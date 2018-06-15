11:02 15 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Госдеп предостерег Дамаск от наступления на юго-западе Сирии

Госдеп США выступил с заявлением, в котором предостерег сирийский власти от наступления в зоне деэскалации на юго-западе страны и призвал Москву оказать влияние на Дамаск с целью сохранения этой зоны, передает РИА Новости.



США по-прежнему обеспокоены сообщениями о готовящемся наступлении сирийских войск в пределах зоны деэскалации на юго-западе САР, отметили в Госдепе. Там напомнили, что создание этой зоны было согласовано в прошлом году между США, Россией и Иорданией.


Мы вновь заявляем, что любые военные действия сирийского правительства против юго-западной зоны деэскалации могут привести к расширению конфликта,
говорится в сообщении.

Поэтому на любые «нарушения сирийского правительства в этой области» будет дан «решительный и надлежащий» ответ, заявили в ведомстве.

Свою заботу об этой зоне американцы объясняют тем, что она создана во имя спасения жизни людей и для создания условий, позволяющих беженцам вернуться в свои дома. Там, по словам дипломатов, уже около года не было военный действий.

Если же сирийская армия начнет наступление, то поставит успешные мирные инициативы США под угрозу срыва.

Кроме того, Госдеп призвал Россию, как постоянного члена СБ ООН, использовать свое дипломатическое и военное влияние на Дамаск для «принуждения правительства к прекращению дальнейших военных наступлений».

Юго-западные районы САР, которые включают Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании. Все они входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 года по договоренности РФ, США и Иордании.

В конце мая Сергей Лавром отмечал, что в указанной зоне со временем должны присутствовать только сирийские правительственные войска. Силы иностранных государств в конечном итоге должны быть оттуда выведены. Он сообщил, что этот вопрос в настоящее время рассматривается с иорданскими и американскими коллегами. Правда, встреча по этой теме, запланированная на начало июня, так и не состоялась.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
14

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 27

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 08:33
    Данька, ты главное Крым российским признай и можешь предостерегать сколько угодно laughing
    Чёрный
    1. Anarchist (Александр) Сегодня, 08:51
      Если же сирийская армия начнет наступление, то поставит успешные мирные инициативы США под угрозу срыва.
      Смешные какие... Мирные инициативы США - каламбур! Плохо, что успешные...
      Вот только не до смеха там сейчас...
      Anarchist
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:53
        Матрасам нужен мир только в собственной стране .
        bouncyhunter
        1. роман66 (роман) Сегодня, 08:58
          значица, наша задача - устроить им войнушку. напомнить Мексике о ее землях, разогреть индейцев и негров( негров!! а не афроамериканцев!!) напомнить латиносам, как их гнобят... мало ли возможностей request
          роман66
          1. Logall (Александр) Сегодня, 09:06
            Цитата: роман66
            наша задача - устроить им войнушку.

            Роман, hi , коварен ты, однако. Но, думаю, твоих инициатив никто не поддержит. К сожалению...
            Logall
            1. роман66 (роман) Сегодня, 09:08
              Саша hi я не коварен, я симметричен! lol
              роман66
              1. Anarchist (Александр) Сегодня, 09:13
                Роман, hi , побольше бы нам таких симметричных в правительство! Достали своей асимметрией... Им в лоб, а они лбом в орудие удара...
                Anarchist
                1. роман66 (роман) Сегодня, 09:14
                  странный способ пытаться нанести ущерб врагу request
                  роман66
          2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:09
            Да достаточно Йеллоустоунский вулкан разбудить ... feel
            bouncyhunter
            1. роман66 (роман) Сегодня, 09:10
              заводи будильник!!! laughing
              роман66
        2. MPN (Павел) Сегодня, 09:59
          Цитата: bouncyhunter
          Матрасам нужен мир только в собственной стране .

          Перефразирую... Матрасам нужен мир... и желательно весь... negative
          MPN
    2. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 08:58
      Цитата: Чёрный
      .....ты главное Крым российским признай laughing
      Так он на это сказал ещё раньше, что это произошло при Обаме. Типа, чего мусолить?
      Трамп над временем не властен, ничего он не изменит.
      Reptiloid
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:17
        Шоб не гадать, надо очень много знать за БВ и по конкретной ситуации, ранее принятых обязательствах и договорённостей.
        Одно понятно, может быть трудно и очень кроваво!
        Вопрос - А надо ли это делать? ... мож сначала надо серьёзно подумать, всё посчитать?
        rocket757
  2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 08:34
    На ум приходит пословица про чужой монастырь.
    Ингвар 72
    1. роман66 (роман) Сегодня, 08:58
      матрасы давно считают себя святее папы римского
      роман66
      1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 10:44
        Цитата: роман66
        матрасы давно считают себя святее папы римского
        Да им на него , на папу всегд было всё равно-----там же протестанты в основном, негры мусульмане есть, католики часто из Латинской Америки приезжие.
        Reptiloid
  3. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 08:34
    Это не Дамаск США предостерегают , а Израиль Россию ..
    Иран требуют сдать и продать !
    DRA-75
  4. Романенко (Сергей) Сегодня, 08:49
    То есть США очередной раз официально, по глупости ли, или просто чванству, подтвердили свою непосредственную причастность к созданию, вооружению и безусловной протекции террористических группировок, участвующих в антиправительственном вооруженном конфликте против правительства Сирии.
    Миротворцы хрЕновы
    Романенко
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 09:28
      Романенко (Сергей): То есть США очередной раз официально, по глупости ли, или просто чванству, подтвердили свою непосредственную причастность к созданию, вооружению и безусловной протекции террористических группировок, участвующих в антиправительственном вооруженном конфликте против правительства Сирии

      .По безнаказанности. Считают, что им все позволено
      рич
  5. kartalovkolya Сегодня, 08:50
    Пора разъяснить всем этим самым "избранным",что их в отличии от России, в Сирию никто не приглашал,а они сами, как обычные разбойники влезли в чужую страну и при этом диктуют как на это реагировать хозяевам.
    kartalovkolya
  6. Masya Masya (Марина) Сегодня, 08:58
    успешные мирные инициативы США по угрозу срыва.

    срывать нечего... штаты и мирные инициативы- понятия не совместимые...
    Masya Masya
  7. Гуру (Олег) Сегодня, 09:01
    то поставит успешные мирные инициативы США по угрозу срыва.
    Ну надо же, у них оказывается мирные инициативы laughing А бармалеев кто расплодил ?
    Гуру
  8. Добрый (Слава) Сегодня, 09:05
    Госдеп предостерег Дамаск от наступления на юго-западе Сирии

    Звучит так же, как если бы вермахт предостерег Москву от наступления под Сталинградом.
    Добрый
  9. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 09:27
    В конце мая Сергей Лавром отмечал, что в указанной зоне со временем должны присутствовать только сирийские правительственные войска. Силы иностранных государств в конечном итоге должны быть оттуда выведены.

    Отмечать надо не Лавром и не выражать обеспокоенность Сельдереем, а по русскому обычаю помочь и прогнать дубиной всех, кто не с нами. А на Трампа, его предупреждения и рекомендации положить самую лёгкую вещь в мире (ту, что можно поднять одной мыслью) или придавить самой тяжёлой вещью в мире (той, которая, если упала, ничем не поднять)... wassat
    ROSS 42
  10. viktor. (Knyt) Сегодня, 09:34
    то поставит успешные ((мирные инициативы США)) belay под угрозу срыва. laughing Госдеп призвал Россию, как постоянного члена СБ ООН, использовать свое дипломатическое и военное влияние на Дамаск для «принуждения правительства к прекращению дальнейших военных наступлений». fool belay
    viktor.
  11. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 09:50
    "Успешные мирные инициативы"???? Во блин теперь как оккупация называется.....
    Alexey-74
  12. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 10:27
    Интересная тема.
    Оккупант призывает Россию остановить армию, подвергшейся нападению страны, от противодействия агрессору...
    Livonetc
Картина дня