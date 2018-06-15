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Асад: Мы без колебаний одобрим создание иранских военных баз в Сирии

В сети появляются выдержки из интервью, которое сирийский президент Башар Асад дал одному из иранских средств массовой информации - «Аль-Алам». В ходе интервью Асаду был задан вопрос по поводу того, одобрит ли Дамаск возможное появление на сирийской территории иранской военной базы. Заявление Башара Асада приводит ливанский портал AMN:
Мы без колебаний одобрим создание иранских военных баз в нашей стране, если сочтём это необходимым для нашей безопасности. Иран боролся, защищая народ Сирии, проливая кровь своих граждан. При этом я отмечу, что в Сирии нет регулярной иранской армии.

По словам Асада, нынешний формат иранской поддержки Сирии хорош и эффективен.

Асад: Мы без колебаний одобрим создание иранских военных баз в Сирии

Башар Асад в Сочи



Башар Асад:
Отношения Сирии и Ирана являются стратегическими. Эти отношения связаны не только с настоящим, но и с будущим всего региона.

По словам президента Сирии, главной целью официального Дамаска сегодня является полное освобождение всех сирийских территорий.

Асад:
Хочу отметить, что если политический процесс не приведёт к результату, нам не останется ничего, кроме как освобождать свою землю силовым методом.


По словам Башара Асада, сегодня в Сирии идёт борьба «осей», одну из которых представляет американская коалиция и Израиль.

Асад:
Члены этой оси поддерживают терроризм, а другая ось стран выступает за восстановление сирийского суверенитета.


Напомним, что сегодня в 0:00 истёк срок ультиматума САА в адрес террористов на юге Сирии. Однако на данный момент активных боевых действий в Дараа и Кунейтре не ведётся.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 42

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  1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 08:19
    Шабашка хорошая для Израиля, потренеровались и будя. Новые реалии, НАТО на восток , Иран в Сирию.
    Неплохой
    1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 08:40
      Иран боролся, защищая народ Сирии, проливая кровь своих граждан.

      Все верно говорит Асад , так и было ..Может и правда совместные базы с Ираном создать ,России трудно одной отбиватьс от чертей и Израиля с США ?
      Договариваться не хотят ,что еще делать ? Может и турков привлечь ..
      DRA-75
      1. Krasnodar Сегодня, 08:59
        Цитата: DRA-75
        Иран боролся, защищая народ Сирии, проливая кровь своих граждан.

        Все верно говорит Асад , так и было ..Может и правда совместные базы с Ираном создать ,России трудно одной отбиватьс от чертей и Израиля с США ?
        Договариваться не хотят ,что еще делать ? Может и турков привлечь ..

        Турки це дило, першие други России та Сирии... Они без приглашения Асада оккупировали часть его территории, Вы им хотите ещё и юг страны отдать? )))
        Krasnodar
      2. Zubr Сегодня, 09:07
        Турок лучше не привлекать, эти с двойным дном.
        Zubr
      3. Вендиго (Андрей) Сегодня, 09:10
        Цитата: DRA-75
        Может и правда совместные базы с Ираном создать ,России

        Все таки не живется Русскому в мире и покое, это видимо слишком скучно для него...
        Неужели так прям тянет схлестнутся с Израилем и с США? Вы хоть в курсе сколько у них например самолетов или танков... не говоря уже о ЯО. Вы ура патриоты уже совсем я смотрю берега потеряли из виду. hi
        Вендиго
        1. KCA Сегодня, 09:53
          И все, ну просто все танки и самолёты США стоят на страже Израиля выстроившись вдоль границ, все авианосцы заякорены в Средиземном и Красном море, на всё плевать, не сдадим Израиль Ирану, Сирии и России, в это время Китай тихонько буксирует Тайвань к своему берегу, Чухас и Калифорния преобразуются в республики, мексиканцы миллионами неспешно переходят границу, наркотики доставляются прямыми аэроэкспрессами по всем штатам, Панама перекрывает канал, в общем чехарда вокруг, но США непоколебимы, Израиль наше всё...
          KCA
        2. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 10:32
          Цитата: Вендиго
          Вы хоть в курсе сколько у них например самолетов или танков... не говоря уже о ЯО. антиреклама для наших установок ПВО в Сирийской армии ничего неспособных противопоставить Израильским и Американским ракетам.

          laughing wassat Ну теперь "Эдуарду Петрову" не будет скучно. Теперь вас двое, а это уже сила. fellow
          Paranoid50
      4. mr.Vain (Гудвин) Сегодня, 10:09
        Цитата: DRA-75
        Иран боролся, защищая народ Сирии, проливая кровь своих граждан.

        Все верно говорит Асад , так и было ..Может и правда совместные базы с Ираном создать ,России трудно одной отбиватьс от чертей и Израиля с США ?
        Договариваться не хотят ,что еще делать ? Может и турков привлечь ..


        Хе-хе...
        mr.Vain
    2. Маз Сегодня, 09:03
      Куда он бежит впереди паравоза? Хлопчик, вначале закончи в Дераа, потом уткнись в Дейр, выгони всех из страны, и лишь потом дразни гусей, индюков, петухов, куриц, павлинов. Шо за мусульманский нетерпинизм? Шо не навоевался? КТо ему советы даёт? Аятоллы?
      Маз
    3. Арон Заави (Арон) Сегодня, 09:07
      Цитата: Неплохой
      Шабашка хорошая для Израиля, потренеровались и будя. Новые реалии, НАТО на восток , Иран в Сирию.

      Ну тогда без обид.
      Арон Заави
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:21
        Асад суверенный правитель, суверенного государства .... ему принимать решение, ему потом и отвечать!
        Сирии нужен мир. Делать всё, шоб мир наступил! Иранские бодания с Израилем мир приближают???
        rocket757
      2. viktor. (Knyt) Сегодня, 09:48
        hi
        Цитата: Володин
        Израилю они почему-то не угрожают.

        Они и амерекосов не напрягают, это амереканоеврейское произведение террор 21 века под какими бы именами они не прятались yes
        viktor.
      3. XXXIII (Владимир) Сегодня, 09:50
        Цитата: Арон Заави
        Ну тогда без обид.

        Арон, да нет там обид не Ирана , не Израиля, это просто личные интересы не совпадают, а остальное результат этих не совпадений. Лучше конечно переговорами решать острые вопросы, но как мы видим это происходит потом. В современных реалиях, вам в действительности может угрожать только терроризм, большой войны не будет как тогда, слишком большие потери. Да и Израиль не будет завоевывать пустыню, есть своя, а богатые ресурсами регионы тем более нападать не будут, им проще экономически напасть... yes hi
        XXXIII
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:21
    Оба-на! Израилю это очень "понравится".
    Горный стрелок
    1. Злой543 Сегодня, 09:02
      Вечный тренировочный полигон для них
      Злой543
      1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 09:14
        Цитата: Злой543
        Вечный тренировочный полигон для них

        И вечная кстати антиреклама для наших установок ПВО в Сирийской армии ничего неспособных противопоставить Израильским и Американским ракетам.
        Вендиго
    2. Маз Сегодня, 09:04
      Глупость сказал Асад. В окопы его надо. Видать забронзовел от побед офтальмолог. А глупость это самая дорогая вещь в мире, как бы не обделаться с торопыгством.
      Маз
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 10:06
        Цитата: Маз
        Глупость сказал Асад. В окопы его надо. Видать забронзовел от побед офтальмолог. А глупость это самая дорогая вещь в мире, как бы не обделаться с торопыгством.

        Это не глупость, это многовекторная политика, чем больше участником в одном месте, тем больше у них проблем. Это такой выход или переориентирование сил которые мешают самому Асаду, ведь могут столкнутся и союзники между собой, ошибка которая может стоить дорого для тех кто находится в Сирии... hi
        XXXIII
  3. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:22
    А Израиль без колебания их уничтожит fellow
    Tiras
    1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 08:26
      Хорошо бы Вас увидеть при этом впереди на белом коне, с песней "вихри враждебные веют над нами..." smile
      Неплохой
      1. мерцание (Николай) Сегодня, 10:44
        ... верхом на белой Меркаве, рассекающей по улицам Тегерана laughing
        мерцание
    2. Володин (Алексей) Сегодня, 08:34
      Цитата: Tiras
      А Израиль без колебания их уничтожит

      А когда Израиль уничтожит террористов в Сирии у своих границ? С 2011-го года ждём, никак не дождёмся... Стало быть, Израилю они почему-то не угрожают.
      Володин
      1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 08:43
        Цитата: Володин
        Стало быть, Израилю они почему-то не угрожают.

        Скорея помогают ,зачищать безнаказанно территории ..Сколько они за время своего существования уже арабов уничтожили ..Там цифра с шестью нулями явно ! А сейчас вообще долбят в открытую
        DRA-75
        1. Krasnodar Сегодня, 09:01
          Цитата: DRA-75
          Цитата: Володин
          Стало быть, Израилю они почему-то не угрожают.

          Скорея помогают ,зачищать безнаказанно территории ..Сколько они за время своего существования уже арабов уничтожили ..Там цифра с шестью нулями явно ! А сейчас вообще долбят в открытую

          Там цифра с 5 нулями и с единицей в начале. Больше, чем сами арабы друг друга, их никто не уничтожал.
          Krasnodar
      2. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:17
        Цитата: Володин
        А когда Израиль уничтожит террористов в Сирии у своих границ?


        Израиль борется в Сирии с террористам, которые угрожают Израилю - это иранский шиитский террор, Хизбалла.

        Хотя когда игил ударили из Сирии - Израиль уничтожил группу нападавших.

        А во внутренние проблемы Сирии, которые не угрожают Израилю - Израиль не лезет, тем более там и так хватает борцов с игил хватает, а вот с шиитским террором нет.
        Tiras
        1. Володин (Алексей) Сегодня, 09:51
          Цитата: Tiras
          Израиль борется в Сирии с террористам, которые угрожают Израилю

          Так я и о том. ИГИЛ и "Аль-Каида"* не угрожают Израилю. Всему миру угрожают, а Израилю не угрожают, даже несмотря на то, что трутся у его границ - вот загадка, так загадка...
          Володин
          1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 10:59
            Вопрос поставлен ребром, ждём ответа.
            Неплохой
      3. маленькая страна (Дани) Сегодня, 09:44
        Цитата: Володин
        А когда Израиль уничтожит террористов в Сирии у своих границ?


        На кисель-тв это террористы, а вовсем нормальном мире это:

        "Попытки правящего сирийского режима взять под свой контроль регионы на юго-западе страны наталкиваются на сопротивление со стороны оппозиционно настроенного населения "

        "Наблюдатели также передают, что на юге Сирии проходят демонстрации оппозиционных сил, заявляющих, что не подчинятся диктату правящего режима."

        Вот пускай сами и разбираются а Израиль. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТОЛЬКО БЕЗОПАСТНОСТЬ СВОИХ ГРАЖДАН И ГОСУДАРСТВА. Согласно своей военной доктрине.
        маленькая страна
    3. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 08:38
      Цитата: Tiras
      А Израиль без колебания их уничтожит fellow


      Забодается... дистанционно, с помощью ракет и авиации еще ни одна армия не была разбита и уничтожена. Все равно последнее и решающее слово остается за наземными силами.
      Меркавы давно не горели? - пусть зайдут в Сирию.
      Корсар0304
      1. роман66 (роман) Сегодня, 09:02
        да и дистанционно - военная база подразумевает нормальную ПВО... ф-15 давно не падали? lol
        роман66
        1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 09:22
          Цитата: роман66
          военная база подразумевает нормальную ПВО... ф-15 давно не падали?

          Это ПВО даже развернутся не успеет - установку уничтожат еще на пути к этой базе. Что кстати хорошо... ибо нашему МО не придется в очередной раз позорится на весь мир стряпая очередной фейк наподобие того что был недавно с панцирем. hi
          Вендиго
      2. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:24
        Цитата: Корсар0304
        Забодается... дистанционно, с помощью ракет и авиации еще ни одна армия не была разбита и уничтожена.


        А там армия? wink
        Речь идёт об уничтожении армии или об уничтожении инфраструктуры террора?
        У Израиля нет цели и желания воевать в Сирии, а вот наносить урон иранской террористической инфраструктуре - это Израиль делал и будет делать.


        Цитата: Корсар0304
        Меркавы давно не горели? - пусть зайдут в Сирию.


        Если надо будет то зайдут. Сирийцам и иранцам тогда мало не покажется.
        Tiras
        1. Moskovit (Алексей) Сегодня, 10:16
          Цитата: Tiras
          Если надо будет то зайдут. Сирийцам и иранцам тогда мало не покажется.

          О, мирный Израиль таки сподобится на оккупацию. А потом Нетьньяху будет таблички с фотками показывать, которым никто давно не верит. И носиться с криками, они хотели нас уничтожить, поэтому мы в Дамаске.
          Moskovit
      3. askort154 (Александр) Сегодня, 09:53
        Корсар0304....Забодается... дистанционно, с помощью ракет и авиации еще ни одна армия не была разбита и уничтожена. Все равно последнее и решающее слово остается за наземными силами.

        К сожалению, было. Югославия.
        askort154
  4. cniza (Виктор) Сегодня, 08:26
    Напомним, что сегодня в 0:00 истёк срок ультиматума САА в адрес террористов на юге Сирии. Однако на данный момент активных боевых действий в Дараа и Кунейтре не ведётся.


    Этого ждет США , что бы развязать большую войну.
    cniza
    1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 09:26
      Цитата: cniza
      Этого ждет США , что бы развязать большую войну.

      Хотели бы развязать - давно бы развязали. США ненужно ничего ждать, "поводов" для этого всегда с избытком.
      Вендиго
  5. Albatroz (Manfred) Сегодня, 08:43
    Асад: Мы без колебаний одобрим создание иранских военных баз в Сирии

    Естественно. В боевых действиях на земле главные закоперщики - иранцы.
    Базы, думаю, уже имеются. Может только неофициальные.
    Albatroz
  6. Ramzay121 (Максим) Сегодня, 08:56
    Не думаю, что это хорошая идея для Сирии!
    Ramzay121
  7. Zubr Сегодня, 09:13
    Чувствуется, что Ассад окреп. Риторика очень интересная, один в один напоминает школу Лаврова и ВВП. НУ ДА БУДЕТ ТАК ! Желаю ему большущей удачи и скорейшего освобождения законных территорий. А вот вопрос с курдами обогретыми матрасными, пока открыт.
    Zubr
  8. Старый26 (Владимир) Сегодня, 10:18
    Цитата: Zubr
    Чувствуется, что Ассад окреп. Риторика очень интересная, один в один напоминает школу Лаврова и ВВП. НУ ДА БУДЕТ ТАК ! Желаю ему большущей удачи и скорейшего освобождения законных территорий. А вот вопрос с курдами обогретыми матрасными, пока открыт.

    Вообще-то глупость в интервью сморозил Асад. Такие вещи вслух обычно не говорят. Сейчас противостояние Израиль-Сирия не находится в "горячей стадии". Израиль не ведет боевых действий против Сирии. А Асад подталкивает его к этому. Находясь фактически в состоянии войны с Израилем (мирного договора между ними нет) и не контролируя полностью собственную территорию (оппозиции разного рода там выше крыши) провоцировать сейчас своего далеко не мирного соседа на начало боевых действий - ИМХО не самый умный ход.
    У Лаврова и ВВП за риторикой есть что. У Асада похоже только риторика
    Старый26
    1. мерцание (Николай) Сегодня, 10:48
      Вообще-то глупость в интервью сморозил Асад
      Как знать, возможно это сказано в ответ на невыполнение Израилем договоренностей с Москвой.
      мерцание
  9. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 10:22
    Цитата: Tiras
    А Израиль без колебания их уничтожит fellow

    Уважаемый.
    Вы же восточный человек.
    Учитесь читать между строк.
    Реально сказано Израилю следующее.
    -Договаривайтесь о выводе США и выкормышей из Сирии.
    - Выполните и ни КСИР ни Хезболла в Сирии не будет.

    Россия готова помочь Израилю.
    Но Уважение - дорога с двусторонним движением.
    Livonetc
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