Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Асад: Мы без колебаний одобрим создание иранских военных баз в Сирии
В сети появляются выдержки из интервью, которое сирийский президент Башар Асад дал одному из иранских средств массовой информации - «Аль-Алам». В ходе интервью Асаду был задан вопрос по поводу того, одобрит ли Дамаск возможное появление на сирийской территории иранской военной базы. Заявление Башара Асада приводит ливанский портал AMN:
По словам Асада, нынешний формат иранской поддержки Сирии хорош и эффективен.
Башар Асад:
По словам президента Сирии, главной целью официального Дамаска сегодня является полное освобождение всех сирийских территорий.
Асад:
По словам Башара Асада, сегодня в Сирии идёт борьба «осей», одну из которых представляет американская коалиция и Израиль.
Асад:
Напомним, что сегодня в 0:00 истёк срок ультиматума САА в адрес террористов на юге Сирии. Однако на данный момент активных боевых действий в Дараа и Кунейтре не ведётся.
Мы без колебаний одобрим создание иранских военных баз в нашей стране, если сочтём это необходимым для нашей безопасности. Иран боролся, защищая народ Сирии, проливая кровь своих граждан. При этом я отмечу, что в Сирии нет регулярной иранской армии.
По словам Асада, нынешний формат иранской поддержки Сирии хорош и эффективен.
Башар Асад в Сочи
Башар Асад:
Отношения Сирии и Ирана являются стратегическими. Эти отношения связаны не только с настоящим, но и с будущим всего региона.
По словам президента Сирии, главной целью официального Дамаска сегодня является полное освобождение всех сирийских территорий.
Асад:
Хочу отметить, что если политический процесс не приведёт к результату, нам не останется ничего, кроме как освобождать свою землю силовым методом.
По словам Башара Асада, сегодня в Сирии идёт борьба «осей», одну из которых представляет американская коалиция и Израиль.
Асад:
Члены этой оси поддерживают терроризм, а другая ось стран выступает за восстановление сирийского суверенитета.
Напомним, что сегодня в 0:00 истёк срок ультиматума САА в адрес террористов на юге Сирии. Однако на данный момент активных боевых действий в Дараа и Кунейтре не ведётся.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти