, что не собираются использовать СЯС первыми, этому верить не следует, в том числе и потому, что они даже технически не готовились к другим вариантам, кроме, конечно, встречного и ответно-встречного ударов. Не будем вещать и об излишнем миролюбии СССР или РФ — термин "удар в назначенное время" применительно к своим ядерным силам в СССР и появился, несмотря на обещание о неприменении ядерного оружия первыми. А Россия и не брала на себя подобных пропагандистских обещаний. Понятно, что глобальная термоядерная или даже ограниченная война — это не тот случай, когда какие-то сантименты допустимы. Потому лучше до такого никогда и не доводить.
Но инновационные идеи от Алексея Георгиевича не иссякают.
По его мнению, "Сарматы", оснащенные одним-двумя боезарядами, могли бы иметь резерв посадочных мест, чтобы у России была возможность быстро в случае необходимости, как и у США, восстановить свой возвратный ядерный потенциал.
Ну, дежурство с пониженным числом зарядов, чтобы уместиться в лимиты Договора СНВ-3 — это дело понятное и знакомое и применяется и нами, и американцами, и британцами. Но ставить на дежурство тяжелую МБР с 1-2 зарядами, надеясь, что предвоенная ситуация будет развиваться по линии постепенной эскалации напряженности и позволит быстро, и, главное, скрытно, доставить все боезаряды — самонадеянность. Даже если позволит, то сделать это скрытно будет очень сложно — крышки придется открывать, и не у всех сразу шахт, а по очереди, и делать это, когда никаких спутников противника над головой нет, в общем, дело может затянуться. Подводной лодке еще как-то можно скрытно доустановить заряды, подвижному грунтовому комплексу — тоже (попробуй узнай, что с ним в ангаре делают, а инспекций в предвоенный период уже, скорее всего, не будет), но шахтным МБР это куда сложнее. Не говоря уж о том, что выражение "восстановить возвратный потенциал" — не к лицу академику. Восстановить можно число зарядов до штатного, реализовав возвратный потенциал, который и заключается в том, что есть место, куда поставить, и есть то, чего допоставить.
Зато Арбатов предлагает и еще кое-что:
За счет этого мы могли бы ставить на боевое дежурство больше таких комплексов, как "Ярс", "Булава", и построить дополнительные лодки "Борей": мы, видимо, не выполним план в восемь лодок к 2020 году, так что надо будет уже после этого срока строить, и уже не восемь, а двенадцать. А резерв боеголовок держать на "Сарматах", так же, как это делают США, сохраняя резерв посадочных мест на ракетах "Трайдент" и "Минитмен". Тогда у нас, как и у американцев, будет возможность быстро в случае необходимости, восстановить свой возвратный ядерный потенциал.
Опять "восстановление возвратного потенциала", ну как так можно? Да и академику бы стоило знать, что с возвратным потенциалом у американцев все достаточно сложно. Ставить-то есть куда, а вот что ставить — пока есть, но не так много, как кажется кое-кому, застрявшему, видно, в 90-х годах или начале 2000-х. Так, например, 450 МБР "Минитмен-3" никоим образом не могут иметь "возвратного потенциала" — зарядов для доустановки на них попросту нет, хотя они когда-то несли по 3 заряда вместо нынешнего 1. Просто те заряды взяты от безвременно почившей МБР МХ "Пискипер", которых было 50 с 10 ББ на каждой, то есть остаток зарядов относится к обменному фонду и других таких нет.
И за счет чего "этого" — за счет постановки на дежурство тяжелой МБР, несущей меньше зарядов, чем легкая? Это какую нам экономию принести должно — не хочет ли г-н Арбатов пояснить свою мысль? Про достройку всех 5 "Бореев-А" до 2020 г. — никто давно и не планирует этого, 2-3 корабля успеют до конца 2020 г. вступить в строй, этого вполне достаточно, спешки здесь нет, остальные до 2023 г. должны успеть. К тому же, предусмотрено строительство еще 6 кораблей этого типа в 2020-х годах, они будут заложены и будут строиться до 2027 г., хотя вряд ли все успеют достроить к концу действующей ГПВ-2027.
В общем, хотел уважаемый действительный член РАН что-то очень умное предложить, да не вышло. Но вспомним о биографии Арбатова-младшего и его политических пристрастиях (любой желающий может заглянуть в Википедию или потратить чуть больше времени и разобраться для себя в этом вопросе сам). И сделаем вывод: такая его позиция не выглядит чем-то удивительным. Еще его папа выступал против строительства авианосцев в СССР и выступал за передачу четырех островов Японии, будучи, между прочим, членом ЦК КПСС еще со времен Брежнева. Только Георгий Арбатов был при этом участником Великой Отечественной, участвовал в параде на Красной площади в 1941 году, воевал до 1944 г., и если бы в жизни больше ничего хорошего не совершил, этого было бы уже достаточно.
А сын выступал за ратификацию кабального для РФ Договора СНВ-2, который, слава богу, так и не был ратифицирован. А также является видным членом партии "Яблоко" и автором трактатов вроде вот этого: "Осторожно, грабли!" Что, кстати, не помешало ему получить в том же 2016 г. премию правительства РФ в области СМИ за "популяризацию вопросов внешней политики". Не всё, в общем, у нас еще ладно в государстве, раз подобное до сих пор происходит.
Автор: Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
Использованы фотографии: Минобороны РФ (видеокадр); svop.ru
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