07:57 15 июня
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Как американская авиация за одним боевиком в Ливии гонялась...

Ограничиваться нанесением ударов по сирийской территории в американском военном командовании не стали и решили отработать бомбардировку ещё и территории «демократизированной» Ливии. Командование африканским военным контингентом США (так называемый АфриКом) сообщает о том, что американская авиация нанесла удар по позициям боевиков террористической группировки «Аль-Каида» (*запрещена в России).

По опубликованным данным, удар наносился в нескольких десятках км к юго-востоку от города Бени-Валид, входящего в муниципалитет Мисурата. Если верить США, то в этом районе сконцентрированы крупные силы террористов «Аль-Каиды»*.

Как американская авиация за одним боевиком в Ливии гонялась...



В пресс-службе американского командования в Африке заявляют, что после нанесённого удара проводят анализ его результатов.
Примечательно, что после многочасового анализа выяснилось: ракеты, общей стоимостью несколько миллионов долларов, привели к ликвидации одного террориста. Данных о других уничтоженных боевиках «Аль-Каиды» в районе Бени-Валида у АфриКома на эту минуту нет. Если уничтожен один рядовой боевик, то по эффективности дорогостоящей операции ВВС США есть вопросы.

Напомним, что предыдущий авиаудар по позициям боевиков в Ливии наносился в конце марта этого года. Тогда США заявили, что уничтожили одного из полевых командиров группировки.

Обращает на себя внимание тот факт, что за последнее время территории, контролируемые террористическими группировками в Ливии, существенно выросли по площади. Созданы спецлагеря и тренировочные базы, по которым ВВС США почему-то не наносят ударов, способных остановить разрастание угрозы на севере Африки.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Чёрный Сегодня, 06:31
    Это у американцев авиадартс называется wassat
    Примечательно, что после многочасового анализа выяснилось: ракеты, общей стоимостью несколько миллионов долларов, привели к ликвидации одного террориста
    ...видимо абрек умер от смеха laughing
    Чёрный
    1. Vard Сегодня, 06:38
      Американцы всегда рисуют мишень в том месте куда попали... Помню ролик где они долбят по танку... Так и не попали..
      Vard
      1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 06:42
        фанат Задорнова?
        Донской
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:05
      hi Похоже , у матрасов не всё ладно с применением высокоточного оружия : бармалеи от ракет уворачиваются . Пора им от точечных ударов переходить к лепёшечным . lol
      bouncyhunter
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:08
        Навеяло:
        Темная ночь.
        Одна пуля застрял в проводах.
        Другой пуля всю ночь напролет
        За солдатом гонялся...
        Uncle Lee
      2. роман66 (роман) Сегодня, 07:25
        Паша hi знать их Аллах посильнее протестантского Иисуса, а может , молються чаще
        роман66
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:29
          Рома , привет ! hi Матрасы один фиг скажут что это была утилизация старых ракет . wink
          bouncyhunter
    3. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 07:13
      Цитата: Чёрный
      Это у американцев авиадартс называется wassat
      ...... ракеты, общей стоимостью несколько миллионов долларов, привели к ликвидации одного террориста
      ...а laughing
      Штаты демонстрируют так своё богатство ----вот мы как!Хотя, что такое несколько миллионов $$$$????.Это всего лишь клочки резанной бумаги. Ещё нарежут
      Reptiloid
    4. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 07:13
      Цитата: Чёрный
      .видимо абрек умер от смеха

      И от гордости ,что так высоко его жизнь оценили..А США плевать думаю , печатный станок еще напечатает бумажек.. laughing
      DRA-75
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:54
        Как оно давно уже получается, наглобритты конкретную пара...бодягу замутят, а потом многим и многим эту вон... кучу разгребать!
        Это надолго..... и опять же, организаторы этого замеса меньше всего готовы содеянное исправлять! Как всегда.
        rocket757
  2. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:05
    Цель ликвидирована?! Потери среди своих или гражданских есть?! Автору - считать чужие деньги плохо, родители должны были научить, если могут себе позволить их дело. И напомню про уничтоженный не так давно су 25 наш, он по факту уже был маршруткой, летал по одному и тому же маршруту долгое время и на высоте 3 км, при этом не имел даже тепловых ловушек, це зрада или перемога?! Статье минус , ей бы в спидинфо место.
    Nix1986
  3. МВГ (Валерий) Сегодня, 07:12
    Это я так же в детстве за лягухами охотился. Бывало, кидаешь камни, кидаешь, а попасть не можешь: то точности не хватает, то лягуха резвая, то камни кривые .....
    Зато весь в грязи, устал - довооольный...
    МВГ
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 07:26
      А высокотехнологичные самонаводящиеся камни не пробовали? laughing
      рич
      1. МВГ (Валерий) Сегодня, 07:30
        Пробовал, все равно мазал. Аэродинамика не та, а может быть неоднородная плотность воздуха влияла или неравномерные восходящие потоки ))))))
        МВГ
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