США: Это недопустимо - Китай тоже применяет экономические санкции

Год 2012-й. Япония купила несколько островов у частного владельца. Тогда китайские государственные СМИ стали призывать к бойкоту японских товаров.

Пришедшему к власти Родриго Дутерте пришлось пойти на ряд уступок в вопросах шельфа, чтобы Китай снял ограничения на импорт бананов и другой сельскохозяйственной продукции.

Реализацией этой программы Китай получит ещё больше рычагов экономического влияния. Они ограничили число туристов в Южную Корею после того, как там была поставлена система THAAD. Это нанесло Сеулу ущерб примерно в 0,5% ВВП.

Для борьбы и смягчения растущей угрозы китайского экономического принуждения нужно создать межведомственную группу, специализирующуюся на китайской экономической разведке, для разработки оперативного анализа экономического принуждения и сценария планирования, включая планирование в военной сфере, значимое для интересов США.

Центр новой американской безопасности (CNAS) публикует доклад, в котором предлагает меры по противодействию экономическому усилению Китая. В докладе говорится о том, что за последние годы экономический рост Китая привёл и к военному усилению этой страны, что вылилось в «территориальную экспансию». В качестве примера приводятся спорные острова в Южно-Китайском море, где Пекин обустраивает военную инфраструктуру.В докладе сообщается, что Китай часто использует меры экономического воздействия для достижения своих военно-политических целей. Так, рассказывается о том, как в 2010 году после задержания японской береговой охраной китайского рыболовецкого судна Китай прекратил экспорт в Японию редкоземельных металлов, что нанесло удар по японской промышленности.Из доклада:В том же, 2012-м, году, как сообщается в докладе произошло обострение отношений между Китаем и Филиппинами. Тогда Китай ввёл жёсткие нормы фитосанитарной инспекции в отношении бананов и другой с/х-продукции, принудительно сократил число туристов из КНР на Филиппины.Из доклада:Далее отмечено о программе Китая «Один пояс, один путь», которая должна охватить около 70 стран мира. По оценкам американских аналитиков, объём программы составляет около 32% мирового ВВП.Из доклада:Что же предлагают американские докладчики для противодействия тому, что в самих США давно считают нормой, если речь идёт о действиях Вашингтона в отношении других стран?Докладчики:Также заявлено о необходимости углублять сотрудничество со странами, которые в экономическом плане «сильно зависят от Китая». А себя США зависимыми от Китая при учёте объёмов американских долговых обязательств, находящихся под контролем КНР, не считают?