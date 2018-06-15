Как американская авиация за одним боевиком в Ливии гонялась...

Ограничиваться нанесением ударов по сирийской территории в американском военном командовании не стали и решили отработать бомбардировку ещё и территории «демократизированной» Ливии. Командование африканским военным контингентом США (так называемый АфриКом) сообщает о том, что американская авиация нанесла удар по позициям боевиков террористической группировки «Аль-Каида» (*запрещена в России).По опубликованным данным, удар наносился в нескольких десятках км к юго-востоку от города Бени-Валид, входящего в муниципалитет Мисурата. Если верить США, то в этом районе сконцентрированы крупные силы террористов «Аль-Каиды»*.В пресс-службе американского командования в Африке заявляют, что после нанесённого удара проводят анализ его результатов.Примечательно, что после многочасового анализа выяснилось: ракеты, общей стоимостью несколько миллионов долларов, привели к ликвидации одного террориста. Данных о других уничтоженных боевиках «Аль-Каиды» в районе Бени-Валида у АфриКома на эту минуту нет. Если уничтожен один рядовой боевик, то по эффективности дорогостоящей операции ВВС США есть вопросы.Напомним, что предыдущий авиаудар по позициям боевиков в Ливии наносился в конце марта этого года. Тогда США заявили, что уничтожили одного из полевых командиров группировки.Обращает на себя внимание тот факт, что за последнее время территории, контролируемые террористическими группировками в Ливии, существенно выросли по площади. Созданы спецлагеря и тренировочные базы, по которым ВВС США почему-то не наносят ударов, способных остановить разрастание угрозы на севере Африки.