Граждане, берегите правительство!

Вместе с тем, и хочу обратить ваше внимание на это обстоятельство, я против увеличения сроков пенсионного возраста. И, пока я президент, такого решения принято не будет. И вообще считаю, что у нас нет необходимости повышать срок выхода на пенсию.

Очень важный вопрос: "Будет ли повышен пенсионный возраст?" Считаю, нет необходимости в повышении пенсионного возраста в Российской Федерации.

Мы в ближайшие годы не планируем повышать возраст выхода на пенсию. Но не потому, что у нас для этого нет объективных оснований, а потому, что такие решения обязательно требуют очень серьёзного обсуждения и общественного согласия.

По нашим оценкам, вообще ранее 2030 года даже поднимать эту проблему абсолютно неправильно. Чтобы эту проблему решать, предварительно нужно систему подготовить.

В рамках тех предложений [по реформе пенсионной системы], которые будут вноситься, предложения об увеличении пенсионного возраста вноситься не будут.