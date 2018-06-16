Зачем нам "Сарматы" с одной боеголовкой в шахте?

Новые ракеты "Сармат" будут установлены в уязвимые шахтные установки, о которых было известно еще 30 лет назад. Они попадают в кратер ядерного взрыва при современной точности наведения. Поэтому, на мой взгляд, если развертывать "Сарматы", то с одной или двумя боеголовками, что делает их не очень привлекательной целью. А вот если на них устанавливать десять или двадцать боезарядов, то они становятся выгодной целью, так как могут быть поражены ракетами с одной-двумя боеголовками.

За счет этого мы могли бы ставить на боевое дежурство больше таких комплексов, как "Ярс", "Булава", и построить дополнительные лодки "Борей": мы, видимо, не выполним план в восемь лодок к 2020 году, так что надо будет уже после этого срока строить, и уже не восемь, а двенадцать. А резерв боеголовок держать на "Сарматах", так же, как это делают США, сохраняя резерв посадочных мест на ракетах "Трайдент" и "Минитмен". Тогда у нас, как и у американцев, будет возможность быстро в случае необходимости, восстановить свой возвратный ядерный потенциал.