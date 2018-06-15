Асад: Мы без колебаний одобрим создание иранских военных баз в Сирии

Мы без колебаний одобрим создание иранских военных баз в нашей стране, если сочтём это необходимым для нашей безопасности. Иран боролся, защищая народ Сирии, проливая кровь своих граждан. При этом я отмечу, что в Сирии нет регулярной иранской армии.

Башар Асад в Сочи

Отношения Сирии и Ирана являются стратегическими. Эти отношения связаны не только с настоящим, но и с будущим всего региона.

Хочу отметить, что если политический процесс не приведёт к результату, нам не останется ничего, кроме как освобождать свою землю силовым методом.

Члены этой оси поддерживают терроризм, а другая ось стран выступает за восстановление сирийского суверенитета.