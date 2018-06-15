Госдеп предостерег Дамаск от наступления на юго-западе Сирии

Мы вновь заявляем, что любые военные действия сирийского правительства против юго-западной зоны деэскалации могут привести к расширению конфликта,

Госдеп США выступил с заявлением, в котором предостерег сирийский власти от наступления в зоне деэскалации на юго-западе страны и призвал Москву оказать влияние на Дамаск с целью сохранения этой зоны, передает РИА Новости США по-прежнему обеспокоены сообщениями о готовящемся наступлении сирийских войск в пределах зоны деэскалации на юго-западе САР, отметили в Госдепе. Там напомнили, что создание этой зоны было согласовано в прошлом году между США, Россией и Иорданией.говорится в сообщении.Поэтому на любые «нарушения сирийского правительства в этой области» будет дан «решительный и надлежащий» ответ, заявили в ведомстве.Свою заботу об этой зоне американцы объясняют тем, что она создана во имя спасения жизни людей и для создания условий, позволяющих беженцам вернуться в свои дома. Там, по словам дипломатов, уже около года не было военный действий.Если же сирийская армия начнет наступление, то поставит успешные мирные инициативы США под угрозу срыва.Кроме того, Госдеп призвал Россию, как постоянного члена СБ ООН, использовать свое дипломатическое и военное влияние на Дамаск для «принуждения правительства к прекращению дальнейших военных наступлений».Юго-западные районы САР, которые включают Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании. Все они входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 года по договоренности РФ, США и Иордании.В конце мая Сергей Лавром отмечал, что в указанной зоне со временем должны присутствовать только сирийские правительственные войска. Силы иностранных государств в конечном итоге должны быть оттуда выведены. Он сообщил, что этот вопрос в настоящее время рассматривается с иорданскими и американскими коллегами. Правда, встреча по этой теме, запланированная на начало июня, так и не состоялась.