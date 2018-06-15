07:56 15 июня
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Украинская 54-я бригада заявила об "эффектном уничтожении" позиций войск ЛДНР

В украинском сегменте социальных сетей появилась информация о том, что военнослужащие ВСУ атаковали позиции войск ЛДНР у линии соприкосновения. Данные опубликованы на странице Фейсбука так называемой волонтёрской организации «Вернись живым». В материале рассказывается о том, что 54-я отдельная механизированная бригада ВСУ нанесла удары и «всего за 15 минут уничтожила блиндажи противника».

Из материала:
Несколько дней подготовки, интенсивных тренировок и всего за 15 минут работы разведчиков у врага уничтожены блиндажи, выведены из строя две единицы техники, а сами боевики хаотично убегают, надолго теряя желание обстреливать гражданских. Представьте, каким может быть результат, если бы это подразделение было обеспечено коптером с тепловизионной головкой для работы в тёмное время суток. Стоимость одного такого аппарата составляет 170 тыс. Ребята, в свою очередь, готовы работать 24/7. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем интенсивно обучать подразделения и обеспечивать их всеми необходимыми приборами, которые в конечном итоге наносят непоправимый ущерб оккупантам.


Украинская 54-я бригада заявила об "эффектном уничтожении" позиций войск ЛДНР




Как видно, пост пронизан типичным майданным пафосом. ВСУ, нарушающие Минские соглашения и обстреливающие не только позиции войск ЛДНР, но и жилые кварталы населённых пунктов Донбасса, объявляются «воинами света», которые, видите ли, «отучают бить по гражданским».

Ссылка на видео - здесь.

На кадрах нельзя увидеть "хаотично убегающих", если не считать одного человека, который осуществляет перебежки в окопах на позициях войск ЛДНР.

Можно констатировать, что это видео становится дополнительным свидетельством того, что украинская армия нарушает как действующий режим прекращения огня, так и Минские соглашения в целом, применяя артиллерию в зоне соприкосновения сторон.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 20

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  1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:14
    Пафосная выдача желаемого за действительность...
    Uncle Lee
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 06:20
      Цитата: Uncle Lee
      Пафосная выдача желаемого за действительность...

      Да и фразы какие то суконно-пыльные, прямо как из 1930-40-ых.
      Avis-bis
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:00
      Володя , привет ! hi Даже если правда : теперь об этой перемоге будут месяц трубить из всех утюгов . А про потери скромно так один раз пукнут - и то не факт .
      bouncyhunter
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:04
        Паша hi Это закон пропаганды. Про свои успехи - трубить, про вражьи - молчать !
        Uncle Lee
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 07:33
          неплохо бы еще с Донбасса информацию получить для полной ясности
          рич
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 06:17
    Можно констатировать, что это видео становится дополнительным свидетельством того, что украинская армия нарушает как действующий режим прекращения огня, так и Минские соглашения в целом, применяя артиллерию в зоне соприкосновения сторон.
    Это всё понятно.Дальше то что?
    Наблюдатель2014
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:23
      А дальше ничего.Просто констатация факта.
      Цитата: Наблюдатель2014
      Можно констатировать, что это видео становится дополнительным свидетельством того, что украинская армия нарушает как действующий режим прекращения огня, так и Минские соглашения в целом, применяя артиллерию в зоне соприкосновения сторон.
      Это всё понятно.Дальше то что?
      210окв
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:47
      А дальше будем молча наблюдать как нацисты продолжат уничтожать народ Донбасса , зато у нас руководитель своих "не бросает" . Будем всячески придерживаться моральных принципов и как бы про нас за бугром ничего плохого не подумали , а славяне пусть гибнут в угоду западу am . На иву трусливая юбочная политика angry .
      Spartanez300
      1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 07:40
        Главное поныть посильнее
        vkl.47
    3. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 07:27
      Цитата: Наблюдатель2014
      Это всё понятно.Дальше то что?

      Хороший вопрос,Сергей..Донбасс им не взять уже однозначно. Пусть лучше Киеву оборону укреплют .
      DRA-75
  3. Шмель_3 Сегодня, 06:19
    "Можно констатировать, что это видео становится дополнительным свидетельством того, что украинская армия нарушает как действующий режим прекращения огня, так и Минские соглашения в целом, применяя артиллерию в зоне соприкосновения сторон."
    Ни чего вы не докажите и не сможете констатировать! Все объявят фейком и скажут, что снято на Мосфильме. Старый прием.
    Шмель_3
  4. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:20
    Несколько дней подготовки, интенсивных тренировок и всего за 15 минут работы разведчиков у врага уничтожены блиндажи, выведены из строя две единицы техники

    Пушка стреляет по параболе. Если положить пушку на бок, можно стрелять из-за угла. wassat

    - Я сошла с ума. Какая досада.*
    Ванёк
    1. роман66 (роман) Сегодня, 07:14
      коллега вы великолепны!! good срочно в академию артиллерии - разрабатывать новую тактику! soldier
      роман66
      1. Canecat (Canecat) Сегодня, 07:55
        Продолжение...
        "... да... но русский солдат ни когда не будет стрелять из за угла." )))
        Canecat
  5. Комментарий был удален.
  6. Vard Сегодня, 06:22
    Сказочники... Больше сказать не чего... Зря минские соглашение я подписали... Сейчас бы давно уже в Киеве были...
    Vard
  7. Неплохой (Виталий) Сегодня, 06:22
    Плевали они на все ограничения, что хотят, то и творят. Подленько так, из-под тишка.
    Неплохой
  8. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:24
    Ключевой инфой является - "новый квадрокоптер с тепловизором стоит..." Рекламный ролик, и к нему - предложение скинуться гражданам, на ... Неважно что. Приём стандартный...
    Горный стрелок
  9. LeonidL (Леонид) Сегодня, 06:29
    Минские соглашение (новые мюнхенские соглашения) ВСУ - укровермахту и укроСС можно нарушать ежедневно и ежечастно безнаказанно. Плач и попреки ОБСЕ и Западу просто бесполезны, как был бесполезен всхлип Бенеша и Чехословакии. Агрессор понимает только силу и ничего кроме силы ответного удара. Все остальное, увы, звуковые колебания воздуха и мранее белой бумаги.
    LeonidL
  10. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 06:36
    Рогули могут трындеть всё что угодно, но конец у них будет один:
    Сармат Саныч
  11. Tarasios (Tarasios) Сегодня, 07:22
    о каком "нарушении Минских соглашений" может вообще идти речь, если намедни практически всё высшее руководство Украины официально и многократно отреклось от этих "Минских соглашений"???
    Tarasios
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