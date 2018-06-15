Украинская 54-я бригада заявила об "эффектном уничтожении" позиций войск ЛДНР

Несколько дней подготовки, интенсивных тренировок и всего за 15 минут работы разведчиков у врага уничтожены блиндажи, выведены из строя две единицы техники, а сами боевики хаотично убегают, надолго теряя желание обстреливать гражданских. Представьте, каким может быть результат, если бы это подразделение было обеспечено коптером с тепловизионной головкой для работы в тёмное время суток. Стоимость одного такого аппарата составляет 170 тыс. Ребята, в свою очередь, готовы работать 24/7. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем интенсивно обучать подразделения и обеспечивать их всеми необходимыми приборами, которые в конечном итоге наносят непоправимый ущерб оккупантам.

В украинском сегменте социальных сетей появилась информация о том, что военнослужащие ВСУ атаковали позиции войск ЛДНР у линии соприкосновения. Данные опубликованы на странице Фейсбука так называемой волонтёрской организации «Вернись живым». В материале рассказывается о том, что 54-я отдельная механизированная бригада ВСУ нанесла удары и «всего за 15 минут уничтожила блиндажи противника».Из материала:Как видно, пост пронизан типичным майданным пафосом. ВСУ, нарушающие Минские соглашения и обстреливающие не только позиции войск ЛДНР, но и жилые кварталы населённых пунктов Донбасса, объявляются «воинами света», которые, видите ли, «отучают бить по гражданским».Ссылка на видео - здесь На кадрах нельзя увидеть "хаотично убегающих", если не считать одного человека, который осуществляет перебежки в окопах на позициях войск ЛДНР.Можно констатировать, что это видео становится дополнительным свидетельством того, что украинская армия нарушает как действующий режим прекращения огня, так и Минские соглашения в целом, применяя артиллерию в зоне соприкосновения сторон.