07:54 15 июня
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США: Это недопустимо - Китай тоже применяет экономические санкции

Центр новой американской безопасности (CNAS) публикует доклад, в котором предлагает меры по противодействию экономическому усилению Китая. В докладе говорится о том, что за последние годы экономический рост Китая привёл и к военному усилению этой страны, что вылилось в «территориальную экспансию». В качестве примера приводятся спорные острова в Южно-Китайском море, где Пекин обустраивает военную инфраструктуру.

В докладе сообщается, что Китай часто использует меры экономического воздействия для достижения своих военно-политических целей. Так, рассказывается о том, как в 2010 году после задержания японской береговой охраной китайского рыболовецкого судна Китай прекратил экспорт в Японию редкоземельных металлов, что нанесло удар по японской промышленности.

США: Это недопустимо - Китай тоже применяет экономические санкции



Из доклада:
Год 2012-й. Япония купила несколько островов у частного владельца. Тогда китайские государственные СМИ стали призывать к бойкоту японских товаров.


В том же, 2012-м, году, как сообщается в докладе произошло обострение отношений между Китаем и Филиппинами. Тогда Китай ввёл жёсткие нормы фитосанитарной инспекции в отношении бананов и другой с/х-продукции, принудительно сократил число туристов из КНР на Филиппины.

Из доклада:
Пришедшему к власти Родриго Дутерте пришлось пойти на ряд уступок в вопросах шельфа, чтобы Китай снял ограничения на импорт бананов и другой сельскохозяйственной продукции.


Далее отмечено о программе Китая «Один пояс, один путь», которая должна охватить около 70 стран мира. По оценкам американских аналитиков, объём программы составляет около 32% мирового ВВП.

Из доклада:
Реализацией этой программы Китай получит ещё больше рычагов экономического влияния. Они ограничили число туристов в Южную Корею после того, как там была поставлена система THAAD. Это нанесло Сеулу ущерб примерно в 0,5% ВВП.


Что же предлагают американские докладчики для противодействия тому, что в самих США давно считают нормой, если речь идёт о действиях Вашингтона в отношении других стран?

Докладчики:
Для борьбы и смягчения растущей угрозы китайского экономического принуждения нужно создать межведомственную группу, специализирующуюся на китайской экономической разведке, для разработки оперативного анализа экономического принуждения и сценария планирования, включая планирование в военной сфере, значимое для интересов США.


Также заявлено о необходимости углублять сотрудничество со странами, которые в экономическом плане «сильно зависят от Китая». А себя США зависимыми от Китая при учёте объёмов американских долговых обязательств, находящихся под контролем КНР, не считают?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. рич (дмитрий) Сегодня, 07:22
    В докладе сообщается, что Китай часто использует меры экономического воздействия для достижения своих военно-политических целей. Так, рассказывается о том, как в 2010 году после задержания японской береговой охраной китайского рыболовецкого судна Китай прекратил экспорт в Японию редкоземельных металлов, что нанесло удар по японской промышленности.

    Во!!!
    А мы чего с задержаным на Украине нашим судном ждем?
    рич
    1. Чёрный Сегодня, 07:26
      США: Это недопустимо - Китай тоже применяет экономические санкции
      Действительно...оборзели.На гегемона руку подняли......нет, что бы как обычно, воздержаться smile
      Чёрный
      1. Teberii (Андрей) Сегодня, 07:30
        Напрячь всех, чтобы США хорошо было.
        Teberii
      2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:31
        Цитата: Чёрный
        На гегемона руку подняли

        Бей врага его же оружием ! soldier
        bouncyhunter
        1. Anarchist (Александр) Сегодня, 07:38
          hi
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: Чёрный
          На гегемона руку подняли

          Бей врага его же оружием ! soldier

          Паша, тут достаточно: бей врага! Просто бей, а не любезничать, как некоторые wink
          Anarchist
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:43
            Саша hi Согласен с твоим уточнением : с врагами нефиг миндальничать - они нас жалеть точно не будут . bully
            bouncyhunter
    2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:26
      А мы выражаем сожаление и озабоченность ! belay
      Uncle Lee
    3. Anarchist (Александр) Сегодня, 07:27
      РФ так не может, либеральничает... Нельзя, говорит правительство, давить на соседей таким образом, нужно теперь...
      Anarchist
      1. Алекс2048 (Юсупов Алексей) Сегодня, 07:34
        И вовсе не либеральничаем... А просто не можем. lol
        Алекс2048
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:44
        Что позволено юпитеру не позволено ...... т.е. пока мы сами такое право не заберём, так и будут фэйсом кое куда пытаться тыкать.
        Вот и вопрос опять встаёт в полный рост, а мы великая держава?
        Нет ответа, пока.
        rocket757
  2. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 07:27
    Ну какой неправильный, нехороший Китай!!!!!!Использует экономические рычаги! !!!!Ах!Ах!Ах! Заботится исключительно о себе! !!!
    Reptiloid
  3. viktor. (Knyt) Сегодня, 07:28
    [quote=рич]А мы чего с задержаным на Украине нашим судном ждем?[/quote]
    hi А у нас БАБЛО на первом месте wassat
    viktor.
  4. rpek32 (Владимир) Сегодня, 07:28
    пока китай дела делает мы олигархов греем.
    rpek32
  5. Роялист (Вячеслав Лабинский) Сегодня, 07:32
    "Это недопустимо-Китай применяет экономические санкции"а как вы хотели "долг платежом красен" так что все чесноком. Осталось Пикин вызвать на бюро
    Роялист
  6. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 07:35
    Похоже матрасы окончательно деградируют и превращаются в хохлов, впору вспомнить знаковое: "А НАС ТО ЗА ЩО?". Интересно, кто из них первым друг друга заразил?
    Сармат Саныч
  7. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 07:35
    Китай в США держит ценные бумаги на 1 трлн ...Вот это санкции, если отзовут (тут сразу треть мирова начнется )
    DRA-75
  8. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:36
    Ну, понеслась. Тут даже неважно, почему... Войну закончить можно, только победителем в ней станет не обязательно тот, кто её начал. wassat
    Горный стрелок
  9. Михаил м (Михаил) Сегодня, 07:42
    А себя США зависимыми от Китая при учёте объёмов американских долговых обязательств, находящихся под контролем КНР, не считают?
    США Китаю и всем остальным свой долг давно простили. И ещё дадут сколько попросят под гарантии невозврата.
    Михаил м
  10. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:44
    Концепция США заключается в том, чтобы, являясь монопольными банкирами и самыми большими мафиозниками в мире, жрать без разрешения с чужого стола и там же гадить. Когда страны вдруг осознают свой суверенитет и принимают меры защиты от бандитского поведения США - это воспринимается как "угроза национальной безопасности США".
    Alex-a832
  11. Mimohod (Михаил) Сегодня, 07:47
    В сша китайских товаров в десятки раз больше,чем родных американских,так что кто кого за экономические яйца держит,тот еще вопрос....,чудо-печатная машинка ФРС пока выручает янки....
    Mimohod
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