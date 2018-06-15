07:57 15 июня
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Россия - США: Уничтожьте свои запасы химоружия!

Российское посольство в Вашингтоне обратилось к США по поводу известной инсценировки химических атак в Сирии и ряда странностей в так называемом деле Скрипалей. Российские дипломаты призывают Вашингтон рассекретить имеющуюся у США информацию о боевом отравляющем веществе, о котором заявил официальный Лондон, комментируя «отравление» Скрипаля и его дочери. Речь идёт о веществе «Новичок», после якобы применения которого Скрипали в Солсбери выжили. Похоже на то, что это единственный случай выживания после "отравления БОВ".

Российское посольство, используя в качестве площадки для публичного обращения Твиттер, призвало власти США уничтожить химическое оружие. Напомним, что между Россией и Соединёнными Штатами действуют договорённости по поводу уничтожения химических арсеналов. Российская сторона о полном уничтожении всех запасов химоружия отчиталась. А у американской стороны, как всегда, обнаружились «веские причины» уничтожение отложить. В качестве главной «причины» Вашингтон назвал «нехватку денежных средств». Это при наличии военного бюджета, который как минимум в 15 раз превосходит по объёму российский.

Россия - США: Уничтожьте свои запасы химоружия!



В России напоминают США, что провокации с химическим оружием в разных точках мира могут иметь глубоко негативные последствия. При этом российское посольство продемонстрировало несколько роликов, в которых боевики сами рассказывают о своих постановках, делясь информацией об их заранее подготовленном сценарии.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 16

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  1. Ванёк (Иван) Сегодня, 05:51
    используя в качестве площадки для публичного обращения Твиттер

    А на заборе слабо?

    Или по батарее. Знаете, чугунные такие. Огромные. Чем ни телефон.
    Ванёк
    1. Vard Сегодня, 06:20
      Хорошая мысль... Если человека стучать головой по батарее... То до него все доходит гораздо быстрее...
      Vard
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:22
        Цитата: Vard
        Если человека стучать головой по батарее.


        А если батареей по голове?

        Чугунной секцией. laughing
        Ванёк
        1. Vard Сегодня, 06:25
          Можно и так ... Как там... Что годовой о пенек... С что пнем о голову...
          Vard
          1. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:25
            Базара нет.

            Ну а что? Перед белым домом заборов нет. Пусть сходят, посмотрят.

            Но мы то знаем, что там дрова лежат.
            Ванёк
    2. Михаил м (Михаил) Сегодня, 07:25
      Цитата: Ванёк
      А на заборе слабо?

      А все СМИ кому принадлежат? Они дружно подхватят наши требования? Вот и приходится через твиттер. Ну и через ВО.
      Михаил м
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 07:36
        Российское посольство, используя в качестве площадки для публичного обращения Твиттер, призвало власти США уничтожить химическое оружие

        Твиттер? И это всё, на что наше посольство способно? Чего то даже как-то не по себе стало
        рич
  2. Чёрный Сегодня, 05:51
    Россия - США: Уничтожьте свои запасы химоружия!
    Так они и уничтожают...в Сирии.
    Чёрный
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 05:52
    Громче всех кричат "держи вора" сами воры. А ведь действительно, запасы химоружия в США - наверное, единственные в мире. В таких масштабах. Гегемоны, однако! Все можно.
    Горный стрелок
  4. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 05:57
    Призывать США к уничтожению ХО можно хоть в ООН, хоть в ОЗХО, хоть демонстрации по всему миру устраивать. Но им хоть... плюй в глаза... Пока США не откажутся от идеи глобального неядерного удара по России, они не будут ликвидировать свои запасы ХО.
    Alex-a832
    1. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 06:25
      Цитата: Alex-a832
      Призывать США к уничтожению ХО можно хоть в ООН

      Чего их призывать? stop Не могут сами, пусть стащат в одно место в пустыне, а Россия поможет - маленькая химическая "хиросима" wassat
      ROSS 42
  5. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 06:16
    Россия - США: Уничтожьте свои запасы химоружия!
    Да , да.Теперь это можно даже хоть каждый день орать.Толку ноль будет.Мжно ещё конечно с США и про сокращенние ЯО договориться wassat
    Наблюдатель2014
  6. sagitch (Ильдар) Сегодня, 06:38
    У них этой химии..., на 1000 лет, провокаций по всему миру устраивать хватит.
    sagitch
  7. andrewkor Сегодня, 07:40
    Требовать у шулера "рассекретить" свой крап на картах ,как то наивно.Ну ,хоть внимание привлечь таких же шулеров!
    andrewkor
  8. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 07:47
    При этом российское посольство продемонстрировало несколько роликов, в которых боевики сами рассказывают о своих постановках, делясь информацией об их заранее подготовленном сценарии.

    США хоть ссы в глаза, все божья роса .. laughing Но говорить об этом нужно методично, пока рычагов давления на запад у России маловато ! soldier
    DRA-75
  9. ver_ (вера) Сегодня, 07:56
    Цитата: Vard
    Можно и так ... Как там... Что годовой о пенек... С что пнем о голову...

    ...сову забыли..
    ver_
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