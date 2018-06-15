Россия - США: Уничтожьте свои запасы химоружия!

Российское посольство в Вашингтоне обратилось к США по поводу известной инсценировки химических атак в Сирии и ряда странностей в так называемом деле Скрипалей. Российские дипломаты призывают Вашингтон рассекретить имеющуюся у США информацию о боевом отравляющем веществе, о котором заявил официальный Лондон, комментируя «отравление» Скрипаля и его дочери. Речь идёт о веществе «Новичок», после якобы применения которого Скрипали в Солсбери выжили. Похоже на то, что это единственный случай выживания после "отравления БОВ".Российское посольство, используя в качестве площадки для публичного обращения Твиттер, призвало власти США уничтожить химическое оружие. Напомним, что между Россией и Соединёнными Штатами действуют договорённости по поводу уничтожения химических арсеналов. Российская сторона о полном уничтожении всех запасов химоружия отчиталась. А у американской стороны, как всегда, обнаружились «веские причины» уничтожение отложить. В качестве главной «причины» Вашингтон назвал «нехватку денежных средств». Это при наличии военного бюджета, который как минимум в 15 раз превосходит по объёму российский.В России напоминают США, что провокации с химическим оружием в разных точках мира могут иметь глубоко негативные последствия. При этом российское посольство продемонстрировало несколько роликов, в которых боевики сами рассказывают о своих постановках, делясь информацией об их заранее подготовленном сценарии.